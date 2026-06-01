Návratu Sereny nerozumím. Kdy vlastně odehrála poslední zápas? nechápe McEnroe

DNES, 19:40
Serena Williamsová (44) šokovala tenisový svět oznámením svého návratu na kurty čtyři roky poté, co naposledy odehrála profesionální zápas. Rozhodnutí třiadvacetinásobné grandslamové šampionky zaskočilo i Johna McEnroea. "Moc tomu nerozumím," přiznal.
Serena Williamsová se vrací zpět do profesionálního tenisu (@ Stephanie Tacy/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Williamsová získala divokou kartu do čtyřhry na turnaji v Queen's, kde nastoupí po boku Kanaďanky Victorie Mbokové. O dalším programu Williamsové se intenzivně spekuluje a mnozí očekávají, že se americká legenda poprvé od roku 2022 vrátí také do Wimbledonu.

V rozhovoru pro TNT Sports během Roland Garros vyjádřil John McEnroe překvapení nad touto zprávou a zároveň naznačil možný důvod návratu bývalé světové jedničky. "Jsem napůl šokován, že se k tomu ve svém věku rozhodla po dvou dětech a po tom, čeho dosáhla," řekl po boku bývalých britských tenistek Johanny Kontaové a Laury Robsonové.

"Vím, že po narození prvního dítěte nevyhrála žádný velký turnaj, a vím, že to chtěla dokázat, takže předpokládám, že byla trochu zklamaná, že se jí to nepodařilo. Možná to chce napravit. Musím se přiznat, že přesto návratu Sereny nerozumím. Nicméně kdy vlastně odehrála poslední zápas? Před čtyřmi nebo pěti lety?" dodává McEnroe.

A pokračuje: "Bude to pro Serenu velká výzva. Otázkou je, proč nehraje se sestrou. Pro Mbokovou ale je to něco naprosto mimořádného. Bude hrát s někým, ke komu vzhlíží, a určitě nikdy nevěřila tomu, že bude mít šanci si s ní zahrát.“

Robsonová, která je ředitelkou turnaje v Queen's Clubu, je ohledně návratu Williamsové na kurty velmi optimistická. "Je prostě skvělé mít tak velké jméno zpět v akci, jsem nadšená a fanoušci jistě také. Téměř nezáleží na tom, jak dopadne, už jen fakt, že se vrací, je neuvěřitelný."

Kontaová si rovněž myslí, že návrat Williamsové může být pro tenis i travnatou část sezóny jen přínosem. "Když nic jiného, tak jen tím, že o tom lidé mluví," vysvětlila. "Je to velká příležitost pro lidi, pro mladé, dokonce i pro mladší tenistky, které na Tour teprve začínají. Nikdy ji neviděly v reálném životě. Bude to zážitek. Jsem trochu v šoku. Ale proč ne?"

Ženský turnaj v Queen's odstartuje 8. června, pouhé dva dny po finále ženské dvouhry na Roland Garros. Na startovní listině jsou v současnosti hráčky jako Jelena Rybakinová, Jessica Pegulaová a Amanda Anisimovová.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Přidat komentář
Mantra
01.06.2026 19:43
zhubla 73kg, tak to musí někde být znát, třeba v pohybu, nebo horším servisu - dostane na prdel a zase skončí. Vydělí balík, co Jiná z top 100 nedostane za tři roky a pohoda
Nola
01.06.2026 19:50
ona nepotrebuje zarabat, podla mna stale tazi zo sponzorskych zmluv a manzela asi tiez nema chudobneho, skor potrebuje na seba upriamit pozornost, ona bola vzdy tak trochu exibicionistka
Mantra
01.06.2026 19:50
nepíšu, že potřebuje
Mantra
01.06.2026 19:52
když někde je něco napsané, ještě nemusí znamenat, že dotyčného motivace jsou tím směrem, jsem to napsal jako holý fakt dovětek a nakonec postu.
Nola
01.06.2026 19:53
ved sa nedurdi tolko, nesvedci ti to, tak som to nepochopila, prepac
Mantra
01.06.2026 19:55
jsem v klidu, jen se snažím vysvětlit myšlenku, někdy jsou trochu moc zamotané a chápu, že když to ne není hornouherštinou, je to na dlouhé lokte (to byl vtip - viď dnešní raná debata)
pantera1
01.06.2026 19:54
V tom si sou podobný s trblietkavou Naomi, si měly dát toho debla spolu, mohly se trumfovat která vyleze ve víc kýčovitým vohozu .
Mantra
01.06.2026 19:57
nikdy nezapomenu na ten skafandr, ve kterém se velryba objevila na kurtu
pantera1
01.06.2026 19:59
Zachraňte Sirénu
Mantra
01.06.2026 19:58
a Naomi náhodou jede prostě japonskou vlnu, někomu to nevadí - mě
