Další triumf české hvězdičky! Samson kralovala v Srbsku a udělala velký krok k elitní stovce

DNES, 16:37
ITF KURŠUMLIJSKA BANJA – Laura Samson už podruhé v letošní sezoně ovládla větší podnik kategorie ITF W75. Po triumfu na březnovém turnaji ve slovenské Trnavě ovládla v tomto týdnu antukovou akci v Srbsku. Ve finále přemohla 6:3, 3:6, 7:5 domácí nasazenou jedničku Lolu Radivojevičovou.
Laura Samson získala další titul (© ČTK / imago sportfotodienst / Ricardo Larreina)

Radivojevičová – Samson 3:6, 6:3, 5:7

Úvodní tři kola vyhrála Samson naprosto suverénně, přestože potkala ve čtvrtfinále domácí favoritku Teodoru Kostovičovou. Oba víkendové zápasy se však proměnily v obrovskou bitvu a česká teenagerka nakonec byla proti Lise Zaarové i domácí nasazené jedničce Radivojevičové silnější.

Se Zaarovou strávila na kurtu tři hodiny a daleko k tomu neměla ani proti Radivojevičové. Nutno říct, že Samson si finálový zápas dost zkomplikovala, protože vedla už 6:3, 3:1. Ve zbytku druhého setu však úplně odpadla a rozhodující dějství zahájila prohraným podáním.

Pak ale obnovila dominanci a postupně si vypracovala náskok 5:2. Duel však doservírovat nedokázala a dovolila domácí naději srovnat skóre. Naštěstí pro Samson ale koncovku této bitvy zvládla naprosto suverénně a v posledních dvou gamech povolila Radivojevičové jen dva body.

 

Další krok k TOP 100

Samson tak ještě víc vylepšila svou fantastickou bilanci v profesionálních finále. Nyní je na čísle 8:1 a vyhrála už sedm soubojů o titul v řadě. Právě na úrovni W75 slavila zatím své nejcennější triumfy. Kromě toho aktuálního se radovala ještě v březnu na halovém betonu v Trnavě a loni na domácí antuce v České Lípě.

Triumf v Srbsku znamená další posun žebříčkem a nové maximum. Samson se díky zisku 62 bodů vyhoupne o 18 míst na 137. pozici. Na debut v elitní stovce jí bude chybět zhruba 200 bodů.

Výsledky turnaje ITF W75 v Kuršumlijske Banje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
31.05.2026 16:49
Gratulace Lauře ale byl to opravdu nervydrásající zápas. V prvním setu byla Laura jasně lepší. Ve druhém setu vedla Laura 3:1 ale pak úplně odpadla a prohrála 5 her v řadě. Ve třetím setu opět zabrala a vedla už 5:2 ale zase na ní přišla krize a prohrála 3 hry v řadě. Naštěstí se za stavu 5:5 přece jen vzchopila, nedovolila soupeřce znovu otočit set a zápas dotáhla do vítězného konce ..smile
Pokud bude Laura i nadále pokračovat v dosavadních výkonech tak by se měla ještě letos dostat do první stovky. Pokud ale míří ještě výš tak bude muset hodně zapracovat na podání které je její největší slabina ...
