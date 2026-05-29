Ani teď to nevyjde! Djokovičovi nestačil dvousetový náskok, s Fonsecou po velké bitvě padl

DNES, 21:05
FRENCH OPEN - Novak Djokovič (39) svůj rekordní 25. grandslamový titul v Paříži nezíská. Ve třetím kole French Open mu nestačilo vedení 2:0 na sety a brazilskému talentu Joau Fonsecovi (19) podlehl po setech 6:4, 6:4, 3:6, 5:7 a 5:7. Fonseca se stal prvním teenagerem, který Djokoviče porazil na grandslamové úrovni.
Novak Djokovič na French Open dohrál (@ ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia)

Fonseca – Djokovič 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5

Po absenci zraněného Carlose Alcaraze a vypadnuvšího Jannika Sinnera se před Djokovičem otevírala mimořádná příležitost na zisk rekordního grandslamu. Po porážce s Fonsecou je ale už nyní jisté, že v Paříži oslaví grandslamový titul tenista, který žádný z turnajů velké čtyřky dosud neovládl.

Zápas trval čtyři hodiny a 53 minut. Fonseca dokázal ve čtvrtém setu odvrátit dva brejkboly za stavu 3:4, 15:40, kdy byl pouze dva míče od porážky. Následně využil získané momentum k obratu a vynucení rozhodujícího setu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič se v průběhu utkání několikrát dostal do vedení, v pátém setu vedl 3:1, Fonseca však dokázal závěr otočit a vyhrál šest z posledních osmi her. Statistiky ukázaly vyrovnaný průběh, Fonseca zaznamenal 68 winnerů a 47 nevynucených chyb, zatímco Djoković 70 winnerů a 39 nevynucených chyb. V rozhodujících momentech však byl úspěšnější brazilský hráč, který v závěru zápasu odvrátil i hrozbu tie-breaku.

"Ve skutečnosti jsem nevěřil, že můžu vyhrát," řekl Fonseca v rozhovoru na kurtu. "Prostě jsem hrál, užíval si to. Hrát proti takovému tenistovi, jako je Novak, je něco neskutečného, mimořádného. Jsem šťastný, že se mi něco takového vůbec povedlo." Když podával na životní výhru, pokazil dva forhendy za sebou a čelil brejkbolu, jenže pak zápas zakončil třemi esy za sebou. "Já jsem prostě věřil, že můžu dát esa, a dal jsem je. Nikdy dřív se mi to nepovedlo," usmíval se.

Zážitkem pro něj bylo už jen nastoupit proti Djokovičovi, kterého obdivuje a s nímž se utkal poprvé. Favorita sice porazil, ale složil mu poklonu. "Častokrát jsem si myslel, že je Djokovičovi dvacet, byl všude. Myslím, že na konci zápasu byl víc fit než já. To je šílené," kroutil hlavou.

Pro Fonsecu jde o druhé vítězství nad soupeřem z elitní desítky, po dřívějším skalpu Andreje Rubljova na Australian Open 2025. Ve čtvrtém kole v Paříži se utká s vítězem duelu mezi Casperem Ruudem a Tommym Paulem. Djokovič tak na Roland Garros prohrál v situaci, kdy vyhrál úvodní dva sety, pouze podruhé v kariéře, poprvé se tak stalo v roce 2010 proti Jürgenu Melzerovi. 

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Georgino
29.05.2026 21:48
Viděl jsem jen posledních šest gemů, ale stály za to. Paráda.
dappe
29.05.2026 21:37
Fonseca je z pochopitelných důvodů stále docela často splašenej, ale některé údery má opravdu mimořádné. Potenciál obrovský. Poslední tři body v zápase taky pěkná vizitka.
Liverpool22
29.05.2026 21:46
Souhlas. Konec zápasu zvládnul brilantně Nicméně jak píšeš - je to plašan a občas dělá hloupé chyby. Potenciál má však velký.
Pavol
29.05.2026 21:28
Bežný očakávaný výsledok. Kurz 2,95
Pavol
29.05.2026 21:30
Prizmič porazil Djoka. Fonseca porazil Prižmiča.
com
29.05.2026 21:27
zázračné brazilské dítě Joaoínek smile
Patik
29.05.2026 21:16
Pane bože..ani si nechcem predstaviť ten ultraoverhype čo tu teraz bude..Pe3k by aj napísal ďalšiu oslavnu ódu na Fonsecu ale pravú ruku ma teraz zaneprazdnenu. by ma zaujímalo ako to urobia organizátori ak sa stretnu dve zázračné deti proti sebe ten náboj a nadpozemske kvality neunesie žiadny smrtelnik na tribúne či za obrazovkami..Jodar Fonseca Menšík to nieje nová Nadbig3 či nadpozemske bytosti a to sú noví majitelia tohoto športu a nove neprekonateľné štatistiky
chlebavevaju
29.05.2026 21:29
Dovolím si na toto téma přidat jednu filmovou hlášku, úplně v tom vidím Djokovice.

- Ukažte mi ho v seznamu přihlášených, tam žádnej Fonseca neexistuje!
- Klid pane Djokovic, klid, všecko se vysvětlí! Jestli je to tak jak říkáte, pak jste jako vždycky první Vy!
- No já ovšem musím trvat na opakování ceremoniálu!

- Já jsem chtěl jet na výstavu do Louvru, nikdo se mě na nic neptal, dali mně číslo!
- Člověče, to jste musel hrát tak rychle! Pane předsedo, já musím trvat na opakování ceremoniálu!
Patik
29.05.2026 21:30
V pohode vobec ti nerozumiem
chlebavevaju
29.05.2026 21:32
Tak pokud nejsi na klasiku, pak chápu. https://www.youtube.com/watch?v=jEeFexJSOtg
PTP
29.05.2026 21:34
To je poprvé, co si napsal něco, co se mi líbí
Pe3k
29.05.2026 21:32
Kapesníček?
Patik
29.05.2026 21:33
Tvoj ogeňeny..ďakujem nechaj si
Pe3k
29.05.2026 21:34
Pro tebe tak akorát...
Preview.lover
29.05.2026 21:12
Budeme mít nového vítěze GS
Liverpool22
29.05.2026 21:15
Teď je to hodně otevřené a vyhrát to může kdokoliv - klidně Foncesa, Rafa nebo náš Kuba smile
Preview.lover
29.05.2026 21:24
dolní polovina je hodně nadupaná, v horní to je jako na nějaké ATP250
farr
29.05.2026 21:27
Horní polovina je dopočtu jen aby se muselo odehrát finále. Vítěz bude ze spodku...
lars
29.05.2026 21:45
Mohl by vyhrat GS cesky Kuba :)
Kapitan_Teplak
29.05.2026 21:07
Harant posranej, brazilskej, zázračnej
Jarulenka
29.05.2026 21:06
Krásný pětihodinový souboj generací. "Dědek" se ctí
Liverpool22
29.05.2026 21:11
Přesně tak. Z pohledu Noleho bylo potřeba urvat zápas ve 4 setech. Právě ve 4 setu za stavu 5:4 byl 2x dva míčky od vítězství. Holt to nevyšlo
Saulnier
29.05.2026 21:15
Presne tak, bol blízko, ale ... No už to môžeme obracať, z ktorej strany chceme, nič sa nezmení, lepšie je pozerať sa dopredu smerom k Wimbledonu
Jarulenka
29.05.2026 21:37
chlebavevaju
29.05.2026 21:06
Radek Štěpánek už ale v jeho klanu není.
chlebavevaju
29.05.2026 21:06
patří pod hanz
Jarulenka
29.05.2026 21:08
To budou asi Číňani
hanz
29.05.2026 21:05
Koukal jsem na část a musím říct, že jsem viděl českou tenisovou školu... aneb když máš nalito, nahraj to na protihráče a on ti to zabije... takový deb.lní rozhodnutí se jen tak nevidí... tenisový IQ šlo spát...
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.05.2026 21:15
11.gem 4.setu kdy Fonseca brejknul na 6:5, to bylo od Noleho jako od té tenisového hráče ze zvláštní školy. Jako by mu v tom gemu úplně vypnul mozek.
hanz
29.05.2026 21:21
Jj, takových momentů tam měl víc...
Marduch
29.05.2026 21:24
Bez zápasové praxe je to těžké.
