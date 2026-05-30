Nečekaný krach obhájkyně titulu! Gauffová končí už ve třetím kole na bývalé Rusce
Gauffová – Potapovová 6:4, 6:7, 4:6
Gauffová přijela na French Open v roli obhájkyně titulu a byla jednoznačně jednou z největších favoritek. Po dvou snadných výhrách v úvodních kolech však narazila. Ve třetím kole skončila na ve skvělé formě hrající Potapovové.
Bývalá Ruska, která nyní reprezentuje Rakousko, byla lepší ve všech třech setech. V tom prvním však náskok 4:2 ztratila, když prohrála čtyři gamy v řadě. Podobná situace se opakovala znovu v další sadě, ve které zahodila vedení 5:2. V tie-breaku však dominovala a vynutila si rozhodující dějství.
Ve třetím setu získala brejk jako první Američanka a následně ho také potvrdila. Ani ona si ale neodpustila menší kolaps a po šesti hrách bylo srovnáno. Za stavu 3:3 měla favoritka ještě dva brejkboly, ani tyto šance ale nevyužila a ztratila třetí game v řadě. Gauffová se pod velký tlak dostala v desáté hře, ve které podávala na udržení v zápase. V ní ztratila vedení 30:0 a po čtyřech prohraných míčích v řadě se s turnajem musela rozloučit.
Američanka tak po překvapivě brzkém krachu neobhájí loňský triumf. Na French Open zapsala svůj nejhorší výsledek od roku 2020, kdy debutovala v hlavní soutěži a skončila ve druhém kole. V následujících pěti letech došla vždy minimálně do čtvrtfinále. Napodobila tak dnešní překvapivý konec krajanky a kolegyně z TOP 10 Amandy Anisimovové. V žebříčku se propadne minimálně na šestou pozici.
Potapovová, která v antukové části sezony předvádí skvělé výkony, si připsala další velmi cenný skalp. V posledních týdnech překvapila výhrami nad světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou či Karolínou Muchovou. V Paříži vyrovnala své maximum a o postup mezi osmičku nejlepších si zahraje s bývalou krajankou Annou Kalinskou.
Navíc se nám tam rýsuje ukrajinská férovka ve čtvrtce, no nebylo by to nádherný?
Když vidím ten průběh, tak mně čím dál víc s.re ta pitomá prohra Mušky.
řízení letového provozu nebo JIP?