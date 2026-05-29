Ani teď to nevyjde! Djokovičovi nestačil dvousetový náskok, s Fonsecou po velké bitvě padl
Fonseca – Djokovič 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5
Po absenci zraněného Carlose Alcaraze a vypadnuvšího Jannika Sinnera se před Djokovičem otevírala mimořádná příležitost na zisk rekordního grandslamu. Po porážce s Fonsecou je ale už nyní jisté, že v Paříži oslaví grandslamový titul tenista, který žádný z turnajů velké čtyřky dosud neovládl.
Zápas trval čtyři hodiny a 53 minut. Fonseca dokázal ve čtvrtém setu odvrátit dva brejkboly za stavu 3:4, 15:40, kdy byl pouze dva míče od porážky. Následně využil získané momentum k obratu a vynucení rozhodujícího setu.
Djokovič se v průběhu utkání několikrát dostal do vedení, v pátém setu vedl 3:1, Fonseca však dokázal závěr otočit a vyhrál šest z posledních osmi her. Statistiky ukázaly vyrovnaný průběh, Fonseca zaznamenal 68 winnerů a 47 nevynucených chyb, zatímco Djoković 70 winnerů a 39 nevynucených chyb. V rozhodujících momentech však byl úspěšnější brazilský hráč, který v závěru zápasu odvrátil i hrozbu tie-breaku.
"Ve skutečnosti jsem nevěřil, že můžu vyhrát," řekl Fonseca v rozhovoru na kurtu. "Prostě jsem hrál, užíval si to. Hrát proti takovému tenistovi, jako je Novak, je něco neskutečného, mimořádného. Jsem šťastný, že se mi něco takového vůbec povedlo." Když podával na životní výhru, pokazil dva forhendy za sebou a čelil brejkbolu, jenže pak zápas zakončil třemi esy za sebou. "Já jsem prostě věřil, že můžu dát esa, a dal jsem je. Nikdy dřív se mi to nepovedlo," usmíval se.
Zážitkem pro něj bylo už jen nastoupit proti Djokovičovi, kterého obdivuje a s nímž se utkal poprvé. Favorita sice porazil, ale složil mu poklonu. "Častokrát jsem si myslel, že je Djokovičovi dvacet, byl všude. Myslím, že na konci zápasu byl víc fit než já. To je šílené," kroutil hlavou.
Pro Fonsecu jde o druhé vítězství nad soupeřem z elitní desítky, po dřívějším skalpu Andreje Rubljova na Australian Open 2025. Ve čtvrtém kole v Paříži se utká s vítězem duelu mezi Casperem Ruudem a Tommym Paulem. Djokovič tak na Roland Garros prohrál v situaci, kdy vyhrál úvodní dva sety, pouze podruhé v kariéře, poprvé se tak stalo v roce 2010 proti Jürgenu Melzerovi.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
