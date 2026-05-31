Nejvíc winnerů na French Open. Menšíkovi pomáhá i horko, nepochybuje expert
Menšík loni triumfoval na turnaji Masters v Miami a stal se jedním z nejsledovanějších hráčů na okruhu. Jenže od té doby získal jen jeden turnajový titul – na méně významném klání v Aucklandu. Postup do čtvrtfinále na grandslamovém turnaji je tak jedním z jeho největších úspěchů. "Pro Jakuba je to opravdu velký milník. A musím upřímně říct, že jsem nevěřil, že by zrovna v Paříži mohl takhle uspět," říká bývalý tenista Dušan Lojda.
Menšík po loňském posunu do TOP 20 spíš stagnoval a v antukové sezoně se trápil. Jeho zatím úspěšná dramata v Paříži jsou víceméně překvapením. Přesvědčivě totiž nehrál český mladík ani v Hamburku nebo v Římě. "On sice mluvil o tom, že má antuku rád, že na ní vyrůstal. Ale klobouk dolů, jak to Paříži zvládá hlavně po mentální stránce," dodává Lojda.
Menšíkův postup mezi nejlepších osm vypadá jako velká dřina. Co říkáte na jeho vystoupení? Po druhém kole nemohl vstát z kurtu, naposledy ale skvěle odehrál další pětisetový duel.
"Celé Roland Garros je fyzicky náročné a všichni jsou samozřejmě skvěle připraveni. Může vás nachytat vedro, Jakub si prošel hodně těžkým momentem, ale viděli jsme, že ani Sinner není nesmrtelný. Ale mně se líbí, jak to zvládá celkově. Měl opravdu extrémně těžké druhé kolo s Marianem Navonem, potom šel hrát proti odpočatému De Minaurovi. Je vidět, že zejména takticky a mentálně má navrch nad ostatními."
Prošel přes Alexe De Minaura, se kterým prohrál předchozích pět utkání…
"A dostal s ním v prvním setu 0:6... Pak to ale všechno změnil. Nenechal ho hrát ten jeho tenis a výborně zkracoval hru. Hodně využíval drop shoty, parádně servíroval. Vlastně pak soupeři, kterého nikdy neporazil, nedal vůbec šanci."
A s Rubljovem? Tam to chvíli vypadalo, že ztratil kontrolu nad zápasem…
"Byl to další extrémní pětisetový duel. První dvě sady hrál výborně, aktivně. Pak jakoby mu došla mu šťáva, což by se dalo chápat, vzhledem k předchozím zápasům."
Bylo vidět, že se může spolehnout na bekhendový return…
"Není tajemstvím, že bekhend je Jakubův lepší úder. Dal z něj několik přímých bodů proti prvnímu podání. Returnoval výborně. Ale šlo o to, že musel být na příjmu aktivní. Protože pokud dáte Rubljovovi trošku volnější úder, hned vás dostane do defenzivy. Hlavně první dva sety a pak konec pátého hrál velmi aktivně a to se mu vrátilo."
Měnil se v poslední době nějak Menšíkův tenis? Co je nyní jeho největší zbraní?
"O hlavě už jsme mluvili. Ale na kurtu je to i zmíněná aktivita, to že jde naproti vítězným úderům. V koncovce s Rubljovem to ukázal, byl tam aktivní forhend, žádné čekání na chybu. A když porovnám jeho hru s loňskem, myslím že před rokem hrál hodně vzadu za čárou. Letos je naopak - a určitě se na tom pracovalo - blíž k základní čáře. Je také víc ve hře, nebojí se jít na síť. Ta aktivní hra mu svědčí a zároveň tenis tímhle směrem spěje. V Paříži má na kontě nejvíc winnerů ze všech hráčů."
Jak je možné, že to funguje i na antuce, která by mu vzhledem k tělesným parametrům tolik svědčit neměla?
"Na antuce se musíte dobře hýbat a Jakub má pohyb velmi dobrý. A pak si myslím, že mu paradoxně pomáhá počasí. V Paříži je velké vedro, třeba i 35 stupňů Celsia, což je samozřejmě na jednu stranu extrémně těžké, ale také to nese výhodu, že míče opravdu rychle létají. A on si umí pomoci servisem."
Mění se antukový tenis? Mezi čtvrtfinalisty jsou nyní už tři hráči, kteří mají skoro dva metry výšky. Zverev, Jodar, Menšík...
"Tenis, stejně jako všechno, se zrychluje. Už to není jako dřív, kdy byl schopný se mezi těmi nejlepšími držet třeba Diego Schwartzmann. Dnes by asi mezi desítkou nebyl. Všichni dnes výborně servírují, a těch držáků, se kterými hrajete patnáctkrát přes síť je míň a míň. I když De Minaur nebo Ruud si pořád své odehrají. Nemyslím, že by se prvním podáním dal vystřílet titul na French Open, pořád to bude o mezihře. Ale samozřejmě ten benefit, když máte dobrý servis a první úder a diktujete potom hru, bývá rozhodující. O úspěchu spíš rozhoduje aktivita."
Nyní stojí v cestě Joao Fonseca. Jak velkou šanci má Menšík na další postup?
"Pro oba dva je to jedinečná šance dostat se do semifinále. Oba jsou v tomhle světě noví, mladí. Fonseca hraje neskutečně, porazil Djokoviče, pak vcelku přesvědčivě i Ruuda. Přijel se na něj podívat Gustavo Kuerten, je to pro něj hodně emotivní. Ale já a upřímně věřím Menšíkovi. Je dle mého pohledu o trošku víc zkušenější, už dřív nějaké velké zápasy hrál. Bude to otevřené."
Menšík – Fonseca (úterý, 11:00)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
