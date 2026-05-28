Bojovnice Siniaková náskok nevyužila a proti favoritce odpadla. O osmifinále si nezahraje

DNES, 19:35
FRENCH OPEN - Kateřina Siniaková (30) ve druhém kole French Open nedokázala dotáhnout do vítězného konce bitvu s favorizovanou Victorií Mbokovou. Česká hráčka proti kanadské kometě a světové devítce získala úvodní set, postupem času ale začala odpadávat. Nakonec vyrovnanou řežbu prohrála 7:6, 4:6, 2:6 a o osmifinále si nezahraje.
Kateřina Siniaková čelí světové devítce (© ČTK / Lebeda Pavel)

Mboková – Siniaková 5:7, 6:4, 6:2

Siniaková v úvodu na favorizovanou Mbokovou vůbec nestačila. Kanaďanka si uhájila servis čistou hrou a pak měla hned v prvním gamu na returnu brejkboly. Úvodní dvě hrozby Češka zlikvidovala, ale při shodě udělala dvojchybu a následně zkazila pokus o kraťas.

Mboková dominovala i na začátku třetího gamu, ale pak začala více chybovat a Siniakové se podařil rebrejk na 1:2. Češka si však nedokázala uhájit ani další hru na podání a opět ztrácela o dva gamy. Ani kanadská hvězda ale na servisu neuspěla. Siniaková se i díky chybám soupeřky dočkala vyhraného podání až na třetí pokus a srovnala na 3:3.

Deblová světová jednička se následně dostala k brejkbolu, ale agresivní Mboková ho naprosto nekompromisně zlikvidovala. Siniaková však sama přitvrdila, měla další příležitosti a ta čtvrtá v pořadí byla po laciné chybě Kanaďanky vítězná. Radost však Češce dlouho nevydržela a Mboková srovnala krok.

Napínavý devátý game, který nabídl dvě shody nakonec urvala Mboková. Siniakovou k brejkbolu nepustila a Češku čekal těžký úkol podávat na udržení se v úvodním setu. Ten velmi snadno zvládla a vyrovnala na 5:5. Následně třemi vyhranými body v řadě otočila skóre na příjmu a vypracovala si brejkbol. Ten využila, sebrala favoritce už počtvrté servis a byla blízko zisku první sady. Tu bez problémů dopodávala a udělala velký krok k postupu do třetího kola.

I druhou sadu začala Siniaková lépe. Hned ve třetím gamu sebrala Mbokové servis čistou hrou. Náskok brejku však okamžitě ztratila. V páté hře se Češka opět dostala k šanci na returnu, tentokrát ale neuspěla a Kanaďanka další zaváhání nepřipustila. Obě hráčky si následně držely svá podání až do stavu 4:3.

V osmém gamu česká hráčka zahodila vedení 40:15 i výhodu a Mboková proměnila hned první brejkbol a šla podávat na zisk sady. Těžkou zkoušku na servisu ale nezvládla. Siniaková excelovala na returnu, získala čtyři míčky v řadě a druhé dějství ještě zdramatizovala. Ale pouze na chvíli. Při vlastním podání sice byla míček od vyrovnání, dlouhý game ale nakonec nezvládla a světová devítka si po využití druhého setbolu zajistila rozhodující dějství.

Statistiky zápasu.

V závěrečném třetím setu si obě tenistky dlouho hlídaly své servisy a nebyl k vidění brejkbol. V páté hře se Siniaková dostala na returnu na shodu, ale větší šanci si nevytvořila a později na to doplatila. Za stavu 2:3 sice ještě odvrátila první brejkbol, při tom druhém už ale neuspěla a postup do dalšího kola se jí začal vzdalovat. I sedmá hra byla velmi vyrovnaná, ale Kanaďanka lépe zvládala klíčové okamžiky a brejk potvrdila.

Siniaková se následně snažila udržet v utkání abojovala ze všech zbývajících sil, aby zápas ještě prodloužila. To se jí ale nepodařilo. V dlouhém gamu zahodila vedení 40:15 a po boji si podruhé v řadě prohrála podání. V utkání s Mbokovou tak po zisku úvodní sady začala postupně odpadávat, v závěru už na favoritku nestačila a o osmifinále si nezahraje.

Siniaková svou povinnost na letošním French Open, co se singlového turnaje týče, splnila a ve druhém kole odehrála velmi vyrovnaný duel s velkou favoritkou, ve kterém ukázala svou bojovnost a také, že je schopná znepříjemnit den i těm nejlepším hráčkám světa. Krajanku Nikolu Bartůňkovou však pomstít nedokázala.

Mboková, která se po zdravotní pauze zase rozjela a dál navazuje na fantastický loňský rok, si ve třetím kole zahraje proti 19. nasazené Madison Keysové.  Američanka má za sebou dvě dvousetové výhry a snaží se obhájit loňské čtvrtfinále.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

HankMoody
28.05.2026 23:16
Tak odchazim z kurtu, kde hrale Siniakova. Jeji tym nemluvil o nicem jinem nez o prokleti jmenem Jirasek. Bohuzel se s tim tezko bojuje..
Blondie
28.05.2026 23:11
To je dneska den....
Diabolique
28.05.2026 23:05
Uzasnej vykon, skvele zahrano, krasny emoce ... Tak holt to kombo single+double musi vyhrat na jinym grandslamu.
Vlk-v-trave
28.05.2026 22:58
Za me Katerina necekane dobre... nebo jinak take receno, Viktorii dnes moc nepochvalim, to melo byt ve dvou v suchym, a ne aby se tam Katka pomalu zrakvila... mel jsem tam na konci druheho a ve tretim teda obavy...
Katerina by se hlavne a konecne mohla naucit hrat na trave... tam by ten jeji styl pasoval, ale bohuzel... to asi nevidim...
Hodne stesti v deblu! ;-) A doufejme ze trebas na te trave se konecne probudi... i singlove...
HAJ
28.05.2026 22:57
Pěkný tenis. Kačka ze sebe vyrazila všechno, co umí. Mboko hrála ve třetím už suverénně, minimum chyb a přesně.
V jeden okamžik chtěla Kačka dorovnat Strýcovou, po nepovedeném forhendu se ozvalo doprd...., ještě, že tam češtině nerozumí.
Vlk-v-trave
28.05.2026 22:59
Bacha na to... maji slovniky, lepe receno seznamy slov ;-) Ale zalezi jak je empajr aktivni... jak je v pohode... tak to necha byt... a tolik to nehlida... a kasle na to, pokud u toho nemlati raketou kolem sebe nebo neodpaluje do tribun atd...
Tomas_Smid_fan
28.05.2026 23:02
myslím, že naše slangové nadávky by nedali ani náhodou.
asgard33
28.05.2026 22:45
Katka měla vyhrát ve 2 setech,třetí set už asi nezvládne.
Kapitan_Teplak
28.05.2026 22:45
Další díl seriálu Naše slavné prohry.
chlebavevaju
28.05.2026 22:48
To už by byla solidní sbírka, měl by to někdo začít sepisovat, nějaký kronikář.
hanz
28.05.2026 22:55
Ano, naši jsou na to největší machři... ti dokáží vždycky nas.at...
Tomas_Smid_fan
28.05.2026 23:01
Naštěstí jsem dnes žádnou naši prohru neviděl. Ale Kačenky mi je líto, že vedení nedotáhla. Šance určitě byla, měla se prosadit coby zkušenější hráčka, ale Katka asi není ve své top kondici. Mboko ale na druhou stranu svou kvalitu má, to nemohu říci. Tedy suma sumárum, mohlo to být lepší, ale Katka si své uhrála.
chlebavevaju
28.05.2026 22:41
Královna zkušeně, podtrhuje zmar českého tenisu na RG.
Diabolique
28.05.2026 22:27
Zboznuju Katciny emoce a to jak je dava behem zapasu najevo. Driv ji to prohravalo zapasy ale uz davno se s tim naucila pracovat.
vergus
28.05.2026 22:29
Třeba dnes: Všechno, co mi trenér poradí, jde do kytiček!
Preview.lover
28.05.2026 22:37
nechápu, proč jí trenér radí kraťasy, když Mboko běhá velmi slušně
Random33
28.05.2026 22:43
Nechapu, proc nezmenila/nerozsirila trenersky tym davno
chlebavevaju
28.05.2026 22:29
Jo, třeba v Madridu.
Georgino
28.05.2026 22:14
Kačce v závěru 2. setu odešel první servis. Ale bojuje zarputile a statečně.
hanz
28.05.2026 22:11
Koukám, že další z plejády zehnojených zápasů....
HankMoody
28.05.2026 22:10
Prokleti jmenem Jirasek pokracuje.
Daniela123
28.05.2026 22:15
Vem si????
com
28.05.2026 22:07
a du spát
HankMoody
28.05.2026 22:11
come come on come, je to ztraceny, Jirasek Jirasek
Vlk-v-trave
28.05.2026 21:54
Po maratonu s Comesanou, teprve ted jsem se k tomu dostal... a koukam teda...
Ta Katerina je tak ovazana uz od zacatku?
elskjer
28.05.2026 22:13
od zacatku jen tu levou nohu, myslim
Diabolique
28.05.2026 21:35
Katka neda Mboko ani jeden micek zadarmo!
Oin
28.05.2026 21:33
Katka si zase povídá sama se sebou, mám trochu strach.
Diabolique
28.05.2026 21:36
Ona uz to zvlada.
HankMoody
28.05.2026 21:22
Sem zrovna na kurtu, kde hraje Siniakova. Sedim blizko jejiho tymu a zrovna tam resi, ze ji podle Jiraska hrozi konec. Tohle neni vubec dobre.
tenisman1233
28.05.2026 21:27
zfloyd
28.05.2026 21:17
Kačenka zatím perfektně Mboko je z toho úplně vyjevená
elskjer
28.05.2026 21:20
svetova devitka nevi kde ji hlava stoji
zfloyd
Otmar
28.05.2026 21:17
Zatím Katka drží Mboko pěkně pod krkem, jenom si nejsem jist, jestli ji to vydrží....mohlo by!
Diabolique
28.05.2026 21:13
Bude tohle ten turnaj kde Katka - po par letech od Krejcikove - vyhraje single i double?
elskjer
28.05.2026 21:18
To by byl pribeh pro X-files
hanz
28.05.2026 21:13
Někdo strým na Kačenku?
com
28.05.2026 21:11
smile
elskjer
28.05.2026 21:09
Katk brejkuje a jde podavat na set
Diabolique
28.05.2026 21:07
Katka je neznicitelna terminatorka! S takovym ukazem jeste Mboko nehrala.
Diabolique
28.05.2026 21:11
Prvni set EASY!
Jon61
28.05.2026 20:54
Stream, na kterém sleduji zápas Katky se neustále načítá, žádný požitek. Mám TV Magenta od T-Mobilu, budu si muset zřejmě koupit na Grand Slamy HBO Max.
Serpens
28.05.2026 21:05
Eurosport tradičně upředostňuje chlapy, naše holky jsou tam jednou za uherský rok. Magenta na klasické WTA, na GS jednoznačně Max.
tenisman1233
28.05.2026 21:11
celé vysílání řídí francouzská režie,a tu žádné češky nezajímají.
Jon61
28.05.2026 21:18
Z nabídky streamů jsem našel, který běží bez problémů. Europort je docela shit, dávají místo GS nudné cyklisty.
elskjer
28.05.2026 20:53
Holubice dvakrat priletla na kurt a zachranila Katku od ztraty bodu... ze by znameni z Olympu?
com
28.05.2026 20:28
Kanadsky drahokam x Královna Kačenka..

Kdo je víc?
zfloyd
28.05.2026 20:47
dneska hraje Kačenka fakt dobře , jen je otázka jak dlouho jí to vydrží
com
28.05.2026 20:57
dobře Vzdyt si nemuze udrzet podani
HankMoody
28.05.2026 20:23
Dneska jsem potkal u kurtů Vítka Kopřivu. Mluvil sem s ním a potvrdilo se to, co jsem si myslel.

Vítek se mi svěřil, že si po druhém setu vzpomněl na články Jiráska z TenisPortálu a dostal z toho velkou úzkost. Uvědomil si, že mu hrozí konec a prohrál.

Politoval sem ho a jen mu řekl, že takový hnusný pocit má každý kvůli Jiráskovi.
tenisman1233
28.05.2026 20:27
com
28.05.2026 20:28
a ja myslel, ze v Bohnicich je vecerka ve 20:00
Kreuz
28.05.2026 20:48
Pise to tam pod dekou, chudak hank..
vojta912
28.05.2026 20:03
Ruska to proti černé klisně turnaje nebude mít jednoduché, naopak to bude mít složité. Navic ze Sibiře není na takové vedro zvyklá, ještě ze se hraje až takhle večer
tenisman1233
28.05.2026 20:06
Katka je češka,žádná ruska, to že je její otec Rus je prostě genetika,její matka je Češka.
Už bych to považoval za urážku.
zfloyd
28.05.2026 20:38
Vojto 912 nevím kdo jsi , ale prosím takové hovadiny už nepiš , kde jsi vzal proboha tu sibiř ? Kačenka je Češka a žádná rusanda
novopuren
28.05.2026 20:01
Tak jsem se protrápil několik hodin s Vítkem a teď ještě bude mučeníčko s Katkou.
HankMoody
28.05.2026 19:36
Jirasek muze za pripadny konec, nikdo jiny.
