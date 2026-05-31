Další triumf české hvězdičky! Samson kralovala v Srbsku a udělala velký krok k elitní stovce
Radivojevičová – Samson 3:6, 6:3, 5:7
Úvodní tři kola vyhrála Samson naprosto suverénně, přestože potkala ve čtvrtfinále domácí favoritku Teodoru Kostovičovou. Oba víkendové zápasy se však proměnily v obrovskou bitvu a česká teenagerka nakonec byla proti Lise Zaarové i domácí nasazené jedničce Radivojevičové silnější.
Se Zaarovou strávila na kurtu tři hodiny a daleko k tomu neměla ani proti Radivojevičové. Nutno říct, že Samson si finálový zápas dost zkomplikovala, protože vedla už 6:3, 3:1. Ve zbytku druhého setu však úplně odpadla a rozhodující dějství zahájila prohraným podáním.
Pak ale obnovila dominanci a postupně si vypracovala náskok 5:2. Duel však doservírovat nedokázala a dovolila domácí naději srovnat skóre. Naštěstí pro Samson ale koncovku této bitvy zvládla naprosto suverénně a v posledních dvou gamech povolila Radivojevičové jen dva body.
Další krok k TOP 100
Samson tak ještě víc vylepšila svou fantastickou bilanci v profesionálních finále. Nyní je na čísle 8:1 a vyhrála už sedm soubojů o titul v řadě. Právě na úrovni W75 slavila zatím své nejcennější triumfy. Kromě toho aktuálního se radovala ještě v březnu na halovém betonu v Trnavě a loni na domácí antuce v České Lípě.
Triumf v Srbsku znamená další posun žebříčkem a nové maximum. Samson se díky zisku 62 bodů vyhoupne o 18 míst na 137. pozici. Na debut v elitní stovce jí bude chybět zhruba 200 bodů.
Komentáře
Pokud bude Laura i nadále pokračovat v dosavadních výkonech tak by se měla ještě letos dostat do první stovky. Pokud ale míří ještě výš tak bude muset hodně zapracovat na podání které je její největší slabina ...