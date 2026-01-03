Můžu být jako Alcaraz a Sinner. Lehečka ví, co mu chybí k překonání výkonnostní propasti
Lehečka se chystá na obhajobu titulu v Brisbane a na tiskové konferenci jasně řekl, že chce patřit mezi nejlepší hráče na světě. Rodák z Mladé Boleslavi zná recept, jak se dostat do užší špičky, ale ten nebude vůbec jednoduché dodržet.
Není tajemstvím, že mezi Alcarazem a Sinnerem a zbytkem mužské tour je obrovská výkonnostní a výsledková propast. Lehečka však moc dobře ví, co musí udělat, aby se k dominující dvojici přiblížil.
Na otázku ohledně toho, na čem musí nejvíc zapracovat, měl jasnou odpověď. "My všichni z TOP 30 nebo čtyřicítky žebříčku můžeme hrát na stejné úrovni jako Alcaraz a Sinner, ale rozdíl je ve stabilitě výkonů a také v tom, jak dlouho jsme schopni nejlepší formu udržet."
Aktuálně nejlepší český tenista v žebříčku ATP vypíchl i další kvalitu, kterou vynikají hlavně zástupci elitní desítky. "Je to schopnost vyhrávat, i když se vám nedaří, a odolávat tlaku. V tom jsou Alcaraz a Sinner mnohem lepší než ostatní. Dost se snažím, abych se v tomto zlepšil."
Momentální světová osmnáctka Lehečka se pokusí zopakovat loňský triumf ve velmi silné konkurenci. V Brisbane startují také Daniil Medveděv, Alejandro Davidovich, Tommy Paul či další český zástupce Tomáš Macháč. Los byl nemilosrdný a hned v prvním kole dojde na české derby.
Lehečka začne obhajobu proti Macháčovi
Jsou hráči a hráči. Jedni jsou výjimeční a druzí na jejich výjimečnost nikdy nedosáhnou. Ať už kvůli rozsahu talentu, herních schopností nebo mentálních.
Může být každý Federer, Nadal nebo Djokovic? Nemůže. V každé činnosti jsou géniové, lidé, kteří ukazují všem cestu. Lékaři, architekti, sportovci atd. V každém oboru pár výjimečných, kteří posouvají hranice svého oboru. A pak jsou ostatní, kteří dveře, které otevřeli tihle lidé, nikdy neotevřou, i kdyby se sebevíc snažili. Může být každý Ronaldo nebo Messi? Nemůže. Na jejich úroveň dosáhne jen promile lidí v historii. Může být každý člověk Teslou nebo Einsteinem? Nemůže. Dokážou to jen géniové. Takže jako Nadal, Djokovic nebo Federer posunuli tenis a ovládli ho, to samé teď dělají Sinner a Alcaraz. A stejně jako zbytek hráčů v éře té trojky povětšinou jen koukalo, co se to děje, tak i v této době se tak děje a ti dva jsou odskočení po všech stránkách. Může je zastavit jen obrovské zranění, které by je vyřadilo na měsíce nebo léta z okruhu. Lehečka by měl být objektivní.
Na to, aby dokázal to co ti dva, nemá ani hlavu, ani hru ani schopnosti. Může vyhrát tisícovku nebo i se štěstím grandslam, kdy se sejde los, zranění konkurentů atd., ale nemůže jich vyhrát 5. To dokážou jen výjimeční jedinci. A ten zbytek k nim jen vzhlíží a pachtí se po nižších metách.