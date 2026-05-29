Jízda snů! Menšík rozebral australskou hvězdu, na French Open si zahraje o čtvrtfinále
De Minaur - Menšík 6:0, 2:6, 2:6, 3:6
Špatný start měl do zápasu s hvězdným soupeřem Menšík. De Minaur mu vzal hned jeho úvodní servis, brejk následně potvrdil čistou hrou a šel do vedení 2:0. Prostějovský rodák jako by v úvodu zápasu ještě vyklepával únavu z vyčerpávajícího předcházejícího duelu s Marianem Navonem. Bez zisku jediného bodu odevzdal i další game na servisu a ztrácel už tři hry.
Menšík čekal marně na fiftýn i v následujícím gamu. Australan získal třetí čistou hru v řadě a za pouhých 15 minut vedl už 4:0. Šňůru šestnácti bodů v řadě sice český tenista při svém třetím podání v zápase zastavil, to ale bylo tak vše. Znovu servis ztratil a prohrával 0:5. Katastrofální set skončil pro svěřence Tomáše Josefuse po dvaceti minutách, kdy světová sedmička nadělila svému soupeři potupného kanára.
Do druhého setu ale vstoupil Menšík v úplně jiné pohodě. Nejdříve si poprvé v zápase vyhrál servis, vzápětí byl úspěšný i na returnu a vedl 2:0. Živou vodou politý Čech si vedl výborně i nadále, třetí hru získal čistou hrou a byl to tentokrát on, kdo jasně diktoval vývoj setu. Menšík podstatně zpřesnil hru, bez problémů byl schopen udržet se s favoritem ve výměnách. De Minaur měl problémy i v dalším průběhu, přesto dokázal své podání získat a snížil na 1:3.
V pátém gamu sice český talent poprvé ve druhém setu neudržel podání, těžkou hlavu ale z toho mít nemusel. Australanovi vůbec nevycházely přechody na síť, Menšík ho několikrát bez problémů prohodil a vzal si dvougamový náskok zpět. Závěr druhé sady se pak nesl jednoznačně ve znamení českého tenisty. Od stavu 4:2 uhrál rodák ze Sydney jediný bod, sadu ztratil jasně 2:6 a po pouhé hodině hry svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav.
Zaskočený Australan na agresivně hrajícího Menšíka nestačil ani nadále. Ve druhém gamu nejdříve sice srovnal ze stavu 40:15 na svém podání, o hru přesto nakonec přišel a nabral manko 0:2. Na českém tenistovi nebyla patrná vůbec žádná únava. Od základní čáry byl daleko agresivnějším hráčem než jeho soupeř. Byl to naopak De Minaur, kdo byl ve výměnách pasivnější, často se dopouštěl řady nevynucených chyb, a když podruhé v sadě prohrál servis, vedl Menšík už 4:0.
Až poté bývalá juniorská světová dvojka lehce zvolnila, poprvé prohrála servis a dala Australanovi lehkou naději na případný obrat. Menšík ale žádný obrat nepřipustil. Aby svou dominanci nad nejistým soupeřem potvrdil, vzal mu v osmé hře znovu servis a třetí sadu ovládl opět jasně 6:2.
V naprosto dominantním výkonu pokračoval Menšík i ve čtvrtém setu. Bezradnému a pasivně hrajícímu De Minaurovi čistou hrou vzal jeho první podání, své s lehkými problémy uhájil a znovu šel do vedení 3:0. Vítěz jedenácti turnajů na okruhu ATP nadále marně hledal na svého soupeře zbraň. Často zkoušel přechody na síť, změny rytmu hry, nic z toho ale na v pohodě hrajícího rivala neplatilo.
De Minaur se nemohl opřít ani o svůj první servis, Menšík ho dlouhými returny držel pod tlakem a naprosto kontroloval průběh utkání. Za stavu 4:2 a 40:40 při Menšíkově podání jinak klidný Australan po nevydařeném pokusu o obhoz vzteky rozštípal raketu, platné mu to ale nebylo, game ztratil a prohrával už 2:5. Český tenista už žádné komplikace nedovolil a zápas dovedl po setech 0:6, 6:2, 6:2 a 6:3 do vítězného konce. De Minaura navíc porazil poprvé v kariéře po pěti nezdarech v řadě.
"Jsem šťastný, jak jsem to dnes zvládl. Můj tým odvedl výbornou práci, fyzicky jsem se cítil velmi dobře. Zůstal jsem silný i v hlavě a to bylo velmi důležité. Jsem opravdu spokojený s tím, jak tady hraju. Moc se těším na další zápas. Je tady parádní atmosféra a já si to moc užívám," říkal po zápase spokojený Čech.
Komentáře
Ale to neni Gulba, ale Kventin Halys... toz Kventine... zahraj dnes minimalne jak Gulbis... ;-)
Každopádne vďaka za vysvetlenie :)
Úžasný zápas, výsledkem a historickou paralelou mi to připomíná Federer vs Sampras ve Wimbledonu 2001. Předání žezla.
Problem s novou generaci bude se zranenimi, fyzickou vytvalosti... dynamika je obcas neskutecna... koukal jsem teda i co ten Djoko v tom veku predvadel... klobouk dolu...
Zverev začíná být nervozní
Petržalka tady brečel po vypadnutí Sinera, že předejte Djokovicovi titul a ty tu neustále ponižuješ Jodara, Fonsecu a další tak je nadmíru poetické, že zrovna on ho poslal domů...
Chjo, no... tak teprve dneska věřím, že je ta brána #25 uzavřena :(
KUUBAAA MEEENSIIIK :-)
Jinak zapas Djoko x Fonseca parada... mladej brazilec hraje dost dobre. Skvela bitva...
Má proto všechny předpoklady: je mladý, vysoký, mentálně i fyzicky odolný(jasně, občas přijde nepříjemný výbuch) a po kouskách svojí hru vylepšuje.
Kuba super, bombaaastic!
Možná udělal z Démona zase zpátky DeMňouka, uvidíme.
Je to v něm, jen to často spí
Jak se mu v 2. setu dostal pod kůži, už šanci nepustil.
Omg, to je borec :D
Hrozně jsem dneska fandila, ale přiznám se, že jsem před zápasem nevěřila, že vyhraje, spíše jsem moc doufala, že to bude vyrovnaný zápas.
To je šampion, zatraceně!
Jak se to dělá, že kolosálně zvoráte set, načež si zapnete to správné tlačítko v hlavě a předvedete masakrální demolici? Jak? Chci to věděěěěět
Djoko bol blízko, Fonseca sa mohol v priebehu zápasu už viackrát zložiť, ale on urobil presný opak a nekompromisnou hrou si vybojoval 5.set
