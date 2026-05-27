Zraněný Macháč byl proti Zverevovi bez šance. Na French Open končí ve druhém kole

DNES, 20:25
FRENCH OPEN - Tomáš Macháč ve druhém kole French Open ve večerním zápase na centrálním dvorci Philippa Chatriera nepřekvapil. Proti světové trojce a bývalému finalistu Alexanderu Zverevovi byl naprosto bez šance, vybojoval si jediný brejkbol a i kvůli zranění nohy prohrál 4:6, 2:6, 2:6. Němec si o osmifinále zahraje s domácím Quentinem Halysem
Tomáš Macháč vyzve světovou trojku (© Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Macháč – Zverev 4:6, 2:6, 2:6

Macháč měl hned v prvním gamu problémy. Stav 0:30 na vlastním servisu sice zlikvidoval, nicméně Zverev se aktivní hrou propracoval k brejkbolu, který však zahodil chybou z forhendu. Český tenista ale přece jen na vlastní chyby doplatil a prohrál si úvodní servis. Německý favorit pak brejk suverénně potvrdil a vzápětí se na výsledkovou tabuli dostal i Macháč.

Český tenista se absolutně nedokázal prosadit an returnu. Zverev těžil z dělového prvního servisu a po čísté hře zvýšil na 3:1. Ve dlouhé páté hře musel Macháč smazat dva brejkboly. Ten první odvrátil kombinací servis-síť, při druhém si pomohl přímým bodem a po skvělé smeči si podání udržel. V dalším gamu na returnu se i díky vítěznému bekhendu dostal do nadějného vedení 30:0. V tu chvíli však Zverev neskutečně zaservíroval a čtyřmi body v řadě hru otočil. Čech následně i díky skvělému voleji snížil.

Za stavu 3:4 se Macháč dostal k premiérovému brejkbolu. Německý favorit však znovu ukázal, že se mu dnes v klíčových momentech na servisu daří. Komplikace odvrátil a znovu zvýšil vedení. Český tenista následně odehrál skvělý game na podání. Zverev ale reagoval ještě lépe a po čisté hře, kterou zakončil vítězným volejem získal úvodní dějství.

Hned v prvním gamu druhé sady si Macháč prohrál podání, když hned při soupeřově první šanci spáchal dvojchybu. A nedařilo se mu ani následně. Po vyhozeném forhendu ztratil další servis a prohrával už o dva brejky. Českému hráči nevycházelo vůbec nic. Za stavu 0:4 minul i jednoduchou smeč a soupeř se dostal ke dvěma brejkbolům v řadě. Ten první odvrátil vítězným bekhendem a agresivní hrou smazal i druhý. Připsal si i vítězné forhendy a povedlo se mu odvrátit kanára. Následně si vyžádal medical timeout kvůli potížím s nohou.

Po návratu z lavičky na kurt se však nic nezměnilo. Na returnu byl Macháč stále bez větší šance a proti skvěle hrajícímu Němci výrazně vzdorovat nedokázal. V sedmé hře odvrátil setbol drive volejem a po vítězném bekhendu a přímém bodu snížil na 2:5. Zverev ale následně snadno sadu dopodával a po 14. esu zvýšil na 2:0 na sety.

Macháč, kterého znatelně limitovalo zranění nohy, rozhodně nepůsobil stoprocentně a proti favoritovi byl bez šance. Jako první ztratil servis i ve třetím dějství. Zverev problémů českého tenisty skvěle využil a pomáhal si i zkrácením hry. Po dalším úspěchu na příjmu odskočil do vedení 4:1 a brejk potvrdil čistou hrou. Čech ještě snížil na rozdíl tří her. Druhý nasazený ale následně zápas dopodával a ukončil ho 19. esem.

Macháč tak proti bývalému finalistovi, světové trojce a jednomu z největších kandidátů na celkový triumf nepřekvapil a na French Open skončil ve druhém kole. Se Zverevem v tomto dějišti prohrál i druhý vzájemný duel, když na něj nestačil ani předloni na olympiádě. Němec se zde už osmkrát po sobě dostal do druhého týdne a o osmifinále bude usilovat i letos. Jeho dalším soupeřem bude domácí Quentin Halys.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Dobry-den
27.05.2026 22:30
Gratulace Mušce k poklidnému postupu.

Tomáš - radši bez komentáře.
Diabolique
27.05.2026 22:27
Velká škoda toho zranění. Když už měl Zvereva na lopatě, jako na potvoru si musel ten palec na noze odřít. Příště ... já nevím ... zkusit třeba ponožky?
uztoje
27.05.2026 22:26
najít křečn..
uztoje
27.05.2026 22:28
najt křečn...

vypnout ty si mobilní nápovědy, do všeho se to sere
PTP
27.05.2026 22:23
Pořád se mi vybavuje zvolání Forresta Gumpa : "Poručíku Dane, vy máte nohy!"
PTP
27.05.2026 22:16
Pičus, kterej vydrží hrát set a půl a pak končí v křečích
tenisman1233
27.05.2026 22:17
V jakých křečích?
chlebavevaju
27.05.2026 22:28
Ses zase utrhl z řetězu, takový silný slova.
chlebavevaju
27.05.2026 22:11
Takže tradiční křečovka, na to už jsme zvyklí.
elskjer
27.05.2026 22:08
Podle americkych komentatoru Machac zapas dohrava jen kvuli divakum.. je pravda ze vecerni session stoji asi 150 az 300 euro
hanz
27.05.2026 22:11
I tak by to měli vracet.... trapné a nedůstojné...
elskjer
27.05.2026 21:53
Mucha tam tu sparring partnerku pekne prohani
rkames
27.05.2026 21:49
Bude skreč
hanz
27.05.2026 21:53
A co jinýho... Macháč půlku zápasů nedohraje...
Diabolique
27.05.2026 21:55
Tak Tomáš je evidentně zraněnej. Svědil ho palec na noze, tak si ho nechal ošetřit. Jinak by Zverev neměl šanci.
aape
27.05.2026 22:24
Taky mi vrtalo hlavou, jak je to možný
Diabolique
27.05.2026 21:37
Proc ten Tomas musi vzdycky hrat na Csaplarovu past? Jednou se mu to vymsti ...
Kreuz
27.05.2026 21:30
Zaber kocoure Tome, nebo bude zase trapas
elskjer
27.05.2026 21:28
Verny sam sobe, Machac pusobi frivolne ; mezitim Muchova na vedlejsim kurtu v pohode jako na treninku.
darek.vrana
27.05.2026 21:27
To je u našich už pravidlo, že ten, kdo má schůdný los, tak se nepotká s formou a ten, kdo hraje dobře, tak má zase los úplně naprd.
darek.vrana
27.05.2026 21:23
Jsem čekal, že si v každém setu po nějakých kravinách prohraje hned svůj první servis a bude to zápas úplně o h....
hanz
27.05.2026 21:26
A o hov-ě to je
elskjer
27.05.2026 21:08
Pred 15000 divaky se nehraje kazdy den, neco tam snad Machac vykouzli
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 22:02
úsměv
The_Punisher
27.05.2026 21:06
Já tak nějak cítím, že to dneska Tom vyhraje
Trojchyba_Mat
27.05.2026 21:15
4:6, 7:5, 1:6, 6:3, 6:4
Diabolique
27.05.2026 21:19
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 22:04
zatím ti vyšel jen 1.set
Teď už ny musela přijít jedině slavná tzv. Tomova otočka.
Trojchyba_Mat
27.05.2026 22:04
A ta přijde jenom na trávě...
The_Punisher
27.05.2026 22:05
Pravdepodobne :(
Saulnier
27.05.2026 21:03
Pekný moment: Macháčov kraťas k sieti, Zverev beží ako o život a Macháč rutinérsky kontroluje pohľadom otočený chrbtom k nemu
Dovodo6
27.05.2026 20:54
Ty kráso, ať Macháč nedává ty nohy moc vysoko, nebo mu ta chlouba fakt vypadne...
pantera1
27.05.2026 20:56
To je pro silný nátury, sledovat ty jeho trenkový estrády, nemůžu se na něho dívat .
Dovodo6
27.05.2026 20:57
aha, já myslel, že aspoň ženská to ocení:)
pantera1
27.05.2026 21:00
Já ne, pro mě je nechutnej. Přeju mu aby vyhrál, ale nesleduju ho.
annah
27.05.2026 22:18
Taky je mi pohled na něj nepříjemný. Ty trenky jsou strašné. A když si vpomenu, jak na kurtu nechutně řval na svého trenéra, je mi navíc i nesymypatický.
pantera1
27.05.2026 22:25
Má zlý oči, celkově nesympatickej. Jo a to chování k tomu. Jak říkáš .
aape
27.05.2026 22:33
Mě to dnes došlo smile že to je opatření právě kvůli jeho křečím, když Kuba na konci si ty nohavice podobně vyhrnoval, aby si nohy co nejvíc ochladil
Esgalnor
27.05.2026 21:23
Nohy má pěkný, tak proč je neukazovat.
PTP
27.05.2026 22:12
Ale krátký
pantera1
27.05.2026 22:22
Krásný nohy má Nole . Ty mě berou .
chlebavevaju
27.05.2026 21:05
No myslim si ze v jeho pripade by tech par cm nikoho nepohoršilo, zrejme by si toho ani nikdo pořádně nevšiml.
HankMoody
27.05.2026 20:41
Machac je silene overrated hrac.
hanz
27.05.2026 20:41
Šokoval svým forhendem... metr od sítě a dvakrát to napálí tři metry od kurtu... hrůza... vypínám...
subaru
27.05.2026 20:39
Už mne šokoval v 1. gamu. Vypínám to. Kde je jeho forma? To bude výprask.
Dovodo6
27.05.2026 20:38
Opravdu "výborný" začátek...
