Rozchod s Riklem? Tenisově mi to v tu chvíli nedávalo smysl, říká Nouza
"Rozehrávali jsme se proti sobě, každý na jiné straně sítě, ale vypadali jsme úplně stejně. Samozřejmě se oba moc dobře známe. Oba jsme strašně moc chtěli vyhrát a dali jsme do toho všechno. Nakonec se to překlopilo na naši stranu, z toho mám samozřejmě radost," vyprávěl Nouza.
I při zápase bylo patrné, že ještě před pár týdny tvořili úspěšnou dvojici. Měli stejné oblečení. Každý ale jiného spoluhráče.
Rikl totiž po relativně úspěšném období, kdy s Nouzou poprvé prošel na grandslamu mezi osmičku nejlepších párů a dostal i příležitost zahrát si Davis Cup za Česko, změnil parťáka. Začal se na kurtu objevovat s Adamem Pavláskem.
"Vůbec jsem to nečekal a nepočítal s tím. Páťa mi to oznámil jako hotovou věc po turnajích na Blízkém východě v Dauhá a Dubaji. Já jsem určitě chtěl pokračovat. Tenisově mi to v tu chvíli nedávalo smysl," kroutil hlavou Nouza.
"Po úspěšném Davis Cupu a Austrálii mě to mrzelo o to víc. Říkal jsem si, že když spolu vydržíme, mohli bychom se v září dostat do O2 areny, zahrát si proti Americe, což by byl můj další splněný sen. Ale tohle je byznys a bylo to zkrátka jeho rozhodnutí," dodal smutně.
S Oberleitnerem si sedli
Zatímco Rikl s Pavláskem společně začali od začátku dubna, Nouza nového deblového spoluhráče musel hledat. Původně se domluvil s Belgičanem Joranem Vliegenem, ten si ale poranil úpon v lokti.
S Rakušanem Oberleitnerem se dal dohromady na konci dubna a Roland Garros je jejich třetím společným turnajem. "Těžko dělat závěry, ale už od prvního dne jsem z nás byl nadšený. Lidsky jsme si naprosto sedli, je to hrozně fajn kluk a máme pohodu. To, že se teď dostavily i výsledky, je úžasný bonus a jsem za to strašně rád. Podle mě je ale hlavní mít pozitivní zázemí mimo kurt," uvedl Nouza.
V boji o postup do semifinále narazí česko-rakouská dvojice na nasazené pětky Andreu Vavassoriho a Simoneho Bolelliho. Už nyní je jisté, že po French Open bude Nouza nejlepším českým deblistou na žebříčku. Rikla i Pavláska přeskočí a vylepší si své kariérní maximum. A případný postup do semifinále by pak mohl být jeho vůbec největším úspěchem.
"Je trochu zázrak, že tady ještě jsme. Hned po příletu minulou sobotu jsme si jednou zatrénovali a druhý den mi vylétly horečky ke 39 stupňům. Trápily mě střevní potíže, které se mě držely několik dní," vyprávěl Nouza.
Jako dar z nebes přišlo odstoupení soupeřů ve 2. kole. "Dostal jsem k dobru dva dny na zotavenou, ale už to, že jsme vůbec nastoupili na kurt, jsem bral jako první vítězství. Čtvrtfinále je velký úspěch, ale chtěl bych to tentokrát posunout ještě o kus dál," uzavřel Nouza.
Nouza/Oberleitner – Bolelli/Vavassori (úterý 2. června)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
České derby po šokujícím rozchodu vyhrál Nouza. Na French Open vyřadil dva krajany
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře