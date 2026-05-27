Muchová po skvělém výkonu zničila bývalou Rusku. Na French Open si zahraje o osmifinále
Muchová – Rachimovová 6:2, 6:2
Muchové se ve druhém kole French Open proti Rachimovové, na rozdíl od jejího úvodního vystoupení, povedl začátek. V dlouhém prvním gamu odvrátila brejkbol a následně sama uspěla na returnu. Po potvrzení brejku rychle vedla 3:0. Češka měla na dosah i další hru, ale nakonec se bývalé Rusce podařilo snížit.
Světová desítka ale pokračovala ve skvělém výkonu a nadále dominovala. Sebrala soupeřce další podání a vedla už 5:1. Šanci dopodávat první sadu ale nevyužila, zahodila dva setboly a dovolila Rachimovové snížit. Češka ale znovu předvedla povedený game na příjmu a poté, co si vynutila chybu z bekhendu outsiderky získala úvodní sadu poměrem 6:2.
V demolici soupeřky pokračovala Muchová i ve druhém setu a situace ze začátku utkání se opakovala. Znovu uspěla jako první na returnu a rychle odskočila do vedení 3:0. Ve čtvrté hře se Rachimovové opět podařilo dostat na výsledkovou tabuli.
I ve druhém dějství však česká hráčka ztratila servis, nechala soupeřku snížit na rozdíl jediného gamu a postup si ještě trochu zkomplikovala. Reagovala ale dalším rychlým brejkem. Žádné další komplikace Češka už nepřipustila a snadno postoupila.
Muchová, která letos na French Open vyhrála první duel od semifinálové řežby s Arynou Sabalenkovou v roce 2023, se tak po nepovedeném úvodu turnaje, kdy proti Zacharovové prohrávala 2:5, rozehrála do skvělé formy. Ve třetím kole, které si zde zahrála i v letech 2021 a 2022, vyzve bývalou 21. hráčku světa a nyní až tenistku z druhé poloviny druhé stovky Jil Teichmannovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
V dalším kole bude její soupeřkou trochu nečekaně Jil Teichmann. O té jsem dlouho neslyšel takže si netroufám tipovat i když je jasný že Karolína musí být favoritkou ...
Jill Teichman(opravdová Švýcarka) prověří Mušku mnohem více. Je sice hluboko ve druhé stovce, ale už několik měsíců stále stoupá žebříčkem, takže ji Kája nesmí podcenit.