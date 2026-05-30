Nenápadná polská senzace a životní jízda. Na French Open vyřadila i přemožitelku Noskové
Sakkariová – Chwaliňská 6:1, 3:6, 2:6
Chwaliňská byla vždy velkým polským talentem, ale dosud nedokázala zaznamenat debut v elitní stovce žebříčku. To se ovšem díky fenomenální jízdě na probíhajícím French Open změní. Rodačka z města Dabrowa Górnicza totiž prožívá v Paříži životní turnaj.
Po zvládnuté tříkolové kvalifikaci, v níž neztratila set, vypráskala olympijskou šampionku z tohoto dějiště a grandslamovou finalistku Qinwen Zheng i nasazenou Elise Mertensovou. A její senzační jízdu nedokázala zastavit ani Sakkariová, přemožitelka Noskové z prvního kola, bývalá světová trojka a semifinalistka ročníku 2021.
Chwaliňská dlouho tahala za kratší konec. Proti řecké hvězdě rychle prohrála úvodní set a ve druhé sadě prohrávala o brejk. Od stavu 1:6, 1:2 ale přišel šokující obrat o 180 stupňů. Polka začala ve všech směrech dominovat a Sakkariové povolila už jen tři gamy.
V posledních týdnech prožívá jasně nejlepší období své kariéry. V únoru si na menší halové akci v Kluži zahrála své první čtvrtfinále na hlavním okruhu a v Paříži už dvakrát vylepšila své grandslamové maximum, přičemž v hlavních soutěžích majorů startuje teprve potřetí.
Nečekaný postup do osmifinále French Open znamená jistotu premiérového průniku do TOP 100 pořadí. V živém žebříčku se posunula k 75. místu. Skalp Sakkariové byl jejím druhým kariérním proti hráčkám nejlepší padesátky. Oba si připsala teď v areálu Rolanda Garrose.
V pondělí ji čeká největší osmifinále v kariéře. Její soupeřkou bude buď domácí naděje Diane Parryová, nebo dvojnásobná grandslamová finalistka a nasazená šestka Amanda Anisimovová.
:-)) Gratulace k zivotnimu maximu na antuce...;-))
Take do boxu Tomkowi Wiktoroswkemu.
Dnes koukam uletala do druheho tydne take pilna vcelka Maja ;-)
Ale jo, je to prekvapeni... a pomaha jen to, ze to byla Svajda... uvidime co mladoch levak bracha JMC
Comesana se zatim drzi hezky... bude to mozna bitva... ale je jasne, ze kvalita Berrettiniho je prevazujici... kazdopadne Comesana zatim pekny vykon...
Jovič - Puberťačka
Jovič si musí nějakou vysloužit