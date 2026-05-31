Siniaková je ve čtvrtfinále French Open! S Townsendovou zničily zkušené soupeřky

DNES, 10:45
FRENCH OPEN - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou úspěšně obhájily loňskou čtvrtfinálovou účast na French Open. Další krok směrem k prvnímu grandslamovému titulu od loňského Australian Open udělaly proti zkušeným soupeřkám Nadje Kičenokové a Makoto Ninomijaové, které porazily hladce 6:4, 6:2.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová jsou ve čtvrtfinále French Open (© DAVID RAMOS / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Siniaková/Townsendová – Kičenoková/Ninomijaová 6:4, 6:2

SiniakováTownsendovou nastoupily jako obrovské favoritky a tuto roli plnily hned v úvodu zápasu. KičenokovéNinomijaové povolily v úvodních dvou gamech dohromady jen dva body a bleskově si vypracovaly vedení 2:0. Brejk však nepotvrdily a daly soupeřkám šanci srovnat skóre. Ty se šance chopily a tentokrát si podání udržely čistou hrou.

Nasazeným jedničkám se v následujících minutách nedařilo obnovit dominanci. Ukrajinka s Japonkou držely krok a hrálo se bez brejku. Za stavu 4:3 se ale dostaly k dalším příležitostem jít znovu do vedení. Jenže všechny tři brejkboly ztratily a bylo srovnáno.

Při skóre 5:4 pro Siniakovou a Townsendovou si Kičenoková vyžádala pauzu na ošetření. Češka s Američankou se vrátily na kurt a trénovaly si údery. To jim možná pomohlo k suverénnímu brejku a zisku prvního setu, který zakončily sérií osmi vyhraných bodů.

Od stavu 4:4 v prvním setu byly Siniaková s Townsendovou opět jasně lepší a brejk ve druhém dějství zapsaly celkem rychle. Přišel ve čtvrtém gamu, tentokrát ho favoritky na rozdíl od předchozí sady s přehledem potvrdily a šly do trháku 4:1.

Žádné další komplikace už Siniaková s Townsendovou nepřipustily. Náskok brejku si bez problémů uhájily až do konce zápasu, který zakončily již na returnu, a tentokrát třísetovou bitvu nedovolily. Na postup potřebovaly hodinu a 13 minut.

Siniaková s Townsendovou zatím na French Open až na ztracený set proti Emilianě Arangové a Ivě Jovicové dominují. Ještě před pár týdny měly na kontě fantastickou sérii 17 vítězství zahrnující tři triumfy na Masters. Ta se zastavila v semifinále v Římě, ale teď na French Open možná odstartovala další dlouhá šňůra výher.

V areálu Rolanda Garrose obhájily loňské čtvrtfinále, v němž před rokem nestačily na Annu Danilinovou a Aleksandru Kruničovou. V útoku na první grandslamový triumf od loňského Australian Open budou pokračovat soubojem s Terezou Mihalíkovou a Olivií Nichollsovou, nebo Magali Kempenovou a Andrejou Klepáčovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
aligo
31.05.2026 14:33
Ta Siegemundovka se Zvonařkou mají fakt z prdele kliku
tommr
31.05.2026 13:45
Druhej set už SinTown zvládly s přehledem ... smile
Postupem do čtvrtfinále SinTown obhájily loňskej výsledek a teď už budou body jenom (doufejme) přidávat. Jistotu prvního místa ale Katka ještě nemá. Teoreticky jí ještě můžou z trůnu sesadit bud Mertens nebo Dabrowski pokud na FO získají titul ...
com
31.05.2026 13:50
Towsendka by mela Královně Kačence líbat pr.. smilesmile

2024 s ni vyhrala Wimbledon smile
2025 AO smile
2026 FO a US Open smile
The_Punisher
31.05.2026 14:13
Wimbledon jsi vynechal proc?
com
31.05.2026 14:18
ten už maj smile

Ale dobra, tak ten at vyhrajou taky
lana
31.05.2026 14:24
Ale letos ještě TM k tomu, ať to i spolu mají kompletní
tommr
31.05.2026 13:01
Pokud to byl od Kichenok taktickej MTO tak jim to ani trochu nevyšlo. SinTown berou první set 6:4 ...
GaelM
31.05.2026 12:56
Uff, docela mi zatrnulo s tím MTO, zrovna byl záběr na Katku jak se drží za ruku, vypadalo to jako když si měří tep... a v tu chvíli přišla na kurt zdravotnice smile
tommr
31.05.2026 12:52
Zápas je přerušenej za stavu 5:4 v prvním setu kvůli MTO Kichenok která pak bude podávat na udržení se v setu ...
SinTown zatím nehrajou nic moc a dělají poměrně hodně laciných chyb ...
com
31.05.2026 12:11
Pokloňme se před Královnou smile
Alien
31.05.2026 11:21
Kačko, do toho! Tayloro, do toho!
The_Punisher
31.05.2026 10:47
Dneska zůstanou mašle suché!
tommr
31.05.2026 11:29
já bych soupeřky nepodceňoval i když je jasný že SinTown jsou favoritky ,,,
The_Punisher
31.05.2026 13:29
No prosím!
tommr
31.05.2026 13:46
docela jsem si oddych ...
