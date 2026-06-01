Sabalenková v hvězdném souboji zdolala Ósakaovou, na French Open je ve čtvrtfinále

DNES, 20:00
Aktuality 57
FRENCH OPEN - Aryna Sabalenková dál může snít sen o zisku prvního titulu z French Open. V osmifinálovém zápase přehrála v duelu čtyřnásobných grandslamových šampionek japonskou hvězdu Naomi Ósakaovou po setech 7:5, 6:3. O postup do semifinále si světová jednička zahraje s Ruskou Dijanou Šnajderovou.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Sabalenka Aryna
Aryna Sabalenková po zápase s Naomi Ósakaovou (@ JULIEN DE ROSA / AFP)

Sabalenková – Ósakaová 7:5, 6:3

Už dvakrát se v letošní sezoně potkaly Sabalenková s Ósakaovou, v obou případech byla úspěšnější běloruská hvězda. Do třetího duelu v sezoně vstoupily obě tenistky s maximální agresivitou. První hru i přes drobné komplikace nakonec získala na svou stranu Japonka, navíc chybující a nervózním dojmem působící Sabalenková vzápětí přišla o servis a prohrávala 0:2.

Ve třetí hře ale bývalá světová jednička nemohla trefit první podání a výborně returnující soupeřka toho okamžitě využila a snížila na rozdíl jediného gamu. Servis naopak skvěle zafungoval úřadující tenisové královně, která i díky třem esům rychle srovnala krok. Obě hráčky se prezentovaly svým typickým agresivním tenisem od základní čáry. V následujících dvou hrách neuhrála tenistka na returnu ani bod a stav byl vyrovnaný – 3:3.

Ósakaová neměla problém se favoritce přizpůsobit v agresivitě úderů a první dějství tak za stavu 5:5 mířilo do dramatického závěru. Rodačka z Minsku předvedla v jedenácté hře svou extratřídu. Využila lehce opatrnější hru soupeřky, sama přidala na agresivitě a podruhé v zápase uspěla na returnu. Šanci na zisk první sady si již utéct nenechala a po 47 minutách a výsledku 7:5 šla do vedení 1:0.

Japonka, která se nikdy ve své kariéře tak daleko na French Open nedostala, se postupem času dostávala pod tlak přesně hrající rivalky. Ve třetím gamu se ale dokázala na svém podání otočit stav 0:30 a šla do vedení 2:1. Do ještě složitější situace se rodačka z Ósaky dostala za stavu 2:2, kdy čelila brejkbolu. I tentokrát si ale dokázala poradit a po nejdelším gamu zápasu se udržela ve hře.

Ósakaová se ale stále častěji dostávala do hluboké defenzivy. Za stavu 3:3 už své podání udržet nedokázala a Sabalenková šla poprvé ve druhé sadě do vedení. Běloruská hvězda vzápětí brejk potvrdila dostala se do vedení už 5:3. Sabalenková už žádné problémy nedopustila, zápas dovedla do vítězného konce po setech 7:5, 6:3 a mohla slavit postup do čtvrtfinále.

"Naomi je skvělá hráčka, hraje velmi agresivní tenis. Jsem ráda, že jsem dokázala vyhrát. Bylo skvělé hrát night session před skvělými diváky. Bylo to poprvé, moc jsem si to užila," říkala po zápase spokojená vítězka.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková postoupila do čtvrtfinále French Open počtvrté v řadě a zároveň se jí to povedlo na posledních 14 majorech. V této fázi turnaje má bilanci 3:1, podlehla pouze před dvěma lety Míře Andrejevové. Už jen tři výhry ji dělí od premiérového pařížského triumfu a zisku pátého grandslamu a prvního mimo betony. O postup do semifinále si světová jednička zahraje s Ruskou Dijanou Šnajderovou.

Výsledky ženské dvouhry na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

57
Přidat komentář
misa
01.06.2026 22:26
Světová jednička Minimálně finále je by měla udělat.
Reagovat
bardunek666
01.06.2026 22:12
Arynko, pojď si pro titul!!!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.06.2026 22:34
Reagovat
tommr
01.06.2026 22:11
Hvězdnej souboj to byl jen co se týče Sabalenky. Osaka je na antuce jen průměrná hráčka. Průběh zápasu tomu taky odpovídal. Sabalenka to zvládla takříkajíc v suchým tričku ...
Reagovat
Liverpool22
01.06.2026 22:16
Aryna se musela soustředit, nic nepodcenit, ale defacto máš pravdu - zkušeně si to hlídala a bez větších problémů postoupila.
Reagovat
tommr
01.06.2026 22:20
jj měla to pořád pod kontrolou a stačilo jí trochu zabrat v závěrech obou setů ...
Reagovat
frenkie57
01.06.2026 21:23
Sabalenka je dominantní a to zejména na BP. Do stavu 5:5 to bylo celkem vyrovnaný, pak za to ovšem Sába vzala, ukořistila Naomi podání a bylo vymalováno. Očekávám, že druhý set už bude plně v její režii. Ne, že bych jí to přál, ale ona je prostě příliš dobrá.
Reagovat
frenkie57
01.06.2026 22:05
Sába to zvládla celkem na klid, hlavně ve druhém setu a já se ptám, kdo jí ještě může potrápit. Svitka, Kostička nebo Syslík. A myslím, jenom potrápit, ne porazit. Jinak řečeno, Amazonka bude s velkou pravděpodobností(tak 95%) slavit svůj 5GS.
Reagovat
Diabolique
01.06.2026 22:10
Kdo ji muze potrapit? Marketa. Pokud jeste nekdy bude hrat tenis.
Reagovat
aape
01.06.2026 22:19
Škoda že nemůže hrát, to už by byla Sába doma
Reagovat
Diabolique
01.06.2026 22:28
Treba jo ... posledne kdyz par mesicu nehrala, sla si jenom zkusit turnaj tak Sabu vyprovodila ve dvou setech.
Reagovat
Diabolique
01.06.2026 22:34
https://www.youtube.com/watch?v=pzy_BOt9KNU
Reagovat
Nereknu
01.06.2026 22:41
To je úplně irelevantní. Ty trávy v německu jsou totálně rychlý a zdá se, že to Sabalence úplně nevoní, + fakt, že na GS je Sába tak o dvě třídy lepší než všude jinde je taky ve hře.

Už ani nepamatuju, kdy se z GS pakovala s tím, že jasně prohrála. Prostě se zdá, že zatím nemá konkurenci na grandslamových dvorcích, Rybakina ji v tomhle (byť jí letos porazila ve finále AO) nesahá ani po kotníky.
Reagovat
Liverpool22
01.06.2026 22:47
Aryna je neuvěřitelně stabilní a emočně nezvládá pouze finále GS. Rybka si výbuchem na RG zavřela dveře na trůn, ale to platí i pro Coco či Igu. Takže letos těžko někdo Arynu sesadí z trůnu.
Reagovat
pantera1
01.06.2026 22:11
Všechny tři a Syslík by mohla hodně, umí jí prorazit. Aji bych si to přála
Reagovat
Liverpool22
01.06.2026 22:14
Mirra by mohla, ale nejdřív se musí dostat do finále smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.06.2026 22:37
finále těch "nejsympatičtějších" doufám nebude
Reagovat
Saulnier
01.06.2026 22:19
Uvidíme, kebyže Soranka padne vo štvrťku, nech pomyselný štafetový kolík preberie Mirra a vo finále ho zatne Sabe do pokriku
Ale spokojný budem aj so Sviťkou a Kostičkou, jednej z nich to prajem hneď po Soranke ešte viac
Reagovat
Saulnier
01.06.2026 22:12
Sorana ju zdolá opäť, hrdo a nemilosrdne so šarmom sebe vlastným ako v Ríme
Reagovat
pantera1
01.06.2026 22:13
Na tu jsem zapomněla
Reagovat
aape
01.06.2026 22:20
Reagovat
frenkie57
01.06.2026 22:20
2x do stejné řeky nevstoupíš a už vůbec ne v tak krátké době. Ale přál bych jí to moc, to by bylo hodně super.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.06.2026 22:38
Reagovat
Vlk-v-trave
01.06.2026 22:12
Je to tak... mamca Naomi se dnes snazila, ale bombardovani bylo nekompromisni... takze Nagasaki mame za sebou...

Myslim, ze Sabalenku zastavi az samotne finale...
Muj tip

SF
Sabalenka vs. Vcelka Maja
Svitolina vs. Cirstea

Finale: Sabalenka x Svitolina
Vitezka Elinka Maminka... po Clijsters budeme mit dalsi mamu jako vitezku. ;-)
Reagovat
tommr
01.06.2026 22:22
máš to dobře jen místo Cirstea tam patří Andreeva ...
Reagovat
Nereknu
01.06.2026 22:44
vůbec, Svitolina zítra vyletí s Martou. Andreeva zas rupne s Cirsteou. Finále bude Kostyuk - Sabalenka a Marta to pravděpodobně neunese a Saba si odnese první a poslední RG.
Reagovat
rkames
01.06.2026 21:07
Když vyhraje Sabalenka, tak bude všech 8 čtvrtfinalistek z východní Evropy, to se podle mě nikdy na GS nestalo
Reagovat
tommr
01.06.2026 22:14
jj 7 Slovanek a 1 Rumunka ...
Reagovat
Liverpool22
01.06.2026 22:24
smile smile
Reagovat
tommr
01.06.2026 22:28
a to ještě v osmifinále nečekaně vypadly Bencic, Swiatek a Potapova ...
Reagovat
frenkie57
01.06.2026 22:32
A v třetím kole Muška...
Reagovat
tommr
01.06.2026 22:35
a ve druhým Rybakina ...
Reagovat
Liverpool22
01.06.2026 22:20
Asi ne. Ve ČF - 3 Rusky, 2 Ukrajinky, 1 Běloruska, 1 Polka a slovanskou romantiku "kazí" Sorana, která je však také z výhodní Evropy. Škoda, že chybí naše holky. Propadák je to hlavně pro Američanky.
Reagovat
Vlk-v-trave
01.06.2026 21:05
Naomi elegantni nejen v outfitu, ale i v BH ve vyskoku ;-)
Zatim se drzi skvele...
Reagovat
Vlk-v-trave
01.06.2026 21:17
sakra...
Reagovat
Vlk-v-trave
01.06.2026 21:18
Ted je to drsna delostrelba... no to asi Naomi neustoji... prvni set v haji...
Reagovat
Mantra
01.06.2026 20:50
No nic. Jdu s tou mlu do hajan. Bude to lepsi zabava
Reagovat
annah
01.06.2026 20:42
V čem Vosaka nastoupila? V plesových šatech? Nebo něco z karnevalu?
Reagovat
pantera1
01.06.2026 20:45
Jj, vypadalo to, že si odskočila z Ria
Reagovat
Mantra
01.06.2026 20:48
Ten je v únoru
Reagovat
aape
01.06.2026 22:21
Je to dobrý zpestření
Reagovat
Saulnier
01.06.2026 20:41
Osaka zatiaľ prekvapujúco (asi nielen pre mňa) vedie
Reagovat
pantera1
01.06.2026 20:45
To byl je prvotní záblesk.
Reagovat
Saulnier
01.06.2026 20:47
Saba už prichádza k sebe
Reagovat
Oin
01.06.2026 21:02
Když ji vidím, jak tam řve se zaťatou pěstí, dělá se mi fyzicky zle.
Reagovat
Saulnier
01.06.2026 21:05
Osaka sa zatiaľ drží, možno sa jej podarí Sabu utíšiť
Reagovat
pantera1
01.06.2026 21:08
Je to celkem vyrovnaný mohla by to být pořádná bitva.
Reagovat
pantera1
01.06.2026 21:11
Už by Arynu měl empajrovej napomenout, fakt řve jak kráva. . Dala bych jí flastra .
Reagovat
frenkie57
01.06.2026 21:26
Potápka je možná ještě horší. Hrozný, otravný.
Reagovat
Saulnier
01.06.2026 21:31
Škoda, že telka nemá funkciu na vypnutie ľubovoľného zvuku, ako keď pozeráte nejaký taliansky a iný nezrozumiteľný komentár a viac vám vyhovuje pozerať to len so zvukmi z kurtu, bez komentára. Tzv. Sabalenka mód AI by také niečo možno zvládla, vypnúť len Sabu
Reagovat
frenkie57
01.06.2026 21:45
To by se muselo udělat ručně, tzn, zašít jí hubu.
Reagovat
Saulnier
01.06.2026 21:50
To už prechádzame z úrovne Sabalenka módu do úrovne Sabalenka stehu
Reagovat
frenkie57
01.06.2026 21:50
jj
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.06.2026 22:45
smile před 2.setem jsem to předvídavě přepnul na chlapy.
A i ty asi brzy vypnu, protože Arnaldi teď zkazí, na co sáhne a Prdeláč asi urve 3.set.
Reagovat
Liverpool22
01.06.2026 22:51
Arnaldi je Ital, ale hraje v barvách Argentiny - asi fanoušek Messiho a spol.
Reagovat
Liverpool22
01.06.2026 20:15
Pikoška je, že obě mají 4 GS a obě 2x AO a 2x USO. Takže betonářky na antuce.
Reagovat
com
01.06.2026 20:11
Sabalenka v suchým.. Zbytecny na to koukat
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist