Valentovou zradil servis. Ve čtvrtfinále turnaje v Aténách nestačila na mladou Rusku

DNES, 18:40
Aktuality 2
WTA ATÉNY - Tereza Valentová si semifinále podniku v Aténách nezahraje. V souboji dvou devatenáctiletých hráček nestačila na ruskou soupeřku Alinu Kornějevovou a podlehla po setech 5:7, 3:6. Další vyzyvatelkou moskevské rodačky bude vítězka duelu mezi Američankou Alycií Parksovou a Řekyní Marií Sakkariovou.
Profily hráčů
Valentova Tereza
Korneeva Alina
Tereza Valentová dohrála v Řecku ve čtvrtfinále (@ Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Valentová - Kornějevová 5:7, 3:6

Valentová vstoupila do čtvrtfinálové bitvy se stejně starou soupeřkou výborně. Agresivní hrou dostala Kornějevovou pod tlak, vzala jí podání a šla do vedení. Potvrdit brejk bylo ale pro českou tenistku velmi složité. Ruska si vypracovala dva brejkboly, ani jeden ale nedokázala proměnit a česká tenistka šla do vedení 2:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Valentová se ale z vedení dlouho neradovala. Trápila se na podání, její soupeřka naopak reagovala výbornými returny a čtyřmi gamy v řadě zcela otočila vývoj první sady.  Divoké úvodní dějství ale pokračovalo. Od stavu 4:2 pro Kornějevovou byla v následujících třech gamech vždy úspěšná returnující hráčka, z toho dvakrát Češka, a po devíti hrách vedla 5:4.

Až poté Valentová po třech ztracených servírovacích gamech v řadě uspěla a srovnala krok. Závěr prvního dějství ale patřil Kornějevové. Valentová za stavu 5:6 přišla počtvrté v zápase o servis, navíc čistou hrou, a první set ztratila za 49 minut 5:7.

Trápení české tenistky na servisu ale pokračovalo i ve druhém setu. Valentová i Kornějevová o něj přišly hned v úvodu a stav byl tak nerozhodný 1:1. Klíčový moment celého zápasu přišel za stavu 4:3 pro rodačku z Moskvy, která podruhé v sadě uspěla na příjmu a měla ideální možnost zápas dopodávat.

To se jí také bez větších problémů povedlo a Kornějevová mohla po hodině a 42 minutách slavit postup do semifinále.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 250 v Aténách

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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subaru
17.07.2026 19:19
Počínaje Valentovou a dále je to nyní bída bez šance na zlepšení toho druhého sledu.
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tommr
17.07.2026 18:46
Jestli Tereza s tím servisem něco neudělá tak se mezi absolutní špičku nikdy nedostane ...
Porážka se dala čekat i když byla Tereza kurzová favoritka. Proti Ruskám se ale našim hráčkám dlouhodobě nedaří ...
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