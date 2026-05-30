French Open: Konec prokletí a potíže loňské šampionky? České ticho, Auger hájí čest TOP 10
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 30. 5.
Ósakaová (16-Jap.) – Jovicová (17-USA) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)
Gauffová (4-USA) – Potapovová (28-Rak.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Nakashima (31-USA) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Ósakaová zkusí zlomit pařížské prokletí
Naomi Ósakaová dvakrát vyhrála Australian Open i US Open, ale mimo betony nejsou grandslamové statistiky bývalé světové jedničky vůbec lichotivé. Na French Open ani ve Wimbledonu totiž nikdy nepostoupila do druhého týdne. Teď v sobotu má šanci zlomit toto prokletí na pařížské antuce. Nečeká ji však vůbec jednoduchý souboj třetího kola, protože vyzve rozjetou vycházející hvězdu Ivu Jovicovou. Bude se jednat o první vzájemný duel a šance na postup jsou naprosto vyrovnané. Jovicová může i na druhém letošním grandslamu projít do osmifinále, nicméně musela by proti japonské superstar vylepšit svou mizernou bilanci 1:9 v utkáních s hráčkami TOP 20 žebříčku.
Obhájkyně Gauffová může mít potíže
Coco Gauffová stále čeká na první titul v probíhající sezoně a další šanci má na French Open, kde loni získala svůj druhý grandslamový vavřín. Američanka nemá letos stabilní výkonnost a v přípravě na antukový major nebyla v optimální formě. V Paříži si ovšem vede výborně a snadno přehrála Taylor Townsendovou i Majar Šarífovou. Teď ji ale čeká na papíře mnohem těžší výzva, přestože stále zůstává jasnou favoritkou na postup. Ve třetím kole nastoupí proti Anastasiji Potapovové, která má v rámci antukového jara životní formu a posbírala už několik vynikajících skalpů včetně výher nad Karolínou Muchovou či Jelenou Rybakinovou. Gauffová by tak mohla mít velké problémy. Navíc s bývalou Ruskou reprezentující Rakousko prohrála poslední dva souboje.
Auger-Aliassime hájí čest hráčů TOP 10
Je to celkem neuvěřitelná statistika. K dnešnímu dni je v mužském turnaji ve hře z TOP 10 žebříčku už jen Félix Auger-Aliassime v horní polovině pavouka a Alexander Zverev v té opačné. A právě Kanaďan tak bude hájit čest zástupců elitní desítky světového pořadí. V jeho půlce losu už skončili světová jednička a největší favorit Jannik Sinner, Danill Medveděv, Alexander Bublik a Ben Shelton. Kanaďan má tedy jedinečnou šanci zapsat letos v Paříži své první grandslamové finále. Jeho překážkou ve třetím kole bude Brandon Nakashima a Auger-Aliassime opět nastoupí jako výrazný favorit.
Sobotní program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Cobolli (10-It.) – Tien (18-USA)
2. Parryová (Fr.) – Anisimovová (6-USA)
3. Gauffová (4-USA) – Potapovová (28-Rak.) / nejdříve v 16:00 SELČ
4. Auger-Aliassime (4-Kan.) – Nakashima (31-USA) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Ósakaová (16-Jap.) – Jovicová (17-USA)
2. Sabalenková (1-) – Kasatkinová (Austr.)
3. Kouamé (Fr.) – Tabilo (Chile)
4. Faria (Portug.) – Tiafoe (19-USA)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Sakkariová (Řec.) – Chwaliňská (Pol.)
2. M. Berrettini (It.) – Comesaňa (Arg.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Mboková (9-Kan.) – Keysová (19-USA)
4. Halys/Herbert (Fr.) – Harrison/Skupski (4-USA/Brit.)
COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) – Haddadová Maiaová/Samsonovová (Braz./-)
COURT 13 (od 12:00 SELČ)
1. Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Eikeriová/Gleasonová (15-Nor./USA)
Rankingové sousedky, ofenzivní bitva, tipuji Jovič, i vsazeno
Dá se to označit i jako proxy souboj mezi mnou a Vlkem
Muzi:
1. Mensik
2. Ruud
3. Auger-Aliassime
4. Tiafoe
Zeny:
1. Svitolina
2. Kostyuk
3. Mboko
4. Jovic
Snad Kuba dokáže znovu zregenerovat a oprostit se od toho, že se před ním otvírá možná životní grandslamová šance. Sice by se musel prokousat přes tu těžší polovinu pavouka, ale není tam nikdo, s kým by nemohl dokázat sehrát vyrovnaný zápas. Trochu se ale obávám, že mu paradoxně může chybět to vedro pokud během víkendu opadne, protože díky němu míčky létají rychle a jeho stylu to svědčí...