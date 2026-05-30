Další šok na French Open! Američan českého původu skolil jasného favorita a je v osmifinále

DNES, 14:40
Aktuality 5
FRENCH OPEN - Mužský turnaj na letošním French Open přinesl další obrovské překvapení. Až 85. hráč světového pořadí Zachary Svajda si připsal svůj nejcennější skalp a znovu vylepšil své grandslamové maximum. Američan českého původu přetlačil ve třetím kole 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3 nasazeného favorita Francisca Cerúndola.
Zachary Svajda skolil obrovského favorita (© DAN ISTITENE / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Cerúndolo – Svajda 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6

Letošní ročník French Open je extrémně bohatý na překvapení v mužské části turnaje. V tuto chvíli jsou ve hře už jen dva hráči TOP 10 žebříčku a konkrétně Cerúndolo šokujícího vyřazení světové jedničky a největšího favorita Jannika Sinnera, o které se zčásti postaral i jeho mladší bratr Juan Manuel, nevyužije.

Argentinec totiž nezvládl roli obrovského favorita proti Svajdovi. S Američanem českého původu prohrával už o dva sety a brejk, ale dokázal takto výrazné manko zlikvidovat a do páté rozhodující sady nastupoval jako jasný adept na vítězství.

Svajda se však zkoncentroval, slabší pasáž zápasu hodil za hlavu a hned se ujal vedení brejku. Ten sice nepotvrdil, avšak i on slavil rebrejk a v závěrečném gamu odvrátil brejkbol a využil svůj třetí mečbol.

Pro Svajdu se jedná o teprve čtvrtý kariérní skalp TOP 50 a ten vůbec nejcennější. Svou bilanci s takto vysoko postavenými protivníky upravil na 4:11 a vůbec poprvé někoho z nejlepší padesátky skolil na antukových kurtech.

Zároveň na letošním French Open už dvakrát vylepšil své maximum na grandslamové scéně. Tím dosavadním bylo druhé kolo z domácího US Open v letech 2021 a 2025. Hlavní soutěž pařížského majoru hraje poprvé, v minulosti třikrát skončil v kvalifikaci.

Po Alexeiovi Popyrinovi, Adamovi Waltonovi a starším z bratrů Cerúndolových se pokusí zastavit senzační tažení Svajdy nasazená desítka Flavio Cobolli. Ital prošel do svého prvního osmifinále v tomto dějišti bez ztráty setu a bude obrovským favoritem.

Výsledky dvouhry mužů na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Maceta29
30.05.2026 16:39
neboli bývalý čech
Kreuz
30.05.2026 15:41
Prijela Kvitova na Kouameho?
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.05.2026 15:13
Říkám si, jestli Cerundolo starší neprohrál kvůli tomu, že po vypadnutí Sinnera a Džoka na něj jeho okolí vyvíjelo tlak, aby vyhrál celý grandslam, a jemu z toho jeblo a prohrál hned ten další zápas proti zoufalcovi v kurzu 8? Pokud ne Cerundolo, tak u Brna Sheltona bych si řekl, že to tak mohlo být. Že po vypadnutí Sinnera si hned říkal, že to vyhraje, a maje hlavu v oblacích, prohrál hned ten další zápas.
Mac
30.05.2026 15:38
to samé djok.. stejně nervózní, jako když prohrál s medvedevem v boji o pravý gs...
FedError
30.05.2026 15:00
Hral pekne, jeho dropshoty boli nádherné. Francisco veľké sklamanie.
