Smutná zpráva z French Open. Macháč nemůže nastoupit a v Paříži definitivně končí

DNES, 10:15
Tomáš Macháč na letošním French Open definitivně končí a na antukovém grandslamu už pokračovat nebude. Rodák z Berouna měl v sobotu nastoupit k utkání druhého kola čtyřhry po boku krajana a kamaráda Matěje Vocela, ale zranění mu další působení v areálu Rolanda Garrose nedovolí.
Zraněný Tomáš Macháč na French Open končí

Mužská čtyřhra na letošním French Open zaznamenala hromadu omluvenek, a některé páry dokonce postoupily bez boje, přestože se jedná o grandslamový turnaj a neměl by být takový problém najít náhradníky. Možná je to způsobeno vysokými teplotami, které aktuální edici antukového grandslamu provázejí.

Jako poslední odstoupil Macháč. Rodáka z Berouna trápí zánět paty a nakonec opouští pařížský svatostánek s bilancí 1:1 ve dvouhře i čtyřhře. Zatímco v singlovém turnaji hlavně kvůli divákům dohrál druhé kolo s Alexanderem Zverevem, ve čtyřhře pokračovat nebude.

S krajanem a kamarádem Vocelem začali vynikajícím třísetovým vítězstvím nad domácími nasazenými jedenáctkami Sadiem Doumbiou a Fabienem Reboulem. K utkání druhého kola ale kvůli zranění Macháče nenastoupí a do osmifinále automaticky poslali Jakuba Paula ze Švýcarska a Brita Marcuse Willise.

Macháč měl fantastický úvod sezony, když v Adelaide získal svůj druhý kariérní titul a na Australian Open sahal po postupu do druhého týdne. Od té doby ale bojuje se zdravotními problémy takřka neustále, což není vzhledem k jeho zdravotní historii bohužel žádná novinka.

Pokud se dá Macháč brzy dohromady, měl by se na Wimbledon připravovat na třech generálkách. V plánu má odehrát Stuttgart, Halle a Eastbourne.

V mužské čtyřhře ale budeme mít zastoupení ve čtvrtfinále. V osmifinále totiž dojde na pikantní duel bývalých parťáků Petra Nouzy a Patrika Rikla. Nouza startuje s Rakušanem Neilem Oberleitnerem a Rikl s krajanem Adamem Pavláskem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
