Nenápadná polská senzace a životní jízda. Na French Open vyřadila i přemožitelku Noskové

DNES, 13:23
FRENCH OPEN - Maja Chwaliňská pokračuje ve fantastickém představení na French Open a zároveň v životním turnaji. Nenápadná polská senzace si na pařížské antuce připsala další skvělý skalp, když vyřadila bývalou světovou trojku Marii Sakkariovou. Přemožitelku Lindy Noskové přehrála 1:6, 6:3, 6:2 a zahraje si největší osmifinále v kariéře.
Maja Chwaliňská prožívá na French Open životní turnaj (© DIMITAR DILKOFF / AFP)

Sakkariová – Chwaliňská 6:1, 3:6, 2:6

Chwaliňská byla vždy velkým polským talentem, ale dosud nedokázala zaznamenat debut v elitní stovce žebříčku. To se ovšem díky fenomenální jízdě na probíhajícím French Open změní. Rodačka z města Dabrowa Górnicza totiž prožívá v Paříži životní turnaj.

Po zvládnuté tříkolové kvalifikaci, v níž neztratila set, vypráskala olympijskou šampionku z tohoto dějiště a grandslamovou finalistku Qinwen Zheng i nasazenou Elise Mertensovou. A její senzační jízdu nedokázala zastavit ani Sakkariová, přemožitelka Noskové z prvního kola, bývalá světová trojka a semifinalistka ročníku 2021.

Chwaliňská dlouho tahala za kratší konec. Proti řecké hvězdě rychle prohrála úvodní set a ve druhé sadě prohrávala o brejk. Od stavu 1:6, 1:2 ale přišel šokující obrat o 180 stupňů. Polka začala ve všech směrech dominovat a Sakkariové povolila už jen tři gamy.

V posledních týdnech prožívá jasně nejlepší období své kariéry. V únoru si na menší halové akci v Kluži zahrála své první čtvrtfinále na hlavním okruhu a v Paříži už dvakrát vylepšila své grandslamové maximum, přičemž v hlavních soutěžích majorů startuje teprve potřetí.

Nečekaný postup do osmifinále French Open znamená jistotu premiérového průniku do TOP 100 pořadí. V živém žebříčku se posunula k 75. místu. Skalp Sakkariové byl jejím druhým kariérním proti hráčkám nejlepší padesátky. Oba si připsala teď v areálu Rolanda Garrose.

V pondělí ji čeká největší osmifinále v kariéře. Její soupeřkou bude buď domácí naděje Diane Parryová, nebo dvojnásobná grandslamová finalistka a nasazená šestka Amanda Anisimovová.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Vlk-v-trave
30.05.2026 14:19
\o/ \o/\o/ NAOMI \o/ \o/\o/
:-)) Gratulace k zivotnimu maximu na antuce...;-))
Take do boxu Tomkowi Wiktoroswkemu.
Dnes koukam uletala do druheho tydne take pilna vcelka Maja ;-)
sojka1
30.05.2026 14:23
Naomi gratulace, parada a gratulka i tobe, ze jsi skolil padoura...... :-)) ten zapas vnimal jako vas souboj, mam radost..... :-))
Vlk-v-trave
30.05.2026 14:27
chvilku mi trvalo nez me doklepla ta prezdivka padour ;-))
sojka1
30.05.2026 14:31
:-))
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 14:27
Ale František nějak proflákal zápas se Švajdou Konzistence výkonů u něj na GS taky není...
frenkie57
30.05.2026 14:30
Podle toho příjmení by mohl mít Svajda české nebo slovenské, příp. polské předky. Ví to někdo?
Vlk-v-trave
30.05.2026 14:33
ano... je to sym ceskeho hrace Svajdy ;-)
sojka1
30.05.2026 14:37
divala jsem se, jestli tady nema Tomas vizitku..... a ne....
Vlk-v-trave
30.05.2026 14:31
No to vis... ceska skola ;-)) jestli jde o Svajdu... (neco pro toho mistniho hanze, ktery rozumi v tenise vsemu a obcas mam pocit ze ma na svem konte vic majoru nez Nadal s Djokovicem dohromady :-)))

Ale jo, je to prekvapeni... a pomaha jen to, ze to byla Svajda... uvidime co mladoch levak bracha JMC

Comesana se zatim drzi hezky... bude to mozna bitva... ale je jasne, ze kvalita Berrettiniho je prevazujici... kazdopadne Comesana zatim pekny vykon...
sojka1
30.05.2026 14:32
mne vic vadi Zak Tien..... :-(
frenkie57
30.05.2026 13:31
Maja předvedla slušnej veleskok od začátku RG, už je 75 . celkem 39 míst. Jinak teda dost nechápu, jak tam mohla vyhrát už šest zápasů, hraje jako Linda F, když je bez sebevědomí.
pantera1
30.05.2026 13:35
Ještě by mohla Jovička spláchnout tu trblietkavou můru Osaku.
frenkie57
30.05.2026 13:46
Teď si uvědomuju, že ani jedna nemá přezdívku. Už nad tím chvíli přemýšlím, ale nic mně zatím nenapadá.
pantera1
30.05.2026 13:53
Nebojím se, že bys nic nevymyslel. to přijde, ta inspirace, to by chtělo u té Osaky něco od těch jejích hader.
frenkie57
30.05.2026 14:03
Osaka - modní guru, zkr. Guru
Jovič - Puberťačka
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 14:05
Ósakakaová mile, Vosaka nemile.

Jovič si musí nějakou vysloužit
frenkie57
30.05.2026 14:19
Třpytivý Naomi to bohužel zvládla, okatá Iva je out.
Liverpool22
30.05.2026 14:23
Naomi lepší na servisu - esa 12:4 smile Iva hraje super, ale něco tomu chybí - poslední 2 míče nezvládla
frenkie57
30.05.2026 14:27
Na to, jak je malá a drobná, tak to tam celkem střílí. Až se ještě více vyhraje, bude velkou hrozbou pro kohokoliv.
Liverpool22
30.05.2026 14:31
Ano - střílí to pěkně, ale výška 173cm je proti ranařkám limitující. Dnes to bylo občas vidět, kdy skvěle bránila, ale na některé míčky prostě těsně nedosáhla.
pantera1
30.05.2026 14:40
Tak to je škoda přála jsem to Twiggi drobné .
subaru
30.05.2026 13:41
Je trochu naše, v žactvu hrála za Havířov několik roků.
