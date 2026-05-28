Neuvěřitelný kolaps Sinnera a obrovský šok! Světová jednička na French Open končí

DNES, 14:49
Aktuality
FRENCH OPEN - Neuvěřitelný kolaps a šok nabídl čtvrteční program French Open. Světová jednička Jannik Sinner nedotáhl luxusní vedení 6:3, 6:2 a 5:1 a po totálním zdravotním kolapsu způsobeném vysokými teplotami v Paříži se ve zbytku zápasu nemohl stoprocentně hýbat. S argentinským outsiderem Juanem Manuelem Cerúndolem nakonec utkání druhého kola prohrál.
Jannik Sinner zkolaboval a na French Open končí (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sinner – Cerúndolo 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

Sinner duel s mladším z argentinských bratrů Cerúndolových rozehrál velmi jistě, hned v prvním možném momentu vzal soupeři servis a náskok si pohodlně hlídal až do koncovky první sady. Ani ve druhém setu Cerúndolo zpočátku nekladl odpor a první zápletkou byl až odvrácený setbol za stavu 5:1. Sinner ale vzápětí při svém podání vedení v zápase navýšil.

Až do stavu 5:1 ve třetím dějství šlo vše až příliš hladce. Pak se však Ital začal viditelně špatně pohybovat a argentinský tenista jeho slabých chvil využil ke srovnání skóre a nakonec šesti gamům v řadě.

Tato série zahrnuje i 18 vyhraných míčů v řadě. Sinner si první ošetření vyžádal za stavu 5:4 0:40, pauza mu ale nepomohla a hladce zbytek třetího setu prohrál. Před čtvrtým setem, odešel do útrob stadionu znovu.

Čtvrtý set nezačal pro Sinnera navzdory jeho stavu špatně. Ital, který se nehýbal na sto procent a musel hrát velmi agresivně, si vypracoval ve třetím gamu tři brejkboly. Cerúndolo je však smazal, favorita do vedení nepustil a vzápětí sám slavil brejk.

Sinner mohl okamžitě zareagovat, ale znovu bojoval s křečemi, nevyužil luxusní náskok 40:0 na returnu a při třetím brejkbolu už se po pár úderech ani nepohnul. Argentinský outsider tak zvýšil na 4:1. Italský favorit už ve zbytku setu nevzdoroval, šetřil síly na rozhodující set a v tomto dějství kvůli omezenému pohybu schytal výprask 1:6.

Ani o trochu delší pauza před posledním dějstvím Sinnerovi nijak nepomohla. Jeho pohyb byl stále viditelně omezený a Cerúndolo velmi chytře vyčkával na chyby z rakety světové jedničky. A hned v prvním gamu se dočkal brejku, čímž se zase o kousek přiblížil k životnímu skalpu.

Cerúndolova taktika vzhledem k okolnostem fungovala naprosto perfektně a vedení 3:0 se dvěma brejky už bylo pro Argentince naprosto luxusní. V tu chvíli asi málokdo pochyboval, že Sinner ještě dokáže se zápasem něco udělat a nepříznivý vývoj otočit.

Sinner pak sice hlavně díky servisu utnul sérii devíti prohraných gamů a vzápětí měl dva brejkboly, nicméně Cerúndolo měl už tak obrovský náskok, že nemusel být nervózní. Argentinec, který byl několikrát jedinou hru od vyřazení, nakonec dokonale soupeřovy indispozice využil a tříapůlhodinový duel otočil ve svůj prospěch.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Touto pro Sinnera nešťastnou porážkou se jen potvrdilo, že dlouhé bitvy a zápasy ve vysokých teplotách mu nesvědčí. Podobné potíže měl i ve třetím kole letošního Australian Open, ale tam mu pomohlo zatažení střechy a souboj s Eliotem Spizzirrim nakonec ustál. Jeho cesta se zastavila až v semifinále na raketě Novaka Djokoviče.

Dnešní nezdar navíc znamená konec úctyhodné série 30 vítězství a první porážku od únorového Dauhá, kde nestačil na Jakuba Menšíka. Navíc přišel o možnost při absenci největšího rivala Carlose Alcaraze zkompletovat kariérní Grand Slam, což se Španělovi podařilo v lednu v Melbourne Parku.

Šokující vyřazení loňského finalisty Sinnera navíc obrovsky zvýšilo šance na nového grandslamového šampiona. Alcaraz totiž v Paříži titul neobhajuje a jediný z přeživších, kdo už grandslamový titul má, je Djokovič. Zároveň stouply i šance srbského rekordmana na rekordní 25. vavřín z turnajů velké čtyřky.

Cerúndolo si na třetí pokus připsal premiérový skalp TOP 10 a zároveň poprvé v kariéře postoupil do třetího kola grandslamu. V něm vyzve Víta Kopřivu, nebo Španěla Martína Landaluceho.

Výsledky dvouhry mužů na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

114
Přidat komentář
GaelM
28.05.2026 16:47
YES!! Ať ten turnaj vyhraje kdokoliv, už teď je to skvělá zpráva pro mužský tenis.

Ale zas tam bylo vidět, jak mu rozhodčí a organizátoři vychází vstříc, žádné napomínání za evidentní zdržování kvůli špatné fyzické kondici v rozporu s pravidly. O to hnusnější je to ve srovnání se včerejším zápasem Jakuba Menšíka, který ty problémy začal mít až po 4,5 hodinách hry (!!) a rozhodčí okamžitě nemilosrdně uděloval postihy. Tak od čeho ty pravidla jsou, když platí jen pro někoho?!
Liverpool22
28.05.2026 16:53
jo, jo dvojí metr a hlavně je to "vokatý"
PTP
28.05.2026 16:44
Svatého otce už bolela ochranná ruka.
HankMoody
28.05.2026 16:41
Arogantní floutek a násilník Zverev nesmí vyhrát grandslam.
PTP
28.05.2026 16:39
Bombarďák Jenda má bohužel nádrže jenom na dva sety, Stíhačka Mačeta jenom na jeden.
Georgino
28.05.2026 16:26
To je šok, chyběl jeden gem ve třetím krátkém setu. Je mi Jannika moc líto. Kluci z Alp holt nejsou na ty hicy stavěný.
PTP
28.05.2026 16:29
V IW, Miami, Madridu, Římě byla všude kosa, ne?!
PTP
28.05.2026 16:32
Takže rozhodující faktor je čas zápasu - nad dva sety.
easymoneysniper
28.05.2026 16:25
Kopřiva zjistil že má šanci na finále a hned dropnul set
GaelM
28.05.2026 16:35
ChybalSomVam
28.05.2026 16:19
Alcaraz tam vobec nie je skrz zranenie, Sinner vypadol skrz fyzicku indispozíciu a vyťaží z toho ten, čo bol na diskomfort konkurentov na RG tak trochu odkázaný celý život. Už je to taký evergreen, ku Grandslamu ako slepý k husliam, aj takéto príbehy píše život.
Marduch
28.05.2026 16:22
Zachovej klid, Fonseca si ho poda, slepeho huslistu.
Pe3k
28.05.2026 16:32
Fonseca? To nemyslím, spíše Ruud.
Blondie
28.05.2026 16:32
Blondie
28.05.2026 16:15
Nic proti Jannikovi, ať se uzdraví, konec kvůli podobným trablům je smutný.
Ale pro tenis je změna osvěžující...
Tak co, dotáhne to konečně Zverev?
Ondra979
28.05.2026 16:19
ma unikatni sanci, ale ja doufam, ze ne. JA bych bral jednoznacne Caspera, pokud da Djoka, kdyz ho da naopak Djok, tak si pro to mozna dojde, ale musi vydrzet fyzicky coz je tady otaznik...
Blondie
28.05.2026 16:32
Skautík s GS by byl sen *srdíčka místo očí*
Ondra979
28.05.2026 16:41
to jo, nikomu bych to vic nepral vyjma nasich, ale tam je to uz temer bez sance..Mensik bude utahanej, takze Skautiku, makej a treba to prijde!
vojta912
28.05.2026 16:14
Yes, podvodník podvodnický je pryč ze hry. Jeste nemecko rusky násilník by mohl jit brzo ze hry a první z deseti GS pro Mečidlo nemusi být nereálný (za předpokladu dalších cca 1000 náhod)
PTP
28.05.2026 16:12
Museli mu dát něco do pití, to není jinak možný.
GaelM
28.05.2026 16:36
mastičku
Ondra979
28.05.2026 16:12
no podle soucasne konstelace by tady v pripadnem SF Zverev Djok byl favorit Zverev, naprosto bez debat, ale on je takova lama, ze by to mohl zkonit..to je u nej fakt asi mozne..ale jeste tam neni ani jeden a doufam, ze tam nebude, skautiku zaber, mas sanci!
Saulnier
28.05.2026 16:12
Medzitým vyhral aj ďalší Cerundolo, dnes bratom ide karta
alcaraz.dva
28.05.2026 16:11
Nevěřila jsem Janíkovi.. ani chvilku
Ten páníčky atak v zapase s Medvedevem se mi vůbec nelibil..
EdinaElwes
28.05.2026 16:11
Škodolibá nejsem, ale good riddance.
GaelM
28.05.2026 16:36
Kapitan_Teplak
28.05.2026 16:04
Tak to je atomovka
Ondra979
28.05.2026 15:58
no to si pekne podelal, za rok si asi vezme trun zpet Carlos. Snad se Djokofanatics raduji predcasne, kdyby tohle fyzicky utahl byl by to maly zazrak...snad se to nestane, ale mozna muze, bude to napinave nebo ho zarizne uz Casper..dozvime se brzy
chlebavevaju
28.05.2026 15:54
Chudák Jirka, taková šance na GS a on vyhučí v prvním kole. https://www.tenisportal.cz/zpravy/muzu-byt-jako-alcaraz-a-sinner-lehecka-vi-co-mu-chybi-k-prekonani-vykonnostni-propasti-53578/
com
28.05.2026 15:54
Tak ted jeste aby vypadnul Djok a bude to zajimavej GS
Liverpool22
28.05.2026 16:00
smile Nole má nyní obrovskou šanci přepsat historii smile smile
Saulnier
28.05.2026 16:02
TheRoyalBlue
28.05.2026 15:52
Tento rok bude ten nápis na Phillippovi Chatrierovi platiť viac než inokedy.
Diabolique
28.05.2026 15:54
PTP
28.05.2026 16:11
Victory belongs to the most pissed off.
muster
28.05.2026 16:24
GaelM
28.05.2026 16:37
Pe3k
28.05.2026 15:52
Tak a favoriti jsou ted všichni v dolní polovině pavouka a nahoře nikdo.
Dave6969
28.05.2026 15:53
Což je dobře..a hlavně že vypadnul Janík
easymoneysniper
28.05.2026 15:51
Jodar si jde pro grandslam
Sunrise
28.05.2026 15:51
Nevíte někdo pro zajímavost jaký byl live kurs na Cerundola ve 3 setu za stavu 5-1?
PTP
28.05.2026 16:08
Za vsazenej barák výhra celé město
gemkio
28.05.2026 16:11
Pohybovalo se to 600-800
kolapse
28.05.2026 15:51
25 nepochybuji Noldo
RFanousek
28.05.2026 15:51
Je hodně smutné, že extrémní externí faktory, které nemají s tenisem nic společného, takhle ovlivní tenisovou historii.
tenisman1233
28.05.2026 15:53
Tenis se ale hraje venku,toto jsou přírodní podmínky, a prostě čerpadlo to zvládl lépe.
Liverpool22
28.05.2026 15:59
GaelM
28.05.2026 16:38
Dovodo6
28.05.2026 15:55
Počasí k tenisu patří. Je to venkovní sport. S tenisem nemá spíš nic společného to, jak letos na AO kvůli němu zatahovali střechu, nebo by to klidně dopadlo stejně jak teď
GaelM
28.05.2026 16:38
uztoje
28.05.2026 15:58
Co to meleš?
Marduch
28.05.2026 16:14
Jak to myslis"takhle ovlivni"? Vzdyt to tak bylo vzdycky. Nadalovi vyrazne vyhovovalo horko, Djokovicovi naopak nightsessions, Nadalovi vyhovoval outdoor, Djokovicovi strecha.
Velke horko prece neni na GS neco vyjimecneho....
PTP
28.05.2026 16:19
Je fakt, že jiné sporty, co se dřív taky hrály venku (volejbal, basketbal, hokej) už se hrajou jen indoor.
jackiec
28.05.2026 15:49
Ve vedrech je marný, jak v Cincinnati s Carlosem, no nic ,Srb si jde pro 25ku
chlebavevaju
28.05.2026 15:51
Vůbec, RG bude mít dalšího vítěze s křestním jménem Rafael.
FedError
28.05.2026 15:58
Liverpool22
28.05.2026 15:51
Každý má slabé místo - takže Tyroláčku smile
pantera1
28.05.2026 16:07
Nole má obrovskou šanci, musíme ho dotlačit k té 25 i kdyby panter na koze rajtoval
Liverpool22
28.05.2026 16:09
smile NOLE smile
muster
28.05.2026 16:26
Jo!
chlebavevaju
28.05.2026 15:48
Argentinci ty vysoké teploty prostě snášejí líp než falešní Italové z Tyrolska.
Liverpool22
28.05.2026 15:51
smile
Dave6969
28.05.2026 15:54
pravda
Vlk-v-trave
28.05.2026 15:47
\o/\o/ JMC \o/\o/
VAMOS ARGENTINA!!! :-D
ing.tenis
28.05.2026 15:47
tohle fakt neni normalni aby 2 najlepsi teniste jeden byl uplne zraneni a druhy neumi prohrat tak ho musi zastavit zatracene sk*rvene horko. P*ce
Vlk-v-trave
28.05.2026 15:45
JMC nechce nechat nic nahode... jde do dropshotu :-)
GaelM
28.05.2026 16:39
Trojchyba_Mat
28.05.2026 15:38
Tvle, jakej musel být ten kurz za stavu 5:1 ve třetím
chlebavevaju
28.05.2026 15:39
800 údajně peníze na zemi
Trojchyba_Mat
28.05.2026 15:47
Vlk-v-trave
28.05.2026 15:43
No ale konec jeste neni... JMC rozhodne jeste vyhrano nema... a jestli nekde v hlave ma uz tu myslenku... tak budeme mit jeste druhou otocku :-D
HankMoody
28.05.2026 15:47
Konec byl uz na konci 3. setu.
Diabolique
28.05.2026 15:47
Uz je
Vlk-v-trave
28.05.2026 15:49
Ted uz ano... jaaa si vzdy radeji pekne pockam... trpelivost je trpelivost... JMC diky ni to dostal tam kam potreboval.
chlebavevaju
28.05.2026 15:35
Na co si to ten podvodník hraje, na mučedníka? Tohle nemá s profesionálním tenisem a sportem nic společného.
tenisman1233
28.05.2026 15:37
Toto je pinkání na tréninku.
HankMoody
28.05.2026 15:38
Muzes upresnit, proc je podvodnik?
GaelM
28.05.2026 16:40
Protože je usvědčený uživatel dopingu a protekční spratek, kterému se na turnajích snaží pomáhat jak můžou. Viz letošní AO.
elskjer
28.05.2026 15:30
Sinner totalni kolaps, Kopriva skvele vali, Kouame ohromne drama
chlebavevaju
28.05.2026 15:25
Pokud Sinner padne, tak bude mít Jodar vydlážděnou cestu k titulu.
chlebavevaju
28.05.2026 15:25
Pokud Sinner padne, tak bude mít Jodar vydlážděnou cestu k titulu.
uztoje
28.05.2026 15:23
zrovna včera jsem si říkal, že prostě jednou už prohrát musí...
chlebavevaju
28.05.2026 15:22
Jen mu Cerundolo nalož, co se do něj vejde.
jindrich
28.05.2026 15:21
Pokud by to ještě otočilo o čemž pochybuji tak by ho nechali hrát zápasy pouze večer. No by byl pěkný bordel.
aligo
28.05.2026 15:20
Hm, tak to to asi vyhraje Novak... nebo Kopřiva
Diabolique
28.05.2026 15:21
Vitek!!!!
RFanousek
28.05.2026 15:22
předpověď na Paříž není taková na celou dobu. Bohužel teď má smůlu.
RFanousek
28.05.2026 15:23
patří pod Jinricha
ladinec
28.05.2026 15:11
anglosani falešní , jak jak jednali s Menšíkem. a potom jim věřte, jako helmudovi na sjezdu v Brně
tenisman1233
28.05.2026 15:22
Tady bych to viděl u rozhodčího,který se včera choval strašně během zápasu i po něm.
rkames
28.05.2026 15:11
To nedá ani náhodou
subaru
28.05.2026 15:07
Bordel. Odchod do útrob v gamu, po setu 15 minut na záchod. Napíchali ho zase a vzchopí se. A rozhodčí ho málem ošetřovala. Mafie.
Terunka1233
28.05.2026 15:09
Doufejme, že mu to nepomůže a poleti zpatky do alp
RFanousek
28.05.2026 15:10
Já doufám že to zvládne a vyhraje RG.
FedError
28.05.2026 15:11
Diabolique
28.05.2026 15:07
Uvolnete prosim cestu pro Vitka az do semifinale!!!
Saulnier
28.05.2026 15:05
Tentokrát sa strecha zaťahovať nebude ...
ladinec
28.05.2026 14:59
jak zacházeli se slovanem Menšíkem? dej mu trestný bod
RFanousek
28.05.2026 14:56
Jako člověk, který velmi těžce snáší vedra, s ním sympatizuju. Doufám, že to zvládne.
3ryba16
28.05.2026 16:06
Taky vedra nesnáším, ale respektuji, že počasí neporučím. A když dělám sport, tak beru na sebe riziko - budou podmínky hrát proti mně nebo budou pro? Viz.plechová mrkev!
Liverpool22
28.05.2026 16:10
smile
Matmaty
28.05.2026 14:55
Asi by měl začít jezdit na nějaký tréninky na Malorcu, když nevydrží hrát 3 sety v horku
FedError
28.05.2026 15:11
myslím, že je to trochu rozdielne na ostrove a v Paríži. Opravte ma ak sa mýlim
Dave6969
28.05.2026 15:56
RaFa mu dá Slevu na Hostel
pantera1
28.05.2026 14:54
Tak se na to vyprdni,zrovna u tebe se toho zas tolik nestane .
Terunka1233
28.05.2026 15:03
Jde mu o hodne, chce karierni grandslam, ale bohužel horko je jeho velky nepřítel, je treba dalsi ošetření, mastičku a ideálně klimatizaci ????
tenisman1233
28.05.2026 15:08
Když už Jannik ani nehraje.
pantera1
28.05.2026 15:10
Doufám, že to Ceruzka uhaluzí.
pantera1
28.05.2026 15:48
Nole tohle je dar od pána Boha, to musíš dát, i kdybys měl vypustit duši
Saulnier
28.05.2026 15:51

cesta je otvorená
pantera1
28.05.2026 16:05
Já vím, že je to hnusný, ale jupiiiiii musela jsem si ulevit a dám si zákusek . Stejně skončím v pekle, tak je to jedno .
Saulnier
28.05.2026 16:11
ja sa teším a vôbec mi to hnusné nepríde
pantera1
28.05.2026 16:16
hele, opatrně, aby ho brazilskej tlučhuba nevyklepl . Musíme se trošku krotit .
Saulnier
28.05.2026 16:20
pravda, nič nie je zaručené, je potrebné si to vybojovať
ale miera pravdepodobnosti, že to bude boj úspešný, neuveriteľne stúpla
