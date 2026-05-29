Jízda snů! Menšík rozebral australskou hvězdu, na French Open si zahraje o čtvrtfinále

DNES, 17:50
FRENCH OPEN - Výborný výkon a naprosto zasloužené vítězství. Jakub Menšík si ve třetím kole French Open poradil se světovou sedmičkou Australanem Alexem de Minaurem po setech 0:6, 6:2, 6:2 a 6:3. O čtvrtfinále si český tenista zahraje s Rusem Andrejem Rubljovem.
Jakub Menšík v zápase s Alexem de Minaurem (@ Alain JOCARD / AFP / AFP / Profimedia)

De Minaur - Menšík 6:0, 2:6, 2:6, 3:6

Špatný start měl do zápasu s hvězdným soupeřem Menšík. De Minaur mu vzal hned jeho úvodní servis, brejk následně potvrdil čistou hrou a šel do vedení 2:0. Prostějovský rodák jako by v úvodu zápasu ještě vyklepával únavu z vyčerpávajícího předcházejícího duelu s Marianem Navonem. Bez zisku jediného bodu odevzdal i další game na servisu a ztrácel už tři hry.

Menšík čekal marně na fiftýn i v následujícím gamu. Australan získal třetí čistou hru v řadě a za pouhých 15 minut vedl už 4:0. Šňůru šestnácti bodů v řadě sice český tenista při svém třetím podání v zápase zastavil, to ale bylo tak vše. Znovu servis ztratil a prohrával 0:5. Katastrofální set skončil pro svěřence Tomáše Josefuse po dvaceti minutách, kdy světová sedmička nadělila svému soupeři potupného kanára.

Do druhého setu ale vstoupil Menšík v úplně jiné pohodě. Nejdříve si poprvé v zápase vyhrál servis, vzápětí byl úspěšný i na returnu a vedl 2:0. Živou vodou politý Čech si vedl výborně i nadále, třetí hru získal čistou hrou a byl to tentokrát on, kdo jasně diktoval vývoj setu. Menšík podstatně zpřesnil hru, bez problémů byl schopen udržet se s favoritem ve výměnách. De Minaur měl problémy i v dalším průběhu, přesto dokázal své podání získat a snížil na 1:3.

V pátém gamu sice český talent poprvé ve druhém setu neudržel podání, těžkou hlavu ale z toho mít nemusel. Australanovi vůbec nevycházely přechody na síť, Menšík ho několikrát bez problémů prohodil a vzal si dvougamový náskok zpět. Závěr druhé sady se pak nesl jednoznačně ve znamení českého tenisty. Od stavu 4:2 uhrál rodák ze Sydney jediný bod, sadu ztratil jasně 2:6 a po pouhé hodině hry svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zaskočený Australan na agresivně hrajícího Menšíka nestačil ani nadále. Ve druhém gamu nejdříve sice srovnal ze stavu 40:15 na svém podání, o hru přesto nakonec přišel a nabral manko 0:2. Na českém tenistovi nebyla patrná vůbec žádná únava. Od základní čáry byl daleko agresivnějším hráčem než jeho soupeř. Byl to naopak De Minaur, kdo byl ve výměnách pasivnější, často se dopouštěl řady nevynucených chyb, a když podruhé v sadě prohrál servis, vedl Menšík už 4:0.

Až poté bývalá juniorská světová dvojka lehce zvolnila, poprvé prohrála servis a dala Australanovi lehkou naději na případný obrat. Menšík ale žádný obrat nepřipustil. Aby svou dominanci nad nejistým soupeřem potvrdil, vzal mu v osmé hře znovu servis a třetí sadu ovládl opět jasně 6:2.

V naprosto dominantním výkonu pokračoval Menšík i ve čtvrtém setu. Bezradnému a pasivně hrajícímu De Minaurovi čistou hrou vzal jeho první podání, své s lehkými problémy uhájil a znovu šel do vedení 3:0. Vítěz jedenácti turnajů na okruhu ATP nadále marně hledal na svého soupeře zbraň. Často zkoušel přechody na síť, změny rytmu hry, nic z toho ale na v pohodě hrajícího rivala neplatilo.

De Minaur se nemohl opřít ani o svůj první servis, Menšík ho dlouhými returny držel pod tlakem a naprosto kontroloval průběh utkání. Za stavu 4:2 a 40:40 při Menšíkově podání jinak klidný Australan po nevydařeném pokusu o obhoz vzteky rozštípal raketu, platné mu to ale nebylo, game ztratil a prohrával už 2:5. Český tenista už žádné komplikace nedovolil a zápas dovedl po setech 0:6, 6:2, 6:2 a 6:3 do vítězného konce. De Minaura navíc porazil poprvé v kariéře po pěti nezdarech v řadě.

"Jsem šťastný, jak jsem to dnes zvládl. Můj tým odvedl výbornou práci, fyzicky jsem se cítil velmi dobře. Zůstal jsem silný i v hlavě a to bylo velmi důležité. Jsem opravdu spokojený s tím, jak tady hraju. Moc se těším na další zápas. Je tady parádní atmosféra a já si to moc užívám," říkal po zápase spokojený Čech.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Petruco
29.05.2026 21:39
Týjo, kdo toho Kubu polil živou vodou? Od druhého setu tam mlátil neskutečné perdy... Samé dělovky, včetně jednoho ultratvrdého smeče. To by nechytil ani tenisový pán-Bůh. ...a přitom bych si na Kubu nevsadil ani pětník... To jsou věci.
Vlk-v-trave
29.05.2026 21:37
Jsem ty oslavy vitezstvi Kuby asi prehnal, uz jsem videl Gulbise na tiskovce... :-)))
Ale to neni Gulba, ale Kventin Halys... toz Kventine... zahraj dnes minimalne jak Gulbis... ;-)
TheRoyalBlue
29.05.2026 21:18
Budem teraz za hlúpeho ale povie mi niekto, ako a prečo na tomto portáli vznikol taký úzus, že Caspera tu všetci volajú Skautík?
PTP
29.05.2026 21:20
Protože je Vždy připraven
Vlk-v-trave
29.05.2026 21:23
Protoze vetsina si mysli, ze je nejslusnejsim a nejpoctivejsim tenistou na okruhu... proste Mirek Dusin...
Trojchyba_Mat
29.05.2026 21:26
Jsou s Vítkem nastejno
TheRoyalBlue
29.05.2026 21:30
Ok chápem tú súvislosť, ale to je v češtine zaužívaný výraz pre takýto typ ľudí? Lebo mi nenapadá iné vysvetlenie pre to, že sa to tak široko ujalo :) Celkom by ma zaujímalo kto to tu historicky prvý krát použil :)

Každopádne vďaka za vysvetlenie :)
Vlk-v-trave
29.05.2026 21:38
Kdo prvni nevim... ale chytlo se...;-)
annah
29.05.2026 21:44
Běžně užívaný výraz pro slušňáky to není. Teda já o tom aspoň nevím. Spíš se o slušňákovi říká, že je to takový Mirek Dušín - čili ztělesnění čestnosti, upřímnosti, kamarádství apod. Což odpovídá zásadám skautingu.
Kapitan_Teplak
29.05.2026 21:23
Jako dítě prodával skautské sušenky z opravdových skautek.
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.05.2026 21:36
Protože je nejlepší ve stopování protihráčů podle jejich stop na antuce!
Fransoas
29.05.2026 21:08
Tak to byla neskutečná jízda naší poslední naděje. Bylo to poměrně hladké vítězství krom prvního setu. Navíc jde o první výhru nad tímto věhlasným Australanem. Velká gratulace k postupu do dalšího kola.
RFanousek
29.05.2026 21:01
Fonseca Djokovic
Úžasný zápas, výsledkem a historickou paralelou mi to připomíná Federer vs Sampras ve Wimbledonu 2001. Předání žezla.
Saulnier
29.05.2026 21:03
Tiež mi napadlo, či sa dnes nepíše ďalšia kapitola tenisovej histórie s Fonsecom v hlavnej úlohe. Ale jeden životný zápas z neho zatiaľ šampióna nerobí, čas ukáže
Vlk-v-trave
29.05.2026 21:06
No Brazilci dlouho cekali na noveho Kuertena a mozna se i dockali... skvely cit na saku, nektery ty krizne voleje fakt absolutni top... jsem cumel... je dobry no...
Problem s novou generaci bude se zranenimi, fyzickou vytvalosti... dynamika je obcas neskutecna... koukal jsem teda i co ten Djoko v tom veku predvadel... klobouk dolu...
Marduch
29.05.2026 21:12
nevim, já jsem ještě starší
Vlk-v-trave
29.05.2026 21:21
Tak vis, nebo nevis:-)
Pe3k
29.05.2026 21:00
Fonseca porazil Djokovice na RG 2026
Zverev začíná být nervozní
Patik
29.05.2026 21:04
Naskytá sa mi otázka kde nalepis jeho ďalší plagát jeho stenu už máš plnú.
Pe3k
29.05.2026 21:10
Můžeš si podat ruku s trollhandem, vy dvaja čoboli jste tu ze všech nejvíce mimo, teda když tu není Nolka
Petržalka tady brečel po vypadnutí Sinera, že předejte Djokovicovi titul a ty tu neustále ponižuješ Jodara, Fonsecu a další tak je nadmíru poetické, že zrovna on ho poslal domů...
Patik
29.05.2026 21:22
Už nebudem ..musím si dať pozor nato čo hovorím od teraz.. bojím sa že ma brazílske božstvo potrestá..a Jo ..Jod..no proste ten druhý no name neviem tiež z ktorého vesmíru pricestoval ten tiež..
Pe3k
29.05.2026 21:27
Až skončí Djokovic, tak už ani nebudeš mít důvod sledovat tenis.
Patik
29.05.2026 21:29
Veru že už asi nie..ale k Alcarazovi sa určite rád raz za čas vrátim.
Vlk-v-trave
29.05.2026 21:00
Nekterym tu podle mne mrdlo... pry beckovy turnaj, pry prehypovany Fonseca... 19 roku a neskutecna otocka ... respect oboum... paradni zapas... skvele... fantasticke...
chlebavevaju
29.05.2026 21:00
Fonseca, Jodar a Tien, budoucí velká trojka.
Liverpool22
29.05.2026 21:03
Bude nový GS vítěz to už je jistý
uztoje
29.05.2026 21:00
jsem musel poslední míčky setu odejít a nadávat, ale konečně je venku...
annah
29.05.2026 20:59
No nádhera!!! Nejdřív Menšík a teď Fonseca!!!!
Djokovicking
29.05.2026 20:58
Bohužel Nole už ten 25 GS nikdy nedá
Liverpool22
29.05.2026 20:59
To nevíš, ale šance jsou menší a menší. Dnes ho Foncesa vystřílel - dával tam neskutečná děla.
Saulnier
29.05.2026 21:01
Okno príležitostí sa zatvára, ale definitívne ešte zatvorené nie je
pantera1
29.05.2026 21:04
Stále doufáme, kdyby věděl jak mu to přejeme. No nic znovu na Wimbledonu. Bože tohle teda mě celkem dostalo .
Saulnier
29.05.2026 21:07
Stále je možnosť dívať sa dopredu, ešte vždy je tu tá možnosť
PTP
29.05.2026 21:11
Stále doufáme, stále vzpomínáme - to je jak na věnec
Saulnier
29.05.2026 21:21
pantera1
29.05.2026 21:27
On je hroznej rejpal .
GaelM
29.05.2026 21:04
Ještě uvidíme co Wimbledon, Alcaraz je ze hry a Sinner snad nalomený z letošních dvou GS... tam se dají prodat zkušenosti.
chlebavevaju
29.05.2026 20:57
Fonseca geniální, naprosto geniální, radost pohledět. Vítěz letošního RG bude mezi ním a Jodarem, Zverevovi to zase proteče mezi prsty.
gocii
29.05.2026 20:57
Toto jestli Saša neda, tak uz nikdy
Blondie
29.05.2026 20:56
Noleeeee....
Chjo, no... tak teprve dneska věřím, že je ta brána #25 uzavřena :(
PTP
29.05.2026 21:00
Neboj se, ve Wimbledonu Jannik dostane Kopřivku, Karel pauzíruje a pak už na trávě umí jenom Nolda!
Patik
29.05.2026 21:06
Asi nadobro zavrete..O-m-g
chlebavevaju
29.05.2026 20:51
Veteráni patří do garáže nebo do musea, bye bye antivaxer.
PTP
29.05.2026 20:51
Tak Noldo, konec srandy, abys to ještě neprohrál!
pantera1
29.05.2026 20:53
Prohraje, je konec.
PTP
29.05.2026 20:57
Sakra, chtěl to pořád dělat zajímavý, až se mu to vymstilo.
Patik
29.05.2026 20:49
Fonseca dvíha ruku po každom fiftíne akoby mu vo finále patril celý Paríž..a to je v treťom kole grandslamu
chlebavevaju
29.05.2026 20:47
Jestli brazilský drahokam sekne antivaxera, tak to bude náááádhera.
Vlk-v-trave
29.05.2026 20:43
\o/ -o-\o/ -o-\o/ -o-\o/ -o-\o/
KUUBAAA MEEENSIIIK :-)

Jinak zapas Djoko x Fonseca parada... mladej brazilec hraje dost dobre. Skvela bitva...
Blondie
29.05.2026 20:43
Skautík prohraje a rovnou ho vystaví v Louvre.
Kytka
29.05.2026 20:35
Paráda, tak kde jsou ty lázně. Konečně jednoho se svých strašáků dostal. A na GS, na 3 vítězné. Po prvním setu si přestal pinkat a šel do toho s vervou. Gratulace.
stefankelner
29.05.2026 20:32
Djokovič NEHRÁ nič!
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 20:28
Skautíku prober se!
Blondie
29.05.2026 20:27
Jestli vypadnou Nole ( ) a Casper (Skautiku, neštvi... ), tak vyhraje GS Zverev
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 20:29
nebo Cobolli
Trojchyba_Mat
29.05.2026 20:38
Menša smile
Blondie
29.05.2026 20:42
Nevěřím (ale byla bych MOC šťastná).
annah
29.05.2026 20:43
Taky si myslím , že to bude Řetězov. Pokud teď Nole prohraje.
Sinuhet1
29.05.2026 20:26
Gratulace Paradni vykon a pekna podivana...
Diabolique
29.05.2026 20:24
Jeste pred pul rokem jsem si myslel ze je Mensik hrac jednoho turnaje a po zbytek kariery zustane nekde kolem 30. mista. Pak jsem pred par mesici videl, jak nejenom ze porazil Sinnera, on ho tenisove prehral! Lepsi udery, lepsi pohyb, lepsi hlava! A pak predevcirem dokazal vyhrat zapas jen na vuli! Kuba ty GS da!
frenkie57
29.05.2026 20:34
Také tomu chci věřit, možná to bude ještě nějakou dobu trvat, ale ty jeho chvíle přijdou.
Má proto všechny předpoklady: je mladý, vysoký, mentálně i fyzicky odolný(jasně, občas přijde nepříjemný výbuch) a po kouskách svojí hru vylepšuje.
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 20:24
tak to vyšlo, ale musel jsem se na MB dívat na hodiny místo na monitor

Kuba super, bombaaastic!
Možná udělal z Démona zase zpátky DeMňouka, uvidíme.

Je to v něm, jen to často spí
Ondra979
29.05.2026 20:23
mazec, MEnso pod si pro to..neuveritelne
Kapitan_Teplak
29.05.2026 20:22
Naprosto nepochopitelnej výsledek
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 20:25
PTP
29.05.2026 20:42
Ten Alex už je asi totálně mimo z tý svatby, která ho čeká.
SydneyOpen
29.05.2026 20:22
Tohle jsem vůbec nečekal. Velká gratulace Kubo!!!
Mac
29.05.2026 20:21
csaplar jak vysitej, ale mňouk dneska jak čajíček...
Pe3k
29.05.2026 20:21
Gratulka, Menšík zaslouží RESPEKT. smile
George_Renel
29.05.2026 20:21
Borec, neskutečně ho smázl.
Jak se mu v 2. setu dostal pod kůži, už šanci nepustil.
Blondie
29.05.2026 20:20
N-E-U-V-Ě-Ř-I-T-E-L-N-Ý!!!!
Omg, to je borec :D

Hrozně jsem dneska fandila, ale přiznám se, že jsem před zápasem nevěřila, že vyhraje, spíše jsem moc doufala, že to bude vyrovnaný zápas.

To je šampion, zatraceně!
Jak se to dělá, že kolosálně zvoráte set, načež si zapnete to správné tlačítko v hlavě a předvedete masakrální demolici? Jak? Chci to věděěěěět
EdinaElwes
29.05.2026 20:21
Supee er
Patik
29.05.2026 20:24
O-m-g
Pe3k
29.05.2026 20:26
Co Novak Patiku? Jak se mu vede?
Patik
29.05.2026 20:33
Veď nekukas ? 4-3 ...o-m-g
Liverpool22
29.05.2026 20:34
Snad to dobře dopadne smile
Patik
29.05.2026 20:37
4 a pol hodiny s o 20 rokov mladším chlapcom.. v 40 rokoch ? Už to je celkom úspech..už vidieť že melie z posledného ak toto Fonseca nevyužije tak už neviem čo viac by chcel.
PTP
29.05.2026 20:39
Očekávám závěrečný finiš ve stylu Emila Zátopka.
pantera1
29.05.2026 20:41
nesmí to projet, bože budu toho telecího ksichty nesnášet ještě víc.
Patik
29.05.2026 20:43
Amen. ak to Fonseca vyhrá tak to bude s Mensikom budúci víťaz minimálne... 50 slamov..a to som málo povedal.
pantera1
29.05.2026 20:49
No myslím, že nejsi daleko od pravdy. Telecí ksicht vyhraje, dneska to prožívám trochu víc než normálně .
Patik
29.05.2026 20:52
Nič sa predsa nedeje..Djokovič vypadol minulý týždeň s Prizmicom..posledné mesiace vypadáva celkovo s no name hráčmi.
Saulnier
29.05.2026 20:54
GS je iný level
pantera1
29.05.2026 20:56
Tady se mu otevřela velká šance, já vím, že už nemá zapotřebí dokazovat nic. Je nejlepší a tak to dlouho zůstane . Ale jsem smutná z toho. Neříkej, že tě to nemrzí
Saulnier
29.05.2026 21:00
Je to smutné , ale Fonseca dnes hral snáď svoj životný zápas
Liverpool22
29.05.2026 21:01
Hlavně konec zápasu zvládnul famózně
Patik
29.05.2026 21:07
Tak ja si spravím náladu keď vypadne v ďalšom kole.
pantera1
29.05.2026 21:10
Myslíš Fonsecu?
Patik
29.05.2026 20:55
Mimochodom neurazaj telata porovnávaním a Fonsecou
pantera1
29.05.2026 21:01
Já vím, telatka jsou krásná a roztomilá. Ale já jsem teda hodně smutná.
PTP
29.05.2026 21:05
Pantera by mohla zardousit jedno roztomilé telátko pro zlepšení nálady.
pantera1
29.05.2026 21:26
To bych nedokázala, spíš zardousím tebe .
PTP
29.05.2026 21:31
Dávám ti svůj krk k dispozici
Patik
29.05.2026 21:07
no pod sem..obijmem ťa..
pantera1
29.05.2026 21:13
Už se choulím a prosím škrabkat za ouškama a na zádičkách.
Patik
29.05.2026 21:26
Za uškami čo si psík? Ale ako si želáš drahá..ak sa budes lepšie cítiť.
pantera1
29.05.2026 21:34
U tebe se budu vždycky cítit krásně .
alcaraz.dva
29.05.2026 21:01
jeste ze ho neporazil Tommy
Liverpool22
29.05.2026 20:43
5:4 smile Teď si Nole hodně pomohl servisem
pantera1
29.05.2026 20:50
No je to zas vyrovnaný .
Pe3k
29.05.2026 20:35
Když mu trvá porazit overhyped Fonsecu 5 hodin, co čekáš v dalších kolech?
Patik
29.05.2026 20:39
Ťažko povedať každý match up je iny
Pe3k
29.05.2026 20:42
Tommy Paul, Rublev, Zverev a finále
Patik
29.05.2026 20:45
Nič čo by predtým a teraz nevedel poraziť.
Pe3k
29.05.2026 20:46
Tak porazit může každého, ale je mu 39 a v nohách má ted 5 hodinový zápas a to ty těžké zápasy teprve přijdou...
Patik
29.05.2026 20:46
Proti nemu už nehrajú hráči ale staroba.
Ondra979
29.05.2026 20:25
po tom maratonu neverim..parada
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 20:26
Newcombe
29.05.2026 20:20
No asi vyhraje celej turnaj
Patik
29.05.2026 20:25
Aj tlačovú konferenciu.. minimálne
frenkie57
29.05.2026 20:19
Kuba naprosto skvělě!!! Konečně prolomil klokaní prokletí.
Liverpool22
29.05.2026 20:21
smile smile smile
pantera1
29.05.2026 20:25
Kubík jde dál, super
frenkie57
29.05.2026 20:30
Tommy si Skautíka docela dost dává, 2:0 na sety...
pantera1
29.05.2026 20:34
Hraje zatím dobře, dívám se na to. Nemám na Noldu nervy. Musím brzo spát, snad to dobře dopadne.
frenkie57
29.05.2026 20:39
Zase služba v cukrošce? Já mám víkend volný, zaplaťpánnbu, po 7 dnech.
pantera1
29.05.2026 20:44
Zítra mám celý den, sobota bývá krutá. Naštěstí jen dvakrát v měsíci. Jdeme na půl sedmou. Zas 50 kg koláčků na objednávky vychystat a hromadu chlebíčků. To nepochopíš.
PTP
29.05.2026 20:46
Já tě chápu, jak říká Charlie Harper.
pantera1
29.05.2026 20:52
Neříkal, já ti rozumím ? .
frenkie57
29.05.2026 20:50
Žraní je pro mnoho lidí velkou kratochvílí(mne nevyjímaje) a v určité životní fázi jedinou kratochvílí. Tak se nediv. I když tady to asi bude nějaká oslavička nebo možná svatba.
PTP
29.05.2026 20:53
Nažrat se na svatbě jako poslední kratochvíle - to sedí.
pantera1
29.05.2026 20:59
Jj, maturity, promoce a oslavy nějaký. Baby šou líný a už se jim nechce nic dělat. A mě už taky ne. Když pořád stojíš u plotny, to tě za ty roky umoří .
frenkie57
29.05.2026 21:02
Já ti rozumím.
pantera1
29.05.2026 21:07
Je hezký jak mě chceš rozveselit to oceňuji .
easymoneysniper
29.05.2026 20:18
Mensik king of clay Velkej respekt, tohle jsem nečekal
Diabolique
29.05.2026 20:18
DOBOJOVANO
annah
29.05.2026 19:56
Paráda! Fonseca srovnal!!! Skvělý zápas!
Ondra979
29.05.2026 19:59
jo dostava to grady, zatim dobry
mamina
29.05.2026 20:10
Skvělý zápas. Nicméně Djok zahajuje své obvyklé divadlo. Bolestí zkřivená tvář při rozcvičování pravé ruky a kyselý usměv při Fonsekově úspěšných trefách lajny. Souboj generací je krásný a přeji výhru mlaďochovi. Líbí se mi jeho nebojácnost s jakou hraje.
lukas00
29.05.2026 19:54
Prosim, poslete mi stream na Kubu. Diky
Ondra979
29.05.2026 19:54
taky chci, sleduju Djoka Fonse ale Kubu nemam
Mac
29.05.2026 19:59
https://partner.nonamejose.sx/67273394/f4a702c0/41fcd494
hluuusa
29.05.2026 19:50
Tak tohle je slusna message nejen Minotaurovi, ale i vetsine mistnich radoby znalcu, kteri si nejspis nejak nevsimli jeho bilance proti hravum top 5... Vetsina mistnich pri zdi ...... asi nech mit velkeho hrace od nas. Nejsou za svuj zivot na to zvykli.
PTP
29.05.2026 19:48
Minaur je rumunsky horník, zajímavé, co by z toho tak mohlo vyplývat?
Diabolique
29.05.2026 19:46
Ted jenom se z te sance nepo ...
elskjer
29.05.2026 19:44
Fonseca mel na male, ale nakonec vyrovnal na 5-5, Djoko se trpce chechta a pokrikuje na bratrstvo kocici pracky ve sve lozi...
Newcombe
29.05.2026 19:41
Vsadil bych barák, že Menšík snad ani nenastoupí a nebo, že dostane nakládačku! Možná si můj post přečetl a nas*al se. Tak to je v pořádku. Přijde mi zase, že Menšík je mnohem tenisově vyspělejší než De Minaur. Měl by vyhrát
George_Renel
29.05.2026 19:32
Vydržať .
PTP
29.05.2026 19:29
Kubo, ty se nezdáš
pantera1
29.05.2026 19:31
Kubík super, Tommy má první set a Nole se trápí.
PTP
29.05.2026 19:35
Nole se protrápí k vítězství 3:1
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 19:56
ne
PTP
29.05.2026 19:54
Ruda bude mít s tím Pavlem dneska fůru práce.
pantera1
29.05.2026 19:59
A Nole pátej set bože, jsem celý den jak na trní . Já fandím Tommymu v růžových teniskách, aspoň někdo mě musí potěšit. Kubík to zřejmě zvládne, .
Saulnier
29.05.2026 19:57
Je to masaker tenis
Djoko bol blízko, Fonseca sa mohol v priebehu zápasu už viackrát zložiť, ale on urobil presný opak a nekompromisnou hrou si vybojoval 5.set
pantera1
29.05.2026 20:03
Bojím, bojím. Koukám na Tommyho, nemám na to koule .
Saulnier
29.05.2026 20:18
Djoko má brejk
Čistou hrou
Liverpool22
29.05.2026 20:20
smile je to blízko smile
pantera1
29.05.2026 20:21
Ještě to udržet, uf uf . Jsem si musela otevřít Desperado do toho tenisovýho dusna .
Liverpool22
29.05.2026 20:23
Neudržel smile bude to drama
Saulnier
29.05.2026 20:24
Neudržal... Toto je dráma...
pantera1
29.05.2026 20:27
To je v háji, jestli to projede, to ho bude strašně mrzet. Ach jo, taková příležitost se bude těžko opalovat .
Saulnier
29.05.2026 20:30
Ešte nie je všetkému koniec, len to vyzeralo chvíľu dobre a je z toho zase dráma
PTP
29.05.2026 20:31
Opálenej už je Novak dost.
PTP
29.05.2026 20:24
Neposlušné tenisky už mají 2.set
pantera1
29.05.2026 20:28
Jsem myslela že fandííš Rudovi .
PTP
29.05.2026 20:30
Snažím se ti vlichotit.
pantera1
29.05.2026 20:47
Tommy si vybírá zase své prima chvilky, klidně to může projet. Asi na to dnes nemám trpělivost. A co ty Lichokopytníku jeden, nedáš chvíli pokoj .
elskjer
29.05.2026 19:26
Fonseca exaltuje dav, ale bude to stacit aby vtahl Srbskou Divu do 5. setu ?
Ela-fon-isi
29.05.2026 19:33
Bude, myslím. Djokovič už nemůže.
vojta912
29.05.2026 19:25
Celou dobu píšu ze se Mečidlo rozjede a po vypadnutí italského podvodníka je jeho největší konkurent skopčácko russácký násilník, případně Simulovič
jacksomm
29.05.2026 19:36
Škoda, že vám vůbec nerozumím, o Kom to mluvíte
elskjer
29.05.2026 19:23
V Parizi je ted stale 32°, na pocit 35°.. Mensik ale beha jako srnka
easymoneysniper
29.05.2026 19:16
Kdo to je a co jste s nim udělali?
GaelM
29.05.2026 19:13
Co si to ten Kuba v šatně šňupnul, že ho najednou drtí?
The_Punisher
29.05.2026 19:14
Asi se jen potreboval rozchodit
Ela-fon-isi
29.05.2026 19:38
Nebyl to plán? Já Kubovi věřila i po kanáru.
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 19:08
zato zlaté brazilské dítě zase teče a mlátí se lahví do hlavy
darek.vrana
29.05.2026 19:03
Ono to půjde, né že né.
The_Punisher
29.05.2026 19:02
Tak konec druheho setu byl paradni! Pojd Kubooo!
modra.pani
29.05.2026 18:56
Už se to obrací...snad Kuba vydrží!
Ondra979
29.05.2026 18:34
uz to vypada lepe, a Fonseca ma set, tak treba da jeste jeden..pome!
Mark976
29.05.2026 18:49
Starouš začne nějakou hereckou komedii, když začíná hořet.....nesmí se nechat Fonseca a má ho smázlého za hoďku
Ondra979
29.05.2026 18:50
tak Fonseca tezko vyhraje, ale setik dalsi set by neskodil..ma brejk ale ten asi neudrzi, uvidime
BorisCZ
29.05.2026 18:28
Tady je nablito už jak na Novinkách. Místo abyste ocenili dvacetiletého kluka, jak dokáže bojovat a dostat se na úroveň nejlepších na světě, jen se mu vysmíváte. Ten kluk jako jeden z mála dokáže bojovat fakt do posledního míče, tak nechte těch blbých keců a fanděte nebo mlčte.
Diabolique
29.05.2026 18:30
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 18:35
melounek777
29.05.2026 18:40
Rozkazuj si doma ! Není žádný důvod někoho chválit, když dostane kanára! Až něco předvede, tak je možno ho pochválit!
Babolet
29.05.2026 20:32
The_Punisher
29.05.2026 18:43
Má slova.
Blondie
29.05.2026 18:57
kupa
29.05.2026 20:27
Babolet
29.05.2026 20:32
Zapkova99
29.05.2026 20:47
Diabolique
29.05.2026 18:26
Dej mu kanara, Kubo!
melounek777
29.05.2026 18:41
Kanára už mu ve druhém setu nedá, ale mohl by ho dotáhnout do vítězného konce.
Tenispotrinho
29.05.2026 18:18
Už lezi ?
Dovodo6
29.05.2026 18:14
Láďa Menšík s kanárem by byla určitě srandovní scénka, tady to už taková legrace není...
Ondra979
29.05.2026 18:13
piskej konec..ach jo tohle snad ne
modra.pani
29.05.2026 18:09
To vypadá na nejrychlejší set na turnaji...
Astarin
29.05.2026 18:07
3x 60 nebo skreč?
chlebavevaju
29.05.2026 18:10
Dle instagramu už zraněný Menšík večer normálně flámoval po noční Paříži. Čert aby se v něm a jeho stavu vyznal.
hanz
29.05.2026 18:11
Určitě bude mít rýmičku ...
Mantra
29.05.2026 18:12
A co by mu bylo?l
chlebavevaju
29.05.2026 18:13
No tak dělalo se z toho halo, ze ho museli odvážet na vozíku a přitom se tomu sám vysmál a v diskuzi na instagramu hrdě zmínil, ze odešel po svych.
Mantra
29.05.2026 18:14
Odpověděl jsi sam
chlebavevaju
29.05.2026 18:15
Kalí vodu, Vojtěchu. Kalí vodu.
Dovodo6
29.05.2026 18:06
Začátek jak z partesu...
GaelM
29.05.2026 18:06
Zatím vůbec neví co hrát
darek.vrana
29.05.2026 18:06
Tak kdy přijde skreč? To je fakt turnaj snů tohleto.
Sinuhet1
29.05.2026 18:12
jj
chlebavevaju
29.05.2026 18:00
Menšík začátek snů. Zlaté české dítě dostane od klokana zase nafrak. Easy postup Aussie.
hanz
29.05.2026 17:59
Už dodrcenej... pomálu vypínejte, páč tohle je naprosto zbytečně strávenej čas u obrazovky...
Diabolique
29.05.2026 17:56
Uz ho Kuba drti.
Diabolique
29.05.2026 17:57
skoro
Oin
29.05.2026 18:17
A není to obr, je to princ Jasoň!
Diabolique
29.05.2026 18:23
S hanbou, ano pratele, s hanbou!
