Sabalenková v hvězdném souboji zdolala Ósakaovou, na French Open je ve čtvrtfinále
Sabalenková – Ósakaová 7:5, 6:3
Už dvakrát se v letošní sezoně potkaly Sabalenková s Ósakaovou, v obou případech byla úspěšnější běloruská hvězda. Do třetího duelu v sezoně vstoupily obě tenistky s maximální agresivitou. První hru i přes drobné komplikace nakonec získala na svou stranu Japonka, navíc chybující a nervózním dojmem působící Sabalenková vzápětí přišla o servis a prohrávala 0:2.
Ve třetí hře ale bývalá světová jednička nemohla trefit první podání a výborně returnující soupeřka toho okamžitě využila a snížila na rozdíl jediného gamu. Servis naopak skvěle zafungoval úřadující tenisové královně, která i díky třem esům rychle srovnala krok. Obě hráčky se prezentovaly svým typickým agresivním tenisem od základní čáry. V následujících dvou hrách neuhrála tenistka na returnu ani bod a stav byl vyrovnaný – 3:3.
Ósakaová neměla problém se favoritce přizpůsobit v agresivitě úderů a první dějství tak za stavu 5:5 mířilo do dramatického závěru. Rodačka z Minsku předvedla v jedenácté hře svou extratřídu. Využila lehce opatrnější hru soupeřky, sama přidala na agresivitě a podruhé v zápase uspěla na returnu. Šanci na zisk první sady si již utéct nenechala a po 47 minutách a výsledku 7:5 šla do vedení 1:0.
Japonka, která se nikdy ve své kariéře tak daleko na French Open nedostala, se postupem času dostávala pod tlak přesně hrající rivalky. Ve třetím gamu se ale dokázala na svém podání otočit stav 0:30 a šla do vedení 2:1. Do ještě složitější situace se rodačka z Ósaky dostala za stavu 2:2, kdy čelila brejkbolu. I tentokrát si ale dokázala poradit a po nejdelším gamu zápasu se udržela ve hře.
Ósakaová se ale stále častěji dostávala do hluboké defenzivy. Za stavu 3:3 už své podání udržet nedokázala a Sabalenková šla poprvé ve druhé sadě do vedení. Běloruská hvězda vzápětí brejk potvrdila dostala se do vedení už 5:3. Sabalenková už žádné problémy nedopustila, zápas dovedla do vítězného konce po setech 7:5, 6:3 a mohla slavit postup do čtvrtfinále.
"Naomi je skvělá hráčka, hraje velmi agresivní tenis. Jsem ráda, že jsem dokázala vyhrát. Bylo skvělé hrát night session před skvělými diváky. Bylo to poprvé, moc jsem si to užila," říkala po zápase spokojená vítězka.
Sabalenková postoupila do čtvrtfinále French Open počtvrté v řadě a zároveň se jí to povedlo na posledních 14 majorech. V této fázi turnaje má bilanci 3:1, podlehla pouze před dvěma lety Míře Andrejevové. Už jen tři výhry ji dělí od premiérového pařížského triumfu a zisku pátého grandslamu a prvního mimo betony. O postup do semifinále si světová jednička zahraje s Ruskou Dijanou Šnajderovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Už ani nepamatuju, kdy se z GS pakovala s tím, že jasně prohrála. Prostě se zdá, že zatím nemá konkurenci na grandslamových dvorcích, Rybakina ji v tomhle (byť jí letos porazila ve finále AO) nesahá ani po kotníky.
Ale spokojný budem aj so Sviťkou a Kostičkou, jednej z nich to prajem hneď po Soranke ešte viac
Myslim, ze Sabalenku zastavi az samotne finale...
Muj tip
SF
Sabalenka vs. Vcelka Maja
Svitolina vs. Cirstea
Finale: Sabalenka x Svitolina
Vitezka Elinka Maminka... po Clijsters budeme mit dalsi mamu jako vitezku. ;-)
Zatim se drzi skvele...
A i ty asi brzy vypnu, protože Arnaldi teď zkazí, na co sáhne a Prdeláč asi urve 3.set.