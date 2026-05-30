Nečekaný krach obhájkyně titulu! Gauffová končí už ve třetím kole na bývalé Rusce

DNES, 20:14
FRENCH OPEN - Coco Gauffová předvedla na French Open velmi nepovedený výkon, překvapivě dohrála už ve třetím kole a loňský titul nezopakuje. Světová čtyřka a jedna z největších favoritek padla po boji 6:4, 6:7, 4:6 s Ruskou reprezentující Rakousko Anastasijí Potapovovou, která je ve skvělé formě. V Paříži vyrovnala své maximum a o postup mezi osmičku nejlepších si zahraje s bývalou krajankou Annou Kalinskou.
Coco Gauffová končí ve třetím kole (@ CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA / Profimedia)

Gauffová – Potapovová 6:4, 6:7, 4:6

Gauffová přijela na French Open v roli obhájkyně titulu a byla jednoznačně jednou z největších favoritek. Po dvou snadných výhrách v úvodních kolech však narazila. Ve třetím kole skončila na ve skvělé formě hrající Potapovové.

Bývalá Ruska, která nyní reprezentuje Rakousko, byla lepší ve všech třech setech. V tom prvním však náskok 4:2 ztratila, když prohrála čtyři gamy v řadě. Podobná situace se opakovala znovu v další sadě, ve které zahodila vedení 5:2. V tie-breaku však dominovala a vynutila si rozhodující dějství.

Ve třetím setu získala brejk jako první Američanka a následně ho také potvrdila. Ani ona si ale neodpustila menší kolaps a po šesti hrách bylo srovnáno. Za stavu 3:3 měla favoritka ještě dva brejkboly, ani tyto šance ale nevyužila a ztratila třetí game v řadě. Gauffová se pod velký tlak dostala v desáté hře, ve které podávala na udržení v zápase. V ní ztratila vedení 30:0 a po čtyřech prohraných míčích v řadě se s turnajem musela rozloučit.

Američanka tak po překvapivě brzkém krachu neobhájí loňský triumf. Na French Open zapsala svůj nejhorší výsledek od roku 2020, kdy debutovala v hlavní soutěži a skončila ve druhém kole. V následujících pěti letech došla vždy minimálně do čtvrtfinále. Napodobila tak dnešní překvapivý konec krajanky a kolegyně z TOP 10 Amandy Anisimovové. V  žebříčku se propadne minimálně na šestou pozici.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Potapovová, která v antukové části sezony předvádí skvělé výkony, si připsala další velmi cenný skalp. V posledních týdnech překvapila výhrami nad světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou či Karolínou Muchovou. V Paříži vyrovnala své maximum a o postup mezi osmičku nejlepších si zahraje s bývalou krajankou Annou Kalinskou.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

aligo
30.05.2026 20:57
Letošní FO je fakt jebnutý
Nereknu
30.05.2026 20:47
Zítra už jen aby odkráčela ufňukaná pšonka a je vymalováno!
frenkie57
30.05.2026 21:01
No kéž by.
Nereknu
30.05.2026 21:09
Podle mě je to více než reálný. Stačí když to Marta nedostane a bude iniciativní, Iga dělá hodně chyb!
frenkie57
30.05.2026 21:12
Jojo, letos na té antuce moc kovaná není a Marta má v současnosti formu na to jí vykostit.
hanz
30.05.2026 21:15
Pochybuju, podívejte na její zápasy... Pšonice už jí třikrát řádně vykostila...
Nereknu
30.05.2026 21:17
To bez pochyby, ale taky v letech, kdy se jí kurevsky dařilo všechno na co sáhla. To od loňskýho roku (s výjimkou Wimblase) absolutně neplatí.

Navíc se nám tam rýsuje ukrajinská férovka ve čtvrtce, no nebylo by to nádherný?
hanz
30.05.2026 21:19
Kosťuk si neškrtne, ale Svitky se Syslicí by se měla bát...
vojta912
30.05.2026 20:42
Škoda ze jiný černý kůň turnaje Mboko neskončila na Rusce :(
Otmar
30.05.2026 20:40
Podle vývoje v ženském pavouku je jasné, že Muška spáchala sebevraždu v přímém přenosu!
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 21:00
asi to jiné chtějí vyhrát víc.
Kreuz
30.05.2026 20:34
Krach 1929, chystam masli
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.05.2026 21:18
https://www.florea.cz/produkty/vanocni-masle-stuhy-1
pantera1
30.05.2026 20:33
Tahle Paříž je hodně divoká , hvězdy padají jedna za druhou, jak u kluků, tak u holek. Vypadá to, že tituly ukořistí nečekané supernovy. Ani si netroufám tipovat, kdo by to mohl být.
frenkie57
30.05.2026 20:53
Adeptů je pořád dost v obou táborech. Tenhle průběh se mně líbí, žádné SinAlc jistota. U žen, pokud vylítne kovaná antukářka Kolenovrtka fiftýnová, tak se také může narodit překvápko, Amazonka je na hlíně k poražení.
Když vidím ten průběh, tak mně čím dál víc s.re ta pitomá prohra Mušky.
pantera1
30.05.2026 21:04
To mi ani nepřipomínej ten včerejšek, všichni miláčci včetně Mušky vyletěli, zachránil to jen Kubík a Muška mohla dojít do finále . Jsem z toho špatně spala, jak jsem se přejedla z nervů .
frenkie57
30.05.2026 21:06
Já jsem se opil a kocovina byla tentokrát docela ošklivá.
pantera1
30.05.2026 21:10
Dneska jsme si v práci taky daly nějakej ten drink, aby jsme to vydržely, naštěstí byla celkem pohoda. Mám výbornou kolegyní, pořád se chechtáme a děláme blbosti. A ještě, když tam máme ty naše závisláky na žrádle, tak se někdy fakt hodně pobavíme.
paddy
30.05.2026 21:29
můžu si tipnout?
řízení letového provozu nebo JIP? smile
farr
30.05.2026 21:18
LOL Jak by asi mohla Muchová s tím co předvedla do finále ? Ostudný výkon, bojovnost nula. Prostě to nešlo, neměla jsem svůj den . Co to je za nesmysly? Tohle může říct, když prohraje po 3,5 hodinách v křečích v STB s TOP favoritkou. Ale takovýhle výbuch s hráčkou z půlky druhé stovky . Jako nezlobte se na mě, přesně proto z ní není žádná šampionka. Jen talent a šikovnost prostě nestačí. Když se nedaří musí se to zlomit silou a když to nejde tak ještě větší...
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.05.2026 21:27
Bohužel. A navíc je teď stará. Nevěřím, že se jí podaří to samé co Klíčové, tj.vyhrat GS v 29 letech. A nevěřím, že dosáhne dalšího kariérního vrcholu, že by j stě něco vyhrála. Měla dva vrcholy, sezónu 23 s finále FO a SF USO. A pak letos v únoru, kdy vyhrála Dauhá. A utrum. Nemá mentalitu šampionky. Stejně jako Linda N. Ta maximálně tak udělá nejake jedno či dvě finále GS. Za celou kariéru.
Reagovat
pantera1
30.05.2026 21:28
Sorry zapomněla jsem tam napsat,kdyby hrála svůj top tenis. S tím jak ten pavouk vypadá. Proto nás to tak štve, že to pohnojila.
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 21:02
mno, u ženských, kromě Cori, moc hlavních favoritek na titul nevypadlo a překvapivé vítězce bych se divil.
zfloyd
30.05.2026 20:32
teď má ještě na kahánku kanadský černý drahokam
frenkie57
30.05.2026 21:00
I ba ne, černá klisna srovnala na sety. Něco mi říká, že si Klíče odemknou dveře rovnou na ulici a adieu.
hanz
30.05.2026 21:10
Klíče mají od loňskýho AO v kebuli vydlabáno...
HankMoody2
30.05.2026 20:31
Koukám, že je TenisPortál novodobá komunistická stránka. Zablokovali mi můj účet za to, že se mi líbí pižmo Boisson...
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.05.2026 21:19
zfloyd
30.05.2026 20:30
ta "rakouská" Nasťa mi začíná být čím dál sympatičtější , budu jí fandit
Liverpool22
30.05.2026 20:27
Takže další šok Coco mi dnes od začátku zápasu připadala zaražená a přišlo mi, že není v zápase, že je myšlenkama jinde - byla zralá na výprask 2x 6:2. Jenže na druhé straně stála emocionální Potápěčka, která ze zápasu vždy udělá detektivku. Dnes vedla v 1. setu 4:2 a prohrála ho 4:6. Ve 2. setu vedla 5:2 a měla k dobru 2 brejky, ale opět udělala drama na 5:6. Naštěstí dorovnala na 6:6 a TB zvládla. Ve 3. setu opět drama, kdy nakonec dnes hodně tragická Coco pomohla a s RG se loučí. Přijde mi, že jí trenéři nutí hrát více agresivně, ale vede to jen k nepohodě a hlavně hafo chybám. Coco je výborná atletka a obranářka - je to stejné jako chtít předělávat naší Mařenku.
hanz
30.05.2026 20:31
Čokajda opět slabá na FH jako čaj... už si toho všímaj i soupeřky a rozhodující body se snaží jí tam hrát...
Liverpool22
30.05.2026 20:40
Jo, jo FH velká slabina Coco a také dnes hodně nevynucených chyb. Dřív deptala soupeřky skvělou obranou a nyní se snaží víc útočit a je to spíš ku škodě. Takže asi výměna trenérů.
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 20:24
Třeba Cobolliho kurz musí docela stoupat. To je solidní hráč a naštěstí i sympatický.
Kuba4Win
30.05.2026 20:26
Mě teda sympatický vubec není
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 21:09
něco provedl, kluk jeden?
hanz
30.05.2026 20:19
Já mám radost z Landalusíka... karmička za Žahavku... nádhera
Kapitan_Teplak
30.05.2026 20:24
To já jsem naopak rád, když přemožitelé našich jdou co nejdál, jako třeba Busta. Když hned vyletí, tak to jen umocní zbytečnost té prohry.
Newcombe
30.05.2026 20:18
Dopadlo to dobře
Kapitan_Teplak
30.05.2026 20:18
Senzace střídá senzaci, nakonec oba singly vyhrají nějací kvalifikanti.
