Návratu Sereny nerozumím. Kdy vlastně odehrála poslední zápas? nechápe McEnroe
Williamsová získala divokou kartu do čtyřhry na turnaji v Queen's, kde nastoupí po boku Kanaďanky Victorie Mbokové. O dalším programu Williamsové se intenzivně spekuluje a mnozí očekávají, že se americká legenda poprvé od roku 2022 vrátí také do Wimbledonu.
V rozhovoru pro TNT Sports během Roland Garros vyjádřil John McEnroe překvapení nad touto zprávou a zároveň naznačil možný důvod návratu bývalé světové jedničky. "Jsem napůl šokován, že se k tomu ve svém věku rozhodla po dvou dětech a po tom, čeho dosáhla," řekl po boku bývalých britských tenistek Johanny Kontaové a Laury Robsonové.
"Vím, že po narození prvního dítěte nevyhrála žádný velký turnaj, a vím, že to chtěla dokázat, takže předpokládám, že byla trochu zklamaná, že se jí to nepodařilo. Možná to chce napravit. Musím se přiznat, že přesto návratu Sereny nerozumím. Nicméně kdy vlastně odehrála poslední zápas? Před čtyřmi nebo pěti lety?" dodává McEnroe.
A pokračuje: "Bude to pro Serenu velká výzva. Otázkou je, proč nehraje se sestrou. Pro Mbokovou ale je to něco naprosto mimořádného. Bude hrát s někým, ke komu vzhlíží, a určitě nikdy nevěřila tomu, že bude mít šanci si s ní zahrát.“
Robsonová, která je ředitelkou turnaje v Queen's Clubu, je ohledně návratu Williamsové na kurty velmi optimistická. "Je prostě skvělé mít tak velké jméno zpět v akci, jsem nadšená a fanoušci jistě také. Téměř nezáleží na tom, jak dopadne, už jen fakt, že se vrací, je neuvěřitelný."
Kontaová si rovněž myslí, že návrat Williamsové může být pro tenis i travnatou část sezóny jen přínosem. "Když nic jiného, tak jen tím, že o tom lidé mluví," vysvětlila. "Je to velká příležitost pro lidi, pro mladé, dokonce i pro mladší tenistky, které na Tour teprve začínají. Nikdy ji neviděly v reálném životě. Bude to zážitek. Jsem trochu v šoku. Ale proč ne?"
Ženský turnaj v Queen's odstartuje 8. června, pouhé dva dny po finále ženské dvouhry na Roland Garros. Na startovní listině jsou v současnosti hráčky jako Jelena Rybakinová, Jessica Pegulaová a Amanda Anisimovová.
