Žádná Šwiateková. Polka z druhé stovky smetla poslední domácí naději a je ve čtvrtfinále!

DNES, 17:20
Aktuality 8
FRENCH OPEN - Na tento turnaj nikdy nezapomene. Polská tenistka a kvalifikantka Maja Chwalinská (24) postoupila už do čtvrtfinále French Open. K smutku domácích fanoušků vyřadila poslední francouzskou zástupkyni v pavouku ženské dvouhry Diane Parryovou (23) naprosto hladce 6:3, 6:2. Její další soupeřkou bude Ruska Anna Kalinská.
Profily hráčů
Chwalinska Maja
Parry Diane
Maja Chwalinská slaví senzační postup do čtvrtfinále French Open (@ ČTK / imago sportfotodienst / Marleen Fouchier)

Chwalinská – Parryová 6:3, 6:2

Příběh Chwalinské připomíná senzační jízdu Loïs Boissonové do semifinále loňského French Open. Čtyřiadvacetileté Polce k stejnému úspěchu chybí poslední krok, vše ale vylepšila faktem, že mezi nejlepší osmičku prošla přes kvalifikační boje. V Paříži si tak po vítězství nad Parryovou připsala už sedmé vítězství v řadě. Na své jízdě do čtvrtfinále navíc přišla o jediný set.

Do turnaje přitom Chwalinská vstupovala jako 114. hráčka světa. Postupně jí k postupu gratulovaly například Qinwen Zheng, Elise Mertensová, Maria Sakkariová a naposledy právě Parryová.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Francouzka, hnaná domácím publikem, držela v prvním setu s rozjetou soupeřkou krok do stavu 3:3, poté si už připisovala body pouze její soupeřka a po 48 minutách mohla slavit výhru v prvním setu 6:3. Ve druhém se podobný příběh opakoval. Tentokrát Parryová trápila soupeřku do stavu 2:2, poté opět nastartovala svou jízdu Chwalinská a po hodině a 35 minutách mohla slavit naprosto zasloužený postup do čtvrtfinále.

Chwalinská se tak naprosto překvapivě stala nejlepší polskou hráčkou na turnaji. Suverénní hvězda Iga Šwiateková, která místní turnaj ovládla už čtyřikrát, skončila už v osmifinále na v životní formě hrající Ukrajince Martě Kosťukové.

Maximem Polky na grandslamech bylo do této doby druhé kolo Wimbledonu z roku 2022. V žebříčku to dotáhla maximálně na 113. místo, v live rankingu je v současné době na výborné 49. příčce. Zároveň si tak zajistila místo polské dvojky za Šwiatekovou.

Její další soupeřkou bude ve vůbec prvním vzájemném střetnutí Ruska Kalinská. Ta si v Paříži zatím poradila s již zmiňovanou Boissonovou, krajankou Alinou Kornějevovou, Kolumbijkou Camilou Osoriovou a naposledy v obrovské bitvě s naturalizovanou Rakušankou Anastasií Potapovovou.

Do čtvrtfinále míří i Šnajderová

Poprvé mezi nejlepšími osmi na grandslamu je Ruska Diana Šnajderová. Dvaadvacetiletá levačka porazila 6:3, 3:6, 6:0 loňskou šampionku Australian Open Madison Keysovou z USA. Pětadvacátá nasazená Šnajderová narazí ve čtvrtfinále na vítězku atraktivního večerního souboje mezi čtyřnásobnými grandslamovými šampionkami Arynou Sabalenkovou z Běloruska a Japonkou Naomi Ósakaovou.

Výsledky ženské dvouhry na French Open

Nejvíc winnerů na French Open. Menšíkovi pomáhá i horko, nepochybuje expert

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
Přidat komentář
pantera1
01.06.2026 18:16
Siréna s Viki v deblu na trávě .
Reagovat
Diabolique
01.06.2026 17:42
Sakra, kdo vyhraje Chwalinska vs. Kalinska? Cekal bych Kalinska ale kurzova favoritka je Chwalinska???
Reagovat
chlebavevaju
01.06.2026 17:57
Tím líp ne? Pokud je vyšší kurz na Kalinskou, aspoň si nahrabeme.
Reagovat
Liverpool22
01.06.2026 18:02
Asi se přihlíží k momentální formě a taky věku. Podobně je to s Martou, která je podle kurzu favoritka. Zápas Maja + Anna je dost nečitelný - může na ně dolehnout tíha okamžiku. Anna sice už ve ČF jednou byla ale nyní bude cítit velkou šanci na semíčko. Takže těžko tipovat - je to 50:50 stejně jako UA derby.
Reagovat
pantera1
01.06.2026 17:23
To bych moc nevykřikovala, aby se nám Iguška nesesypala úplně. Tohle už by v Manacoru dávali těžko dohromady.
Reagovat
Nola
01.06.2026 17:35
mna skor napadlo, ze sa hrali 3 zapasy alebo si autor clanku uvedomil, ze je neeticke pisat o vitazkach, aj ked Kalinska ma ukrajinsku mamu a na Ukrajine celu matkinu rodinu, ktoru navstevuje, ta to musi mat velmi tazke, ale to tu nikto nespomina, lebo ......
Reagovat
Liverpool22
01.06.2026 18:04
To jsem nevěděl, že Anna má mamku Ukrajinku, ale vždy jsem si říkal, že jméno je spíš někam směrem na Bělorusko. Já vím, že má bráchu, který hraje fotbal a má pěknou přítelkyni - nyní však už ani nevím kde hraje.
Reagovat
Oin
01.06.2026 18:21
V Nižném Novgorodě.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist