Bouzková přežila nečekaný kolaps. Na French Open využila šanci a vyhlíží ruskou kometu
Jonesová – Bouzková 0:6, 6:7
Bouzková skvěle využila příznivý los pro úvodní dvě kola na letošním French Open. V prvním zápase povolila jen čtyři gamy kvalifikantce Lucie Bronzettiové a ještě suverénnější mohla být v utkání druhého kola s Jonesovou.
Česká favoritka až do stavu 6:0, 4:1 naprosto dominovala a vypadalo to na bleskové vítězství. Nenechala se rozhodit ani první prohranou hrou a rychle Jonesové utekla z 1:1 do vedení 4:1.
Úřadující a dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open ovšem luxusní náskok prohospodařila. Navíc se dostala do manka 4:5 a dovolila Jonesové podávat na zisk druhé sady. A to dokonce dvakrát, než přišel na řadu tie-break. Bouzková ale rozhodující set nakonec nepřipustila a zkrácenou hru získala poměrem 7:3.
Nasazená Bouzková tak už třetím rokem po sobě postoupila do třetího kola French Open, které je jejím maximem. V této fázi neuspěla předloni proti Ize Šwiatekové ani loni v souboji s Coco Gauffovou. Polka i Američanka tehdy slavily celkový triumf.
Jednoduchá výzva ji při útoku na premiérový druhý týden v areálu Rolanda Garrose nečeká ani letos. S největší pravděpodobností totiž v pátek narazí na světovou osmičku Mirru Andrejevovou. Ruská kometa však nejprve musí zvládnout zápas s kvalifikantkou Marinou Bassolsovou.
Bouzková zatím hrála druhý týden na grandslamu pouze dvakrát v kariéře. Mezi nejlepší šestnáctku vždy došla jen ve Wimbledonu, konkrétně v letech 2022-23. Jejím maximem na této úrovni je čtvrtfinále ze sezony 2022.
Proč to skoro nikdy nejde bez komplikací?