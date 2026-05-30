Obrovské uznání pro Menšíka! Český talent ustál brutální bitvu, kolaps na kurtu i děsivého kanára
Mohl to vzdát, ale nevzdal to, a dokonce o dva dny později slavil další vítězství. Menšík sehrál ve středu naprosto brutální bitvu s nebezpečně rozjetým Marianem Navonem. Už ve čtvrtém setu přišly zdravotní potíže a křeče. Přesto se nevzdal a dokázal téměř pětihodinový zápas urvat na svou stranu.
Po vyhraném super tie-breaku poměrem 13:11 v rozhodujícím setu ani nedokázal dojít k síti podat ruku soupeři a umpirovému sudímu. Místo toho několik minut ležel vyčerpaný na kurtu a byl v péči lékařů. Panovaly obavy, jak zvládne zregenerovat na další utkání. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že ho čekal houževnatý a velmi neoblíbený soupeř.
Menšík předem avizoval, že se necítí zase až tak špatně a už po půlhodině v šatně na tom byl mnohem lépe. Jenže vysoké teploty panovaly v Paříži i v pátek a proti sobě měl Alexe de Minaura, se kterým prohrál všech pět předchozích zápasů.
Úvod souboje s Australanem byl děsivý a většina českých fanoušků nejspíše v tu chvíli Menšíka odepsala. Za pouhých 20 minut schytal potupného kanára a v prvním setu dokázal získat jen pět bodů. Navíc mohl mít v hlavě mentální blok ze vzájemné bilance s aktuální světovou sedmičkou.
Loňský šampion Masters v Miami se ale nevzdal. Naopak! Menšík podle svých slov nahodil motor a favorizovaného De Minaura ve zbytku zápasu naprosto přejel. Ačkoli se hrály čtyři sety, trval duel jen dvě hodiny a 27 minut. Nakonec skončil sladkým vítězstvím 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 pro českého tenistu.
A to je moc dobře, protože Menšík je poslední českou nadějí ve dvouhře na letošním French Open. Po šokujícím vyřazení Karolíny Muchové asi spousta z nás předpokládala, že singlový turnaj v pařížském svatostánku bude pokračovat bez našich tenistů.
Menšík si každopádně zaslouží obrovské uznání. Na kurtu nechal absolutně všechno a v posledních třech dnech ustál brutální bitvu, kolaps přímo na kurtu i děsivého kanára. Ještě musíme připomenout, že v minulosti měl velké potíže zvládat na grandslamech takto vypjaté zápasy.
Na svůj velmi mladý věk má 20letý Čech na kontě až příliš mnoho prohraných bitev na podnicích velké čtyřky. Ale snad se karta obrací k lepšímu i na grandslamové scéně. Letos se totiž poprvé dostal do osmifinále na této úrovni a teď se mu to povedlo podruhé v řadě.
Musíme jen doufat, že se nebude opakovat scénář z Austrálie, kde nenastoupil proti Novakovi Djokovičovi. V Paříži má v nedělním osmifinále vyzvat Andreje Rubljova...
Skoda ze se nepotkali driv, jedine pozitivum duelu... ze jeden z nich bude ve druhem tydnu... chtelo by se roct... kdo asi? ;-)
Ale Comesana se nechce jen tak vzdat... a zatim bojuje...
Tak si to vybral az na tajbrejk...