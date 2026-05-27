Muchová po skvělém výkonu zničila bývalou Rusku. Na French Open si zahraje o osmifinále

FRENCH OPEN - Karolína Muchová (29) ve druhém kole French Open předvedla velmi povedený výkon a nedala šanci Kamille Rachimovové (24), která dříve hrála za Rusko, ale nyní reprezentuje Uzbekistán. Česká tenistka zvítězila snadno 6:2, 6:2. Ve třetím kole vyzve aktuálně 170. hráčku žebříčku Švýcarku Jil Teichmannovou.
Karolína Muchová ve druhém kole French Open dominovala (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Muchová – Rachimovová 6:2, 6:2

Muchové se ve druhém kole French Open proti Rachimovové, na rozdíl od jejího úvodního vystoupení, povedl začátek. V dlouhém prvním gamu odvrátila brejkbol a následně sama uspěla na returnu. Po potvrzení brejku rychle vedla 3:0. Češka měla na dosah i další hru, ale nakonec se bývalé Rusce podařilo snížit.

Světová desítka ale pokračovala ve skvělém výkonu a nadále dominovala. Sebrala soupeřce další podání a vedla už 5:1. Šanci dopodávat první sadu ale nevyužila, zahodila dva setboly a dovolila Rachimovové snížit. Češka ale znovu předvedla povedený game na příjmu a poté, co si vynutila chybu z bekhendu outsiderky získala úvodní sadu poměrem 6:2.

V demolici soupeřky pokračovala Muchová i ve druhém setu a situace ze začátku utkání se opakovala. Znovu uspěla jako první na returnu a rychle odskočila do vedení 3:0. Ve čtvrté hře se Rachimovové opět podařilo dostat na výsledkovou tabuli.

I ve druhém dějství však česká hráčka ztratila servis, nechala soupeřku snížit na rozdíl jediného gamu a postup si ještě trochu zkomplikovala. Reagovala ale dalším rychlým  brejkem. Žádné další komplikace Češka už nepřipustila a snadno postoupila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová, která letos na French Open vyhrála první duel od semifinálové řežby s Arynou Sabalenkovou v roce 2023, se tak po nepovedeném úvodu turnaje, kdy proti Zacharovové prohrávala 2:5, rozehrála do skvělé formy. Ve třetím kole, které si zde zahrála i v letech 2021 a 2022, vyzve bývalou 21. hráčku světa a nyní až tenistku z druhé poloviny druhé stovky Jil Teichmannovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Melisska
27.05.2026 23:50
Tak se nám bude opakovat složení někdejšího smolného pražského finále. Věřme, že s opačným koncem!
Georgino
27.05.2026 23:23
Chtěl jsem na to koukat, ale v tom přenosu jsem pořádně neviděl míč, jsem přepnul na Machače.
Georgino
27.05.2026 23:26
Btw, navíc trochu mě rozčilovalo to polský štěbetání komentáře na Eurosportu, říkám s, když Poláci dokážou pokrýt takový pro ně nezajímavý zápas, proč ne Češi?
Georgino
27.05.2026 23:22
Bývalá Ruska, to je jako co? Přerodila se? Asiatka narozená v Rusku není Ruskou, ačkoli vyjadřuje zemi, kde se narodila, vděčnost.
hanz
27.05.2026 23:02
Tajchmanka už Muchovic na antuce porazila...
tommr
27.05.2026 22:54
Karolína podala solidní výkon ale pár chybiček by se tam našlo (první set nedokázala dopodávat a o podání přišla jednou i ve druhém setu). Pozitiva ale převažují ... smile
V dalším kole bude její soupeřkou trochu nečekaně Jil Teichmann. O té jsem dlouho neslyšel takže si netroufám tipovat i když je jasný že Karolína musí být favoritkou ...
Georgino
27.05.2026 23:28
Už jsi někdy viděl zápas zcela bez chybiček?
elskjer
27.05.2026 22:45
To by mela projit v pohode mezi poslednich 16, snad proti Bouzkove.. S timto preji vsem nahodnym kolemjdoucim dobrou noc.
Diabolique
27.05.2026 22:42
Skoda ze na sebe s Maruskou narazi uz ve ctvrtym kole!
pantera1
27.05.2026 22:38
Super Karol,jen tak dál. Ty večerní zápasy ti sedí .
PTP
27.05.2026 22:46
Je to bohyně smile
frenkie57
27.05.2026 22:51
Neviděl jsem ani míček, ale podle popisu mače šlo o jednoduché a jednoznačné vítězství.
Jill Teichman(opravdová Švýcarka) prověří Mušku mnohem více. Je sice hluboko ve druhé stovce, ale už několik měsíců stále stoupá žebříčkem, takže ji Kája nesmí podcenit.
PTP
27.05.2026 23:16
Opravdová Švýcarka z Barcelony, hraje levou rukou, to bude fakt náročná prověrka, Muško držím palce!
frenkie57
27.05.2026 23:25
No narozdíl od Benčič a Golubič je nativní Švýcarkou. Zřejmě na její mámu přišly kontrakce na dovolené v Katalánii a tak ji porodila tam. Stane se.
