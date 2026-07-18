Kvalifikace LPO: Fruhvirtová potřebovala sedm mečbolů, po boji postupuje
Micicová – L. Fruhvirtová 3:6, 5:7
Fruhvirtová vstupovala do duelu s Micicovou v roli jednoznačné favoritky. A tu také od začátku plnila. Na svém podání si počínala naprosto suverénně, v úvodních třech servírovacích gamech ztratila jediný bod. Sama naopak ve čtvrté hře uspěla na returnu a vedla 4:1.
Pak se situace na centrálním dvorci pro českou favoritku zkomplikovala, když v sedmém gamu i ona poprvé přišla o podání a vedla již jen 4:3. Australanka ale šanci na drama nevyužila. Hned vzápětí přišla o servis čistou hrou, a to Fruhvirtové stačilo. Sadu bez problémů dopodávala a za 26 minut ji získala 6:3.
Ve druhém setu se odehrával naprosto vyrovnaný duel. V prvním gamu Australanka odvrátila tři brejkboly, v dalším průběhu si už ale obě hráčky držely podání. O něj přišla až za stavu 5:5 Micicová a Fruhvirtová měla šanci utkání dopodávat. Na servisu vedla 40:0, o všechny tři mečboly ale přišla.
Stejně naložila i s dalšími třemi, sedmý ale nakonec proměnila a po hodině a 23 minutách mohla slavit postup do finálového kola. O účast v hlavní soutěži si Fruhvirtová zahraje s Číňankou Xinyu Gao.
Výsledky kvalifikace na turnaj WTA 250 Livesport Prague Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Doufam ze postoupi do main draw a ze ji v pondeli uvidim.