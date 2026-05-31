Nešťastné video vyvolalo poprask. Nikdy bych nic takového neudělal, reaguje španělský talent

DNES, 09:00
Stalo se... 11
Mladý španělský talent Rafael Jódar se během French Open ocitl uprostřed nečekané kontroverze. Sociální sítě zaplavilo video, na kterém to na první pohled vypadá, že při odchodu z kurtu odstrčil sběračku míčků. Záběr okamžitě vyvolal vlnu kritiky, samotný incident se však podle dalších dostupných záběrů i hráčova vyjádření odehrál jinak.
Profily hráčů
Jodar Rafael
Rafael Jódar vysvětlil nešťastný incident se sběračkou míčků (@ ČTK / imago sportfotodienst / Pawel Andrachiewicz)

K situaci došlo během utkání třetího kola proti Alexu Michelsenovi. Krátký klip, který se začal rychle šířit internetem, zachycuje moment mezi sety, kdy sběračka míčků ztratí rovnováhu právě ve chvíli, kdy kolem ní Jódar prochází. Při pohledu z jednoho úhlu kamery se mohlo zdát, že ji španělský tenista odstrčil, což okamžitě rozpoutalo bouřlivé reakce fanoušků.

Podrobnější záběry a následné vysvětlení ale naznačují, že ke kontaktu vůbec nedošlo. Devatenáctiletý Španěl po zápase důrazně odmítl, že by sběračku míčků jakkoliv odstrčil. Podle jeho slov se snažil komunikovat se svým otcem v hráčském boxu a dívka při couvání zadrhla nohou o zakrytí kurtu nacházející se za ní.

"Nikdy bych něco takového neudělal. Vůbec jsem se jí nedotkl," uvedl Jódar na tiskové konferenci. "Snažila se mi jít z cesty pozadu a zakopla, nestrčil jsem ji," dodal. Zároveň zdůraznil, že si práce sběračů míčků velmi váží, zvlášť v náročných podmínkách pařížského grandslamu.

Také řada fanoušků a komentátorů po opakovaném zhlédnutí videa upozornila, že záběr může být kvůli perspektivě zavádějící. Na sociálních sítích se následně objevily další úhly kamery, které podle mnohých podporují verzi, že sběračka ztratila rovnováhu sama a ne po kontaktu s hráčem.

Celá situace tak znovu ukázala, jak rychle se mohou podobné momenty na sociálních sítích proměnit v rozsáhlou kauzu. Přestože první záběry vyvolaly ostré odsudky a vlnu kritiku vůči Španělovi, dostupné informace nenasvědčují tomu, že by se Jódar ke sběračce míčků zachoval nepatřičně.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Stalo se...

Komentáře

11
Přidat komentář
EllNino
31.05.2026 11:07
Dnes se dá vytvořit kauza opravdu ze všeho ... i z toho, co se nestalo
Reagovat
paddy
31.05.2026 10:45
na sítích na tom parazituje dost komentátorů, dezolátní doba smile

viděl jsem to tak 20x a na kontakt nevěřím, uhýbala a zakopla, ruka byla daleko od ramene, samozřejmě díky zákrytu tomu mnoho lidí věří
takto se např. točí filmové facky, dva synchronizované pohyby vypadají jako kontakt

lepší video smile
https://www.youtube.com/shorts/bfHJ1n6PxUY
Reagovat
paddy
31.05.2026 10:49
v hledišti určitě natáčelo dost lidí, snad se objeví záběr z jiného úhlu, který bude průkazný
Reagovat
paddy
31.05.2026 10:56
ještě lepší záběr
https://www.instagram.com/p/DY-YxYZhOMw/

tady je vidět, že mu (schválně) zablokovala cestu
že by fanynka Zvereva? smile
https://www.instagram.com/p/DY8X9S9CBIT/
Reagovat
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 11:25
ten pohyb ruky nenasvědčuje odstrčení. To by šla víc přímo a nevyletěla tak rychle nahoru, bych řekl.

Ale tvl na GS je tak málo co řešit ohledně zápasů, že řeší takovéhle kraviny?
Problém je v tom, že se dneska už skoro o všechno "zajímají" lidi ne z opravdového zájmu, ale protože pak můžou dát na socky, kde byli, co viděli a tím se zviditelňují.
Zájem o sledovanou věc tam nemusí být naprosto žádný a každá podobná kravina, včetně fotky svačiny, tomu pro podobně postižené dodá ten správný šmrnc ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 11:11
zakopla hlavně proto, jak ji nakročil mezi nohy, protože ji neviděl.
Reagovat
alcaraz.dva
31.05.2026 10:29
Mediální ohlasy budou mít vliv na výsledek
Možná by neměl tak blízko kolem té holky prochazet
Reagovat
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 10:29
Neviděl ji, ale nakráčel do ní slušně a ani se neomluvil, prostě jako by tam nebyla. Ale na házení balónů a ručníků, to by mu chyběla.
Reagovat
aape
31.05.2026 10:42
Je pravda, že automaticky čekal, že mu půjde rychle z cesty a ona neměla kam ustoupit, trochu bezohledně, jak říkáš, jako by tam nebyla
No, příště si dá nejspíš větší pozor
Reagovat
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 10:48
no nejdřív ji neviděl, to je ok, ale pak šel jak buldozer
Reagovat
pantera1
31.05.2026 09:41
Máš štěstí Čedárku, že je tam těch kamer, jak na Kavčích horách . Říkám furt, že SS jsou zhoubou lidstva.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist