Zraněný Macháč byl proti Zverevovi bez šance. Na French Open končí ve druhém kole
Macháč – Zverev 4:6, 2:6, 2:6
Macháč měl hned v prvním gamu problémy. Stav 0:30 na vlastním servisu sice zlikvidoval, nicméně Zverev se aktivní hrou propracoval k brejkbolu, který však zahodil chybou z forhendu. Český tenista ale přece jen na vlastní chyby doplatil a prohrál si úvodní servis. Německý favorit pak brejk suverénně potvrdil a vzápětí se na výsledkovou tabuli dostal i Macháč.
Český tenista se absolutně nedokázal prosadit an returnu. Zverev těžil z dělového prvního servisu a po čísté hře zvýšil na 3:1. Ve dlouhé páté hře musel Macháč smazat dva brejkboly. Ten první odvrátil kombinací servis-síť, při druhém si pomohl přímým bodem a po skvělé smeči si podání udržel. V dalším gamu na returnu se i díky vítěznému bekhendu dostal do nadějného vedení 30:0. V tu chvíli však Zverev neskutečně zaservíroval a čtyřmi body v řadě hru otočil. Čech následně i díky skvělému voleji snížil.
Za stavu 3:4 se Macháč dostal k premiérovému brejkbolu. Německý favorit však znovu ukázal, že se mu dnes v klíčových momentech na servisu daří. Komplikace odvrátil a znovu zvýšil vedení. Český tenista následně odehrál skvělý game na podání. Zverev ale reagoval ještě lépe a po čisté hře, kterou zakončil vítězným volejem získal úvodní dějství.
Hned v prvním gamu druhé sady si Macháč prohrál podání, když hned při soupeřově první šanci spáchal dvojchybu. A nedařilo se mu ani následně. Po vyhozeném forhendu ztratil další servis a prohrával už o dva brejky. Českému hráči nevycházelo vůbec nic. Za stavu 0:4 minul i jednoduchou smeč a soupeř se dostal ke dvěma brejkbolům v řadě. Ten první odvrátil vítězným bekhendem a agresivní hrou smazal i druhý. Připsal si i vítězné forhendy a povedlo se mu odvrátit kanára. Následně si vyžádal medical timeout kvůli potížím s nohou.
Po návratu z lavičky na kurt se však nic nezměnilo. Na returnu byl Macháč stále bez větší šance a proti skvěle hrajícímu Němci výrazně vzdorovat nedokázal. V sedmé hře odvrátil setbol drive volejem a po vítězném bekhendu a přímém bodu snížil na 2:5. Zverev ale následně snadno sadu dopodával a po 14. esu zvýšil na 2:0 na sety.
Macháč, kterého znatelně limitovalo zranění nohy, rozhodně nepůsobil stoprocentně a proti favoritovi byl bez šance. Jako první ztratil servis i ve třetím dějství. Zverev problémů českého tenisty skvěle využil a pomáhal si i zkrácením hry. Po dalším úspěchu na příjmu odskočil do vedení 4:1 a brejk potvrdil čistou hrou. Čech ještě snížil na rozdíl tří her. Druhý nasazený ale následně zápas dopodával a ukončil ho 19. esem.
Macháč tak proti bývalému finalistovi, světové trojce a jednomu z největších kandidátů na celkový triumf nepřekvapil a na French Open skončil ve druhém kole. Se Zverevem v tomto dějišti prohrál i druhý vzájemný duel, když na něj nestačil ani předloni na olympiádě. Němec se zde už osmkrát po sobě dostal do druhého týdne a o osmifinále bude usilovat i letos. Jeho dalším soupeřem bude domácí Quentin Halys.
Tomáš - radši bez komentáře.
vypnout ty si mobilní nápovědy, do všeho se to sere
Teď už ny musela přijít jedině slavná tzv. Tomova otočka.