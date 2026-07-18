Nadšená Bouzková: Historický moment pro český tenis. Tohle jsem ještě nezažila
"Je to hrozně speciální a už se na to moc těším. Ani nedokážu popsat, jak se budu cítit, protože jsem tohle ještě nezažila. Těším se na to a pokusím se brát všechny emoce tak, jak budou. Mít tenhle turnaj na Štvanici je velký moment pro celý český tenis. Doufám, že fanoušci zaplní centrkurt co nejvíce," řekla Bouzková.
Sedmadvacetiletá hráčka, které patří ve světovém žebříčku 21. místo, bude plnit roli nasazené jedničky. Spolu s ní mají z českých hráček jistou účast v hlavní soutěži Barbora Krejčíková, Tereza Valentová, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková Jana Kovačková, Laura Samson, Lucie Havlíčková a Alisa Okťabreva. Další Češky mohou postoupit z kvalifikace, která se odehraje o víkendu.
"Turnaj je hrozně nabitý. Budou to těžké zápasy. Do prvního zápasu půjdu s plnou koncentrací. Ať už bude na druhé straně kdokoliv, bude to těžké. Před domácím publikem to budou ještě větší nervy, ale pokusím se s tím poprat a snad to vyjde," řekla Bouzková.
Osmifinalistka letošního Wimbledonu může v Praze triumfovat potřetí, vedle loňského ročníku zde uspěla také v roce 2022. Případným třetím triumfem by vyrovnala rekord Lucie Šafářové. Celkem zaútočí na pátý triumf na okruhu WTA a třetí letos. V tomto roce ovládla turnaje v Bogotě a Nottinghamu.
"Travnatá sezona byla hrozně fajn. Myslím, že jsem hrála dobrý tenis. Teď jsem se snažila odpočinout a stavět na tom, kde jsem skončila. Na betonovou část sezony se těším. Věřím, že jsem se na přechod připravila dobře a příští týden to bude dobré," uvedla Bouzková, která po konci ve Wimbledonu sledovala tažení pozdější vítězky Lindy Noskové. "Celý Wimbledon hrála krásně. Hrála moc odvážně a jsem ráda, že se jí to povedlo," podotkla.
Povrch centrálního dvorce na Štvanici si už vyzkoušela, trénovala na něm jako první ze všech hráček. "Bylo to krásné. Naposledy jsem tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezké vzpomínky. Vidět teď ten zrenovovaný kurt bylo krásné a těším se na ten týden, který máme před sebou," řekla Bouzková.
Ženský turnaj WTA se vrací na Štvanici po šestnácti letech, naposledy se zde hrál na antuce v roce 2010. Letos se k Negrelliho viaduktu přesunul z dosavadního dějiště na Spartě ve Stromovce. Organizátoři také chystají připomínku čtyřicet let starého finále Poháru federace, kde na Štvanici bojovaly o titul hráčky Československa proti výběru USA, za který tehdy hrála Martina Navrátilová.
"Bude to historický moment pro český tenis, že se tam vrátíme a že tam český ženský tenis bude zpět. Jsem ráda, že toho budu součástí," doplnila Bouzková.
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