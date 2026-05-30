Ruska vrací úder Ukrajince: O válce mluvit nebudu. Nevím, co vám řekla. Já přijela hrát tenis

DNES, 18:30
Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová a Ruska Diana Šnajderová svedly ve třetím kole French Open velmi pikantní souboj, který měl předehru i dohru na tiskové konferenci. Kontroverzní Ukrajinka svou ruskou soupeřku kritizovala a Šnajderová jí vrátila úder po dnešním vítězství.
Diana Šnajderová měla v rusko-ukrajinském souboji navrch (© Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Olijnykovová si už před zápasem nebrala servítky a na tiskové konferenci vytáhla svůj osobní telefon. "Šnajderová je osoba, která se zúčastnila turnaje pořádaného Gazpromem. Pokud to chcete vidět, tak tady je fotka. Můžu vám to ukázat," uvedla s tím, že Gazprom sponzoruje ruskou invazi na Ukrajinu.

Kontroverzní Ukrajinka se nebojí říkat svůj názor, přestože za to byla pokutována samotnou Ženskou tenisovou asociací WTA. Přesto nehodlá mlčet. "Problém je, že všichni o tom, co Šnajderová udělala, mlčí. Také dávala 'to se mi líbí' na příspěvky ruských propagandistů, jmenovitě Margarity Simonjanové z televizní stanice Russia Today."

Šnajderová se po dnešním vítězství 7:5, 6:1 nad Olijnykovovou odmítla o situaci bavit, přestože od novinářů dostala několik otázek. "Neviděla jsem žádné její komentáře ani tiskové konference. Nemám tušení, co našla na sociálních sítích. Nebudu to komentovat," řekla Šnajderová.

"Asi už v budoucnu nebudu dávat 'to se mi líbí' na žádné komentáře ani videa na Instagramu. Já jsem sem přijela hrát tenis. Ne mluvit o Instagramu nebo videích. Jsem tu, abych dělala svou práci, užila si atmosféru a druhý týden French Open."

O agresi Ruska na území Ukrajiny mluvit nechtěla. "Vůbec o této situaci mluvit nebudu. Jsem tady, abych mluvila o tenise. Užívám si, že jsem poprvé ve druhém týdnu French Open a dnešní výhru. To je celé."

K účasti na exhibici v Rusku pořádané Gazpromem se ale vyjádřila. "Celý rok cestuju a nevidím svou rodinu ani přátele. Mám jen jednu možnost před nimi hrát a strávit trochu času doma. Vidím to jako příležitost ukázat své rodině dobrý tenis. Je to jediná příležitost, tak ji musím využít."

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

24
vojta912
30.05.2026 20:50
Me udivuje, ze ta ruska, jedna z nejúspěšnějších deblistek poslední dekády nikomu nevadi..
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 20:57
když už ji/je nechali hrát, tak by jim aspoň mohli zatrhnout kecat. Kdyby to vadilo sponzorům, klidně by mohli napsat Putinovi.
Paseka
30.05.2026 19:39
Ukrajinka je tím už trapná.
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 19:52
trapnej jsi ty
Juras69
30.05.2026 20:11
volejman
30.05.2026 19:57
Dominik Hašek v sukni.
litek
30.05.2026 21:12
souhlas
peek
30.05.2026 19:15
Vzhledem i myšlením ruská Marfuša.
pantera1
30.05.2026 19:14
Tak Pirát Franta padl s italským hřebcem Matějem škoda .
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 19:54
škoda, ale ani Matteovi to nešlo nepřát. A jak byl dojatej
Jen se bojím jeho tradice odstupování
Pirát snad pošetří síly na trávu.
pantera1
30.05.2026 20:19
Oba jsou sympaťáci a krasavci, dámy si spravily očko v nejdelším duelu. Přeju oboum, ať se jim daří víc a Matěj hlavně, ať je zdravej . V Paříži má formu .
frenkie57
30.05.2026 20:46
Na takto dlouhej zápas koukat, tak mám na konci na zadku dekubity.
pantera1
30.05.2026 20:51
To chce Aviryl s azulénem a převalovat se . Kdyby hrály pěkný holky třeba Soranka s Muškou ve sporých šatičkách , to by jste čučeli celej den .
frenkie57
30.05.2026 21:03
Ale depa, takto ulítlí všichni nejsme. Tohle je potřeba dávkovat po malých množstvích, aby to neomrzelo.
pantera1
30.05.2026 21:06
Tak zrovna Don Chuan PTP by si na to vzal dovolenou .
frenkie57
30.05.2026 21:10
Možná už plánuje lízací výlet do Anglie na Wimbledon.
pantera1
30.05.2026 21:12
Počkej,ten mě zase vysolí . Ale on do mě pořád rýpe, tak mu to musím vrátit. Musí mít ten jazyk samej puchejř .
frenkie57
30.05.2026 21:15
Dostaneme kouř oba.
3ryba16
30.05.2026 19:05
Je vidět, že to není žádná omezená 'omalovánka'. Přijela dělat svou práci, a zatím se jí to daří.
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 19:54
taky tady děláš svou práci?
Juras69
30.05.2026 20:16
Je to falešná ruská pinda Může být ráda, že vůbec může tuto práci dělat. Já bych jim to (pokud veřejně neodsoudí tu zvrhlou válku zabíjející nevinné civilsty včetně sprtovců) nedovolil ani individuálně... Hrál jsem proti Rusákům i Američanům. Amíci mě sice občas svým sebevědomím (namistrovaností) štvali, ale nikdy nebyli tak arogantní a křiví, jako Rusové
Juras69
30.05.2026 20:18
Jo, a ten titulek - taky pěkný nesmysl!
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 20:26
udeřit by se potřebovala do hlavy, aby se jí rozsvítilo.
PTP
30.05.2026 18:37
Hlavně klid na práci.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

