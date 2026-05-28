Krutý konec Kopřivy. Na French Open zahodil vedení o dva sety i obrovskou šanci

DNES, 13:00
FRENCH OPEN - Vít Kopřiva nevyužil obrovskou šanci a své kariérní maximum na grandslamových turnajích nevylepšil, přestože vedl o dva sety a měl brejk ve čtvrté sadě. Český tenista ve druhém kole podlehl 6:1, 6:2, 4:6, 5:7, 0:6 španělskému talentu Martínovi Landalucemu.
Vít Kopřiva zahodil obrovské vedení a v Paříži končí (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Landaluce – Kopřiva 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0

Horší vstup do zápasu Kopřiva mít nemohl. Hned v úvodním gamu snadno ztratil servis a rychle prohrával o brejk. Naštěstí pro českého tenistu ale došlo k okamžitému srovnání skóre, jelikož španělský talent Landaluce odehrál mizerný game na vlastním podání.

Kopřiva pak začal mít na kurtu jasnou převahu, byl aktivnější, méně chyboval a po prohraném servisu naprosto dominoval. Český tenista dokonce získal šest gamů v řadě a za 29 minut vedl o set.

Rodák z Bílovce si udržoval převahu i na začátku druhého dějství. Úvodní game na servisu si uhájil snadno a pak v delší hře sebral Landalucemu už počtvrté podání a vedl o set a brejk. Neskutečná dominance českého hráče pokračovala a za stavu 4:1 měl v zádech už dva brejky. I zbytek sady byl pro Kopřivu pohodový a v úvodních dvou setech povolil španělskému talentu jen tři gamy.

V polovině třetího dějství však parádní jízda Kopřivy skončila. V maratonském pátém gamu nevyužil brejkbol a následně si snadno prohrál vlastní podání. Dokázal však okamžitě zareagovat, přestože na returnu prohrával už 0:40 a upravil na 3:4 ze svého pohledu. Landaluce byl ovšem v koncovce silnější. Kopřiva za stavu 4:5 znervózněl, po vlastních chybách pustil soupeře k setbolům, Španěl ten druhý vítězným returnem proměnil a vynutil si pokračování.

V úvodu čtvrté sady už byl Kopřiva zase lepší. Nevyužíval však brejkbolové šance a podání soupeři sebral až v pátém gamu, kdy proměnil poslední ze tří možností v řadě. Brejk ale navzdory vedení 40:15 nepotvrdil a na brejkbol Landaluceho vyrobil dvojchybu.

Kopřiva si opět za stavu 4:5 koledoval, že kritický game na servisu nezvládne. Tentokrát ale nebojácně otočil manko 0:30 a srovnal na 5:5. Jenže zklamání přišlo o dva gamy později při skóre 5:6. Landaluce byl odvážnější a dělovým forhendem na první setbol si zajistil rozhodující set.

V poslední sadě už Kopřiva totálně odpadl a ztráta náskoku dvou setů se na něm velmi negativně podepsala. Landalucemu vůbec nedokázal vzdorovat a za půlhodinu schytal potupného kanára.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kopřiva se loni po letech úsilí konečně prokousal do elitní stovky žebříčku a letos velmi zdárně svou pozici v nejvyšším patře upevňuje. Vypadnutí ve druhém kole French Open však bude rozhodně považovat za zahozenou šanci, obzvláště z vedení o dva sety.

Mohl totiž vylepšit své grandslamové maximum, a navíc by ve třetím kole nečelil světové jedničce Jannikovi Sinnerovi, který po šokujícím kolapsu vypadl. Měl tak reálně velkou možnost nejen zahrát si poprvé třetí kolo na podnicích velké čtyřky, ale dojít i do druhého týdne.

Naopak nové grandslamové maximum, a to již podruhé na tomto French Open, slaví talentovaný Landaluce. Čtvrtfinalista dvou letošních turnajů Masters vyzve ve třetím kole Juana Manuela Cerúndola. Z českých mužů je ve hře v Paříži už jen Jakub Menšík, který se o osmifinále porve s neoblíbeným protivníkem Alexem de Minaurem.

Výsledky dvouhry mužů na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Vlk-v-trave
28.05.2026 18:56
Je to skoda... v turnaji tak zustava mistnimi hejtovany Kuba ;-) a pochopitelne pravidlo, ze GS na 3 vitezne je proste o necem jinem... a je treba to konecne nejak pochopit...

Pred chvilou se rozloucili z MS i cz hokejiste... tam to bylo mnohem, mnohem pozitivnejsi...a vysledek absolutne nadstandartni...
V sestave 6 mladochu... (mohlo by byt i vic, skoda...) bez hracu NHL a nejakeho solidniho branare... se dostat do QF je nesktucna parada...
A to jeste kluci zachranili Slovince ve svetove skupine, vyporadali se se Svedy...i se Slovaky. Pomohli norskemu hokeji, ktery je v totalni pr.... tam norsti chlapci doslovne bojuji o budoucnost hokeje ve sve zemi... proste o vsechno... takze doufejme, ze ten hokej tam zachrani...
No a na rozloucenou jeste chlapci udelali velkou radost Marusce... ;-) To by ji mohlo nakopnout dat ji kridla a mohla by proletet klidne do dalsiho kola...;-))
tenisman1233
28.05.2026 19:03
Zkrátka všechno se nemusí povést dokonale,
Maruška si k vítězné čtyřhře dala výhru svého přítele,mohlo by jí to zítra pomoct.
K MS v hokeji
Česko-jeden hráč,který hrál celou sezónu v NHL
Finsko-11 hráčů v NHL
Konec trenéra Radima Rulíka,který zvedl český hokej a jeho přínos je nesmazatelný
Češi ve QF doplatili na chyby ,jinak odehráli velmi slušný aktivní zápas,možná ten nejlepší na turnaji.
hanz
28.05.2026 19:03
Marii čeká hejtování...
aape
28.05.2026 19:03
Tolik pozitiv v jednom, to snad ani nejde
Ondra979
28.05.2026 19:07
no ten hokej to bylo neco. musim rict, ze me prekvapili, cekal jsem vetsi naloz. a zvejkal tam uz davno presluhuje, zlato z PRahy ma jen se stestim jak z pr...a tam mel super tym ktery se koucoval sam..
tenisman1233
28.05.2026 19:10
Nebýt R.Rulíka tak je celý český hokej v pr....
uztoje
28.05.2026 18:21
v klidu, tohle se stane i světové jedničce
HankMoody
28.05.2026 18:18
I dneska jsem byl v areálu Rolanda Garrose. Schválně sem šel přesně na to místo, kde jsem se včera setkal s Boisson, jejího pižma není nikdy dost. Samozřejmě tam ještě trošku zbylo, tak sem si ho pustil mezi své nozdry. Byl to krásný pocit a stále je.
alcaraz.dva
28.05.2026 18:18
Úkol zněl jasně...povolit dva sety (setrit vlastni sily)..(včera hrál ctrhru, bude out)...pak postupně pritvrzovat a za stavu 4:4 jet naplno
Blondie
28.05.2026 18:14
Reagovat
HankMoody
28.05.2026 18:16
Může za to Jirásek.
frenkie57
28.05.2026 18:04
V pátém dějství Víťa odešel fyzicky, kupil velké množství chyb a bylo jasné, jak to asi dopadne. Škoda.
HankMoody
28.05.2026 18:11
Zkus si hrát, když ti hrozí konec.
Ondra979
28.05.2026 18:03
no Vitku, takhle to pohnojit..tys to uz asi nekde videl ze
hanz
28.05.2026 18:07
Od učitele Menši...
HankMoody
28.05.2026 18:02
Rád bych připomněl, že za vše může redaktor Jirásek. Sinnerovi hrozil konec a skončil, s tím nikdo nic neudělá, ani světová jednička.

Stejně tak tomu je u Kopřivy, vedl 2:0, ale pak si uvědomil, že Jirásek napsal, že mu hrozí konec a složil se jako puberťák u maturity.

Jirásku, snad seš na sebe hrdej...
frenkie57
28.05.2026 18:05
A co ty, jseš na sebe hrdej, že tady tak uboze neustále trollíš?
HankMoody
28.05.2026 18:11
Píšu jen pravdu.
EllNino
28.05.2026 18:01
Velká škoda, klasika otevřeného pavouku, viz Lehe
HankMoody
28.05.2026 18:03
Škoda je, že Landaluce musel hrát s tím klaunem pět setů.
tenisman1233
28.05.2026 18:03
Newcombe
28.05.2026 17:51
hlavně, že to dobře dopadne
Newcombe
28.05.2026 17:55
6:0
chlebavevaju
28.05.2026 17:50
Solfronk prohraje zápas takovým českým způsobem, na to už jsme zvyklí.
hanz
28.05.2026 17:47
Hnědo až na zádech... tfuj... příšerné české představení v podání našich pokračuje... pádím, mějte se :)
Preview.lover
28.05.2026 17:45
Gratuluji Landalucemu k prvními semifinále na GS ...
Blondie
28.05.2026 17:45
A teď s Hluchavka sesype...
No nic, očividně jsem mu přinesla smůlu, vypínám a držím pěsti.
HankMoody
28.05.2026 17:41
Skvěle Landaluce, už jen jeden set.
frenkie57
28.05.2026 17:37
Vítkovi začíná zápas protékat pod raketou. Je srovnáno a nevím, nevím, zda se ještě vzmůže na nějaký učínný odpor. Španěl je v těchto fázích lepším hráčem, vůbec nepouští Vitka k nějakým brejkbolům a naopak Vítek mívá při svém podání dost problémy. Byla by škoda to prohrát, když se mu při prohře Sinnera otevřela šance projít do OF. Držím palce.
hanz
28.05.2026 17:39
Proto klasika, naši to vždycky zazdí a pustí tam nějaký bl.y, co vypadnou v dalším kole...
uztoje
28.05.2026 17:41
muzes to jit ukazat chytroline
hanz
28.05.2026 17:45
To je jejich práce... né moje...
uztoje
28.05.2026 18:01
práve proto, kecej do toho co aspon trochu umíš a zkusils, tyhle okecávky mám rád..
hanz
28.05.2026 18:04
Udělal práci na h...., asi tak... vyhrát za hodinu dva sety a pak projet další tři je kumšt... v tomhle jsou přeborníci ti z našince...
hanz
28.05.2026 17:35
Koukám, že Žahavka taky dobrý IQ tykve...
Blondie
28.05.2026 17:34
Blondie
28.05.2026 17:09
Víťo, Hluchavko, nepokaž si to! Držíme pěsti!
elskjer
28.05.2026 16:59
Kouame skvely zapas, mladik v kotli centralu vydrel dramaticky super tiebreak v 5. setu po 5 hodinach
HankMoody
28.05.2026 16:41
Vít Klaunpřiva v problémech...
The_Punisher
28.05.2026 16:45
Radeji mu prej ...
Diabolique
28.05.2026 16:54
Vypada to, ze ten skutecnej klaun si tu hraje na spisovatele
Georgino
28.05.2026 16:29
To je v háji, jakmile jsem se začal dívat tak Vítek prohrál svůj servis, ale když ho v zápětí rebreakl, věřil jsem, že to dotáhne. Snad z toho nebude další pětiseťák, na to nemám, n. b. hokej s Finskem.
HankMoody
28.05.2026 16:09
Jakmile Landaluce prestal sypat 4/5 micku do outu, je to naprosto jiny zapas.
Diabolique
28.05.2026 16:08
Bohuzel ... treti asi pustime ... ale dej ctvrtej set, Vitku!!!
George_Renel
28.05.2026 15:30
Kopřiva Vít na soupeře vlít.
Ještě jeden .
Vlk-v-trave
28.05.2026 15:29
Toz mel jsem o toho Vitu starost, ale zatim frci jak hokajdo...
Vlk-v-trave
28.05.2026 15:29
Ty czopy jsou fakt dobry...(jen tak mimochodem)
Diabolique
28.05.2026 14:55
Vitek je buh!!!
Vlk-v-trave
28.05.2026 15:29
;-)
pantera1
28.05.2026 13:03
Ortie držím tlapy, Landala zvládneš, máš na to. Budu sledovat skóre.
PTP
28.05.2026 13:19
A neujídej tu šlehačku!
pantera1
28.05.2026 13:36
Poslala bych mu natuněný ledový kafíčko ode mě .
alcaraz.dva
28.05.2026 13:41
Tintin má sice jednoduchy tenis, ale Kopřiva ho nezastavi
pantera1
28.05.2026 14:53
Víteček začal dobře
pantera1
28.05.2026 16:09
Vitku zaber, hlavně ne petiseťák, ať pošetříš síly.
Tomas_Smid_fan
28.05.2026 17:36
za petiseťák bude rád...
pantera1
28.05.2026 17:55
Jj, to je zas nadělení, sleduju jen skóre, ale měl to super rozehraný, škoda hrozná jestli to projede .
pantera1
28.05.2026 17:56
No to už bude hodně rychlý .
