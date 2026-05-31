French Open: Překvapivý program a šlágr jedniček. Outsider českého původu zkusí další šok

DNES, 06:00
Pořadatelé French Open překvapili pondělním hracím plánem, jelikož večerní zápas na centrálním dvorci obstarají ženy. A to aktuální světová jednička Aryna Sabalenková proti bývalé světové jedničce Naomi Ósakaové. O postup do čtvrtfinále bude bojovat také Zachary Svajda. Američan českého původu se pokusí způsobit v areálu Rolanda Garrose další šok. Program startuje v 11:00.
Aryna Sabalenková sehraje šlágr s Naomi Ósakaovou (© MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 1. 6.

Cobolli (10-It.) – Z. Svajda (USA) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)
Sabalenková (1-) – Ósakaová (16-Jap.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

 

Pořadatelé překvapili, večer nastoupí ženy

Pokud nepočítáme ročník 2021 výrazně omezený pandemií koronaviru, tak teprve potřetí obstarají večerní duel na centrálním dvorci na French Open ženy. V minulosti pořadatelé nasadili do Night Session dámský zápas pouze v ročnících 2022 (Alizé Cornetová – Jelena Ostapenková) a 2023 (Aryna Sabalenková – Sloane Stephensová). V posledních dvou edicích vždy nastupovali ve večerním programu na kurtu Philippea Chatriera výhradně muži.

Letos však po dlouhé odmlce obstarají Night Session ženy. Konkrétně půjde o souboj aktuální světové jedničky Aryny Sabalenkové s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou. Organizátoři jistě doufají, že o zápas bude zájem a nebude mít příliš rychlý průběh. Loňská finalistka Sabalenková totiž bude plnit roli jasné favoritky a Ósakaová je na antuce velmi zranitelná. Vždyť v osmifinále French Open je vůbec poprvé.

Čtyřnásobné grandslamové šampionky se zatím střetly třikrát. Na US Open 2018 uspěla Ósakaová, která nakonec celý turnaj ovládla. Letos se ale karta otočila. Sabalenková měla navrch v Indian Wells, a to jasně ve dvou setech, a pak suverénně otočila souboj na antuce v Madridu. Shodou okolností se i počtvrté potkávají v osmifinálové fázi.

Outsider s českými kořeny o další šok

Zachary Svajda píše na pařížské antuce neuvěřitelný příběh. Američan českého původu se už dvakrát vzepřel roli obrovského outsidera. Konkrétně proti Alexeiovi Popyrinovi v prvním kole a Franciscovi Cerúndolovi ve třetí rundě, přičemž vítězství nad Argentincem zapsal přesně v den narozenin svého otce, který bohužel loni v říjnu podlehl rakovině. Další šanci zaznamenat naprosto nečekaný skalp dostane v osmifinálovém souboji se světovou čtrnáctkou Flaviem Cobollim.

Zatímco Ital je v osmifinále grandslamů podruhé (loňské čtvrtfinále ve Wimbledonu), Svajda nikdy předtím nepřekročil na majorech druhé kolo. Navíc si ho zahrál jen dvakrát, vždy na domácím US Open. Proti Cobollimu bude cílit na teprve pátý kariérní skalp TOP 50 a ten žebříčkově nejcennější. Italský favorit je nicméně na antuce velmi silný, do osmifinále French Open proletěl bez ztráty jediného setu a očekává se, že senzační jízdu Svajdy zastaví.

Na programu je zbytek osmifinálových duelů. V akci budou také Félix Auger-Aliassime, Frances Tiafoe či grandslamová šampionka Madison Keysová. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Pondělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 11:00 SELČ)
1. Cobolli (10-It.) – Z. Svajda (USA)
2. Chwaliňská (Pol.) – Parryová (Fr.)
3. Auger-Aliassime (4-Kan.) – Tabilo (Chile) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Sabalenková (1-) – Ósakaová (16-Jap.) / nejdříve ve 20:15 SELČ


COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Potapovová (28-Rak.) – Kalinská (22-)
2. Keysová (19-USA) – Šnajderová (25-)
3. J. M. Cerúndolo (Arg.) – M. Berrettini (It.)
4. Tiafoe (19-USA) – Arnaldi (It.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
