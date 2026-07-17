Valentovou zradil servis. Ve čtvrtfinále turnaje v Aténách nestačila na mladou Rusku
Valentová - Kornějevová 5:7, 3:6
Valentová vstoupila do čtvrtfinálové bitvy se stejně starou soupeřkou výborně. Agresivní hrou dostala Kornějevovou pod tlak, vzala jí podání a šla do vedení. Potvrdit brejk bylo ale pro českou tenistku velmi složité. Ruska si vypracovala dva brejkboly, ani jeden ale nedokázala proměnit a česká tenistka šla do vedení 2:0.
Valentová se ale z vedení dlouho neradovala. Trápila se na podání, její soupeřka naopak reagovala výbornými returny a čtyřmi gamy v řadě zcela otočila vývoj první sady. Divoké úvodní dějství ale pokračovalo. Od stavu 4:2 pro Kornějevovou byla v následujících třech gamech vždy úspěšná returnující hráčka, z toho dvakrát Češka, a po devíti hrách vedla 5:4.
Až poté Valentová po třech ztracených servírovacích gamech v řadě uspěla a srovnala krok. Závěr prvního dějství ale patřil Kornějevové. Valentová za stavu 5:6 přišla počtvrté v zápase o servis, navíc čistou hrou, a první set ztratila za 49 minut 5:7.
Trápení české tenistky na servisu ale pokračovalo i ve druhém setu. Valentová i Kornějevová o něj přišly hned v úvodu a stav byl tak nerozhodný 1:1. Klíčový moment celého zápasu přišel za stavu 4:3 pro rodačku z Moskvy, která podruhé v sadě uspěla na příjmu a měla ideální možnost zápas dopodávat.
To se jí také bez větších problémů povedlo a Kornějevová mohla po hodině a 42 minutách slavit postup do semifinále.
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