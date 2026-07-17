České semifinále nebude. Bejlek na nasazenou jedničku nestačila, končí ve čtvrtfinále
Tausonová – Bejlek 6:2, 6:3
Bejlek mohla vstupovat do zápasu s Tausonovou s vědomím, že dánskou hvězdu v jediném vzájemném utkání porazila. Stalo se tak v semifinále letošního turnaje v Abú Zabí, který česká tenistka také senzačně vyhrála. A ta výborně vstoupila i do druhého vzájemného souboje, když si bez problémů podržela úvodní servis. Nečekané komplikace přišly při následujícím podání Dánky, kdy bylo utkání kvůli problémům s nefungujícím systémem hlásícím auty přerušeno.
Utkání zhruba po deseti minutách pokračovalo a nečekaná přestávka Bejlek příliš nepomohla. Tausonová nejdříve obhájila své podání, vzápětí uspěla i na returnu a šla do vedení 2:1. V první polovině úvodního setu se nehrál příliš kvalitní tenis. Obě hráčky se dopouštěly celé řady nevynucených chyb, po pěti gamech ale stále držela těsný náskok 3:2 rodačka z Kodaně. Další minuty ale české tenistce naprosto nevyšly. Kupila veliké množství chyb, v dalších třech gamech uhrála proti agresivně hrající soupeřce jediný bod a o první sadu přišla hladce 2:6.
Tausonová byla i nadále jasně lepší hráčkou. Slabšího podání soupeřky využívala k agresivním returnům, Bejlek navíc nevycházela snaha rozpohybovat rivalku. Češka si prohrála hned úvodní podání druhého setu, Dánka brejk potvrdila a vedla 2:0. V následující hře znojemská rodačka odvrátila tři brejkboly, získala první hru a ještě udržela naději na případný obrat.
Vítězka z Abú Zabí ale nadále marně hledala cestu na prolomení soupeřčina podání, zároveň si ale držela to své a po sedmi hrách stále ztrácela jen jediný game, když prohrávala 3:4. Závěr setu si ale Tausonová ujít nenechala. Závěrečné dva gamy získala na svou stranu a po setech 6:2, 6:3 mohla slavit postup do semifinále.
"Musela jsem hrát svůj nejlepší tenis. Nastoupila jsem proti hráčce, která se skvěle pohybuje a bylo to velmi náročné. Jsem šťastná, že jsem to zvládla a jsem v semifinále," říkala Tausonová po utkání.
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Bára bude mít šanci i v semifinále obzvláště pokud bude Tauson hrát tak jako dneska. Očekávám ale že Tauson bude proti Báře hrát podstatně líp než hrála dneska proti Sáře která byla naprosto neškodná ...