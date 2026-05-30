Ruska vrací úder Ukrajince: O válce mluvit nebudu. Nevím, co vám řekla. Já přijela hrát tenis
Olijnykovová si už před zápasem nebrala servítky a na tiskové konferenci vytáhla svůj osobní telefon. "Šnajderová je osoba, která se zúčastnila turnaje pořádaného Gazpromem. Pokud to chcete vidět, tak tady je fotka. Můžu vám to ukázat," uvedla s tím, že Gazprom sponzoruje ruskou invazi na Ukrajinu.
Kontroverzní Ukrajinka se nebojí říkat svůj názor, přestože za to byla pokutována samotnou Ženskou tenisovou asociací WTA. Přesto nehodlá mlčet. "Problém je, že všichni o tom, co Šnajderová udělala, mlčí. Také dávala 'to se mi líbí' na příspěvky ruských propagandistů, jmenovitě Margarity Simonjanové z televizní stanice Russia Today."
Šnajderová se po dnešním vítězství 7:5, 6:1 nad Olijnykovovou odmítla o situaci bavit, přestože od novinářů dostala několik otázek. "Neviděla jsem žádné její komentáře ani tiskové konference. Nemám tušení, co našla na sociálních sítích. Nebudu to komentovat," řekla Šnajderová.
"Asi už v budoucnu nebudu dávat 'to se mi líbí' na žádné komentáře ani videa na Instagramu. Já jsem sem přijela hrát tenis. Ne mluvit o Instagramu nebo videích. Jsem tu, abych dělala svou práci, užila si atmosféru a druhý týden French Open."
O agresi Ruska na území Ukrajiny mluvit nechtěla. "Vůbec o této situaci mluvit nebudu. Jsem tady, abych mluvila o tenise. Užívám si, že jsem poprvé ve druhém týdnu French Open a dnešní výhru. To je celé."
K účasti na exhibici v Rusku pořádané Gazpromem se ale vyjádřila. "Celý rok cestuju a nevidím svou rodinu ani přátele. Mám jen jednu možnost před nimi hrát a strávit trochu času doma. Vidím to jako příležitost ukázat své rodině dobrý tenis. Je to jediná příležitost, tak ji musím využít."
