Rozchod s Riklem? Tenisově mi to v tu chvíli nedávalo smysl, říká Nouza

DNES, 18:30
Stejně jako v lednovém grandslamu v Melbourne, tak i v Paříži se dostal do čtvrtfinále. Tentokrát ale s jiným parťákem. Petr Nouza hraje od dubna po boku rakouského deblisty Neila Oberleitnera a pomalu zapomíná na hořký konec souhry s Patrikem Riklem. Svého nedávného spoluhráče shodou okolností v osmifinále Roland Garros vyřadil.
Petr Nouza během French Open (@ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

"Rozehrávali jsme se proti sobě, každý na jiné straně sítě, ale vypadali jsme úplně stejně. Samozřejmě se oba moc dobře známe. Oba jsme strašně moc chtěli vyhrát a dali jsme do toho všechno. Nakonec se to překlopilo na naši stranu, z toho mám samozřejmě radost," vyprávěl Nouza.

I při zápase bylo patrné, že ještě před pár týdny tvořili úspěšnou dvojici. Měli stejné oblečení. Každý ale jiného spoluhráče.

Rikl totiž po relativně úspěšném období, kdy s Nouzou poprvé prošel na grandslamu mezi osmičku nejlepších párů a dostal i příležitost zahrát si Davis Cup za Česko, změnil parťáka. Začal se na kurtu objevovat s Adamem Pavláskem.

"Vůbec jsem to nečekal a nepočítal s tím. Páťa mi to oznámil jako hotovou věc po turnajích na Blízkém východě v Dauhá a Dubaji. Já jsem určitě chtěl pokračovat. Tenisově mi to v tu chvíli nedávalo smysl," kroutil hlavou Nouza.

"Po úspěšném Davis Cupu a Austrálii mě to mrzelo o to víc. Říkal jsem si, že když spolu vydržíme, mohli bychom se v září dostat do O2 areny, zahrát si proti Americe, což by byl můj další splněný sen. Ale tohle je byznys a bylo to zkrátka jeho rozhodnutí," dodal smutně.

S Oberleitnerem si sedli

Zatímco Rikl s Pavláskem společně začali od začátku dubna, Nouza nového deblového spoluhráče musel hledat. Původně se domluvil s Belgičanem Joranem Vliegenem, ten si ale poranil úpon v lokti.

S Rakušanem Oberleitnerem se dal dohromady na konci dubna a Roland Garros je jejich třetím společným turnajem. "Těžko dělat závěry, ale už od prvního dne jsem z nás byl nadšený. Lidsky jsme si naprosto sedli, je to hrozně fajn kluk a máme pohodu. To, že se teď dostavily i výsledky, je úžasný bonus a jsem za to strašně rád. Podle mě je ale hlavní mít pozitivní zázemí mimo kurt," uvedl Nouza.

V boji o postup do semifinále narazí česko-rakouská dvojice na nasazené pětky Andreu Vavassoriho a Simoneho Bolelliho. Už nyní je jisté, že po French Open bude Nouza nejlepším českým deblistou na žebříčku. Rikla i Pavláska přeskočí a vylepší si své kariérní maximum. A případný postup do semifinále by pak mohl být jeho vůbec největším úspěchem.

"Je trochu zázrak, že tady ještě jsme. Hned po příletu minulou sobotu jsme si jednou zatrénovali a druhý den mi vylétly horečky ke 39 stupňům. Trápily mě střevní potíže, které se mě držely několik dní," vyprávěl Nouza.

Jako dar z nebes přišlo odstoupení soupeřů ve 2. kole. "Dostal jsem k dobru dva dny na zotavenou, ale už to, že jsme vůbec nastoupili na kurt, jsem bral jako první vítězství. Čtvrtfinále je velký úspěch, ale chtěl bych to tentokrát posunout ještě o kus dál," uzavřel Nouza.

Nouza/Oberleitner – Bolelli/Vavassori (úterý 2. června)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
hanz
01.06.2026 19:33
Nám taky ne, ale což...
NOLE_unvaccinated_GOAT
01.06.2026 19:17
Beztak za tím stojí Pavlásek, ne? Jeho největší (a jediný?) tenisový úspěch je, že dokázal v mladém věku sbalit Petru Kvitovou. Na nepříliš dlouhou dobu. V tenise skoro ničeho nedosáhl. Tak je dobrý aspoň v takovýchto temných intrikách? V rozbíjení dlouhodobých tenisových partnerství?
com
01.06.2026 19:24
Milfka Kvitová a zajíček Pavlásek.. To byl teda pár smile
NOLE_unvaccinated_GOAT
01.06.2026 19:45
Vždyť jí bylo tak 25, když on ji sbalil, ne?
Mantra
01.06.2026 19:47
a jemu 15
frenkie57
01.06.2026 19:55
17 a 22
NOLE_unvaccinated_GOAT
01.06.2026 19:08
Nouze donutila Nouzi změnit parťáka!
com
01.06.2026 18:53
Chtelo by to titul, aby pukl Rikl závistí
Preview.lover
01.06.2026 19:04
pro Rikla je nemožné získat titul kdekoliv, když má po boku prokletého Pavláska
