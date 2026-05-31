Nešťastné video vyvolalo poprask. Nikdy bych nic takového neudělal, reaguje španělský talent
K situaci došlo během utkání třetího kola proti Alexu Michelsenovi. Krátký klip, který se začal rychle šířit internetem, zachycuje moment mezi sety, kdy sběračka míčků ztratí rovnováhu právě ve chvíli, kdy kolem ní Jódar prochází. Při pohledu z jednoho úhlu kamery se mohlo zdát, že ji španělský tenista odstrčil, což okamžitě rozpoutalo bouřlivé reakce fanoušků.
Podrobnější záběry a následné vysvětlení ale naznačují, že ke kontaktu vůbec nedošlo. Devatenáctiletý Španěl po zápase důrazně odmítl, že by sběračku míčků jakkoliv odstrčil. Podle jeho slov se snažil komunikovat se svým otcem v hráčském boxu a dívka při couvání zadrhla nohou o zakrytí kurtu nacházející se za ní.
"Nikdy bych něco takového neudělal. Vůbec jsem se jí nedotkl," uvedl Jódar na tiskové konferenci. "Snažila se mi jít z cesty pozadu a zakopla, nestrčil jsem ji," dodal. Zároveň zdůraznil, že si práce sběračů míčků velmi váží, zvlášť v náročných podmínkách pařížského grandslamu.
Také řada fanoušků a komentátorů po opakovaném zhlédnutí videa upozornila, že záběr může být kvůli perspektivě zavádějící. Na sociálních sítích se následně objevily další úhly kamery, které podle mnohých podporují verzi, že sběračka ztratila rovnováhu sama a ne po kontaktu s hráčem.
Celá situace tak znovu ukázala, jak rychle se mohou podobné momenty na sociálních sítích proměnit v rozsáhlou kauzu. Přestože první záběry vyvolaly ostré odsudky a vlnu kritiku vůči Španělovi, dostupné informace nenasvědčují tomu, že by se Jódar ke sběračce míčků zachoval nepatřičně.
Komentáře
viděl jsem to tak 20x a na kontakt nevěřím, uhýbala a zakopla, ruka byla daleko od ramene, samozřejmě díky zákrytu tomu mnoho lidí věří
takto se např. točí filmové facky, dva synchronizované pohyby vypadají jako kontakt
lepší video
tady je vidět, že mu (schválně) zablokovala cestu
že by fanynka Zvereva?
Ale tvl na GS je tak málo co řešit ohledně zápasů, že řeší takovéhle kraviny?
Problém je v tom, že se dneska už skoro o všechno "zajímají" lidi ne z opravdového zájmu, ale protože pak můžou dát na socky, kde byli, co viděli a tím se zviditelňují.
Zájem o sledovanou věc tam nemusí být naprosto žádný a každá podobná kravina, včetně fotky svačiny, tomu pro podobně postižené dodá ten správný šmrnc ...
Možná by neměl tak blízko kolem té holky prochazet
No, příště si dá nejspíš větší pozor