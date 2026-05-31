Šwiateková na French Open končí! Polská hvězda po mizerném výkonu padla s rozjetou soupeřkou
Kosťuková – Šwiateková 7:5, 6:1
Ačkoli Kosťuková letos na antuce ještě neprohrála a má životní formu, vstupovala do tohoto osmifinálového souboje jako favoritka čtyřnásobná šampionka Šwiateková. Polská hvězda navzdory obrovskému počtu nevynucených chyb mohla získat nakonec hodinový úvodní set.
Šwiateková ale dvakrát po sobě nedokázala potvrdit brejk, včetně stavu 5:4, kdy podávala na zisk prvního dějství. Nakonec ztratila tři gamy po sobě a věděla, že bude muset zabrat a utkání otáčet.
To se však polské hvězdě nepovedlo a ve druhé sadě naopak tahala za kratší konec. Sice ho zahájila brejkem, nicméně pak vůbec nezvládla dva maratonské gamy a následovaly dvě čisté hry pro Kosťukovou a vedení 4:1. Šwiateková už s mankem setu a brejku nic udělat nedokázala, dokonce už nezískala další game. V zápase spáchala celkem 39 nevynucených chyb oproti pouhým 13 vítězným úderům.
Vypadnutí Šwiatekové, která stále čeká na první letošní titul a po hattricku na French Open 2024 získala trofej jen loni ve Wimbledonu, Cincinnati a Soulu, znamená, že French Open bude mít v sobotu zbrusu novou šampionku.
Šwiateková tímto krachem jen potvrdila, že stále bojuje s absencí nejlepší možné formy a v poslední době vůbec nestačí na kvalitně hrající soupeřky. Na French Open prošla i při osmém startu do osmifinále, ale letos zaznamenala nejhorší výsledek od debutu v roce 2019.
Kosťuková naopak upravila svou letošní antukovou bilanci na 16:0 včetně utkání BJK Cupu. Ta zahrnuje největší triumf na tisícovce v Madridu a také prvenství na menší akci v Rouenu. Proti Šwiatekové zaznamenala jeden z nejcennějších skalpů své kariéry.
Ve čtvrtfinále může dojít na ryze ukrajinské derby. Kosťuková, jež vyrovnala své grandslamové maximum (Australian Open 2024), totiž může potkat krajanku Elinu Svitolinovou. Ta ale nejprve musí zvládnout souboj s Belindou Bencicovou.
Komentáře
Co se týče top10 nasazených, tak je to ale nevídanej masakr. První tři kola přežili jen 3 nasazení a 4 nasazené. Pamatujete si nějaký podobný GS ?
dnes vidim prvy zapas a teda Iga, odkedy si nasadila stuzticku je v haji, daruje tej vlajocke svoje zapasy ako na beziacom pase, dnes som jej priala vitazstvo, ale bola proti, podla mna je totalne v haji, no podvadzanie v tomto pripade sa obratilo proti nej, mohla radsej priznat farbu a trochu si oddychnut od tenisu, je este mlada a prospelo by jej to, namiesto toho darovala dnes vitazstvo nesympatickej Marticke, ktora si to samozrejme uhrala v pohode
Tak nam to ovcim, co veri mediim, vysvetli, hvezdo. Smiluj se
Trénování s Nadalem jí opravdu moc pomohlo, jen víc takových...