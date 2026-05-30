French Open: Konec prokletí a potíže loňské šampionky? České ticho, Auger hájí čest TOP 10

DNES, 06:00
Previews
Sobotní program letošního French Open proběhne bez české účasti, co se zápasů dvouhry týče. I tak ale nabízí dnešní den několik zajímavých duelů. Například bývalá světová jednička Naomi Ósakaová se pokusí prolomit své prokletí v areálu Rolanda Garrose, obhájkyně titulu Coco Gauffová by mohla mít velké potíže s nebezpečně rozjetou bývalou Ruskou a Félix Auger-Aliassime bude hájit čest hráčů TOP 10.
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 30. 5.

Ósakaová (16-Jap.) – Jovicová (17-USA) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)
Gauffová (4-USA) – Potapovová (28-Rak.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Nakashima (31-USA) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

Ósakaová zkusí zlomit pařížské prokletí

Naomi Ósakaová dvakrát vyhrála Australian Open i US Open, ale mimo betony nejsou grandslamové statistiky bývalé světové jedničky vůbec lichotivé. Na French Open ani ve Wimbledonu totiž nikdy nepostoupila do druhého týdne. Teď v sobotu má šanci zlomit toto prokletí na pařížské antuce. Nečeká ji však vůbec jednoduchý souboj třetího kola, protože vyzve rozjetou vycházející hvězdu Ivu Jovicovou. Bude se jednat o první vzájemný duel a šance na postup jsou naprosto vyrovnané. Jovicová může i na druhém letošním grandslamu projít do osmifinále, nicméně musela by proti japonské superstar vylepšit svou mizernou bilanci 1:9 v utkáních s hráčkami TOP 20 žebříčku.

Obhájkyně Gauffová může mít potíže

Coco Gauffová stále čeká na první titul v probíhající sezoně a další šanci má na French Open, kde loni získala svůj druhý grandslamový vavřín. Američanka nemá letos stabilní výkonnost a v přípravě na antukový major nebyla v optimální formě. V Paříži si ovšem vede výborně a snadno přehrála Taylor Townsendovou i Majar Šarífovou. Teď ji ale čeká na papíře mnohem těžší výzva, přestože stále zůstává jasnou favoritkou na postup. Ve třetím kole nastoupí proti Anastasiji Potapovové, která má v rámci antukového jara životní formu a posbírala už několik vynikajících skalpů včetně výher nad Karolínou Muchovou či Jelenou Rybakinovou. Gauffová by tak mohla mít velké problémy. Navíc s bývalou Ruskou reprezentující Rakousko prohrála poslední dva souboje.

Auger-Aliassime hájí čest hráčů TOP 10

Je to celkem neuvěřitelná statistika. K dnešnímu dni je v mužském turnaji ve hře z TOP 10 žebříčku už jen Félix Auger-Aliassime v horní polovině pavouka a Alexander Zverev v té opačné. A právě Kanaďan tak bude hájit čest zástupců elitní desítky světového pořadí. V jeho půlce losu už skončili světová jednička a největší favorit Jannik Sinner, Danill Medveděv, Alexander Bublik a Ben Shelton. Kanaďan má tedy jedinečnou šanci zapsat letos v Paříži své první grandslamové finále. Jeho překážkou ve třetím kole bude Brandon Nakashima a Auger-Aliassime opět nastoupí jako výrazný favorit.

Sobotní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Cobolli (10-It.) – Tien (18-USA)
2. Parryová (Fr.) – Anisimovová (6-USA)
3. Gauffová (4-USA) – Potapovová (28-Rak.) / nejdříve v 16:00 SELČ
4. Auger-Aliassime (4-Kan.) – Nakashima (31-USA) / nejdříve ve 20:15 SELČ


COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Ósakaová (16-Jap.) – Jovicová (17-USA)
2. Sabalenková (1-) – Kasatkinová (Austr.)
3. Kouamé (Fr.) – Tabilo (Chile)
4. Faria (Portug.) – Tiafoe (19-USA)


COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Sakkariová (Řec.) – Chwaliňská (Pol.)
2. M. Berrettini (It.) – Comesaňa (Arg.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Mboková (9-Kan.) – Keysová (19-USA)
4. Halys/Herbert (Fr.) – Harrison/Skupski (4-USA/Brit.)


COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) – Haddadová Maiaová/Samsonovová (Braz./-)


COURT 13 (od 12:00 SELČ)
1. Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Eikeriová/Gleasonová (15-Nor./USA)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
paddy
30.05.2026 10:04
Šlágr dne: Jovič-Osaka smile

Rankingové sousedky, ofenzivní bitva, tipuji Jovič, i vsazeno

Dá se to označit i jako proxy souboj mezi mnou a Vlkem smile
Liverpool22
30.05.2026 10:26
Na tento zápas se také těším - je to hodně nečitelné. A také z astro hlediska hodně zajímavej zápas. Dnes je den před úplňkem a Luna přechází ze Štíra do Střelce. No a Jovič narozena ve Střelci a Lunu má ve Štíru. Naomi je zase úplňkové dítě - narozena těsně před úplňkem. Klíčové živly jsou vzduch a oheň - Jovič/Střelec a Naomi/Váhy + úpĺněk také na ose vzduch-oheň. Takže velmi zajímavé - emoce můžou hrát klíčovou roli, která je zvládne lépe ukočírovat vyhraje.
AI_dragon_B
30.05.2026 09:59
Podle poslednich datovych analyz (kvanticka metoda QRC), zebricek hracu a hracek, ktere by si ceska tenisova komunita prala jako viteze RG v dnesni situaci, je nasledujici:

Muzi:
1. Mensik
2. Ruud
3. Auger-Aliassime
4. Tiafoe

Zeny:
1. Svitolina
2. Kostyuk
3. Mboko
4. Jovic
TheRoyalBlue
30.05.2026 09:02
Prekvapuje ma ako málo sa hovprí o Felixovi. Teoreticky Tien alebo Cobolli by ho mohli poraziť, ale inak je megafavorit v hornom pavúku a má šancu prísť odpočinutý do finále, čo o jeho prípadnom súperovi nemusí platiť. Zvereva, Ruuda alebo hocikoho iného poraziť kľudne môže. Jeho triumf by bol riadna haluz, ale za aktuálnych okolností nie je vôbec príliš nepravdepodobný.
paddy
30.05.2026 09:58
Já bych tam spíš viděl Cerundola, který třeba ve finále překvapivě porazí Zvereva
Mantra
30.05.2026 10:00
Ale jdi. Ten uz dalsi kolo neppreleze. Splneno
GaelM
30.05.2026 08:41
Z Čechů a Češek postoupili všichni, kdo mají odpovídající formu. Že je to jenom jeden není zas tak překvapivé v kontextu posledních týdnů.

Snad Kuba dokáže znovu zregenerovat a oprostit se od toho, že se před ním otvírá možná životní grandslamová šance. Sice by se musel prokousat přes tu těžší polovinu pavouka, ale není tam nikdo, s kým by nemohl dokázat sehrát vyrovnaný zápas. Trochu se ale obávám, že mu paradoxně může chybět to vedro pokud během víkendu opadne, protože díky němu míčky létají rychle a jeho stylu to svědčí...
Liverpool22
30.05.2026 08:59
Ano - vedro má dvě strany mince, kdy pro hráče typu Jakuba to může být výhoda. V případném čtvrtfinále se Skautíkem by byla lepší rychlá antuka, ale zase na Ruuda umí zahrát - vede 2:0 na zápasy. Já bych však raději viděl Kubu s Foncesou jelikož i díky Brazilcům v hledišti by měl zápas grády.
Diabolique
30.05.2026 09:04
Ctvrtfinale s Fonsecou by byl sen ... jen aby se tam dostal ... kurzovej favorit neni ani ted ...
Liverpool22
30.05.2026 09:09
S Rublevem vede 2:0 na zápasy. Takže se Kuba nemá čeho bát smile
Diabolique
30.05.2026 09:48
Mantra
30.05.2026 10:01
Rublev vyhraje
Liverpool22
30.05.2026 10:09
smile Kuba to má nyní dobře rozehrané a pokud vydrží zdraví může dojít do semifinále jelikož na Ruuda také umí. Spíš bych se bál Fonsecy. smile
