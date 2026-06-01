Žádná Šwiateková. Polka z druhé stovky smetla poslední domácí naději a je ve čtvrtfinále!
Chwalinská – Parryová 6:3, 6:2
Příběh Chwalinské připomíná senzační jízdu Loïs Boissonové do semifinále loňského French Open. Čtyřiadvacetileté Polce k stejnému úspěchu chybí poslední krok, vše ale vylepšila faktem, že mezi nejlepší osmičku prošla přes kvalifikační boje. V Paříži si tak po vítězství nad Parryovou připsala už sedmé vítězství v řadě. Na své jízdě do čtvrtfinále navíc přišla o jediný set.
Do turnaje přitom Chwalinská vstupovala jako 114. hráčka světa. Postupně jí k postupu gratulovaly například Qinwen Zheng, Elise Mertensová, Maria Sakkariová a naposledy právě Parryová.
Francouzka, hnaná domácím publikem, držela v prvním setu s rozjetou soupeřkou krok do stavu 3:3, poté si už připisovala body pouze její soupeřka a po 48 minutách mohla slavit výhru v prvním setu 6:3. Ve druhém se podobný příběh opakoval. Tentokrát Parryová trápila soupeřku do stavu 2:2, poté opět nastartovala svou jízdu Chwalinská a po hodině a 35 minutách mohla slavit naprosto zasloužený postup do čtvrtfinále.
Chwalinská se tak naprosto překvapivě stala nejlepší polskou hráčkou na turnaji. Suverénní hvězda Iga Šwiateková, která místní turnaj ovládla už čtyřikrát, skončila už v osmifinále na v životní formě hrající Ukrajince Martě Kosťukové.
Maximem Polky na grandslamech bylo do této doby druhé kolo Wimbledonu z roku 2022. V žebříčku to dotáhla maximálně na 113. místo, v live rankingu je v současné době na výborné 49. příčce. Zároveň si tak zajistila místo polské dvojky za Šwiatekovou.
Její další soupeřkou bude ve vůbec prvním vzájemném střetnutí Ruska Kalinská. Ta si v Paříži zatím poradila s již zmiňovanou Boissonovou, krajankou Alinou Kornějevovou, Kolumbijkou Camilou Osoriovou a naposledy v obrovské bitvě s naturalizovanou Rakušankou Anastasií Potapovovou.
Do čtvrtfinále míří i Šnajderová
Poprvé mezi nejlepšími osmi na grandslamu je Ruska Diana Šnajderová. Dvaadvacetiletá levačka porazila 6:3, 3:6, 6:0 loňskou šampionku Australian Open Madison Keysovou z USA. Pětadvacátá nasazená Šnajderová narazí ve čtvrtfinále na vítězku atraktivního večerního souboje mezi čtyřnásobnými grandslamovými šampionkami Arynou Sabalenkovou z Běloruska a Japonkou Naomi Ósakaovou.
Výsledky ženské dvouhry na French Open
