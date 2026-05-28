Návrat Sereny Williamsové potvrzen! Legendární Američanka požádala o divokou kartu
Poslední soutěžní zápas odehrála Williamsová 3. září 2022 na domácím US Open, kde ve třetím kole podlehla Ajle Tomljanovicové. Pořadatelé newyorského majoru jí uspořádali pompézní rozlučku, nicméně sama americká legenda nikdy kariéru oficiálně neukončila.
Prakticky od této chvíle se v tenisovém světě neustále šířily spekulace ohledně jejího comebacku na kurty. Ty ještě víc rozvířil fakt, že Williamsová loni vstoupila do antidopingového programu, v němž musí tenista či tenistka figurovat šest měsíců, aby se mohl návrat uskutečnit.
Teď je ale spekulacím konec. Britský deník The Telegraph totiž přišel s informací, že jedna z největších tenisových ikon se skutečně vrací na kurty. A to už velmi brzy na turnaji v londýnském Queen's Clubu, od jehož pořadatelů by měla dostat divokou kartu.
Podle dostupných informací chce hrát v londýnském Queen's Clubu, kde ženský turnaj startuje 8. června, čtyřhru po boku kanadské hvězdy Victorie Mbokové. O divokou kartu požádala také do Berlína a na Wimbledon. Zda bude účinkovat na těchto akcích i ve dvouhře, což je pravděpodobné, zatím nebylo potvrzeno.
Williamsová patří mezi největší tenisové ikony. Na kontě má 23 grandslamových titulů ve dvouhře a samozřejmě byla i světovou jedničkou. O návrat se pokoušela už před pár lety po porodu dcery a poslední triumf slavila na začátku sezony 2020 v Aucklandu. Na konci září oslaví 45. narozeniny.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale v tom deblu to nemusí být úplně beznadějné, když i Výnas dokázala loni na US Open uplácat čtvrtfinále... Akorát to chce k sobě někoho mladého a běhavého, jako to teď plánuje s Mboko. Jestli budou hrát ségry spolu, tak to si neumím moc představit kdo to za ně odtahá. Jenom zkušeností a síla nestačí.