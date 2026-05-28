Obrovská rána pro přemožitelku Krejčíkové. Po ošklivém zranění opouštěla kurt na vozíku

DNES, 11:50
Hailey Baptisteová, přemožitelka Barbory Krejčíkové z prvního kola, se hned v následujícím zápase na French Open ošklivě zranila. Američanka, která měla skvělou formu, v duelu s Xiyu Wang vyskočila pro vysoký forhend a po dopadu si poranila kotník. Svalila se k zemi a kurt musela opustit na invalidním vozíku. Její zranění připomínalo čtyři roky starý incident Alexandera Zvereva, který následně půl roku nehrál.
Hailey Baptisteová se ve druhém kole ošklivě zranila (@ ROBERT SZANISZLO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Na letošním French Open dochází k častým křečím či nevolnostem kvůli velkému horku, ale také se rozšířil počet dalších zranění. V zápase měl zdravotní problémy třeba Tomáš Macháčovi a při tréninku si smolně vyvrtnul kotník Alexander Blockx, který musel z turnaje odstoupit. Nejhůře však dopadla Baptisteová, která na úvod odvrátila dva mečboly Krejčíkové. Zápas druhého kola však musela nešťastně skrečovat.

Američanka si v desátém gamu za stavu 40:40 v duelu proti Číňance Wang vyskočila na vysoký forhend a při dopadu na zem si ošklivě poranila levý kotník. Okamžitě v bolestech padla k zemi a nemohla se zvednout. Člen jejího týmu a rozhodčí ji ihned přispěchali na pomoc.

Kurt nakonec opouštěla na invalidním vozíku a za pomoci zdravotníků. Její zranění velmi připomínalo to, co se stalo Alexanderu Zverevovi v roce 2022. V semifinále proti Rafaelu Nadalovi si přetrhal vazy v kotníku a nehrál půl roku.

Baptisteová byla v posledních týdnech ve své nejlepší formě. Na tisícovce v Madridu vyřadila i světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a postoupila až do semifinále a aktuálně je jen jednu příčku za svým žebříčkovým maximem, o to je její zranění smutnější.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
PTP
28.05.2026 13:43
A Venus ve čtyřhře má po piči.
lvicek
28.05.2026 12:38
Tomáš Macháčeři - ty brďo, já se picnu
PTP
28.05.2026 12:31
Tenisoví bozi jsou letos na RG obzvlášť škodolibí.
hanz
28.05.2026 12:30
Kdyby vypadla už v prvním kole s Krejčou, nemuselo se jí to stát...
frenkie57
28.05.2026 13:15
To jsou holt ty zákony kauzality, bejku.
Nereknu
28.05.2026 13:28
Přesně to jsem si pomyslel, když jsem to viděl live. I tak nutno podotknout, že pohled to hezký nebyl, mně to teda spíš připomínalo to zranění, které se stalo Bethanie M-S na Wimbledonu, akorát, že ta už se nezvedla.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

