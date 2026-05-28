Neuvěřitelný kolaps Sinnera a obrovský šok! Světová jednička na French Open končí
Sinner – Cerúndolo 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6
Sinner duel s mladším z argentinských bratrů Cerúndolových rozehrál velmi jistě, hned v prvním možném momentu vzal soupeři servis a náskok si pohodlně hlídal až do koncovky první sady. Ani ve druhém setu Cerúndolo zpočátku nekladl odpor a první zápletkou byl až odvrácený setbol za stavu 5:1. Sinner ale vzápětí při svém podání vedení v zápase navýšil.
Až do stavu 5:1 ve třetím dějství šlo vše až příliš hladce. Pak se však Ital začal viditelně špatně pohybovat a argentinský tenista jeho slabých chvil využil ke srovnání skóre a nakonec šesti gamům v řadě.
Tato série zahrnuje i 18 vyhraných míčů v řadě. Sinner si první ošetření vyžádal za stavu 5:4 0:40, pauza mu ale nepomohla a hladce zbytek třetího setu prohrál. Před čtvrtým setem, odešel do útrob stadionu znovu.
Čtvrtý set nezačal pro Sinnera navzdory jeho stavu špatně. Ital, který se nehýbal na sto procent a musel hrát velmi agresivně, si vypracoval ve třetím gamu tři brejkboly. Cerúndolo je však smazal, favorita do vedení nepustil a vzápětí sám slavil brejk.
Sinner mohl okamžitě zareagovat, ale znovu bojoval s křečemi, nevyužil luxusní náskok 40:0 na returnu a při třetím brejkbolu už se po pár úderech ani nepohnul. Argentinský outsider tak zvýšil na 4:1. Italský favorit už ve zbytku setu nevzdoroval, šetřil síly na rozhodující set a v tomto dějství kvůli omezenému pohybu schytal výprask 1:6.
Ani o trochu delší pauza před posledním dějstvím Sinnerovi nijak nepomohla. Jeho pohyb byl stále viditelně omezený a Cerúndolo velmi chytře vyčkával na chyby z rakety světové jedničky. A hned v prvním gamu se dočkal brejku, čímž se zase o kousek přiblížil k životnímu skalpu.
Cerúndolova taktika vzhledem k okolnostem fungovala naprosto perfektně a vedení 3:0 se dvěma brejky už bylo pro Argentince naprosto luxusní. V tu chvíli asi málokdo pochyboval, že Sinner ještě dokáže se zápasem něco udělat a nepříznivý vývoj otočit.
Sinner pak sice hlavně díky servisu utnul sérii devíti prohraných gamů a vzápětí měl dva brejkboly, nicméně Cerúndolo měl už tak obrovský náskok, že nemusel být nervózní. Argentinec, který byl několikrát jedinou hru od vyřazení, nakonec dokonale soupeřovy indispozice využil a tříapůlhodinový duel otočil ve svůj prospěch.
Touto pro Sinnera nešťastnou porážkou se jen potvrdilo, že dlouhé bitvy a zápasy ve vysokých teplotách mu nesvědčí. Podobné potíže měl i ve třetím kole letošního Australian Open, ale tam mu pomohlo zatažení střechy a souboj s Eliotem Spizzirrim nakonec ustál. Jeho cesta se zastavila až v semifinále na raketě Novaka Djokoviče.
Dnešní nezdar navíc znamená konec úctyhodné série 30 vítězství a první porážku od únorového Dauhá, kde nestačil na Jakuba Menšíka. Navíc přišel o možnost při absenci největšího rivala Carlose Alcaraze zkompletovat kariérní Grand Slam, což se Španělovi podařilo v lednu v Melbourne Parku.
Šokující vyřazení loňského finalisty Sinnera navíc obrovsky zvýšilo šance na nového grandslamového šampiona. Alcaraz totiž v Paříži titul neobhajuje a jediný z přeživších, kdo už grandslamový titul má, je Djokovič. Zároveň stouply i šance srbského rekordmana na rekordní 25. vavřín z turnajů velké čtyřky.
Cerúndolo si na třetí pokus připsal premiérový skalp TOP 10 a zároveň poprvé v kariéře postoupil do třetího kola grandslamu. V něm vyzve Víta Kopřivu, nebo Španěla Martína Landaluceho.
Ale zas tam bylo vidět, jak mu rozhodčí a organizátoři vychází vstříc, žádné napomínání za evidentní zdržování kvůli špatné fyzické kondici v rozporu s pravidly. O to hnusnější je to ve srovnání se včerejším zápasem Jakuba Menšíka, který ty problémy začal mít až po 4,5 hodinách hry (!!) a rozhodčí okamžitě nemilosrdně uděloval postihy. Tak od čeho ty pravidla jsou, když platí jen pro někoho?!
Ale pro tenis je změna osvěžující...
Tak co, dotáhne to konečně Zverev?
Ten páníčky atak v zapase s Medvedevem se mi vůbec nelibil..
Velke horko prece neni na GS neco vyjimecneho....
VAMOS ARGENTINA!!! :-D
cesta je otvorená
ale miera pravdepodobnosti, že to bude boj úspešný, neuveriteľne stúpla