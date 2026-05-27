Suverénní úvod královny Siniakové na French Open! Nosková a Valentová definitivně končí

DNES, 15:23
Aktuality 2
FRENCH OPEN - Královna deblového žebříčku Kateřina Siniaková s přehledem odstartovala své působení v deblové soutěži na French Open. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou coby nejvýše nasazený pár začaly drtivým vítězstvím 6:1, 6:0 nad Chorvatkami Petrou Marčinkovou a Antonií Ružičovou.
Profily hráčů (7)
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Ruzic Antonia
Marcinko Petra
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová začaly v Paříži suverénně (© DOMENICO CIPPITELLI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Siniaková/Townsendová – Marčinková/Ružičová 6:1, 6:0

Ještě v první polovině května měly Siniaková s Townsendovou na kontě neskutečnou sérii 17 vítězství zahrnující tři po sobě jdoucí triumfy na Masters. Tato šňůra skončila nečekanou porážkou v semifinále v Římě, ale teď možná odstartovala další.

Královna deblového žebříčku Siniaková a světová dvojka Townsendová dle očekávání úspěšně zahájily letošní French Open. A to naprosto dominantním způsobem, když Marčinkovou a Ružičovou vyprovodily za pouhých 57 minut.

Byl to zápas na jednu bránu a favoritky se rozhodně nehodlaly na kurtu zbytečně zdržovat. Utkání trvalo pouhých 57 minut a soupeřky zapsaly jediný získaný game za stavu 0:2 v úvodním setu.

Siniaková s Townsendovou v poslední době ženské čtyřhře vládnou, nicméně na grandslamový titul čekají už přes rok. Naposledy se obě radovaly na loňském Australian Open a v Paříži obhajují loňské čtvrtfinále.

Pokud by Siniaková dokráčela v těchto dvou týdnech k trofeji pro šampionku, nebyl by to její první triumf v areálu Rolanda Garrose. V tomto dějišti hrála finále už třikrát a radovala se s Barborou Krejčíkovou v letech 2018 a 2021 i s Coco Gauffovou předloni.

Dalšími soupeřkami Siniakové s Townsendovou budou Emiliana Arangová s Ivou Jovicovou, nebo Kimberly Birrellová s Taliou Gibsonovou.

 

Pridankinová/Q. Tang – Nosková/Valentová 6:3, 4:6, 6:1

Zatímco Siniaková se probojovala na letošním French Open do druhého kola ve dvouhře i čtyřhře, pro Lindu Noskovou a Terezu Valentovou aktuální ročník antukového grandslamu definitivně skončil. Obě nastupovaly do prvního kola deblové soutěže po těsných porážkách v singlu a chuť si nespravily.

S Ruskou Jelenou Pridankinovou a Číňankou Qianhui Tang bojovaly přes dvě hodiny, ale své druhé společné vítězství nakonec nezapsaly. V rozhodujícím setu byly jasně slabší v klíčovým momentech a získaly na svou stranu jen jeden game.

Výsledky čtyřhry žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
tommr
27.05.2026 16:42
Na to že Katka je zraněná a Townsend nemocná si SinTown vedly více než dobře ... smile
Výhru ale samozřejmě nelze přeceňovat protože mladé Chorvatky jsou sice šikovné singlistky ale v deblu jim to moc nejde. Přijdou těžší výzvy ...
Reagovat
com
27.05.2026 16:39
Královna Kačenka smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist