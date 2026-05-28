Obrovská rána pro přemožitelku Krejčíkové. Po ošklivém zranění opouštěla kurt na vozíku
Na letošním French Open dochází k častým křečím či nevolnostem kvůli velkému horku, ale také se rozšířil počet dalších zranění. V zápase měl zdravotní problémy třeba Tomáš Macháčovi a při tréninku si smolně vyvrtnul kotník Alexander Blockx, který musel z turnaje odstoupit. Nejhůře však dopadla Baptisteová, která na úvod odvrátila dva mečboly Krejčíkové. Zápas druhého kola však musela nešťastně skrečovat.
Američanka si v desátém gamu za stavu 40:40 v duelu proti Číňance Wang vyskočila na vysoký forhend a při dopadu na zem si ošklivě poranila levý kotník. Okamžitě v bolestech padla k zemi a nemohla se zvednout. Člen jejího týmu a rozhodčí ji ihned přispěchali na pomoc.
Kurt nakonec opouštěla na invalidním vozíku a za pomoci zdravotníků. Její zranění velmi připomínalo to, co se stalo Alexanderu Zverevovi v roce 2022. V semifinále proti Rafaelu Nadalovi si přetrhal vazy v kotníku a nehrál půl roku.
Baptisteová byla v posledních týdnech ve své nejlepší formě. Na tisícovce v Madridu vyřadila i světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a postoupila až do semifinále a aktuálně je jen jednu příčku za svým žebříčkovým maximem, o to je její zranění smutnější.
