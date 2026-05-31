Pikantní derby po šokujícím rozchodu vyhrál Nouza. Na French Open vyřadil dva krajany

FRENCH OPEN - Petr Nouza a Patrik Rikl se poprvé po šokujícím konci spolupráce postavili na kurtu proti sobě. Nouza byl v osmifinále grandslamového French Open úspěšnější a po boku Rakušana Neila Oberleitnera porazil krajany Rikla a Adama Pavláska 6:2, 6:7, 6:3.
Petr Nouza vyhrál derby s bývalým parťákem Patrikem Riklem (© IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Pavlásek/Rikl – Nouza/Oberleitner 2:6, 7:6, 3:6

Stejné oblečení, ale opačná strana kurtu. Rikl a Nouza poprvé po šokujícím konci jejich spolupráce museli nastoupit proti sobě a v sázce bylo hodně. Postup do čtvrtfinále French Open a vyrovnání osobního maxima na grandslamech pro všechny tři české tenisty včetně Pavláska.

Pikantní české derby mnohem lépe rozehráli Nouza s Rakušanem Oberleitnerem. V úvodním setu si snadno pohlídali všechny gamy na vlastním servisu a dvakrát Riklovi a Pavláskovi sebrali ze stavu 15:40 podání.

Druhé dějství už bylo podstatně vyrovnanější. Pavlásek s Riklem dokázali srovnat krok, a dokonce měli při skóre 4:3 tři brejkboly. Šance však nevyužili, sami žádnou soupeřům nenabídli a rozhodnout musel tie-break. V něm dominovalo české duo poměrem 7:1.

Zatímco Pavláskovi s Riklem se nepovedl ani jeden brejk, Nouza s Oberleitnerem slavili ve třetím gamu rozhodující sady už třetí a přiblížily se k postupu. Tento brejk jim nakonec stačil, jelikož si náskok uhájili až do konce duelu.

Zatímco Pavlásek (čtvrtfinále ve Wimbledonu 2023 a na Australian Open 2024) ani Rikl (čtvrtfinále na letošním Australian Open právě s Nouzou) své maximum na grandslamové scéně nevyrovnali, Nouza dostane šanci ho vylepšit.

Ve čtvrtfinále se Nouza s Oberleitnerem střetnou buď s italskými nasazenými pětkami Simonem Bolellim a Andreou Vavassorim, nebo Jakubem Paulem ze Švýcarska a Britem Marcusem Willisem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
