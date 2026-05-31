Siniaková je ve čtvrtfinále French Open! S Townsendovou zničily zkušené soupeřky
Siniaková/Townsendová – Kičenoková/Ninomijaová 6:4, 6:2
Siniaková s Townsendovou nastoupily jako obrovské favoritky a tuto roli plnily hned v úvodu zápasu. Kičenokové a Ninomijaové povolily v úvodních dvou gamech dohromady jen dva body a bleskově si vypracovaly vedení 2:0. Brejk však nepotvrdily a daly soupeřkám šanci srovnat skóre. Ty se šance chopily a tentokrát si podání udržely čistou hrou.
Nasazeným jedničkám se v následujících minutách nedařilo obnovit dominanci. Ukrajinka s Japonkou držely krok a hrálo se bez brejku. Za stavu 4:3 se ale dostaly k dalším příležitostem jít znovu do vedení. Jenže všechny tři brejkboly ztratily a bylo srovnáno.
Při skóre 5:4 pro Siniakovou a Townsendovou si Kičenoková vyžádala pauzu na ošetření. Češka s Američankou se vrátily na kurt a trénovaly si údery. To jim možná pomohlo k suverénnímu brejku a zisku prvního setu, který zakončily sérií osmi vyhraných bodů.
Od stavu 4:4 v prvním setu byly Siniaková s Townsendovou opět jasně lepší a brejk ve druhém dějství zapsaly celkem rychle. Přišel ve čtvrtém gamu, tentokrát ho favoritky na rozdíl od předchozí sady s přehledem potvrdily a šly do trháku 4:1.
Žádné další komplikace už Siniaková s Townsendovou nepřipustily. Náskok brejku si bez problémů uhájily až do konce zápasu, který zakončily již na returnu, a tentokrát třísetovou bitvu nedovolily. Na postup potřebovaly hodinu a 13 minut.
Siniaková s Townsendovou zatím na French Open až na ztracený set proti Emilianě Arangové a Ivě Jovicové dominují. Ještě před pár týdny měly na kontě fantastickou sérii 17 vítězství zahrnující tři triumfy na Masters. Ta se zastavila v semifinále v Římě, ale teď na French Open možná odstartovala další dlouhá šňůra výher.
V areálu Rolanda Garrose obhájily loňské čtvrtfinále, v němž před rokem nestačily na Annu Danilinovou a Aleksandru Kruničovou. V útoku na první grandslamový triumf od loňského Australian Open budou pokračovat soubojem s Terezou Mihalíkovou a Olivií Nichollsovou, nebo Magali Kempenovou a Andrejou Klepáčovou.
Komentáře
Postupem do čtvrtfinále SinTown obhájily loňskej výsledek a teď už budou body jenom (doufejme) přidávat. Jistotu prvního místa ale Katka ještě nemá. Teoreticky jí ještě můžou z trůnu sesadit bud Mertens nebo Dabrowski pokud na FO získají titul ...
2024 s ni vyhrala Wimbledon
2025 AO
2026 FO a US Open
Ale dobra, tak ten at vyhrajou taky
SinTown zatím nehrajou nic moc a dělají poměrně hodně laciných chyb ...