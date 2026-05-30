Další šok na French Open! Američan českého původu skolil jasného favorita a je v osmifinále
Cerúndolo – Svajda 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6
Letošní ročník French Open je extrémně bohatý na překvapení v mužské části turnaje. V tuto chvíli jsou ve hře už jen dva hráči TOP 10 žebříčku a konkrétně Cerúndolo šokujícího vyřazení světové jedničky a největšího favorita Jannika Sinnera, o které se zčásti postaral i jeho mladší bratr Juan Manuel, nevyužije.
Argentinec totiž nezvládl roli obrovského favorita proti Svajdovi. S Američanem českého původu prohrával už o dva sety a brejk, ale dokázal takto výrazné manko zlikvidovat a do páté rozhodující sady nastupoval jako jasný adept na vítězství.
Svajda se však zkoncentroval, slabší pasáž zápasu hodil za hlavu a hned se ujal vedení brejku. Ten sice nepotvrdil, avšak i on slavil rebrejk a v závěrečném gamu odvrátil brejkbol a využil svůj třetí mečbol.
Pro Svajdu se jedná o teprve čtvrtý kariérní skalp TOP 50 a ten vůbec nejcennější. Svou bilanci s takto vysoko postavenými protivníky upravil na 4:11 a vůbec poprvé někoho z nejlepší padesátky skolil na antukových kurtech.
Zároveň na letošním French Open už dvakrát vylepšil své maximum na grandslamové scéně. Tím dosavadním bylo druhé kolo z domácího US Open v letech 2021 a 2025. Hlavní soutěž pařížského majoru hraje poprvé, v minulosti třikrát skončil v kvalifikaci.
Po Alexeiovi Popyrinovi, Adamovi Waltonovi a starším z bratrů Cerúndolových se pokusí zastavit senzační tažení Svajdy nasazená desítka Flavio Cobolli. Ital prošel do svého prvního osmifinále v tomto dějišti bez ztráty setu a bude obrovským favoritem.
