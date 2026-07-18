Kvalifikace LPO: Fruhvirtová potřebovala sedm mečbolů, po boji postupuje

DNES, 12:55
Aktuality 2
WTA LIVESPORT PRAGUE OPEN - Sedm českých nadějí bojuje v úvodním kvalifikačním kole o účast v hlavní soutěži Livesport Prague Open. Postup do finálového kola si jako první zajistila Linda Fruhvirtová (21), která si poradila s Australankou Elenou Micicovou (22) po setech 6:3, 7:5.
Profily hráčů
Fruhvirtová Linda
Micic Elena
Linda Fruhvirtová postoupila do finálového kvalifikačního kola (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

Micicová – L. Fruhvirtová 3:6, 5:7

Fruhvirtová vstupovala do duelu s Micicovou v roli jednoznačné favoritky. A tu také od začátku plnila. Na svém podání si počínala naprosto suverénně, v úvodních třech servírovacích gamech ztratila jediný bod. Sama naopak ve čtvrté hře uspěla na returnu a vedla 4:1.

Pak se situace na centrálním dvorci pro českou favoritku zkomplikovala, když v sedmém gamu i ona poprvé přišla o podání a vedla již jen 4:3. Australanka ale šanci na drama nevyužila. Hned vzápětí přišla o servis čistou hrou, a to Fruhvirtové stačilo. Sadu bez problémů dopodávala a za 26 minut ji získala 6:3.

Ve druhém setu se odehrával naprosto vyrovnaný duel. V prvním gamu Australanka odvrátila tři brejkboly, v dalším průběhu si už ale obě hráčky držely podání. O něj přišla až za stavu 5:5 Micicová a Fruhvirtová měla šanci utkání dopodávat. Na servisu vedla 40:0, o všechny tři mečboly ale přišla.

Stejně naložila i s dalšími třemi, sedmý ale nakonec proměnila a po hodině a 23 minutách mohla slavit postup do finálového kola. O účast v hlavní soutěži si Fruhvirtová zahraje s Číňankou Xinyu Gao.

Výsledky kvalifikace na turnaj WTA 250 Livesport Prague Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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vojta912
18.07.2026 13:10
Zatímco jedna talentovaná Linda získala nejprestižnější GS, druhá Linda kterou mnozí místní experti viděli ještě výše bojuje v kvalifikaci o turnaj v Praze
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Diabolique
18.07.2026 13:00
Takova verna fotka
Doufam ze postoupi do main draw a ze ji v pondeli uvidim.
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