Šwiateková na French Open končí! Polská hvězda po mizerném výkonu padla s rozjetou soupeřkou

DNES, 12:49
45
FRENCH OPEN - Iga Šwiateková nedokázala zlomit krizi ani na milovaném French Open, kde v minulosti čtyřikrát triumfovala, a dokonce zaznamenala hattrick. Polská hvězda skončila již v osmifinále, když v roli favoritky po mizerném výkonu plném nevynucených chyb podlehla 5:7, 1:6 letos na antuce neporažené Martě Kosťukové.
Iga Šwiateková končí na French Open už v osmifinále (© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Kosťuková – Šwiateková 7:5, 6:1

Ačkoli Kosťuková letos na antuce ještě neprohrála a má životní formu, vstupovala do tohoto osmifinálového souboje jako favoritka čtyřnásobná šampionka Šwiateková. Polská hvězda navzdory obrovskému počtu nevynucených chyb mohla získat nakonec hodinový úvodní set.

Šwiateková ale dvakrát po sobě nedokázala potvrdit brejk, včetně stavu 5:4, kdy podávala na zisk prvního dějství. Nakonec ztratila tři gamy po sobě a věděla, že bude muset zabrat a utkání otáčet.

To se však polské hvězdě nepovedlo a ve druhé sadě naopak tahala za kratší konec. Sice ho zahájila brejkem, nicméně pak vůbec nezvládla dva maratonské gamy a následovaly dvě čisté hry pro Kosťukovou a vedení 4:1. Šwiateková už s mankem setu a brejku nic udělat nedokázala, dokonce už nezískala další game. V zápase spáchala celkem 39 nevynucených chyb oproti pouhým 13 vítězným úderům.

Vypadnutí Šwiatekové, která stále čeká na první letošní titul a po hattricku na French Open 2024 získala trofej jen loni ve Wimbledonu, Cincinnati a Soulu, znamená, že French Open bude mít v sobotu zbrusu novou šampionku.

Šwiateková tímto krachem jen potvrdila, že stále bojuje s absencí nejlepší možné formy a v poslední době vůbec nestačí na kvalitně hrající soupeřky. Na French Open prošla i při osmém startu do osmifinále, ale letos zaznamenala nejhorší výsledek od debutu v roce 2019.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kosťuková naopak upravila svou letošní antukovou bilanci na 16:0 včetně utkání BJK Cupu. Ta zahrnuje největší triumf na tisícovce v Madridu a také prvenství na menší akci v Rouenu. Proti Šwiatekové zaznamenala jeden z nejcennějších skalpů své kariéry.

Ve čtvrtfinále může dojít na ryze ukrajinské derby. Kosťuková, jež vyrovnala své grandslamové maximum (Australian Open 2024), totiž může potkat krajanku Elinu Svitolinovou. Ta ale nejprve musí zvládnout souboj s Belindou Bencicovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kapitan_Teplak
31.05.2026 14:31
Masakr nasazených pokračuje

Co se týče top10 nasazených, tak je to ale nevídanej masakr. První tři kola přežili jen 3 nasazení a 4 nasazené. Pamatujete si nějaký podobný GS ?
PTP
31.05.2026 14:32
Jako Wimbledon 2020.
RFanousek
31.05.2026 14:44
asgard33
31.05.2026 14:10
Pozitivní výsledek určitě,ale senzace nikoliv.Při současné formě Marty a letošní antiformě Igorobotky se její vyřazení dalo čekat.Větší senzace se odehrála hned na startu juniorky,kde 14-letá E.Dotsenko vyprovodila nafrněnou domácí hvězdičku a dětskou celebritu K.Efremovou.Skvělá práce,Katyo.
hanz
31.05.2026 14:45
Teď může vypadnout i Docenko...
Saulnier
31.05.2026 14:08
Kostyuk sa stále nesie na víťaznej vlne, to je radosť pozerať
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 14:29
Viděl jsem první set. Kostička se držela dobře, Iga hrála šílené homeruny. Super, ale ještě tam je Xena
Saulnier
31.05.2026 14:31
mohla by ju vystrieľať Keys ako na AO
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 14:42
Keys ale vyhrála hlavně kvůli nepochopitelnému mentálnímu kolapsu Mboko.
Saulnier
31.05.2026 14:45
ale keby vybavila Shnaider, aj Sabu a nebodaj aj Potápku, ak by to bolo potrebné, zatlieskal by som jej
hanz
31.05.2026 14:46
No, vona Kýska mohla vyhrát ve dvou, ale taky jí přebliklo v kebuli...
peek
31.05.2026 13:57
????Bravo, Ukrajina!
com
31.05.2026 13:15
jen bych dal do nadpisu ŠOK na FO, ale jinak dobrá zpráva smilesmile
jir6
31.05.2026 13:15
Za ty leta letoucí nikdy nikdo komentátorovi Eurosportu nezjistil nějakou poruchu čtení, nebo proč pořád říká Jelina Svitolina místo Elina? Přikládám i oficiální stránky WTA s namluveným jménem tenistkou samou... https://www.wtatennis.com/players/316738/elina-svitolina
annah
31.05.2026 13:42
Asi si myslí, že je to jako v ruštině. Tam se "e" na začátku slova čte jako dvojhláska "je". V ukrajinštině je to ovšem e jako v češtině.
pantera1
31.05.2026 13:54
Aji Jódara špatně vyslovuje je Chódar. Přitom se to dá lehce zjistit
jir6
31.05.2026 14:09
Přesně, dnes jde vše poměrně jednoduše zjistit a pokud dělá komentátora, měla by to být jeho povinnost
PTP
31.05.2026 14:15
Ovšem, když to zkusil Záruba, tak se mohli všichni potento!
PTP
31.05.2026 14:12
Mě nejvíc bere Sara Sorribes Tormo
PTP
31.05.2026 13:13
Jedna reklamace do Manacoru!
Patik
31.05.2026 13:32
Odkedy začalo v spojitosti s ňou figurovať meno Nadal tak nevie hrať ani tenis. ja by som dal normálne ruku do ohňa zato že oni tam sabotuju hráčov v tej akadémii.
zfloyd
31.05.2026 13:10
Stejně to celé vyhraje "rakušanka " Nasťa
ccarloss
31.05.2026 13:02
Martě jsem dnes věřil, ty dva vyhrané antukové turnaje před FO nebyly jen tak. myslím si, že to celé i vyhraje.
Blondie
31.05.2026 13:01
Juch, gratulace, Kustko!
Nola
31.05.2026 12:57
po tyzdnovom oddychu mimo signal, sledujem nejake tie zapasy, Nole je v haji, ale to som cakala, antuka pre stareho pana nie je to prave orechove.... ale ze Coco porazi Potapova, ktora sa ruca v zapasoch ma teda fakt zaskocilo, Rybka tiez prekvapila....
dnes vidim prvy zapas a teda Iga, odkedy si nasadila stuzticku je v haji, daruje tej vlajocke svoje zapasy ako na beziacom pase, dnes som jej priala vitazstvo, ale bola proti, podla mna je totalne v haji, no podvadzanie v tomto pripade sa obratilo proti nej, mohla radsej priznat farbu a trochu si oddychnut od tenisu, je este mlada a prospelo by jej to, namiesto toho darovala dnes vitazstvo nesympatickej Marticke, ktora si to samozrejme uhrala v pohode
magnus
31.05.2026 13:12
Nesúhlasím. Marta je sympatická a výborná hráčka. Mohla by to celé vyhrať.
ccarloss
31.05.2026 13:13
PTP
31.05.2026 14:10
Martička je jednička a kdo to neuzná je pička.
frenkie57
31.05.2026 14:26
Liverpool22
31.05.2026 13:16
smile Iguška po té dopingové kauze je úplně v háji - "s nervama v kýblu".
pantera1
31.05.2026 13:20
No nevypadá po psychické stránce moc dobře. Je jak bez života. Přijde, že se ani moc nesnažila.
Liverpool22
31.05.2026 13:24
A tahle porážka jí moc nepřidá jelikož RG je její oblíbený turnaj.
Nola
31.05.2026 13:26
ktovie, ci nezapredala svoju dusu po dohode.... jedno je iste, uz to nie je ta Iga, ktora mlatila superky rozdielom triedy, mne je jej uz aj luto, ale ked si spomeniem ako dopadla Masha a Simonka, tak si radsej poviem, ze osudu sa proste nevyhnes, kazde svinstvo si ta najde, ci dnes, alebo neskor v osobnom zivote
Liverpool22
31.05.2026 13:29
smile Přesně tak. Iga byla vždy divná či "jiná"
Nola
31.05.2026 14:00
pozeram, ze vedla maju politicke okienko, dobre pracuju veduce sily tuziace po ovladani, staci rozdelit spolocnost a ono to pojde uplne hladko
Liverpool22
31.05.2026 14:11
Jo, jo vše dle hesla: "Rozděluj a panuj". Zkrátka cíl je neustále lidi poštvávat proti sobě a udržovat v nízkých frekvencích. Teď u nás např. sjezd Sudeťáků a už se národ zase hádá
Georgino
31.05.2026 13:46
Vygustila si svinstvo v polské farmaceutické společnosti. Podobně jako naše Nikola. To skutečně nepřeju nikomu, přijde mně spíš, že ty návazné útoky na její osobu jsou svinstvo. Nepřeju nikomu, aby se do jeho těla vlécích dostávali i jiné látky byt zanedbatelné koncentraci.
Nola
31.05.2026 13:52
vies, mne je vzdy smiesne, ako vy verite mediam a vasa Nikola mala iba stastie, ze Igusku omilostili, s tou istou latkou, inak by zrejme odpykavala dopingovy trest
Blondie
31.05.2026 13:59
A Nolu osvitilo, jak to realne bylo, behem ranni stolice.
Tak nam to ovcim, co veri mediim, vysvetli, hvezdo. Smiluj se
Nola
31.05.2026 14:00
ovecky do kosiara
Georgino
31.05.2026 13:47
Je asi fakt, že ten propad nastal po té kauze.
Pe3k
31.05.2026 12:56
Papa Igo smile
Trénování s Nadalem jí opravdu moc pomohlo, jen víc takových...
aape
31.05.2026 12:55
Gratulace Martě, dnes solidní výkon a ještě krásné šaty
ccarloss
31.05.2026 13:02
jir6
31.05.2026 12:54
Pápá.
