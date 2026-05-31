Menšík je poprvé ve čtvrtfinále grandslamu! Na French Open ustál i šílenou bitvu s Rubljovem

DNES, 18:45
Aktuality 334
FRENCH OPEN - Jakub Menšík urval další brutální bitvu na letošním French Open a poprvé v kariéře si zahraje čtvrtfinále na grandslamové scéně. Poslední český zástupce ve dvouhře ztratil vedení o dva sety, ale nakonec sebral zbytky sil a nebezpečného Andreje Rubljova po téměř čtyřech hodinách boje přemohl 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3.
Jakub Menšík je poprvé ve čtvrtfinále grandslamu (© ALAIN JOCARD / AFP)

Menšík – Rubljov 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3

Menšík se chvíli přizpůsoboval úplně jiným podmínkám než v předchozích zápasech. V Paříži už není takové horko a antuka je ve večerních hodinách bez ohledu na počasí pomalejší. Hned v úvodním gamu nabídl Rubljovovi brejkbol, nicméně v delší výměně si s hrozbou skvěle poradil.

Hned vzápětí přišla odměna a český tenista sám slavil brejk. S jeho potvrzením měl však potíže a zase zkušeného Rusa pustil k brejkbolové příležitosti. Ani tentokrát ale brejk nepřipustil a i díky chybám soupeře zvýšil na 3:0.

Český tenista mohl rozhozeného Rubljova ještě víc nalomit za stavu 4:1. Ani jeden ze tří brejkbolů však nevyužil. Na úvodní dva zkazil dvakrát po sobě return a pak zahrál nepovedený kraťas. Rus nakonec skóre snížil, ale Menšík si znovu udržel podání a náskok brejku si hlídal. Zase ovšem musel odvracet brejkbol, tentokrát uspěl esem. Další brejk už tento set nenabídl a po 45 minutách ho získal Čech.

Agresivní hrou se Menšík prezentoval i na začátku druhé sady a ve třetím gamu mohl Rubljovovi znovu prorazit servis. Ruský tenista ale sérii dvou brejkbolů nekompromisně zlikvidoval a brejk nepřipustil. O dvě hry později už se aktivně hrající Menšík konečně dočkal. Rubljov sice vyřešil obrovské manko 0:40 a celkem čtyři brejkboly, avšak na pátý už odpověď nenašel.

S potvrzením zaslouženého brejku neměl poslední český zástupce ve dvouhře na letošním French Open žádné potíže a čistou hrou upravil na 4:2. Menšík ale nedokázal tento set dopodávat. Rubljov zvýšil v desátém gamu svou agresivitu, vynutil si chyby, získal svůj první brejk v zápase a srovnal na 5:5.

Rozhodnout nakonec musel tie-break. Menšík v něm dohnal ztrátu 1:3, za stavu 4:4 zaúřadoval na síti a měl v zádech minibrejk. Ten však zahodil dvojchybou. I tak se ale dostal k setbolu jako první, nicméně ruský hráč si s ním poradil a srovnal na 6:6. Menšík si ale hned vzápětí vypracoval další setbol. Tentokrát ho měl na servisu a kombinací skvělého podání a přesného bekhendu po čáře ho proměnil.

Vstup do třetího setu se Menšíkovi naopak vůbec nepodařil. V úvodním gamu až příliš chyboval a pustil Rubljova do brejku, který Rus následně potvrdil. V předchozích dvou dějstvích trápil Rubljova na jeho servisu takřka neustále, ale v této sadě se možná i kvůli chybějící energii vůbec k ničemu nedostal. Nepomohly mu ani dva nekompromisně odvrácené setboly za stavu 3:5. Jeho protivník pak set snadno uzavřel.

Ani delší pauza na toaletu Menšíkovi nepomohla. Bylo vidět, že Rubljov má mnohem víc sil. Český tenista i do čtvrtého dějství vstoupil příliš velkým počtem nevynucených chyb a prohraným servisem. Tentokrát ale okamžitě zareagoval, když přidal na agresivitě a vzal si ztracené podání zpátky. Byl to však jen jeden povedenější moment po dlouhé době a Rubljov ihned a snadno svůj náskok brejku obnovil.

Zatímco Menšík dál kupil chyby, Rubljov hrál výborně a zaslouženě si vypracoval vedení 4:1 se dvěma brejky. Čech se ještě snažil takřka prohraný set zdramatizovat, ale ruský rodák všech pět brejkbolů smazal a luxusní náskok si vzít nenechal. Po více než třech hodinách boje tak přišlo na řadu rozhodující dějství.

Hrozivý vstup do třetího setu v řadě Menšík nepřipustil. Naopak to vypadalo, že sebral poslední zbytky sil a bude hrát velmi agresivně. V rozhodující sadě začal čistou hrou na servisu a celkově byl na něm dlouho jistější než Rubljov.

Agresivní hra nesla ovoce a první brejkbol v tomto setu si připsal Menšík v osmé hře. A svou šanci český tenista fantasticky využil dělovým forhendem po čáře, na který se Rubljov mohl jen podívat. Menšík tak měl možnost napínavou bitvu dopodávat. To se neobešlo bez komplikací a Čech musel likvidovat dva brejkboly. V takto kritických chvílích však zachoval chladnou hlavu a pak proměnil esem svůj první mečbol.

Menšík se stal na letošním French Open specialistou na náročné bitvy, které mu v minulosti na grandslamech dělaly velké potíže. Do turnaje sice vstoupil jasným vítězstvím nad Titouanem Droguetem, ale pak ustál neskutečné bitvy s Marianem Navonem a Rubljovem a mezitím se oklepal z kanára a zdolal ve čtyřech setech neoblíbeného Alexe de Minaura. Svou bilanci v pětisetových zápasech vylepšil v Paříži na 4:6.

Jednalo se vlastně o jeho první grandslamové osmifinále. Takto daleko se sice podíval i na letošním Australian Open, ale kvůli zranění nenastoupil proti svému idolu Novakovi Djokovičovi. Proti Rubljovovi uspěl i ve třetím vzájemném souboji, ale stejně jako předloni v Dauhá a Šanghaji měl plné ruce práce.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Po vypadnutí světové jedničky Jannika Sinnera a rekordmana Djokoviče je letošní French Open velmi otevřené a za týden v neděli pozná zbrusu nového grandslamového šampiona. Ve hře je i Menšík, ale musí co nejlépe zregenerovat, protože jeho premiérové čtvrtfinále na grandslamech bude s největší pravděpodobností zatím nejtěžší výzvou na turnaji.

V úterý ho totiž čeká souboj s vítězem stále probíhajícího večerního duelu mezi dvojnásobným finalistou Casperem Ruudem a hvězdným mladým talentem Joaem Fonsecou.

Výsledky dvouhry mužů na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
easymoneysniper
31.05.2026 23:45
Dostat nařezáno od Ruuda by bylo určitě lepší než od Fonsecy, ale tak třeba Kuba zase všechny překvapí. Paradoxně v roli outsidera je daleko nebezpečnější, než když je favorit
pantera1
31.05.2026 23:41
Se Skautíkem to nevypadá dobře, mám obavy, že už to neotočí .
frenkie57
31.05.2026 23:50
Třetí set jde za ním, tak neklesej na mysli a fandi svému koníkovi. Já jdu do hajan. Dobrou.
Blondie
31.05.2026 23:50
Asi ne, ale alespoň to není 0:3....
Blondie
31.05.2026 23:35
SKAUTÍKU, BREAKNI HO TEĎ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ela-fon-isi
31.05.2026 23:27
Nádhera! Kuba je teď úplně jiný hráč, než loni.
Neuvěřitelný posun na returnu + víra v netuším co, ale evidentně funkční.
Díky za zážitek a další výhru!
Liverpool22
31.05.2026 23:31
Jo, jo a hlavně začíná zvládat na GS pětiseťáky - prostě Kuba dospěl a nyní začne útočit na vysněné GS tituly
Georgino
31.05.2026 23:35
Jo, zrovna to jsem chtěl napsat. Já ho jako mladého moc nemusel, ale to co předvádí teď je úžasný. Jestli to bude stačit na (adi) Fonsecu, to si nejsem jist, ale i tak je to obrovský úspěch.
Patik
31.05.2026 23:42
Kuba je ted úplne iný hráč to tu čítam vždy keď vyhrá viac ako tri zápasy po sebe
HAJ
31.05.2026 23:21
Kuba je bojovník. Po 3. a 4. setu jsem trochu nevěřil, ale v 5. se neuvěřitelně zvedl. Je fantastické, kde v sobě doluje energii. Jinak super zápas, i Rubljov hrál dobře, až na tyexcesy s rozhodčím.
Liverpool22
31.05.2026 23:24
frenkie57
31.05.2026 23:25
Pro něho je to takový sport ve sportu, hádat se s rozhodčím.
Saulnier
31.05.2026 23:26
frenkie57
31.05.2026 23:31
Základ úspěchu v pátém setu a tím i celeho zápasu byl v tom, že si Kuba byl schopen, na rozdíl od předešlých dvou setů, držet podání. Pak už stačil jeden brejk v tu nejlepší možnou chvíli a bylo v podstatě vymalováno.
Diabolique
31.05.2026 23:19
Sikovna girlfriend! Myslel jsem ze ma blondynku ...
frenkie57
31.05.2026 23:26
Nene, ta brunetka vedle. Ale blondánka také nebyla špatná.
PTP
31.05.2026 23:27
Po zápase budou obě
frenkie57
31.05.2026 23:28
Pochybuju, jihoameričanky jsou vlastnické a žárlivé.
Pe3k
31.05.2026 23:29
Zatímco všechny ty ostatní jsou samá sluníčka
frenkie57
31.05.2026 23:34
PTP
31.05.2026 23:30
Ty mu to nepřeješ
frenkie57
31.05.2026 23:34
Ale kdeže, jenom aby se zbytečně nevyšťavil. Doslova.
PTP
31.05.2026 23:36
Šťávy musí pustit holky.
chlebavevaju
31.05.2026 23:19
Za vítězství Menšíka můžete děkovat mě. Udělal jsem výjimku a risk, vsadil jsem na něj v začátku 5. setu s kurzem 2,53. Řekl jsem si, že ačkoliv je schopnej lostnout zápas z vedeni 2:0 na sety, tak pořád proti němu stojí jen poloviční blázen.
Kapitan_Teplak
31.05.2026 23:18
To je titán
farr
31.05.2026 23:17
Nádhera Zlatý dítě Kuba ide dál. A teď co bude fight zázračných dětí nebo to Skautík zas otočí. Za mě by chtělo aby se ty dva mladý potkali a Kuba toho přehajpovanýho fonsekáče zadupal do země a ukázal kdo je ten pure gold...
Diabolique
31.05.2026 23:21
Presne, to bude souboj dvou nastupujicich a at z nej vyjde Kuba vitezne!
lvicek
31.05.2026 23:35
Ted ale kazdopadne preju Skautikovi tyhle dva sety .
farr
31.05.2026 23:46
No jasně jen ať hrajou klidně do tří do rána.
sojka1
31.05.2026 23:17
parada, Kuba se nadrel, ale Andrejovi ten kafemlejnek nakonec zadrel..... :-) komentator vubec neregistroval Kubovy rodice v detailnich zaberech, predevsim maminka vse prozivala.... gratulace cele rodine...... :-)))
The_Punisher
31.05.2026 23:20
Také se přidávám! Těch pár záběrů ale bohatě stačilo Rodiče velmi sympatičtí!
Vlk-v-trave
31.05.2026 23:22
polsti si nejen vsimli, ale okomentovali, ze jsou ve vetsim stresu nez oba protagoniste na kurte;-)
sojka1
31.05.2026 23:24
jste lepsi..... ;-)
frenkie57
31.05.2026 23:24
Však se zmínil v rozhovoru, že se jeho maminka v závěru nemohla vůbec dívat.
Asi jsi měla na mysli komentátora ES, to jo, vůbec o tom nežbleptnul.
Oin
31.05.2026 23:16
Menševik poráží bolševika!
lars
31.05.2026 23:20
HolyMotors
31.05.2026 23:29
Vlk-v-trave
31.05.2026 23:16
No jo Kuba se rozhodl zlepsovat sve petisetove stats...
FH Rubelva je brutalni, na antuce fakt to jeste vynikne... dnes BH vyhralo ;-)
Nereknu
31.05.2026 23:19
Nesouhlasím, FH Rublev, BH Menšík. Šlo to vidět i na statistikách.
Vlk-v-trave
31.05.2026 23:21
...ze BH vyhralo - mam na mysli Kubu...
frenkie57
31.05.2026 23:22
A což teprve, jaký bude FH Fonseci.
farr
31.05.2026 23:23
Co teprv jestli bude hrát s Brazilcem , to teprv bude střet dvou rozdílných úderů. Menšík dnes naprosto parádní BH. Obstojný FH ale s klokanem mu chodil si myslím lépe. Jsem zvědavý nicméně se musím přiznat, že mě je Fonsekáč strašně protivnej a hlavně ten nesmyslnej hype okolo týpka co ještě nic kloudnýho nedokázal je fakt ujetý...
lars
31.05.2026 23:30
Fonseca " prefenoval " Jokerovice z 0:2 na sety
farr
31.05.2026 23:38
S tím co hrál nebo spíš nehrál Novak na letošní antuce to fakt není až takový překvapení. V Římě jednoznačně rupnul i se soupeřem myslím Prizmic ,který měl Fonsekáče na lopatě a taky to prodrbal z nula dva... spíš to svědčí o neschopnosti soupeřů dva nula prohospodařit to je taková menšíkovina jak vyšitá. Zaplať pánbůh snad už se Kuba poučil a i dnes ukázal jak pojmout 5. set (opět suverén jako první dva sety ).
Vlk-v-trave
31.05.2026 23:36
Tak ja to nejak chapu... brazilci zboznovali Kuertena a pak nic... najednou maji talentovaneho hrace... hraje pekne... tak jsou proste nadseni... ten hype,...jde hlavne za brazilcema, kterych je po celem svete hafo... velka zeme, k tomu jeste jina mentalita.
... my mame Mensika (a to neni jediny predni hrac, ktereho jsme meli od Lendla) a si precti ty komenty k nemu... tady se to vypinalo, plivalo po nem, blilo uz 3x behem turnaje... si to porovnej s tema brazilcema....
...ceska je jina mentalita...no pak se nam asi mohou zdat ti brazilci ujeti...
farr
31.05.2026 23:44
Já neřeším Brazilce, tam bych to chápal. Spíš jak ho tlačí i globál. Dávají ho pomalu na úroveň Sinnera nebo Alcaraze , že to bude jejich takový Joker třetí do party, přitom co už vyhrál Alkáč v jeho věku a to srovnávání je prostě neskutečně přehajpovanej cope. Stejně si myslim, že by to měl letos v Paříži vyhrát už Saša, jelikož takovou šanci vyhrát GS už asi mít nebude, začíná být za zenitem a AlcSin si z něj dělají trhací kalendář...
Vlk-v-trave
31.05.2026 23:48
Ale jinak doufam v jejich souboj... nevim sice, jestli ho Kuba da... (Fonseca tu hraje hodne dobre) ale muze to byt paradni duel mladych talentovanych hracu... tak si to hlavne uzijme i s tou brazilskou silenou atmosferou... ktera kolem tech zapasu je;-) Tohle Kubovi jiste vadit nebude...

Pokud Ruud, tak doufam, ze ho Kuba prejede... hlavne i z toho duvodu, ze jeho tenis me trebas vubec nikdy nebral... a u neho zase ja nejak nechapu, co se tem fans jako na tom jeho tenise libi....;-) a uz vubec nechapu jak mohl byt nekde pasovany na noveho RG nebo antukoveho krale... atd. Ten byl schopen vyhrat s Nadalem jen v extremni nadmorske vysce... a na hardu je to hodne slabe... trava ani nemluvim...
Blondie
31.05.2026 23:16
Jooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!

Skautíku, ještě ty potěš! Makej, krasavče
darek.vrana
31.05.2026 23:16
Jooo!!! To byly nervy. Nakonec vypadá celkem čerstvý, i když dva sety vypadal, že už nemá sílu. Ale pátý set je vždycky hlavně o hlavě a tu má Kuba lepší. Přece jen Rubl je nervák. A já pořád věřím, že ten Navone nebyl jen tak, ale že to bude součást většího příběhu.
Liverpool22
31.05.2026 23:18
Jo, jo Kuba to zvládnul v hlavě zatímco Rublev furt něco řešil. smile
frenkie57
31.05.2026 23:15
Dopodáváno, Rublev prohrává i třetí souboj z Kubou. Ale byly to nervy, to vám povím.
Veliká gratulka.
Liverpool22
31.05.2026 23:16
The_Punisher
31.05.2026 23:14
Juchuruchu! Gratulace!
SydneyOpen
31.05.2026 23:14
Hustý, to jsem po tom 4. setu nevěřil, další velká výhra na GS a další vyhraný pětisěťák, snad konečně začnou Kubovi ty zápasy na GS chutnat!
tenisman1233
31.05.2026 23:16
Třetí vyhraný pětiseťák v řadě .
Pe3k
31.05.2026 23:14
easymoneysniper
31.05.2026 23:14
Diabolique
31.05.2026 23:13
pantera1
31.05.2026 23:13
Kubo jsem jela relaxovat a mám zas nervy nadranc, už to doraz prosim .
pantera1
31.05.2026 23:14
Liverpool22
31.05.2026 23:15
easymoneysniper
31.05.2026 23:12
Blondie
31.05.2026 23:12
Nereknu
31.05.2026 23:10
Maminku Menšíka za chvíli odvezou :-)
Nereknu
31.05.2026 23:13
Těžce to nezvládá, za chvíli si sežere ruku, jsem zvědavej na radost po zápase :)
misa
31.05.2026 23:07
misa
31.05.2026 23:08
Blondie
31.05.2026 23:10
chlebavevaju
31.05.2026 23:10
Švýcaři si dost zlata nakradli za druhé světové války, stříbro jim musi stačit.
misa
31.05.2026 23:11
Škoda že nemůžu vidět Marušku, jakou má radost smile
chlebavevaju
31.05.2026 23:15
Aby se z těch velkých oslav omylem nedopatřením nedostala do jináče. To bys měl na pár měsíců od tenisu utrum.
Vlk-v-trave
31.05.2026 23:18
Ja to pral svycarum,,,... aby se v hokeji stala 9. zeme mistrem sveta, to by bylo o 1 zemi vic nez ve fotbale... ale obecne jsem jim to pral, nebot paradni atmosfera, a opravdu za posledni dekadu se hodne zvedli...
Tak aspon to Norsko ma placku... snad tam ten hokej zachrani...
tenisman1233
31.05.2026 23:21
Kapitan_Teplak
31.05.2026 23:19
frenkie57
31.05.2026 23:40
Chudáci Švýcaři, prohrát pět finále na MS, to je na hlavu. Je mi jich líto. Gratulace Norům, zcela zasloužený bronz, který má pro ně cenu zlata a oslavy tomu odpovídaly.
Kapitan_Teplak
31.05.2026 23:43
Z toho 3x za sebou Je mi jich htozně líto
chlebavevaju
31.05.2026 23:07
V téměř stejný moment, co dal Menšík brejk, se Marie Barkovna Bouzková stala přítelkyni mistra světa, gratulujeme.
Liverpool22
31.05.2026 23:09
easymoneysniper
31.05.2026 23:07
Hlavně neblbnout
Nereknu
31.05.2026 23:06
HOŠI JDEME TO DOPODÁVAT!!!
Liverpool22
31.05.2026 23:08
HankMoody2
31.05.2026 23:05
Chtěl bych se taky přimluvit za ten ignore list. Někteří uživatelé tady, to je škoda mluvit.
frenkie57
31.05.2026 22:56
Kuba zvednul procento na prvním servisu a hned je to znát.
Nereknu
31.05.2026 23:00
Přesně tak, tak snad nevybere Rubík nějaký lucky shoty.
frenkie57
31.05.2026 23:03
No už mu jich tam i tak napadalo dost.
pantera1
31.05.2026 23:07
Je to 5:3 snad to vyjde napoprvé
Liverpool22
31.05.2026 23:08
The_Punisher
31.05.2026 23:03
Reagovat
paddy
31.05.2026 22:56
Reagovat
Liverpool22
31.05.2026 22:55
Brazílie smile-Norsko 2:0 smile Joao smile zatím skvěle zvládá koncovky setů. Skautík naopak vždy vykape.
TheRoyalBlue
31.05.2026 22:50
Čo za skrat tam nastal Casperovi nastal v hlave keď ten posledný úder, na ktorý mal čas, nabil Fonsecovi na forehand? Jeho shot selection je pre mňa dnes šokantný. Aspoň si môžem ísť ľahnúť bez napätia z tohto zápasu.
hanz
31.05.2026 22:50
Tak jsem juknul na chvilku na Skautíka a ten musí mít v té kebuli taky dobře vylágrováno... jakmile dostane příležitost, tak to okamžitě zazdí... už projel dva vyrovnaný sety...
Blondie
31.05.2026 22:49
Skautíku, NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :(
A Kuba... šance tu pořád je, ale Rublev teď zatraceně nahoře :/
Saulnier
31.05.2026 22:50
Prehráva si to trochu sám
Zatiaľ sa viac presadzuje Fonsecova dravosť
Liverpool22
31.05.2026 22:57
Nereknu
31.05.2026 22:46
Jak Kuba nestačí? Podle mě je to dost vyrovnaný, může to dopadnout tak či onak. Fandíme!
Djokovicking
31.05.2026 22:35
Kubo dej to prosím!
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:34
Goodbye GS for Kuba
The_Punisher
31.05.2026 22:37
Ale no, držme mu palce!
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:39
to jo, ale nervy na to nemám, tlačím Skautíka do druhého setu v TB
Blondie
31.05.2026 22:49
Se ti nepovedlo
Georgino
31.05.2026 22:32
Toho jsem se obával před zápasem, že Kubovi prostě dojde. Ani ne tak fyzicky, jako mentálně. Snad bude nějaký recharge před pátým setem.
frenkie57
31.05.2026 22:36
Dlužno podotknout, že se Rublev už od druhého setu začal herně zvedat a nyní je jasně lepší.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:40
Kuba se už nemohl hýbat a pomalu ani dát ránu...
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:30
Joao možná dá Skautíka ve třech
pantera1
31.05.2026 22:31
Ti se teď vykošťují zaživa Skautík není schopen dotáhnout ten druhej set .
TheRoyalBlue
31.05.2026 22:27
Čo hrá Casper na pressure pointoch je úplná katastrofa tento zápas by mohol vyhrať relatívne v pohode keby ich vedel zahrať.
Saulnier
31.05.2026 22:32
Platí to trochu obojstranne, tento gem to pekne dokazuje
paddy
31.05.2026 22:47
ne nadarmo se mu tady říká cuckold smile
HolyMotors
31.05.2026 22:26
Kuba se teď trochu chytil. Pár hezkých úderů. Tak snad mu to pomůže do zbytu zápasu.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:24
Nemůže někdo z našich prostě normálně, bez problémů a dramat vyhrát GS? To je to tak složitý?
HankMoody2
31.05.2026 22:29
Menšík vyhrál.
Georgino
31.05.2026 22:33
Je to kamaráde složitý.
SpacialRecognition
31.05.2026 22:21
Reagovat
Ondřej.Jirásek
31.05.2026 22:22
Budu o to bojovat, ale nevím, jestli to vyhraju.
HankMoody2
31.05.2026 22:23
Zdravím kolego!
SpacialRecognition
31.05.2026 22:24
I tak znovu dekuji.
Ondřej.Jirásek
31.05.2026 22:24
HankMoody2
31.05.2026 22:22
Souhlasím, někteří uživatelé jsou otravní, taky bych ho uvítal.
HankMoody2
31.05.2026 22:19
Menšík vyhrál, protože neprohrál.
Menšík vyhrál, protože Rublev prohrál.
Menšík vyhrál, protože Rublev nevyhrál.
Menšík vyhrál, protože vyhrál.
Diabolique
31.05.2026 22:18
Myslim, ze to trener prekombinoval, porad na Kubu hrnul: "Hrej to na D2, C1, H4, ..." az se z toho Kubovi zatocila hlava a ohlasil tah na G12, cimz se ocitl zcela mimo sachovnici ...
chlebavevaju
31.05.2026 22:20
Asi hraji lodě no, bum zasazeno.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:28
spíš ho unavilo to neustálé zvedání figurek
frenkie57
31.05.2026 22:31
Nereknu
31.05.2026 22:56
pantera1
31.05.2026 22:18
Jsem to na chvíli přepla na Skautíka, to má úplně jiný grády. Pěkně si dávají do těla .
HankMoody2
31.05.2026 22:18
Saulnier
31.05.2026 22:19
Videla si tú sériu smecov, ktoré Ruud odvrátil a výmenu zakončil víťazným úderom? Fonseca dáva bomby, ale mal by sa viac pozerať, kde stojí protihráč.
HankMoody2
31.05.2026 22:20
Krásný tenis, ale Menšík by ho zničil ve 3.
pantera1
31.05.2026 22:23
Jj, naprostá pecka od Skautíka . Celkově byl ten gem brutální .
chlebavevaju
31.05.2026 22:18
Když tento zápas porovnáme se souběžně hrajícím zápasem Ruud - Fonseca, tak to je jak srovnávat Trabant a Mercedes. Ať už vyhraje Nor nebo Brazilec, ve čtvrtfinále budou mít lehkou práci.
frenkie57
31.05.2026 22:17
Kuba je pod těžkou dekou, čtvrtý set může Kuba při kvalitách soupeře asi odepsat.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:18
možná MTO
HankMoody2
31.05.2026 22:18
chlebavevaju
31.05.2026 22:16
Menšík na to už dlabe, chystejme se na 5. set. Zlaté české dítě v problémech.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:16
Jestli to půjde do 5.setu, tak to vypínám. Kuba teď úplně mimo. Jak když už nemá sílu.
HankMoody2
31.05.2026 22:18
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:20
řekni to Rublovi, ten furt hraje
sojka1
31.05.2026 22:13
budou to jeste velke nervy, pro odlehceni to vnimam jako Safin vs Josefus..... pojd, Tome! :-))
HankMoody2
31.05.2026 22:15
HankMoody2
31.05.2026 22:13
frenkie57
31.05.2026 22:12
Kubovi nechodí první servis, to je celé. Snad ty procenta včas zvedne.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:14
to není jen servis, všechny údery jsou pomalejší Snad Kuba nebude druhá Muška
HankMoody2
31.05.2026 22:15
elskjer
31.05.2026 22:12
Moc bych se divil, kdyby rublev ted vyhral 3 sety v rade..
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:11
2.prohraný servis v řadě? wtf? Tým by ho měl namotivovat, že takhle 10GS nevyhraje
chlebavevaju
31.05.2026 22:12
Ale na 9 by to stačit mohlo.
modra.pani
31.05.2026 22:08
easymoneysniper
31.05.2026 22:07
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:07
Kuba přepnul do error pasivního módu Co to je, vždyť tu vyhrál 2 pětiseťáky. Snad mu už nedošlo
HankMoody2
31.05.2026 22:06
hanz
31.05.2026 22:04
Menšíkova specialitka... prohra po 2 vyhraných setech... marnost, marnost, marnost... bez šťávy, servisu i forhendu... vypínám, ten už je jasnej... pěkný večer
chlebavevaju
31.05.2026 22:03
Menšík opět lostne z vedení 2:0? To by bylo opravdu legendární.
Blondie
31.05.2026 22:03
Kruci! Kubo, nádech a výdech. To dáš!
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:55
Pasivita v poslední výměně zhasla naději na vítězství ve 3setech. Teď budou nervy o 4.set
frenkie57
31.05.2026 21:59
Kuba dost polevil ve třetí sadě. Doufejme, že je to dočasné a Kuba zase zabere.
Mac
31.05.2026 22:04
nebudou, bohužel...
modra.pani
31.05.2026 21:54
Co má Rublev furt za problém, že tam opět diskutuje s rozhodčím?
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:55
neví, kdy může na záchod
modra.pani
31.05.2026 21:58
Tak aspoň, že ví, kdy má svačit
frenkie57
31.05.2026 21:57
Nejspíše mu empajrový vysvětloval, že se musí dovolit a ne beze slova odejít.
frenkie57
31.05.2026 21:51
Tato devátá hra byla důležitá, protože kdyby jí Menša neustál, Rublov by začínal 4. set na servisu.
hanz
31.05.2026 21:53
Menša začínal i teď a stejně to hned projel...
frenkie57
31.05.2026 21:56
No jo, je to tak. Tak uvidíme, zda to tentokrát ustojí.
frenkie57
31.05.2026 22:04
A znova, kurňa.
pantera1
31.05.2026 21:54
Čtvrtýmu se nevyhneme, bohužel.
pantera1
31.05.2026 22:04
A začali jsme stejně, jak ve třetím. V nervech celej set. Musíš Andreje rozhodit, zaber .
pantera1
31.05.2026 22:08
Super srovnal a teď to chce zabrat, pojď Kubíků
Blondie
31.05.2026 21:50
Kubíčku, pojď!
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:40
Joao má první set proti Skautíkovi.
Saulnier
31.05.2026 21:44
A v 2.sete mal výhodu brejku, ale vzápätí o ňu prišiel. Zatiaľ je aktívnejší Fonseca, viac tlačí, viac sa hrá o podanie Ruuda, ktorý občas trochu nezmyselne chybuje.
pantera1
31.05.2026 21:51
Skautík je v ohrožení, dnes to nemusí dopadnout, jak s Tommym
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:52
dík Skautík má zas určitě nervy
Saulnier
31.05.2026 21:59
Trochu sa mu už sťahuje tvár do náznaku negatívneho výrazu. Zatiaľ viac platí Fonsecov dôraz, ale Ruud sa pomaličky zlepšuje v schopnosti čeliť mu. Len ešte tie chyby a niektoré rozhodnutia ho trochu zrážajú. Celkovo som ale čakal trochu vyšší level, zdá sa, akoby obaja boli trochu viac v napätí, čo neprospieva ich hre, ale zas, vzhľadom na celkový vývoj turnaja sa niet čomu diviť.
Blondie
31.05.2026 21:50
Kreuz
31.05.2026 21:39
Safin vypada jak Jozin z bazin, verze playboy. A ten blondatej partak vedle neho skutecnej Jozin.
Reagovat
31.05.2026 21:39
Mensik vs. Rublev, aneb bitva BH vs FH

...neni treba potvrzovat plno brejku
jak ses slusnej machr na tajbrejku...;-)

Andrej si ten jeden set asi ale vezme...
pro info
Rublev ve sve kariere vyhral 2 zapasy ze stavu 0:2, na petisetaky ma 65% uspesnost...
Mensik ma ve sve kratke kariere v porovnani s Rublevem tu stats o dost horsi... teprve ted to zacina snad obracet, a verme, ze to zlepsi...

Saffin k Rublikovi: "ty tady hrajes abys vyhral, a ne abys prohral":-)
Inu kazda dobra rada nad zlato...
a rada pro Kubu, hlavne to nechtej hrat na 5 setu ;-) Nech si to zlepseni stats na jine prilezitosti...;-)
chlebavevaju
31.05.2026 21:35
Ajeje, kriticky stav Menšíka na GS, paradoxně je to vedení 2:0 na sety, začíná mě svrbět můj sázkařský instinkt.
hanz
31.05.2026 21:41
Ano, teď je ideál vsadit..
chlebavevaju
31.05.2026 21:42
Kurz o ničem, bohužel. Necelé tři si můžou nechat.
hanz
31.05.2026 21:45
Už ho znají, no...
Blondie
31.05.2026 21:41
Csaplárova past
(ne, nechceme obrat!)
Georgino
31.05.2026 21:22
Jóó. Ještě jeden!
SydneyOpen
31.05.2026 21:22
Uf, ale nebude to ještě vůbec lehké
Diabolique
31.05.2026 21:24
jj, Kuba by si rad na zacatku tretiho setu trochu odpocal, ale Rublev ho nenechal.
frenkie57
31.05.2026 21:31
Rublev se od druhého setu hodně zvedl, skoro nechybuje a když ano, tak pod tlakem. No, jak píšeš, uhrát to ve třech bude ještě fuška.
Blondie
31.05.2026 21:19
Takové drama, český kluk daleko a tady skoro ticho?!
chlebavevaju
31.05.2026 21:20
Fandíme miláčkovi Maruš Bouzkové.
tenisman1233
31.05.2026 21:28
Jak kdo
misa
31.05.2026 21:39
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:28
sou nervy, ne...
Mac
31.05.2026 21:33
ani nedutame...
easymoneysniper
31.05.2026 21:19
Zlaté české dítě
pantera1
31.05.2026 21:19
Kubíků paráda . Druhej set doma . Dnes by stačily ty tři, abys šetřil síly .
frenkie57
31.05.2026 21:20
Také bych se vůbec nezlobil.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:11
Ruská hrozba se jmenuje Rublev a to označení vzhledem k jeho postojům je takové, no nevím...
The_Punisher
31.05.2026 21:19
Také s tím souhlasím. Ondro - prosím uprav :)
Blondie
31.05.2026 21:19
Chápu, jak to myslíš, ale tady bych za tím nic nehledala :)
Ondřej.Jirásek
31.05.2026 21:20
Napsal bych ti to samé, co Blondie. Netahej to sem, vůbec to tak myšleno není. Tady jsme na tenisovém webu
chlebavevaju
31.05.2026 21:22
Výborně, Ondřeji! To je slovo chlapa!
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:36
nevím, jestli je tohle řešení ideální Snad víš, co děláš
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:38
reaguji na změnu titulku, aby bylo jasno.
The_Punisher
31.05.2026 21:04
Tak někdy ta slabší chvilka přijít musela. Ať hlavně udrží hlavu a dostane to do TB - které umí :)
The_Punisher
31.05.2026 21:19
A dopadl v menšíkovském stylu, paráda!
hanz
31.05.2026 21:01
Menšík bez servu a Fh... to už bude rychlé...
tenisman1233
31.05.2026 21:02
Krisboy
31.05.2026 21:05
Nezapomněl jsi přepnout mezi nicky?
hanz
31.05.2026 21:25
Já žádný jiný nepoužívám... ověř si to u pana Jiráska :)
Diabolique
31.05.2026 21:06
Naopak, o to to bude delsi. Normalne by Kuba vyhral ve trech setech, takhle bude treba potrebovat o set vic.
com
31.05.2026 20:59
Votočka právě začala
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:03
kuš! Doufám, že budeš fandit jako proti Kvítí
frenkie57
31.05.2026 21:19
Nesejčkuj školáku a kontroluj si hodiny.
pantera1
31.05.2026 21:21
Druhej je doma, ale nebudeme zatím moc juchat
frenkie57
31.05.2026 20:49
Andrejko, nezdržuj a hraj. Tohle neukecáš.
Diabolique
31.05.2026 20:51
Tak on si myslel, ze Kubu rozhodi na podani. Ale Kuba tuhle taktiku velmi dobre zna, sam ji umi pouzivat, tak jsem veril ze se rozhodit nenecha.
Diabolique
31.05.2026 20:57
Ale trochu Kubu rozhodil ... tak celkove ...
frenkie57
31.05.2026 21:18
Trochu přeci jenom jo, ale nakonec Kuba vše ustál.
pantera1
31.05.2026 20:52
Já nic nezdržuju, šup šup, ať to lítá . Andrejovi tečou nervičky, možná bude nějaká pikantní estráda .
frenkie57
31.05.2026 20:54
Mantra
31.05.2026 20:56
Už si rozbil hlavu?
chlebavevaju
31.05.2026 20:28
No ten Safin dopadl. Bezďák hadra.
Liverpool22
31.05.2026 20:33
Vždyť mu to sluší - dlouhé vlasy, krásně opálený.......
chlebavevaju
31.05.2026 20:34
No to teda nevim, za mě hrůza. Vodka dělá svoje.
Pe3k
31.05.2026 20:34
Plíšková je do něj zamilovaná.
Kreuz
31.05.2026 20:22
Jedem Menso, jen tak dal!
easymoneysniper
31.05.2026 20:17
"Pokud to nemá rychlost tak jseš v p.deli"
modra.pani
31.05.2026 20:24
Taky jsem tuto větu zaslechla. Tak ať to tam sviští!
darek.vrana
31.05.2026 20:15
Teď by to chtělo brzký brejk ve druhém, aby rusáčkovi začly téct nervy.
darek.vrana
31.05.2026 20:18
Zatím vypadá, jako že si vzal neurol, je nějak podezřele klidný.
chlebavevaju
31.05.2026 20:09
Na ČT právě Sportka a jedem! Kuličky už se točí!
chlebavevaju
31.05.2026 20:10
A zas nic! Že já se profesionálně nedal na ten tenis.
Mantra
31.05.2026 20:59
Vždyť je to vybraný. Tuhle tech 2.9 miliardy
Patik
31.05.2026 20:04
Na tej fotke vyzerá akoby mal mozgovú obrnu..každopádne tu nieje o čom..dve zázračné deti si to rozdajú o titul niečo iné by bola chyba v matrixe.
Krisboy
31.05.2026 20:11

Náš malej frustrátek nikdy nezklame!!!
Patik
31.05.2026 20:19
Komu fandíme..Rublev by sa mohol hecnut grandslam by mohol poputovat do Ruska škoda že vypadol Danil.
Krisboy
31.05.2026 20:27
Bože! Já ho tady hájil a on se rozhodl mi dokázat, že jsem se mýlil...naposledy ti v dobrém radím: vzchop se, najdi ztracenou důstojnost!
Patik
31.05.2026 20:31
To už sa dneska stráca dôstojnosť keď človek niekomu fandí ? Sledujem hokej..mozem povedať že držím Švajčiarom nech titul ostane doma ? Či aj to je nedôstojné ?
Krisboy
31.05.2026 20:54
Tu svoji frustraci ze všech, kdo si kdy dovolili porazit tvoji Nedotknutelnou Absolutní Večnou modlu Djokoviče neukecáš. Je to znát z naprosté většiny tvých příspěvků a snažit se schovat to za hokej ve velice trapné.
Patik
31.05.2026 20:58
Cítaš ma ako knihu..neodhal ma prosím úplne nechaj si aj niečo pre seba.
pantera1
31.05.2026 20:36
já tě dneska asi vytahám za kotletku, to bolí víc, teda jestli si je pěstuješ, líbí se mi na chlapech
PTP
31.05.2026 20:41
Sedmdesátky každým coulem
pantera1
31.05.2026 20:55
Modrý oči, tmavý vlasy, kotlety.....a ještě vysokej a nohy trošku do Ó.
Mantra
31.05.2026 21:01
Kdyz myslíte. Ja jen . Ze ja o tom nesmel ani pipnout
pantera1
31.05.2026 20:37
Patřilo pod Patika . Promiň
Patik
31.05.2026 20:43
Heej..aby som ťa ja nepotiahol.a tiež za vlasy..ale tak trošku inak ..a zozadu
pantera1
31.05.2026 20:49
Ještě, že jsem se ostříhala na krátko . Patiku ty seš pěknej virtualní divočák.
Patik
31.05.2026 20:52
Úplne na krátko ? To je škoda vlasy sú koruna krásy..ale určite vyzeráš okuzlujuco aj tak.
pantera1
31.05.2026 20:59
Mám krátký mikádo kousek pod ouška, mám je hodně vlnitý, takže jak Lota z Babylonu Berlín, jestli jsi viděl. Udělala jsem nedávno radikální změnu, chvíli jsem měla delší vlasy po ramena..Jinak jsem většinu života měla vlasy úplně na krátko, jak Hanka Maciuchová.
chlebavevaju
31.05.2026 21:01
To je jak inzerát. Značka - věřím ve štěstí.
com
31.05.2026 21:01
nenabaluj Patika, ten patri Krisboyovi
pantera1
31.05.2026 21:04
Ne, ne ten patří mně. Starej se o Blondie .
com
31.05.2026 21:06
ta ma zas noční šichtu, vydelava tezky prachy
pantera1
31.05.2026 21:07
No vidíš, je to šikovná holka, si ji ani nezasloužíš .
Patik
31.05.2026 21:12
Vlasy už som si predstavil a vyzerajú dobre ..kiežby som si vedel predstaviť ešte tvoju tvár..ale to možno niekedy..keď ju budem držať..
pantera1
31.05.2026 21:26
To jsou pěkné představy, jak si mám představit tebe? Fantazie pracuje .
PTP
31.05.2026 21:28
Dvoumetrovej Michal Dočolomanský.
pantera1
31.05.2026 21:30
Tak to by šlo Dočo byl krasavec . Trefils to přesně pane modrooký .
Patik
31.05.2026 21:39
Rozhodne som nižši a s Dočom sa vôbec nepodobame..ale jeho piesne som spieval pri stanoch a praskajucom ohni.
pantera1
31.05.2026 21:48
Hm to by se mi líbilo, kdyby jsi mi u ohýnku zpíval, hvězdy a měsíc na obloze, praskající dřevo... Úplně to vidím .
Patik
31.05.2026 22:18
Toľká romantika
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:07
máš doma rudou vlajku se srpem a kladivem?
Patik
31.05.2026 21:15
Prečo by som mal..ty nosis doma vlajky všetkých ktorým fandis ?
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:33
jen jsem byl zvědavý, jak moc je to v tobě zaryté, nic víc za tím nehledej
Pe3k
31.05.2026 20:01
Live score ukazuje, že se ani nehraje...Udělejte s tím už kua něco!
darek.vrana
31.05.2026 20:00
Pěkně to tam Kuba pálí. Proti ranařům to vyzní ještě líp.
Saulnier
31.05.2026 20:07
Aj z returnu už vypálil pár kvalitných rán, najviac sa mi páčila tá za stavu 4:1 ku koncu gemu
darek.vrana
31.05.2026 20:14
Jo, dneska return zatím parádní.
Diabolique
31.05.2026 19:51
Kuba jede! Pojd!!!!
frenkie57
31.05.2026 19:48
Pepindě, jak to sluší, panečku.
PTP
31.05.2026 19:54
Popiš mi to, já se nekoukám, klidně přeháněj.
frenkie57
31.05.2026 20:05
Dlouhé rovné vlasy s pěšinkou uprostřed, kulaté slun. brýle, bílé tričko a tmavé sáčko. Více z ní nevidím.
PTP
31.05.2026 20:10
Ta pěšinka zní dobře
Sinuhet1
31.05.2026 19:38
podle prvnich micku z obou stran by to dneska mohl byt BIG zapas
pantera1
31.05.2026 19:36
Kubíků zlom vaz a toho mýho jmenovce poraz a pokračuj dál

Pro štěstí Josefínku

PTP
31.05.2026 19:43
Mantra
31.05.2026 19:47
Ty jsi Rublá?
Reagovat
31.05.2026 19:48
Občas do hlavy
Mantra
31.05.2026 19:50
Krisboy
31.05.2026 19:50
Myslím, že je Andrea
com
31.05.2026 19:52
bravó, nebudeš ty mít vychozenou základku smile
Krisboy
31.05.2026 19:56
Patik
31.05.2026 20:00
Mantra
31.05.2026 20:00
Fakt? Mě to netrklo. Měl jsem jen 4 braniky
pantera1
31.05.2026 20:31
Kdybys tolik nepil, tak bys to postřehl, psala jsem to tu nedávno . Ty jdeš jen po lechtivých momentech
Patik
31.05.2026 20:05
Vsadim sa že Rublev sa už hada sám so sebou.
frenkie57
31.05.2026 20:10
Nene, zatím je celkem v klidu, občas rozhodí ruce, když Kuba trefí nechytatelný úder.
Patik
31.05.2026 20:20
Neuveriteľné.
pantera1
31.05.2026 20:27
Já se někdy hádám s kocourem .
Pavol
31.05.2026 19:27
Menšík naznačil pri sieti kopy - karate. Andrej sa už trasie.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:23
Kuba to nebude mít snadné. Vítězstvím proti Busemu ukázal, že teď není úplně mimo.
com
31.05.2026 19:20
Čtu, že Menšík bojuje, tak rychle hledam stream a ono to jeste nezacalo
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:24
bojoval v šatně s ponožkama
PTP
31.05.2026 19:30
Ponožky jsou rusky noski, takže Linda Ponožková.
Saulnier
31.05.2026 19:11
Som zvedavý, na koľko setov to dnes bude. Ja si vždy prajem 5, keď je obojstranne dobrý zápas, ale po tých galejách, ktoré si Kuba zažil proti Navonemu, mu doprajem aj rýchlejšie víťazstvo. Škoda, že sa zápas kryje s dvojicou Ruud - Fonseca, ale asi jej dám prednosť, uvidíme, možno bude vývoj v oboch zápasoch taký, že to občas poprepínam a uvidím z každého niečo.
PTP
31.05.2026 19:12
Ty si ozaj prefíkaný chalan
com
31.05.2026 19:22
a kto ho přefiknul
paddy
31.05.2026 21:01
prefíkaný by si zapnul dvě okna vedle sebe smile
Saulnier
31.05.2026 21:09
Aj to som skúšal, ale opäť, nevedel som sa poriadne sústrediť ani na jeden zápas. Som v tomto trochu konzervatívny a vadia mi pohyby navyše v zornom uhle, keď sa sústredím na jedno
Liverpool22
31.05.2026 19:16
Mám to podobně - taky budu přepínat. Kuba vede 2:0 na zápasy, ale na antuce to bude první zápas. Navíc podmínky budou jiné - takže uvidíme.
Kreuz
31.05.2026 19:17
Podle me to bude na 6 setu.
Kreuz
31.05.2026 19:19
Saulnier, sleduj 2 zapasy zaroven na tv a pc, to delam bezne.
Liverpool22
31.05.2026 19:21
Saulnier
31.05.2026 19:21
Už som to tak skúšal pár krát, ale väčšinou som nemal nič ani z jedného. Multitasking nie je asi moja silná stránka, ale keď to takto dokážeš, tak klobúk dole
Kreuz
31.05.2026 19:31
mimochodem, pro vas francouze to musi byt frustrace, Noah pred 40 lety... a vsichni uz out...
Pavol
31.05.2026 19:06
Jakub sa pohrá s Andrejom ako mačka s myšou.
MARECEK7
31.05.2026 19:10
Tak to bych neřekl, hodně bude záležet,jak půjde servis
PTP
31.05.2026 19:16
S Andrejom by si mal pohrať prezident_pavel
Pavol
31.05.2026 19:20
S Andrejom by ste sa mali pohrať vy všetci a my zase s Robertkom.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:26
Krisboy
31.05.2026 18:54
Nejen Menšík, ale celá evropská civilizace čelí ruSSké hrozbě!
3ryba16
31.05.2026 18:59
To napsal ten pravej!
misa
31.05.2026 19:02
Díky Ukrajině, která nad Ruskem získává technologickou převahu, je ta hrozba stále menší. Za rok budou prosit o jídlo.
3ryba16
31.05.2026 19:06
Blábol - dobrou chuť.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:17
mám kamaráda rusa a ten tam pravidelně jezdí a to, že tam jde životní úroveň dolů, je podle něj zjevné.
Tobě se líbí slovo kolaborant?
Nola
31.05.2026 19:21
nebudes ty vlastne iba preobleceny Rus, kedze mas tolko ruskych kamosov?

ja by som teda nechcela ziadneho ruskeho kamosa, ani kamosku
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:28
no vidíš, je to i o tom, co v těch lidech je. Ale chápu tě, prevencí nic nezkazíš.
Krisboy
31.05.2026 19:41
Rusům nejde o životní úroveň, kvalitu života nebo ekonomickou prosperitu...ono potřebují aby se jich všichni báli, lezli jim do anusu, klaněli se jim, obdivovali je a hlavně nepřemýšleli.
Spor Evropa-ruSSko podle mě nemá řešení, jsou to dva naprosto odlišné, neslučitelné světy.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 22:05
Ano, ale je rozdíl rusko s Putinem a rusko bez Putina. Jsou tam oligarchové, kterým přinese víc peněz lepší, nekonfliktní vztah se západem.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:08
no, ono to že v něčem prohrávají pro nás moc dobré není. . Jediné dobré východisko je převrat v Rusku a v USA.
elsky
31.05.2026 19:17
Nebo mimozemšťani.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:31
ty Trump zamknul v zóně 51, dokud mu nevyjednají Intergalaktickou cenu míru.
Oin
31.05.2026 18:54
Nejenom Menšík čelí ruské hrozbě, té čelíme my všichni.
Krisboy
31.05.2026 18:55
3ryba16
31.05.2026 19:00
Jo, a kolik vás je?
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:11
nas mnógo

kolik ti platí měsíčně? Za jednotlivé posty to asi není, co?
Krisboy
31.05.2026 19:27
Toho neplatí nikdo. On je prostě jen fašistickej chciválek, nebo jak si dnes ty bolševický svině říkají.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:39
chcimír. jejich pojmenování jsou vždycky vznosná a pozitivní. Prostě takový k*rvy převlečený za kamarády.
Krisboy
31.05.2026 19:45
Chcimír? To mi nedává smysl. Podle mě je chcimír člověk, který nechce válku. Nikoli člověk, který podporuje agresi a okupaci.
Pe3k
31.05.2026 20:04
Nedávalo to smysl nikdy ani na začátku války, bohužel většina lidi jsou jen tupé ovce co neumí uvažovat sami za sebe a tak pouze přejímají main streamový narativ ať je jakkoliv nesmyslný.
Patik
31.05.2026 20:06
Pavol
31.05.2026 18:51
Menšík to bude mať ťažké lebo som na neho vsadil. Ale pre mňa je favorit.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 18:58
