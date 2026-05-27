Bouzková přežila nečekaný kolaps. Na French Open využila šanci a vyhlíží ruskou kometu

DNES, 16:21
Aktuality 6
FRENCH OPEN - Marie Bouzková bez ztráty setu postoupila do třetího kola letošního French Open a využila příznivý los. Po jednoznačné výhře nad kvalifikantkou Luciou Bronzettiovou splnila roli favoritky také proti Francesce Jonesové, i když předvedla kolaps ve druhém setu. Britskou soupeřku porazila 6:0, 7:6.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Jones Francesca
Marie Bouzková znovu splnila roli favoritky (© ČTK / Lebeda Pavel)

Jonesová – Bouzková 0:6, 6:7

Bouzková skvěle využila příznivý los pro úvodní dvě kola na letošním French Open. V prvním zápase povolila jen čtyři gamy kvalifikantce Lucie Bronzettiové a ještě suverénnější mohla být v utkání druhého kola s Jonesovou.

Česká favoritka až do stavu 6:0, 4:1 naprosto dominovala a vypadalo to na bleskové vítězství. Nenechala se rozhodit ani první prohranou hrou a rychle Jonesové utekla z 1:1 do vedení 4:1.

Úřadující a dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open ovšem luxusní náskok prohospodařila. Navíc se dostala do manka 4:5 a dovolila Jonesové podávat na zisk druhé sady. A to dokonce dvakrát, než přišel na řadu tie-break. Bouzková ale rozhodující set nakonec nepřipustila a zkrácenou hru získala poměrem 7:3.

Nasazená Bouzková tak už třetím rokem po sobě postoupila do třetího kola French Open, které je jejím maximem. V této fázi neuspěla předloni proti Ize Šwiatekové ani loni v souboji s Coco Gauffovou. Polka i Američanka tehdy slavily celkový triumf.

Jednoduchá výzva ji při útoku na premiérový druhý týden v areálu Rolanda Garrose nečeká ani letos. S největší pravděpodobností totiž v pátek narazí na světovou osmičku Mirru Andrejevovou. Ruská kometa však nejprve musí zvládnout zápas s kvalifikantkou Marinou Bassolsovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bouzková zatím hrála druhý týden na grandslamu pouze dvakrát v kariéře. Mezi nejlepší šestnáctku vždy došla jen ve Wimbledonu, konkrétně v letech 2022-23. Jejím maximem na této úrovni je čtvrtfinále ze sezony 2022.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
aligo
27.05.2026 16:40
Maruška je také naše kometa! Možná spíše sluníčko , čili ne kometa, ale hvězdička
Reagovat
bardunek666
27.05.2026 16:37
Maruška zachraňuje letošní dívčí bídu. Ale nevím, co by musela uhrát, aby ruskou syslici porazila. Možná by mohla něco uhrát Španělka.
Reagovat
com
27.05.2026 16:32
Bozkovic nadělovala kanára.. Misa mel urcite orgasmus smile
Reagovat
hanz
27.05.2026 17:15
Reagovat
Dobry-den
27.05.2026 16:30
Gratulace Marii, ale mé oči ve 2. polovině 2. setu krvácely.
Proč to skoro nikdy nejde bez komplikací?
Reagovat
tommr
27.05.2026 16:57
Marii možná bylo líto soupeřky a nechtěla jí vyloženě zničit takže ve druhém setu trochu polevila v nasazení ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist