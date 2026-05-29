Sinnerova nevolnost? Pozorní fandové mohli vydělat, na Cerúndola byl v bodu zlomu nevídaný kurz
Už před začátkem utkání mezi prvním hráčem světa a jeho argentinským vyzyvatelem, který figuruje na 56. místě žebříčku, byl na vítězství outsidera zdánlivě vysoký kurz. Sázkové kanceláře cenily triumf Cerúndola v rozmezí 20-30násobku vkladu.
S přibývajícím časem zápasu, kdy Sinner demonstroval svou sílu, se kurz na Argentincovo vítězství logicky zvyšoval.
Poslechnětě si článek v audioverzi
Outsider nestíhal, až do bodu zlomu si vypracoval jen jediný brejkbol a ten navíc Ital suverénně odvrátil. Sinner měl v první sadě 89% a ve druhé 86% úspěšnost vyhraných výměn při svém prvním podání.
Za stavu 5:1 ve třetím setu po Sinnerově servisu se u české sázkové kanceláře Tipsport objevil v live sázkách kurz na vítězství Cerúndola 600:1. U jiných bettingových společností vyskočil i přes 1000 ku jedné.
Když pak argentinský tenista vyhrál svůj servis bez ztráty míčku a snížil na 5:2, klesl kurz na polovinu (300:1).
Už v té chvíli ale bylo pro pozorné diváky patrné, že se Sinnerem se něco stalo. Nevolnost, ztráta energie, ztráta orientace. To vše vedlo k vyklizení vybudované pozice. To byl moment, který vše úplně otočil.
Od stavu 5:1 ve třetí sadě ztratil Sinner 18 po sobě jdoucích míčů. Momentum zápasu se postupně dostávalo na stranu Cerúndola.
Ale ještě při prvním ztraceném servisu Sinnera, který znamenal skóre 5:3, se při sázce na Cerúndola vyplácel 65násobek vkladu. Až na začátku páté sady se stal Argentinec pro bookmakery jistým favoritem.
"Co bych měl říkat… Dnes jsem měl štěstí. Samozřejmě jsem do toho dal všechno a snažil se hrát co nejlepší tenis, ale nebudu tu machrovat a říkat nesmysly, protože pravda je taková, že dokud byl fit, tak jsem z něj nedokázal dostat víc než tři gamy na set," vyprávěl pokorně překvapivý vítěz.
Sinner občas bývá při podobných situacích nevyzpytatelný. Například na Australian Open se z velmi podobné nevolnosti zotavil. Po duelu s Eliotem Spizzirrim se hodně řešilo, že Italovi pomohla intervence jeho trenéra Cahilla, po které se střecha centrkurtu v Melbourne zatáhla a on pak dotáhl za zjevně přijatelnějších podmínek zápas k vítězství.
Možná i proto spousta lidí zůstala ostražitá a do riskantní sázky se nepustila. Kdo tak ale učinil, rozhodně neprohloupil...
Sinner – Cerúndolo 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře