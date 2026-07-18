Ruská hvězda o setkání s Federerem: Kdyby ještě hrál, nebyl by tak sdílný
S překvapivou informací přišel Karen Chačanov. Ruský tenista v rozhovoru pro podcast Hard Court prozradil, že se s Federerem delší dobu bavil během letošního Australian Open. Právě tehdy mu dvacetinásobný grandslamový šampion nabídl, aby si společně zatrénovali v Dubaji, kde oba během přípravy pravidelně pobývají.
"S Rogerem Federerem jsme si povídali asi třicet nebo čtyřicet minut. Byl velmi otevřený, protože už ukončil kariéru. Přesto si myslím, že kdyby ještě hrál, nebyl by tak sdílný," uvedl Chačanov.
Během rozhovoru se podle něj dostali i k tomu, jak Federer v minulosti trávil přípravu mimo sezonu. "Ptal jsem se ho, jak probíhala jeho letní příprava, když létal do Dubaje. Říkal, že tam začal jezdit zhruba ve čtyřiadvaceti nebo pětadvaceti letech. V jednu chvíli mu ale Mirka řekla, že by měl zvolnit, protože měla strach o jeho srdce. Řekla mu: Přestaň létat a budeš klidnější. Zůstaň ve Švýcarsku," popsal Chačanov se smíchem.
Federer následně přidal i nečekanou nabídku. "Řekl mi, že pokud budu během přípravy v Dubaji, mám mu zavolat a můžeme si společně zatrénovat." Podle Chačanova je i po několika letech od konce kariéry zřejmé, že Federer neztratil nic ze své vášně pro tenis. Přesto si nemyslí, že by se někdy vydal na dráhu trenéra. "Nevidím ho v roli trenéra. Spíš jako mentora nebo konzultanta," myslí si ruský tenista.
Sám Federer už v minulosti několikrát uvedl, že se v nejbližších letech trenérské kariéře věnovat nechce. Zároveň ale dál zůstává s tenisem úzce spojený. Pravidelně se objevuje například na Laver Cupu, kde si s účastníky turnaje chodí zatrénovat a stále patří mezi výrazné osobnosti světového tenisu.
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