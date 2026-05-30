Obrovské uznání pro Menšíka! Český talent ustál brutální bitvu, kolaps na kurtu i děsivého kanára

DNES, 11:45
Jakubovi Menšíkovi se ve třetím kole French Open moc velké šance nedávaly. Měl za sebou totiž brutální bitvu i kolaps přímo na kurtu a další zápas začal děsivým kanárem. Přesto dokázal zlomit prokletí proti neoblíbenému soupeři. Prostějovský rodák si za své působení na letošním French Open zaslouží obrovské uznání.
Jakub Menšík si zaslouží obrovské uznání (© corleve / Alamy / Profimedia)

Mohl to vzdát, ale nevzdal to, a dokonce o dva dny později slavil další vítězství. Menšík sehrál ve středu naprosto brutální bitvu s nebezpečně rozjetým Marianem Navonem. Už ve čtvrtém setu přišly zdravotní potíže a křeče. Přesto se nevzdal a dokázal téměř pětihodinový zápas urvat na svou stranu.

Po vyhraném super tie-breaku poměrem 13:11 v rozhodujícím setu ani nedokázal dojít k síti podat ruku soupeři a umpirovému sudímu. Místo toho několik minut ležel vyčerpaný na kurtu a byl v péči lékařů. Panovaly obavy, jak zvládne zregenerovat na další utkání. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že ho čekal houževnatý a velmi neoblíbený soupeř.

Menšík předem avizoval, že se necítí zase až tak špatně a už po půlhodině v šatně na tom byl mnohem lépe. Jenže vysoké teploty panovaly v Paříži i v pátek a proti sobě měl Alexe de Minaura, se kterým prohrál všech pět předchozích zápasů.

Úvod souboje s Australanem byl děsivý a většina českých fanoušků nejspíše v tu chvíli Menšíka odepsala. Za pouhých 20 minut schytal potupného kanára a v prvním setu dokázal získat jen pět bodů. Navíc mohl mít v hlavě mentální blok ze vzájemné bilance s aktuální světovou sedmičkou.

Loňský šampion Masters v Miami se ale nevzdal. Naopak! Menšík podle svých slov nahodil motor a favorizovaného De Minaura ve zbytku zápasu naprosto přejel. Ačkoli se hrály čtyři sety, trval duel jen dvě hodiny a 27 minut. Nakonec skončil sladkým vítězstvím 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 pro českého tenistu.

A to je moc dobře, protože Menšík je poslední českou nadějí ve dvouhře na letošním French Open. Po šokujícím vyřazení Karolíny Muchové asi spousta z nás předpokládala, že singlový turnaj v pařížském svatostánku bude pokračovat bez našich tenistů.

Menšík si každopádně zaslouží obrovské uznání. Na kurtu nechal absolutně všechno a v posledních třech dnech ustál brutální bitvu, kolaps přímo na kurtu i děsivého kanára. Ještě musíme připomenout, že v minulosti měl velké potíže zvládat na grandslamech takto vypjaté zápasy.

Na svůj velmi mladý věk má 20letý Čech na kontě až příliš mnoho prohraných bitev na podnicích velké čtyřky. Ale snad se karta obrací k lepšímu i na grandslamové scéně. Letos se totiž poprvé dostal do osmifinále na této úrovni a teď se mu to povedlo podruhé v řadě.

Musíme jen doufat, že se nebude opakovat scénář z Austrálie, kde nenastoupil proti Novakovi Djokovičovi. V Paříži má v nedělním osmifinále vyzvat Andreje Rubljova...

 

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Meceon
30.05.2026 14:27
Na svůj mladý věk má až příliš mnoho prohraných bitev na turnajích velké čtyřky... Nemohl by mi někdo tuhle větu vysvětlit? Děkuji
Vlk-v-trave
30.05.2026 14:23
Svajda dostal Frantu Cerundola... toz vypada to, ze se dnes Argentina rozlouci s RG...
Vlk-v-trave
30.05.2026 14:22
Dnes trhak dne... Matti vs. Franta...;-)
Skoda ze se nepotkali driv, jedine pozitivum duelu... ze jeden z nich bude ve druhem tydnu... chtelo by se roct... kdo asi? ;-)
Ale Comesana se nechce jen tak vzdat... a zatim bojuje...
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 14:30
zapnul jsem ho a první balon v TB DFko
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 14:32
a Matteo eso. Uvidíme, jestli tyto momenty budou rozhodovat.
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 14:32
ale TB jde do kelu
Vlk-v-trave
30.05.2026 14:38
To vis, jsem s nim domluvenej... mel v prvnim setu udelat sojecce radost ;-))
Tak si to vybral az na tajbrejk...
farr
30.05.2026 13:16
Kuba si idemo pro TITUL. Rublev je fackovací panáčik. Přehajpovanej Fonsekáč bude mít ještě měsíc kocovinu, že porazil dědka a vyhučí v dalším kole. Zverev ten se sesype sám od sebe jenom proto že uvidí situaci v pavouku a horní polovina to jsou samý špatňáci do počtu . Let's gooo
frenkie57
30.05.2026 13:08
Sekkyra je těma moonballama Chwalinské totálně otrávená a kupí chybu za chybou. Obecenstvo je samozřejmě na straně kvalifikantky.
frenkie57
30.05.2026 13:17
Sakkari out, Nosík pomstěn.
pantera1
30.05.2026 12:05
Takže mi zbyl Kubík, jako priorita. A pak Zvíře se Skautíkem a dnešní strana pavouka kromě Franty Piráta, kterýmu držím palce škandalózný výběr . To chce zmrzlinu a hodně šlehačky
jacksomm
30.05.2026 12:35
Můžete psát prosím srozumitelně ? Absolutně nechápu o kom hovoříte.
frenkie57
30.05.2026 12:40
Menšík, Zverev, Ruud, F.Cerundolo. Není to tak těžké.
Ondřej.Jirásek
30.05.2026 12:41
Možná bychom měli vydat článek s přezdívkama a držet ho celou sezonu na první stránce
Trojchyba_Mat
30.05.2026 12:56
To je konečně slovo do pranice, Ondro!
pantera1
30.05.2026 13:05
Máš co dělat,k tomu ty smajlíky, žádný flákání pane Jurášku .
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.05.2026 13:07
Tyhle přezdívky jsou v pohodě. Když ale někdo vytáhne "legínářka", tak v tom se ztrácím i já.
frenkie57
30.05.2026 13:24
Ještě, že ne legionářka...
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 13:51
to bude Tetka od plotny Brengle.
darek.vrana
30.05.2026 13:31
To ale není špatný nápad.
pantera1
30.05.2026 13:10
Cerundulo je Ceruzka přeci, myslím, že jsi to vymyslel ty specialista na přezdívky .
frenkie57
30.05.2026 13:19
I mistr tesař se někdy utne...
Pe3k
30.05.2026 12:46
První den? Já myslel, že Franta pirát je Tiafoe
sojka1
30.05.2026 13:00
a ja zase, ze Comesana....... :-O
alcaraz.dva
30.05.2026 13:14
Ten má oficiální přezdívku Žralok
sojka1
30.05.2026 13:25
tak se tady rikalo Nalbandianovi, coz mi prijde daleko trefnejsi.... :-))
pantera1
30.05.2026 13:03
Ne to je prdelač , jak píše Sojka Comesaňa
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.05.2026 13:10
Já jsem myslel, že prdeláč je Amík s hispánským jménem a příjmením, který tak v roce 23 na FO porazil Lehyho 3:0. Marcos Giron.
pantera1
30.05.2026 13:19
Ten taky spadá do této čeledi, má takytakovej podsaditej podvozek, ale Tiafoe vede .
frenkie57
30.05.2026 13:04
Pochybuju, že by Pantera držela palce Prdeláčovi.
Oin
30.05.2026 13:09
Prdeláč a Ceckounek, to si vybavuju z Hrabala.
pantera1
30.05.2026 13:11
Správně, máš zlatého bludišťáka .
