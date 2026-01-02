Nejhorší možný los. Lehečka začne obhajobu titulu proti Macháčovi
V hlavní soutěži je 32 míst a najdeme v ní jen dvě česká jména. Pravděpodobnost byla velmi malá, ale los i tak určil, že se Lehečka s Macháčem potkají hned v prvním kole. Bude se vlastně jednat o jejich premiérový vzájemný souboj.
Na oficiálních turnajích se měli utkat ve finále v roce 2018 na nejnižším okruhu ITF, Lehečka však tehdy nenastoupil. Pak se střetli už jen na exhibiční úrovni v sezoně 2020. Nejprve na turnaji během koronavirové pauzy a pak v Tenisové extralize. V obou případech měl navrch Lehečka.
Lehečka získal loni v Brisbane svůj druhý a zatím poslední kariérní titul. Oba triumfy na nejvyšším okruhu slavil právě na australské půdě, předloni ovládl Adelaide. Také Macháč má za sebou jeden start v Brisbane, před dvěma roky došel z kvalifikace do druhého kola.
Mezi nejvýše nasazenými jsou kromě Lehečky ještě bývalý lídr žebříčku a grandslamový šampion Daniil Medveděv, Alejandro Davidovich a Tommy Paul. Medveděv zatím startoval v Brisbane jen v roce 2019 a padl až ve finále s Keiem Nišikorim.
Po dlouhé době se na tour představí Nick Kyrgios. Australský bouřlivák dostal od pořadatelů divokou kartu a odehraje první oficiální zápas od loňského března. Soupeřem bývalé světové třináctky bude Aleksandar Kovacevic.
