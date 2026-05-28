Češi v akci, pátek 29. 5. Tři naděje o osmifinále French Open. Hraje i královna Siniaková
Muchová, Menšík a Bouzková o osmifinále French Open
Tři čeští tenisté budou v pátek usilovat o postup do druhého týdne antukového grandslamu. Na French Open se představí Karolína Muchová v roli favoritky a ještě Jakub Menšík s Marií Bouzkovou, které čeká velmi těžká výzva v podobě zástupců TOP 10.
Nejvíce se věří Muchové. Aktuální česká žebříčková jednička nepotká nasazenou soupeřku ani ve třetím kole a měla by zvládnout souboj s Jil Teichmannovou, která se momentálně nachází až na 170. místě světového pořadí.
Naopak v roli výrazných outsiderů nastoupí Menšík a Bouzková. Menšík po brutální pětisetové bitvě změří síly s Alexem de Minaurem, kterého ještě nikdy neporazil. To samé se dá napsat u Bouzkové, která bude čelit Miře Andrejevové. Více informací k těmto zápasům přineseme v pátečním preview.
V akci budou Češi také v deblových soutěžích. Královna žebříčku čtyřhry Kateřina Siniaková nastoupí s americkou parťačkou Taylor Townsendovou a představí se i české duo Adam Pavlásek, Patrik Rikl a ještě Petr Nouza.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
Program | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
13:00 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Teichmannová (Švýc.)
13:30 | PREVIEW | Bouzková (27-ČR) – M. Andrejevová (8-)
• Dvouhra muži - 3. kolo •
14:30 | PREVIEW | Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.)
Pavouk čtyřhra ženy | Pavouk čtyřhra muži
• Čtyřhra ženy - 2. kolo •
14:00 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Arangová/Jovicová (Kol./USA)
• Čtyřhra muži - 2. kolo •
11:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Cash/Glasspool (3-Brit.)
14:00 | Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Bergs/Collignon (Belg.)
Program | Pavouk kvalifikace dívky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
13:00 | Zajíčková (10-ČR) – Eigelsbachová (4-Něm.)
ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka
Program | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
13:00 | Bartoň (8-ČR) – Feldbausch (Švýc.)
16:00 | Krumich (6-ČR) – Martin (SR)
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Pokorný/Poljak (2-SR/ČR) – Fajta/Makk (Maď.)
ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Samson (2-ČR) – Kostovičová (5-Srb.)
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Palicová/Štruplová (ČR) – Bayerlová/Milovanovičová (ČR/Srb.)
ITF M25 GRADO (Itálie), antuka
Program | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
17:30 | Donald (5-ČR) – Sorger (3-Rak.)
J100 SOBOTA (Polsko), antuka
Program | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Dujka (1-ČR) – Tejerina (Pol.)
10:00 | Krejčí (6-ČR) – Ink (3-Est.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Filipová (ČR) – Balová (1-Tur.)
10:00 | Chladová (6-ČR) – Nikolajevová (4-Ukr.)
10:00 | Vrajíková (3-ČR) – Markinová (10-Lot.)
10:00 | Levinská (8-ČR) – Bilyková (2-Ukr.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:30 | Filipová/Šmídová (5-ČR) – Berkeová/Holovašová (Pol./Ukr.)
12:30 | Mottlová/Nikolajevová (4-ČR/Ukr.) – Cytrycká/Villaová (6-Pol./Švýc.)
J30 HRADEC KRÁLOVÉ (Česko), antuka
Program | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:00 | Luxa (1-ČR) – Fencl (ČR)
10:30 | Brückner (4-ČR) – Jos. Svoboda (2-ČR)
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Benáčková (6-ČR) – Meszárošová (5-ČR)
10:30 | B. Marešová (ČR) – Suchovská (3-Austr.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:30 | Perutka/Jos. Svoboda (3-ČR) – Brückner/T. Tichý (2-ČR)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
09:00 | Pírková/Šedivá (1-ČR) – Hubáčková/T. Růžičková (3-ČR)
12:00 | Halfarová/Havlíková (4-ČR) – N. Iraholaová/Meszárošová (2-ČR)
* bude se hrát i finále
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Dufek/Rakouš (ČR) – Drlík/Köhler (ČR)
12:00 | Luxa/Zapský (1-ČR) – A. Štěpánek/K. Štěpánek (ČR)
* bude se hrát i semifinále
J30 HANKO (Finsko), antuka
Program | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Havelková (1-ČR) – Frauchigerová (5-Švýc.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:00 | Havelková/Jepkesová (1-ČR/Niz.) – Minevová/Oosteromová (Bulh./Niz.)
J30 KAUNAS (Litva), antuka
Program | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Horský (ČR) – Signorini (It.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:30 | Kr. Přikrylová (1-ČR) – Dzioková (Pol.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:30 | Grosická/Kr. Přikrylová (1-Pol./ČR) – Milaševičiutéová/Stanaitytéová (Lit.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
