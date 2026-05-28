Návrat Sereny Williamsové potvrzen! Legendární Američanka požádala o divokou kartu

DNES, 14:30
Spekulace kolem návratu Sereny Williamsové jsou konečně pryč a comeback jedné z největších tenisových ikon byl potvrzen. Podle britského deníku The Telegraph se americká legenda vrátí na kurty už za pár dní a požádala pořadatele londýnského turnaje o divokou kartu.
Serena Williamsová se brzy vrátí na kurty (© JEAN CATUFFE / JEAN CATUFFE / DPPI VIA AFP)

Poslední soutěžní zápas odehrála Williamsová 3. září 2022 na domácím US Open, kde ve třetím kole podlehla Ajle Tomljanovicové. Pořadatelé newyorského majoru jí uspořádali pompézní rozlučku, nicméně sama americká legenda nikdy kariéru oficiálně neukončila.

Prakticky od této chvíle se v tenisovém světě neustále šířily spekulace ohledně jejího comebacku na kurty. Ty ještě víc rozvířil fakt, že Williamsová loni vstoupila do antidopingového programu, v němž musí tenista či tenistka figurovat šest měsíců, aby se mohl návrat uskutečnit.

Teď je ale spekulacím konec. Britský deník The Telegraph totiž přišel s informací, že jedna z největších tenisových ikon se skutečně vrací na kurty. A to už velmi brzy na turnaji v londýnském Queen's Clubu, od jehož pořadatelů by měla dostat divokou kartu.

Podle dostupných informací chce hrát v londýnském Queen's Clubu, kde ženský turnaj startuje 8. června, čtyřhru po boku kanadské hvězdy Victorie Mbokové. O divokou kartu požádala také do Berlína a na Wimbledon. Zda bude účinkovat na těchto akcích i ve dvouhře, což je pravděpodobné, zatím nebylo potvrzeno.

Williamsová patří mezi největší tenisové ikony. Na kontě má 23 grandslamových titulů ve dvouhře a samozřejmě byla i světovou jedničkou. O návrat se pokoušela už před pár lety po porodu dcery a poslední triumf slavila na začátku sezony 2020 v Aucklandu. Na konci září oslaví 45. narozeniny.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

GaelM
28.05.2026 16:52
Jen pojď, pojď, rádi se podíváme jak dostáváš na budku

Ale v tom deblu to nemusí být úplně beznadějné, když i Výnas dokázala loni na US Open uplácat čtvrtfinále... Akorát to chce k sobě někoho mladého a běhavého, jako to teď plánuje s Mboko. Jestli budou hrát ségry spolu, tak to si neumím moc představit kdo to za ně odtahá. Jenom zkušeností a síla nestačí.
easymoneysniper
28.05.2026 16:46
over/under 2.5 rozhodčích obviněných z rasismu?
HankMoody
28.05.2026 16:43
Naprosto nechutné, co je na tom obrázku. Sere na Williams, nechutné vulgarity.
Nereknu
28.05.2026 16:19
Já se na ní těším, bude to zajímavej vítr do plachet. Do singla ale asi nezasáhne, podle mě všechno směřuje k tomu, že se rozloučí na US Open společně po boku ségry v deblu.
jackiec
28.05.2026 16:31
Kvůli deblu by se nevracela
Nereknu
28.05.2026 16:49
Ona by se nevracela vůbec, jak říkám, podle mě všechno směřuje k rozloučení na US Open s Venus.
GaelM
28.05.2026 16:53
GaelM
28.05.2026 16:49
chlebavevaju
28.05.2026 15:29
Návrat vrchní MATKY!!!
com
28.05.2026 15:56
Velematka se vrací
jir6
28.05.2026 15:25
Královna všech matek je zpět, konečně
aligo
28.05.2026 15:22
Sice ji nemám rád, ale jsem na to teda zvědavej
Ela-fon-isi
28.05.2026 14:53
Uspěje Serenka nebo jen zazáří, vydělá prachy a bude dál celebritovat?
kureee
28.05.2026 15:41
Prachy asi vydělat nepotřebuje, když má aktuální jmění kolem 350 milionů dolarů ????
Vlk-v-trave
28.05.2026 14:49
Jestli sleduje jak holky hraji na trave.... tak se ani nedivim:-))) ze to chce zkusit...
GaelM
28.05.2026 16:53
Saulnier
28.05.2026 14:41
A je to tu ...
PTP
28.05.2026 14:34
Nasrat!
pantera1
28.05.2026 14:49
A rozmazat!!
