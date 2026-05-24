Chorály pro Wawrinku, objetí s rozhodčím i slzy dojetí. Paříž se loučila s legendou

DNES, 17:20
FRENCH OPEN - Jen těm největším hvězdám světového tenisu se dostalo na French Open takové rozlučky, jakou se může pochlubit Stan Wawrinka. Legendární Švýcar v prvním kole podlehl Nizozemci Jesperu De Jongovi po setech 3:6, 6:3, 3:6 a 4:6. To ale bylo v pondělním odpoledni až druhotné…
Stan Wawrinka se rozloučil s Roland Garros (@ ČTK / AP / Aurelien Morissard)

Wawrinka - De Jong 3:6, 6:3, 3:6, 4:6

Poslední sezona. Wawrinka svůj záměr ukončit veleúspěšnou kariéru oznámil už před několika měsíci. A další kapitolu svého rozlučkového turné napsal v pondělí na Roland Garros. Před vyprodanými tribunami odehrál dvojnásobný grandslamový šampion svůj poslední pařížský duel. I přes porážku se stal hlavním hrdinou právě on…

"Dnes to není o mně. Dnes je to o Stanovi. Tyhle okamžiky patří jemu. Naprosto si to zaslouží," říkal bezprostředně po zápase vítězný De Jong. A měl pravdu. Rozlučka s vítězem Roland Garros z roku 2015 proběhla s plnou parádou. Za doprovodu ředitelky Roland Garros a bývalé elitní tenistky Amélie Mauresmové shlédl Wawrinka na velkoplošné obrazovce nejdůležitější pařížské momenty kariéry.

Nemohly chybět gratulace od bývalých i současných velikánů světového tenisu v čele s Rogerem Federerem, Rafaelem Nadalem, Novakem Djokovičem či Gaëlem Monfilsem. "Byl jsi inspirací a legendou našeho sportu. Je fantastické, co všechno jsi dokázal. Máš za sebou neuvěřitelnou kariéru." V takovém duchu se nesla slova díků od tenisových velikánů.

"Díky turnajům, jako je tento, jsem chtěl hrát tenis. Škoda, že nemůžu hrát dál, abych mohl tyhle emoce zažívat i nadále. Chtěl bych všem poděkovat za krásné momenty. Jsem šťastný za vše, co jsem tady prožil, a za to, jak jste za mnou stáli a podporovali mě," říkal se slzami v očích ve francouzštině Wawrinka.

Rodák z Lausanne i ve svém posledním pařížském utkání ukázal parádní tenis, když se svým o šestnáct let mladším soupeřem bez problémů držel krok. De Jonga trápil tradičně výborným bekhendem i pestrou celodvorcovou hrou.

Svůj nadhled ukázal i bezprostředně po skončení třetího setu, kdy si přátelsky vzal kolem ramen i umpirového rozhodčího, který šel zkontrolovat dopad Nizozemcova podání. Wawrinka se za chorálů z tribun rozloučil čestným kolečkem a potleskem vestoje.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
