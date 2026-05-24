Ležela jsem v horečkách, nebylo mi doporučeno hrát, říkala po těžkém boji Valentová
"Vůbec jsem neměla nastoupit. Bylo strašné vedro, já v posledních dnech maturovala a nehrála. Ležela jsem v horečkách, jezdila jsem po vyšetřeních. Přiletěla jsem před dvěma dny, v sobotu jsem si zahrála hodinu a po ní nikdo z mého týmu nečekal, že zvládnu hrát třeba dvě hodiny. A nakonec jsem hrála tři hodiny ve třiceti stupních. Jsem úplně vyřízená," uvedla Valentová.
Třiačtyřicátá hráčka světa podlehla o 15 let starší Linetteové až v super tie-breaku třetí sady. Dotáhla v něm manko 1:5 a za stavu 7:9 odvrátila dva mečboly. Při třetím však už neuspěla. "Strašně to mrzí, ale dala jsem do zápasu úplně všechno, co ve mně bylo. Můžu říct, že jsem na sebe pyšná, jak jsem to zvládla, protože to fakt nebylo lehké období. Ještě ke všemu mám antibiotika. Nebylo mi doporučeno hrát, ale pro tenis udělám všechno. Doufám, že mě to teď neskolí a budu v klidu," přála si Valentová.
Start na Roland Garros si prosadila i navzdory opačným doporučením. "Když jsem to říkala doktorům, divili se mi. Hrozila mi operace slepáku, pak zjišťovali, jestli nemám Crohnovu nemoc. Do poslední chvíle se nevědělo, co mi je. Jsem prostě blázen, ale to asi musíte být, když chcete být úspěšný. Rodiče říkali, že nechtějí, abych hrála. Měla jsem sem jet se odhlásit a vzít si půlku prize money. Ale já to chtěla zkusit. O to mě víc mrzí, že to dopadlo takhle," uvedla Valentová.
Finalistka loňského turnaje v Ósace měla potíže už od turnaje v Madridu na konci dubna. "Už tam jsem měla horečky a nastoupila jsem. Ve Francii mi bylo trochu líp. Pak jsem jela Řím, kam jsem jet neměla, protože jsem maturovala. V pátek jsem dělala ústní zkoušku, odmaturovala jsem, ale v noci jsem pak vůbec nespala. Už když jsem šla na maturitu, měla jsem zimnici a pak jsem zase lehla. Byly tam horečky, zimnice, křeče do břicha. Řešilo se, co mi je, protože jsem tři noci nespala. Pak mi nasadili antibiotika a ta pomohla," líčila Valentová.
Nakonec se ukázalo, že měla v břiše zánět. "Slepák to nebyl, protože to bych musela na operaci hned a té jsem se hodně bála. Výsledky na Crohnovu nemoc mi taky vyšly negativně. Měla jsem velký zánět v břiše. Měla jsem tam různé tekutiny, oteklé uzliny. To mě trápilo," řekla Valentová.
V náročném období absolvovala česká tenistka i maturitu, kterou zvládla. "Nebyly to samé jedničky, ale ani samé čtyřky. Teď už se můžu soustředit jen na tenis. Bylo to ale nejhorší období, co jsem zažila. Oddechnu si, potrénuju a co nejlíp se připravím na trávu. Progres je vidět, ale pořád je hrozně moc prostoru pro zlepšování," prohlásila Valentová.
