Bouzková zahájí obhajobu v Praze proti Bouzasové, Krejčíkovou čeká kvalifikantka

DNES, 15:35
Téma 5
Marie Bouzková zahájí cestu za obhajobou titulu na domácím turnaji Livesport Prague Open proti Španělce Jessice Bouzasové. Předloňská wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková narazí v úvodu na hráčku z kvalifikace. Rozhodl o tom dnešní los v Praze.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Krejčíková Barbora
Marie Bouzková zná svou soupeřku pro první kolo (© ČTK / Kamaryt Michal)

Loňská semifinalistka Tereza Valentová bude hrát v 1. kole proti Němce Evě Lysové. Sáru Bejlek čeká Ruska Anna Blinkovová, Nikola Bartůňková se střetne s Jüan Jüe z Číny. Laura Samson bude bojovat proti Australance Maye Jointové, Jana Kovačková narazí na Lanlanu Tararudeeovou z Thajska, Lucie Havlíčková vyzve Američanku Alycii Parksovou a Alisa Okťabreva vstoupí do turnaje proti Oceáne Dodinové z Francie.

Do turnaje nezasáhnou původně přihlášené Elise Mertensová z Belgie, Řekyně Maria Sakkariová, ani vítězka z roku 2024 Polka Magda Linetteová, které se na poslední chvíli odhlásily. Roli nejvýše nasazené zahraniční hráčky bude plnit Chorvatka Antonia Ružičová a z pozice turnajové šestky narazí nejprve na hráčku z kvalifikace.

Z českých tenistek mohou do hlavní soutěže postoupit z kvalifikace ještě Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Gabriela Knutsonová, Barbora Palicová, Tereza Krejčová a Victoria Bervid.

Sedmadvacetiletá Bouzková bude hrát o třetí titul v Praze a celkově pátý v kariéře. Vedle loňského ročníku vyhrála turnaj v domácí metropoli také v roce 2022. Bude plnit roli nasazené jedničky a případným třetím triumfem by vyrovnala rekord Lucie Šafářové. Krejčíková je vítězkou z roku 2021.

Hlavní soutěž turnaje WTA v Praze začne v pondělí, finálové duely jsou na programu v neděli 26. července. Oproti dřívějším ročníkům se letos turnaj hraje na Štvanici, kam se přesunul z TK Sparta Praha ve Stromovce. K Negrelliho viaduktu se ženský turnaj WTA vrátil po šestnácti letech.

Nadšená Bouzková: Historický moment pro český tenis. Tohle jsem ještě nezažila

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

5
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bardunek666
18.07.2026 15:47
Jinak Muchová podstoupila nějakou operaci, takže v Torontu hrát nebude.
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Frick
18.07.2026 16:31
Zajímavé, že to nechtěla specifikovat. Tak snad něco mimo pohybový aparát? Spíš nejaká interna?
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MARECEK7
18.07.2026 15:41
Hodně slabě obsazená 250
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tommr
18.07.2026 15:46
je to hezky dělaný pro naše hráčky. Jestli letos nezíská jedna z nich titul bude to velký selhání ...
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PTP
18.07.2026 15:37
Bouzková versus Bouzasová - život píše romány.
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