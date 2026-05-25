Češi v akci, úterý 26. 5. Nosková, Siniaková, Bartůňková, Fruhvirtová a Kopřiva na French Open
Češi v akci (probíhající turnaje)
Pět nadějí rozehraje French Open
Čeští tenisoví příznivci se v úterý rozhodně nudit nebudou, pokud mají v plánu sledovat French Open. Utkání prvního kola na antukovém grandslamu v areálu Rolanda Garrose totiž absolvuje celkem pět českých tenistů.
Linda Nosková a Kateřina Siniaková budou na pařížské antuce plnit roli favoritky. Českou dvojku Noskovou však čeká ošemetná výzva v podobě zkušené řecké hvězdy Marie Sakkariové. Královna deblového žebříčku Siniaková nastoupí proti Simoně Waltertové.
Mnohem těžší výzvu mají další tři čeští zástupci. Kvalifikantka Linda Fruhvirtová bude čelit domácí naději Else Jacquemotové, Nikola Bartůňková se pokusí zaskočit nasazenou devítku a kanadský drahokam Victorii Mbokovou a Vít Kopřiva změří síly s nasazeným domácím hráčem Corentinem Moutetem.
Více informací přineseme v úterním preview.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)
13:00 | PREVIEW | L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.)
16:30 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)
16:30 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
13:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)
ATP CHALLENGER 100 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Kolář (2-ČR) – Snitari (Mol.)
ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Bartoň (8-ČR) – Shelbayh (Jor.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Pokorný/Poljak (2-SR/ČR) – Ayeni/Cook (USA/Austr.)
ATP CHALLENGER 50 CENTURION (JAR), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Palán (ČR) – Koenig (JAR)
ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Samson (2-ČR) – Ivanovičová (Srb.)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Bayerlová/Milovanovičová (ČR/Srb.) – Bulatovičová/Matevová (Č. Hora/Bulh.)
ITF M25 GRADO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Donald (5-ČR) – Baragiola Mordini (It.)
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Fidler (ČR) – Linley (15-Brit.)
11:30 | Vrtílka (ČR) – Uehling (12-USA)
ITF M25 TROISDORF (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | O. Horák/Pecák (ČR) – Ahti/Durasovic (Fin./Nor.)
ITF W15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | L. Petruželová (ČR) – Balusová (6-SR)
14:30 | Ševčíková (ČR) – Vogtová (3-Něm.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Slavíková (2-ČR) – Daubnerová (15-SR)
11:30 | Kopřivová (ČR) – Coppezová (3-Belg.)
ITF M15 KRANJSKA GORA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Hrazdil (ČR) – Stäheli (3-Švýc.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | D. Blažka/Holder (ČR/Brit.) – Abibsi/Gregoriou (Alž./Řec.)
J100 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
13:30 | Ďulíková (1-ČR) – Dumitruová (Rum.)
J100 SOBOTA (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Ladman (ČR) – Plenkiewicz (Pol.)
10:30 | Smolík (ČR) – Kowalczyk (Pol.)
10:30 | Černovický (ČR) – Kluj (Pol.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | Filipová (ČR) – Muszalová (Pol.)
13:30 | Šulcová (ČR) – Cytrycká (Pol.)
13:30 | Mottlová (ČR) – Filipowiczová (Pol.)
13:30 | Posmyková (ČR) – Mrozkowiaková (Pol.)
J30 HRADEC KRÁLOVÉ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Brückner (4-ČR) – Vymazal (ČR)
09:00 | M. Novák (3-ČR) – Sarnowski (Irsko)
09:00 | Köhler (ČR) – K. Štěpánek (ČR)
09:00 | Jan Svoboda (ČR) – Wieser (Rak.)
10:30 | Jourdren (5-ČR) – Drlík (ČR)
10:30 | Ambrož (ČR) – Suryana (8-Indon.)
10:30 | Jos. Svoboda (2-ČR) – Sala (Švýc.)
10:30 | Zapský (6-ČR) – Fencl (ČR)
10:30 | A. Štěpánek (ČR) – Korolenko (-)
10:30 | Luxa (1-ČR) – Vente (Niz.)
12:00 | Dufek (ČR) – Modali (Něm.)
12:00 | Perutka (ČR) – De Anton Benito (Šp.)
12:00 | Sirotek (ČR) – Messerli (Švýc.)
12:00 | Žiška (ČR) – Rakouš (ČR)
12:00 | Motal (ČR) – Jaroš (ČR)
13:30 | T. Tichý (7-ČR) – Brunner (Rak.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Hubáčková (ČR) – Dudlová (ČR)
09:00 | Šedivá (1-ČR) – B. Marešová (ČR)
12:00 | Benáčková (6-ČR) – Havlatová (USA)
13:30 | Karšňáková (ČR) – Suchovská (3-Austr.)
13:30 | Michalcová (ČR) – Klusáčková (ČR)
13:30 | Novotná (ČR) – Srejicová (Rak.)
13:30 | Vávrová (ČR) – Van Der Bergová (Kan.)
13:30 | Halfarová (ČR) – Havlíková (ČR)
15:00 | Jelínková (ČR) – Saina Jayesh Vaidya (2-Sin.)
15:00 | Sejvalová (ČR) – Kovářová (ČR)
15:00 | T. Růžičková (4-ČR) – Nantlová (ČR)
15:00 | Miškovská (ČR) – Gottvaldová (ČR)
15:00 | N. Iraholaová (8-ČR) – Dari Dušková (ČR)
15:00 | Pírková (ČR) – Luchettiová (It.)
16:30 | Vokrojová (7-ČR) – Bidziliaová (ČR)
16:30 | Meszárošová (5-ČR) – Graltonová (ČR)
J30 LEMESOS (Kypr), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:30 | Dufková (4-ČR) – Klymentěvová (Ukr.)
J30 KAMPALA (Uganda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:30 | Šubert (ČR) – Mamai (Keňa)
J30 HANKO (Finsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Havelková (1-ČR) – Raisanenová (Fin.)
J30 KAUNAS (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:30 | Horský (ČR) – Balkunas (Lit.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | Gabzdylová (ČR) – Tamulynasová (7-Est.)
12:30 | Reifová (ČR) – Vaitkevičiutéová (Lit.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
