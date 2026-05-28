Bojovnice Siniaková náskok nevyužila a proti favoritce odpadla. O osmifinále si nezahraje
Mboková – Siniaková 5:7, 6:4, 6:2
Siniaková v úvodu na favorizovanou Mbokovou vůbec nestačila. Kanaďanka si uhájila servis čistou hrou a pak měla hned v prvním gamu na returnu brejkboly. Úvodní dvě hrozby Češka zlikvidovala, ale při shodě udělala dvojchybu a následně zkazila pokus o kraťas.
Mboková dominovala i na začátku třetího gamu, ale pak začala více chybovat a Siniakové se podařil rebrejk na 1:2. Češka si však nedokázala uhájit ani další hru na podání a opět ztrácela o dva gamy. Ani kanadská hvězda ale na servisu neuspěla. Siniaková se i díky chybám soupeřky dočkala vyhraného podání až na třetí pokus a srovnala na 3:3.
Deblová světová jednička se následně dostala k brejkbolu, ale agresivní Mboková ho naprosto nekompromisně zlikvidovala. Siniaková však sama přitvrdila, měla další příležitosti a ta čtvrtá v pořadí byla po laciné chybě Kanaďanky vítězná. Radost však Češce dlouho nevydržela a Mboková srovnala krok.
Napínavý devátý game, který nabídl dvě shody nakonec urvala Mboková. Siniakovou k brejkbolu nepustila a Češku čekal těžký úkol podávat na udržení se v úvodním setu. Ten velmi snadno zvládla a vyrovnala na 5:5. Následně třemi vyhranými body v řadě otočila skóre na příjmu a vypracovala si brejkbol. Ten využila, sebrala favoritce už počtvrté servis a byla blízko zisku první sady. Tu bez problémů dopodávala a udělala velký krok k postupu do třetího kola.
I druhou sadu začala Siniaková lépe. Hned ve třetím gamu sebrala Mbokové servis čistou hrou. Náskok brejku však okamžitě ztratila. V páté hře se Češka opět dostala k šanci na returnu, tentokrát ale neuspěla a Kanaďanka další zaváhání nepřipustila. Obě hráčky si následně držely svá podání až do stavu 4:3.
V osmém gamu česká hráčka zahodila vedení 40:15 i výhodu a Mboková proměnila hned první brejkbol a šla podávat na zisk sady. Těžkou zkoušku na servisu ale nezvládla. Siniaková excelovala na returnu, získala čtyři míčky v řadě a druhé dějství ještě zdramatizovala. Ale pouze na chvíli. Při vlastním podání sice byla míček od vyrovnání, dlouhý game ale nakonec nezvládla a světová devítka si po využití druhého setbolu zajistila rozhodující dějství.
V závěrečném třetím setu si obě tenistky dlouho hlídaly své servisy a nebyl k vidění brejkbol. V páté hře se Siniaková dostala na returnu na shodu, ale větší šanci si nevytvořila a později na to doplatila. Za stavu 2:3 sice ještě odvrátila první brejkbol, při tom druhém už ale neuspěla a postup do dalšího kola se jí začal vzdalovat. I sedmá hra byla velmi vyrovnaná, ale Kanaďanka lépe zvládala klíčové okamžiky a brejk potvrdila.
Siniaková se následně snažila udržet v utkání abojovala ze všech zbývajících sil, aby zápas ještě prodloužila. To se jí ale nepodařilo. V dlouhém gamu zahodila vedení 40:15 a po boji si podruhé v řadě prohrála podání. V utkání s Mbokovou tak po zisku úvodní sady začala postupně odpadávat, v závěru už na favoritku nestačila a o osmifinále si nezahraje.
Siniaková svou povinnost na letošním French Open, co se singlového turnaje týče, splnila a ve druhém kole odehrála velmi vyrovnaný duel s velkou favoritkou, ve kterém ukázala svou bojovnost a také, že je schopná znepříjemnit den i těm nejlepším hráčkám světa. Krajanku Nikolu Bartůňkovou však pomstít nedokázala.
Mboková, která se po zdravotní pauze zase rozjela a dál navazuje na fantastický loňský rok, si ve třetím kole zahraje proti 19. nasazené Madison Keysové. Američanka má za sebou dvě dvousetové výhry a snaží se obhájit loňské čtvrtfinále.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Katerina by se hlavne a konecne mohla naucit hrat na trave... tam by ten jeji styl pasoval, ale bohuzel... to asi nevidim...
Hodne stesti v deblu! ;-) A doufejme ze trebas na te trave se konecne probudi... i singlove...
V jeden okamžik chtěla Kačka dorovnat Strýcovou, po nepovedeném forhendu se ozvalo doprd...., ještě, že tam češtině nerozumí.
Ta Katerina je tak ovazana uz od zacatku?
Kdo je víc?
Vítek se mi svěřil, že si po druhém setu vzpomněl na články Jiráska z TenisPortálu a dostal z toho velkou úzkost. Uvědomil si, že mu hrozí konec a prohrál.
Politoval sem ho a jen mu řekl, že takový hnusný pocit má každý kvůli Jiráskovi.
Už bych to považoval za urážku.