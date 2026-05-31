Menšík je poprvé ve čtvrtfinále grandslamu! Na French Open ustál i šílenou bitvu s Rubljovem
Menšík – Rubljov 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3
Menšík se chvíli přizpůsoboval úplně jiným podmínkám než v předchozích zápasech. V Paříži už není takové horko a antuka je ve večerních hodinách bez ohledu na počasí pomalejší. Hned v úvodním gamu nabídl Rubljovovi brejkbol, nicméně v delší výměně si s hrozbou skvěle poradil.
Hned vzápětí přišla odměna a český tenista sám slavil brejk. S jeho potvrzením měl však potíže a zase zkušeného Rusa pustil k brejkbolové příležitosti. Ani tentokrát ale brejk nepřipustil a i díky chybám soupeře zvýšil na 3:0.
Český tenista mohl rozhozeného Rubljova ještě víc nalomit za stavu 4:1. Ani jeden ze tří brejkbolů však nevyužil. Na úvodní dva zkazil dvakrát po sobě return a pak zahrál nepovedený kraťas. Rus nakonec skóre snížil, ale Menšík si znovu udržel podání a náskok brejku si hlídal. Zase ovšem musel odvracet brejkbol, tentokrát uspěl esem. Další brejk už tento set nenabídl a po 45 minutách ho získal Čech.
Agresivní hrou se Menšík prezentoval i na začátku druhé sady a ve třetím gamu mohl Rubljovovi znovu prorazit servis. Ruský tenista ale sérii dvou brejkbolů nekompromisně zlikvidoval a brejk nepřipustil. O dvě hry později už se aktivně hrající Menšík konečně dočkal. Rubljov sice vyřešil obrovské manko 0:40 a celkem čtyři brejkboly, avšak na pátý už odpověď nenašel.
S potvrzením zaslouženého brejku neměl poslední český zástupce ve dvouhře na letošním French Open žádné potíže a čistou hrou upravil na 4:2. Menšík ale nedokázal tento set dopodávat. Rubljov zvýšil v desátém gamu svou agresivitu, vynutil si chyby, získal svůj první brejk v zápase a srovnal na 5:5.
Rozhodnout nakonec musel tie-break. Menšík v něm dohnal ztrátu 1:3, za stavu 4:4 zaúřadoval na síti a měl v zádech minibrejk. Ten však zahodil dvojchybou. I tak se ale dostal k setbolu jako první, nicméně ruský hráč si s ním poradil a srovnal na 6:6. Menšík si ale hned vzápětí vypracoval další setbol. Tentokrát ho měl na servisu a kombinací skvělého podání a přesného bekhendu po čáře ho proměnil.
Vstup do třetího setu se Menšíkovi naopak vůbec nepodařil. V úvodním gamu až příliš chyboval a pustil Rubljova do brejku, který Rus následně potvrdil. V předchozích dvou dějstvích trápil Rubljova na jeho servisu takřka neustále, ale v této sadě se možná i kvůli chybějící energii vůbec k ničemu nedostal. Nepomohly mu ani dva nekompromisně odvrácené setboly za stavu 3:5. Jeho protivník pak set snadno uzavřel.
Ani delší pauza na toaletu Menšíkovi nepomohla. Bylo vidět, že Rubljov má mnohem víc sil. Český tenista i do čtvrtého dějství vstoupil příliš velkým počtem nevynucených chyb a prohraným servisem. Tentokrát ale okamžitě zareagoval, když přidal na agresivitě a vzal si ztracené podání zpátky. Byl to však jen jeden povedenější moment po dlouhé době a Rubljov ihned a snadno svůj náskok brejku obnovil.
Zatímco Menšík dál kupil chyby, Rubljov hrál výborně a zaslouženě si vypracoval vedení 4:1 se dvěma brejky. Čech se ještě snažil takřka prohraný set zdramatizovat, ale ruský rodák všech pět brejkbolů smazal a luxusní náskok si vzít nenechal. Po více než třech hodinách boje tak přišlo na řadu rozhodující dějství.
Hrozivý vstup do třetího setu v řadě Menšík nepřipustil. Naopak to vypadalo, že sebral poslední zbytky sil a bude hrát velmi agresivně. V rozhodující sadě začal čistou hrou na servisu a celkově byl na něm dlouho jistější než Rubljov.
Agresivní hra nesla ovoce a první brejkbol v tomto setu si připsal Menšík v osmé hře. A svou šanci český tenista fantasticky využil dělovým forhendem po čáře, na který se Rubljov mohl jen podívat. Menšík tak měl možnost napínavou bitvu dopodávat. To se neobešlo bez komplikací a Čech musel likvidovat dva brejkboly. V takto kritických chvílích však zachoval chladnou hlavu a pak proměnil esem svůj první mečbol.
Menšík se stal na letošním French Open specialistou na náročné bitvy, které mu v minulosti na grandslamech dělaly velké potíže. Do turnaje sice vstoupil jasným vítězstvím nad Titouanem Droguetem, ale pak ustál neskutečné bitvy s Marianem Navonem a Rubljovem a mezitím se oklepal z kanára a zdolal ve čtyřech setech neoblíbeného Alexe de Minaura. Svou bilanci v pětisetových zápasech vylepšil v Paříži na 4:6.
Jednalo se vlastně o jeho první grandslamové osmifinále. Takto daleko se sice podíval i na letošním Australian Open, ale kvůli zranění nenastoupil proti svému idolu Novakovi Djokovičovi. Proti Rubljovovi uspěl i ve třetím vzájemném souboji, ale stejně jako předloni v Dauhá a Šanghaji měl plné ruce práce.
Po vypadnutí světové jedničky Jannika Sinnera a rekordmana Djokoviče je letošní French Open velmi otevřené a za týden v neděli pozná zbrusu nového grandslamového šampiona. Ve hře je i Menšík, ale musí co nejlépe zregenerovat, protože jeho premiérové čtvrtfinále na grandslamech bude s největší pravděpodobností zatím nejtěžší výzvou na turnaji.
V úterý ho totiž čeká souboj s vítězem stále probíhajícího večerního duelu mezi dvojnásobným finalistou Casperem Ruudem a hvězdným mladým talentem Joaem Fonsecou.
Neuvěřitelný posun na returnu + víra v netuším co, ale evidentně funkční.
Díky za zážitek a další výhru!
Asi jsi měla na mysli komentátora ES, to jo, vůbec o tom nežbleptnul.
FH Rubelva je brutalni, na antuce fakt to jeste vynikne... dnes BH vyhralo ;-)
... my mame Mensika (a to neni jediny predni hrac, ktereho jsme meli od Lendla) a si precti ty komenty k nemu... tady se to vypinalo, plivalo po nem, blilo uz 3x behem turnaje... si to porovnej s tema brazilcema....
...ceska je jina mentalita...no pak se nam asi mohou zdat ti brazilci ujeti...
Pokud Ruud, tak doufam, ze ho Kuba prejede... hlavne i z toho duvodu, ze jeho tenis me trebas vubec nikdy nebral... a u neho zase ja nejak nechapu, co se tem fans jako na tom jeho tenise libi....;-) a uz vubec nechapu jak mohl byt nekde pasovany na noveho RG nebo antukoveho krale... atd. Ten byl schopen vyhrat s Nadalem jen v extremni nadmorske vysce... a na hardu je to hodne slabe... trava ani nemluvim...
Skautíku, ještě ty potěš! Makej, krasavče
Veliká gratulka.
Tak aspon to Norsko ma placku... snad tam ten hokej zachrani...
A Kuba... šance tu pořád je, ale Rublev teď zatraceně nahoře :/
Zatiaľ sa viac presadzuje Fonsecova dravosť
...neni treba potvrzovat plno brejku
jak ses slusnej machr na tajbrejku...;-)
Andrej si ten jeden set asi ale vezme...
pro info
Rublev ve sve kariere vyhral 2 zapasy ze stavu 0:2, na petisetaky ma 65% uspesnost...
Mensik ma ve sve kratke kariere v porovnani s Rublevem tu stats o dost horsi... teprve ted to zacina snad obracet, a verme, ze to zlepsi...
Saffin k Rublikovi: "ty tady hrajes abys vyhral, a ne abys prohral":-)
Inu kazda dobra rada nad zlato...
a rada pro Kubu, hlavne to nechtej hrat na 5 setu ;-) Nech si to zlepseni stats na jine prilezitosti...;-)
(ne, nechceme obrat!)
Náš malej frustrátek nikdy nezklame!!!
Pro štěstí Josefínku
