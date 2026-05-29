Smutná zpráva z French Open. Macháč nemůže nastoupit a v Paříži definitivně končí
Mužská čtyřhra na letošním French Open zaznamenala hromadu omluvenek, a některé páry dokonce postoupily bez boje, přestože se jedná o grandslamový turnaj a neměl by být takový problém najít náhradníky. Možná je to způsobeno vysokými teplotami, které aktuální edici antukového grandslamu provázejí.
Jako poslední odstoupil Macháč. Rodáka z Berouna trápí zánět paty a nakonec opouští pařížský svatostánek s bilancí 1:1 ve dvouhře i čtyřhře. Zatímco v singlovém turnaji hlavně kvůli divákům dohrál druhé kolo s Alexanderem Zverevem, ve čtyřhře pokračovat nebude.
S krajanem a kamarádem Vocelem začali vynikajícím třísetovým vítězstvím nad domácími nasazenými jedenáctkami Sadiem Doumbiou a Fabienem Reboulem. K utkání druhého kola ale kvůli zranění Macháče nenastoupí a do osmifinále automaticky poslali Jakuba Paula ze Švýcarska a Brita Marcuse Willise.
Macháč měl fantastický úvod sezony, když v Adelaide získal svůj druhý kariérní titul a na Australian Open sahal po postupu do druhého týdne. Od té doby ale bojuje se zdravotními problémy takřka neustále, což není vzhledem k jeho zdravotní historii bohužel žádná novinka.
Pokud se dá Macháč brzy dohromady, měl by se na Wimbledon připravovat na třech generálkách. V plánu má odehrát Stuttgart, Halle a Eastbourne.
V mužské čtyřhře ale budeme mít zastoupení ve čtvrtfinále. V osmifinále totiž dojde na pikantní duel bývalých parťáků Petra Nouzy a Patrika Rikla. Nouza startuje s Rakušanem Neilem Oberleitnerem a Rikl s krajanem Adamem Pavláskem.
