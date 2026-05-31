České derby po šokujícím rozchodu vyhrál Nouza. Na French Open vyřadil dva krajany
Pavlásek/Rikl – Nouza/Oberleitner 2:6, 7:6, 3:6
Stejné oblečení, ale opačná strana kurtu. Rikl a Nouza poprvé po šokujícím konci jejich spolupráce museli nastoupit proti sobě a v sázce bylo hodně. Postup do čtvrtfinále French Open a vyrovnání osobního maxima na grandslamech pro všechny tři české tenisty včetně Pavláska.
Pikantní české derby mnohem lépe rozehráli Nouza s Rakušanem Oberleitnerem. V úvodním setu si snadno pohlídali všechny gamy na vlastním servisu a dvakrát Riklovi a Pavláskovi sebrali ze stavu 15:40 podání.
Druhé dějství už bylo podstatně vyrovnanější. Pavlásek s Riklem dokázali srovnat krok, a dokonce měli při skóre 4:3 tři brejkboly. Šance však nevyužili, sami žádnou soupeřům nenabídli a rozhodnout musel tie-break. V něm dominovalo české duo poměrem 7:1.
Zatímco Pavláskovi s Riklem se nepovedl ani jeden brejk, Nouza s Oberleitnerem slavili ve třetím gamu rozhodující sady už třetí a přiblížily se k postupu. Tento brejk jim nakonec stačil, jelikož si náskok uhájili až do konce duelu.
Překvapivé rozhodnutí! Rikl s Nouzou končí úspěšnou spolupráci
Zatímco Pavlásek (čtvrtfinále ve Wimbledonu 2023 a na Australian Open 2024) ani Rikl (čtvrtfinále na letošním Australian Open právě s Nouzou) své maximum na grandslamové scéně nevyrovnali, Nouza dostane šanci ho vylepšit.
Ve čtvrtfinále se Nouza s Oberleitnerem střetnou buď s italskými nasazenými pětkami Simonem Bolellim a Andreou Vavassorim.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře