Šťastný Menšík po skalpu De Minaura: Nahodil jsem motor. Pak už jsem mu nedal šanci
"Tento turnaj mě zatím fyzicky velmi důkladně testuje a jsem nadšený, jak to zvládám. Jedna věc je vyhrát pětisetovou a téměř pětihodinovou bitvu, ale nastoupit o dalších 48 hodin do dalšího zápasu, který mohl trvat stejně dlouho nebo ještě déle, to je něco jiného," řekl Menšík. Zápas s De Minaurem, kterého porazil v šestém vzájemném utkání poprvé, trval bezmála dvě a půl hodiny. V osmifinále grandslamu je Menšík podruhé, letos byl mezi šestnácti nejlepšími na Australian Open.
"Pamatuji si několik pětisetových zápasů z minulosti, po kterých bylo moje tělo naprosto zničené a další den pro mě byl problém udělat jakýkoliv pohyb. To, že jsem se dokázal vrátit fyzicky i mentálně tak silný, velmi oceňuji. Je to výsledek tvrdé práce a jsem rád, že jsem zjistil, že to zvládnu," uvedl Menšík. Dvacetiletý rodák z Prostějova, který v Paříži plní roli nasazené šestadvacítky, měl do utkání proti nasazené osmičce De Minaurovi horší vstup. V prvním setu uhrál jen pět fiftýnů a dostal za 19 minut "kanára".
"Nebylo to vůbec snadné. Po předchozím zápase jsem v sobě neměl žádnou energii. Rozhodně jsem se necítil na sto procent. Fyzicky jsem toho měl v nohách po minulém utkání dost, navíc to bylo náročné i mentálně. Hrajete proti někomu, kdo běhá po celém kurtu, nedá vám žádný míček zadarmo a nedělá chyby. Zvlášť když jde o hráče, kterého jsem nikdy předtím neporazil. Potřeboval jsem chvíli, abych nahodil motor. Jakmile jsem ale chytil rytmus a tempo, už jsem mu nedal žádnou šanci na návrat," řekl Menšík.
Po neúspěšném prvním setu opustil na chvíli kurt a uklidnil se. Začalo se mu dařit na returnu a v dalším průběhu sedmkrát sebral soupeři servis. "Mentálně jsem byl ze začátku hrozně uzavřený do sebe. Když jsem si odskočil na toaletu, udělal jsem si jen svoje mentální techniky. Jakmile jsem se vrátil na kurt, najednou jsem cítil, že už nejsem zavřený v sobě, ale že jsem myšlenkami přítomný všude. To mi pomohlo dostat se do rytmu, najít tempo a postupem času na soupeře najít ten správný recept," uvedl Menšík.
Po utkání s Navonem musel co nejlépe zregenerovat. Snažil se do sebe dostat co nejvíce tekutin, věnoval se dalším cvičením. "Musel jsem zařadit i kardiocvičení, abych tělo udržel v chodu, odplavil z nohou laktát a přeměnil ho zpět na energii, kterou jsem dnes potřeboval. S týmem jsme toho udělali opravdu spoustu a jsem jim vděčný za skvělou práci. Díky nim jsem se dokázal vrátit dostatečně silný, abych mohl v těchto velmi krutých podmínkách znovu bojovat na nejvyšší úrovni," řekl Menšík.
Těšil ho nejen postup, ale i fakt, že proti De Minaurovi prolomil sérii neúspěchů. "Alex mi na kurtu obvykle dělá spoustu problémů, takže jsem strašně rád, že jsem dokázal porazit někoho, proti komu se mi hraje vyloženě špatně. O to víc, že se to povedlo na grandslamu, kde se hraje na tři vítězné sety. A obrovskou radost mám samozřejmě i z toho, že jsem tady v Paříži postoupil do druhého týdne," řekl Menšík.
V osmifinále ho čeká jedenáctý nasazený Rus Andrej Rubljov. S ním má pro změnu Menšík kladnou bilanci 2:0. "Bude to jiný den, jiné podmínky a jiný povrch. Dvakrát do stejné řeky nevstoupíte. Samozřejmě se těším, bude to moje první osmifinále a budu se snažit podat nejlepší možný výkon, který bude v mých silách," doplnil Menšík. V Melbourne do osmifinále proti Srbovi Novaku Djokovičovi kvůli zranění nenastoupil.
Jízda snů! Menšík rozebral australskou hvězdu, na French Open si zahraje o čtvrtfinále
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře