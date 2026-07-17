Česko drtí zbytek světa, potvrdí to na Livesport Prague Open i letos?
Česko vs. zbytek světa: Domácí nadvláda v číslech
Pokud se podíváme na historickou úspěšnost v hlavním pavouku od roku 2015, v absolutní špičce kralují výhradně české tváře. Marie Bouzková je navíc jedinou hráčkou, která na turnaji dokázala triumfovat více než jednou (v letech 2022 a 2025).
Neoficiální královnou pražských kurtů v počtu vyhraných zápasů je pak Kateřina Siniaková, která zde v hlavní soutěži nasbírala rekordních 15 vítězství. Stala se tak jednou ze čtyř hráček, které zde dokázaly pokořit hranici 10 výher. Na pomyslném druhém místě ji stíhá Linda Nosková se 14 zářezy, o třetí příčku se pak s 10 výhrami dělí Marie Bouzková a Barbora Strýcová.
Turnaj zázraků: Když žebříčky neznamenají vůbec nic
Turnaj Livesport Prague Open je pověstný tím, že dává šanci překvapivým hrdinkám. Hned tři hráčky z kvalifikace zde dokázaly dokráčet až k celkovému vítězství. Jde o kvalifikantky Monu Barthelovou (2017), Jil Teichmannovou (2019) a lucky loser Nao Hibinovou (2023).
Švýcarka Teichmannová, ani Japonka Hibinová nepatřily v době svého triumfu do elitní stovky světového žebříčku WTA. Žádný jiný turnaj na okruhu WTA nenabízí taková překvapení – Praha drží od roku 2015 společně s australským Hobartem rekord v počtu takových šampionek.
Věděli jste, že….?
Nejmladší vítězkou se v roce 2019 stala právě Teichmannová. Ve chvíli, kdy turnaj odstartoval, jí bylo 21 let a 288 dní. V té době jí patřila až 146. pozice na žebříčku WTA. Nejstarší vítězkou se naopak stala Magda Linetteová v roce 2024, která turnaj ovládla ve věku 32 let a 161 dní.
Pouze dvěma hráčkám z elitní světové desítky se podařilo v Praze potvrdit roli favoritek a turnaj vyhrát: Simoně Halepové v roce 2020 (tehdejší světová dvojka) a domácí Petře Kvitové v roce 2018 (světová desítka).
Rekordy, které stojí za připomenutí
Ofenzivní uragán: V loňském ročníku 2025 Nosková doslova dominovala, když zaznamenala nejvíce vítězných úderů (118), nastřílela nejvíce es (26) a soupeřky drtila jak z forhendu (64 winnerů), tak z bekhendu (28 winnerů).
Nejdelší maraton: V roce 2020 spolu ve 2. kole svedly bitvu Irina-Camelia Beguová a Leonie Küngová. Zápas trval neuvěřitelné 3 hodiny a 28 minut.
Livesport Prague Open 2026 začíná v sobotu od 11:00 zápasy kvalifikace, ze které v neděli postoupí šest tenistek do hlavní soutěže.
Livesport Prague Open: Česká účast, program a všechny důležité informace
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