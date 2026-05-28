Krutý konec Kopřivy. Na French Open zahodil vedení o dva sety i obrovskou šanci
Landaluce – Kopřiva 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0
Horší vstup do zápasu Kopřiva mít nemohl. Hned v úvodním gamu snadno ztratil servis a rychle prohrával o brejk. Naštěstí pro českého tenistu ale došlo k okamžitému srovnání skóre, jelikož španělský talent Landaluce odehrál mizerný game na vlastním podání.
Kopřiva pak začal mít na kurtu jasnou převahu, byl aktivnější, méně chyboval a po prohraném servisu naprosto dominoval. Český tenista dokonce získal šest gamů v řadě a za 29 minut vedl o set.
Rodák z Bílovce si udržoval převahu i na začátku druhého dějství. Úvodní game na servisu si uhájil snadno a pak v delší hře sebral Landalucemu už počtvrté podání a vedl o set a brejk. Neskutečná dominance českého hráče pokračovala a za stavu 4:1 měl v zádech už dva brejky. I zbytek sady byl pro Kopřivu pohodový a v úvodních dvou setech povolil španělskému talentu jen tři gamy.
V polovině třetího dějství však parádní jízda Kopřivy skončila. V maratonském pátém gamu nevyužil brejkbol a následně si snadno prohrál vlastní podání. Dokázal však okamžitě zareagovat, přestože na returnu prohrával už 0:40 a upravil na 3:4 ze svého pohledu. Landaluce byl ovšem v koncovce silnější. Kopřiva za stavu 4:5 znervózněl, po vlastních chybách pustil soupeře k setbolům, Španěl ten druhý vítězným returnem proměnil a vynutil si pokračování.
V úvodu čtvrté sady už byl Kopřiva zase lepší. Nevyužíval však brejkbolové šance a podání soupeři sebral až v pátém gamu, kdy proměnil poslední ze tří možností v řadě. Brejk ale navzdory vedení 40:15 nepotvrdil a na brejkbol Landaluceho vyrobil dvojchybu.
Kopřiva si opět za stavu 4:5 koledoval, že kritický game na servisu nezvládne. Tentokrát ale nebojácně otočil manko 0:30 a srovnal na 5:5. Jenže zklamání přišlo o dva gamy později při skóre 5:6. Landaluce byl odvážnější a dělovým forhendem na první setbol si zajistil rozhodující set.
V poslední sadě už Kopřiva totálně odpadl a ztráta náskoku dvou setů se na něm velmi negativně podepsala. Landalucemu vůbec nedokázal vzdorovat a za půlhodinu schytal potupného kanára.
Kopřiva se loni po letech úsilí konečně prokousal do elitní stovky žebříčku a letos velmi zdárně svou pozici v nejvyšším patře upevňuje. Vypadnutí ve druhém kole French Open však bude rozhodně považovat za zahozenou šanci, obzvláště z vedení o dva sety.
Mohl totiž vylepšit své grandslamové maximum, a navíc by ve třetím kole nečelil světové jedničce Jannikovi Sinnerovi, který po šokujícím kolapsu vypadl. Měl tak reálně velkou možnost nejen zahrát si poprvé třetí kolo na podnicích velké čtyřky, ale dojít i do druhého týdne.
Naopak nové grandslamové maximum, a to již podruhé na tomto French Open, slaví talentovaný Landaluce. Čtvrtfinalista dvou letošních turnajů Masters vyzve ve třetím kole Juana Manuela Cerúndola. Z českých mužů je ve hře v Paříži už jen Jakub Menšík, který se o osmifinále porve s neoblíbeným protivníkem Alexem de Minaurem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Pred chvilou se rozloucili z MS i cz hokejiste... tam to bylo mnohem, mnohem pozitivnejsi...a vysledek absolutne nadstandartni...
V sestave 6 mladochu... (mohlo by byt i vic, skoda...) bez hracu NHL a nejakeho solidniho branare... se dostat do QF je nesktucna parada...
A to jeste kluci zachranili Slovince ve svetove skupine, vyporadali se se Svedy...i se Slovaky. Pomohli norskemu hokeji, ktery je v totalni pr.... tam norsti chlapci doslovne bojuji o budoucnost hokeje ve sve zemi... proste o vsechno... takze doufejme, ze ten hokej tam zachrani...
No a na rozloucenou jeste chlapci udelali velkou radost Marusce... ;-) To by ji mohlo nakopnout dat ji kridla a mohla by proletet klidne do dalsiho kola...;-))
Maruška si k vítězné čtyřhře dala výhru svého přítele,mohlo by jí to zítra pomoct.
K MS v hokeji
Česko-jeden hráč,který hrál celou sezónu v NHL
Finsko-11 hráčů v NHL
Konec trenéra Radima Rulíka,který zvedl český hokej a jeho přínos je nesmazatelný
Češi ve QF doplatili na chyby ,jinak odehráli velmi slušný aktivní zápas,možná ten nejlepší na turnaji.
Stejně tak tomu je u Kopřivy, vedl 2:0, ale pak si uvědomil, že Jirásek napsal, že mu hrozí konec a složil se jako puberťák u maturity.
Jirásku, snad seš na sebe hrdej...
No nic, očividně jsem mu přinesla smůlu, vypínám a držím pěsti.
Ještě jeden .