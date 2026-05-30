Menšík před další bitvou: Už nebude takové horko. Bilance se soupeřem? Je mi to úplně jedno

DNES, 16:30
Rozhovory 6
Jakub Menšík zabojuje v neděli na Roland Garros o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Dvacetiletý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska. Po předchozích zápasech, které odehrál ve vysokých teplotách, doufá Menšík v chladnější počasí.
Jakub Menšík je připraven na další zápas (© ALAIN JOCARD / AFP)

"Jsem rád, že by ta obrovská horka měla polevit. Určitě se těším, že podmínky budou alespoň trochu přijatelnější. Na druhou stranu to také bude trochu jiné, kurt se zpomalí. Myslím, že nejen já, ale i všichni ostatní hráči uvítají, když už nebude tak obrovské teplo," řekl novinářům šestadvacátý nasazený Menšík.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse je v osmifinále grandslamu podruhé. Postoupil do něj také letos na Australian Open, kde však musel před utkáním se Srbem Novakem Djokovičem odstoupit kvůli zranění břišního svalu. Na Roland Garros si postupem mezi nejlepších 16 vylepšil maximum.

Menšík si zaslouží obrovské uznání

Vítěz loňského turnaje Masters v Miami zahájil turnaj v Paříži třísetovým vítězstvím nad domácím Titouanem Droguetem. Ve 2. kole porazil po takřka pětihodinové bitvě Argentince Mariana Navoneho a potřeboval po utkání kvůli křečím lékařskou pomoc. Dokázal se ale zotavit a v pátek vyřadil nasazenou osmičku Australana Alexe de Minaura po setech 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Zatímco proti De Minaurovi ukončil Menšík sérii pěti porážek, s osmadvacetiletým Rubljovem má pozitivní bilanci 2:0. Porazil ho před dvěma lety na turnajích v Dauhá a Šanghaji, které se hrály na tvrdém povrchu.

Vzájemná bilance.Vzájemná bilance. (@ Livesport / Enetpulse)

"Je mi úplně jedno, jestli je bilance 0:5, 5:0, nebo 2:0. Nedělní zápas bude zase nový. Bude to jiný den, jiné podmínky, jiný povrch. Dvakrát do stejné řeky nevstoupíte. Samozřejmě se těším. Je to moje první grandslamové osmifinále, které odehraju, a budu se snažit podat nejlepší možný výkon, který bude v mých silách. Je to ale prostě jen další den," prohlásil Menšík.

Rubljov zabojuje o třetí čtvrtfinále na Roland Garros a celkově jedenácté na grandslamech. V Paříži se dostal mezi nejlepších osm také v letech 2020 a 2022. Nikdy však už dál na turnajích "velké čtyřky" nedošel. "Necítím to tak, že tu bariéru čtvrtfinále musím nebo nemusím překonat. Navíc ve čtvrtfinále zatím ještě ani nejsem. Pořád mám před sebou dlouhou cestu," uvedl Rubljov.

Bývalý pátý hráč světa vyřadil na cestě do osmifinále Ignacia Buseho z Peru, Argentince Camila Uga Carabelliho a naposledy si poradil s Portugalcem Nunem Borgesem. Ke svým šancím zůstal opatrný i poté, co z turnaje vypadl první hráč Ital Jannik Sinner. "Uvidíme za týden. Jsem teď v úplně v jiné části turnajového pavouka, takže se pro mě nic nezměnilo," řekl.

Ondřej Jirásek, ČTK
Komentáře

6
Přidat komentář
Mantra
30.05.2026 16:33
Docela mu věřím
Maceta29
30.05.2026 16:32
pojď kubo, tvůj první GS je na dosah
darek.vrana
30.05.2026 17:16
Jsem zvědav, jestli bude potom dál pokračovat přezdívka majitel 10 GS.
frenkie57
30.05.2026 17:21
To je spíše jenom taková rejpavá poznámka, kterou někteří vytahují vždy, když něco blbě prohraje.
Maceta29
30.05.2026 17:23
ne, bude nastolen titul: majitel 1. GS
GaelM
30.05.2026 17:38
Ziskem GS by se okamžitě zapsal mezi nejúspěšnější domácí tenisty, pak už by žádná přezdívka nebyla na místě.

Mentálně na to určitě má, otázka je, jestli i herně a fyzicky. Pokud bude postupovat, čekají ho samé těžké výzvy. Paradoxně ta finálová by asi nebyla ta nejtěžší... ale to je fakt daleko.
