Kvalifikace LPO: Fruhvirtová, Šalková i Knutsonová postupují, další čtyři Češky dohrály
Micicová – L. Fruhvirtová 3:6, 5:7
Fruhvirtová vstupovala do duelu s Micicovou v roli jednoznačné favoritky. A tu také od začátku plnila. Na svém podání si počínala naprosto suverénně, v úvodních třech servírovacích gamech ztratila jediný bod. Sama naopak ve čtvrté hře uspěla na returnu a vedla 4:1.
Pak se situace na centrálním dvorci pro českou favoritku zkomplikovala, když v sedmém gamu i ona poprvé přišla o podání a vedla již jen 4:3. Australanka ale šanci na drama nevyužila. Hned vzápětí přišla o servis čistou hrou, a to Fruhvirtové stačilo. Sadu bez problémů dopodávala a za 26 minut ji získala 6:3.
Ve druhém setu se odehrával naprosto vyrovnaný duel. V prvním gamu Australanka odvrátila tři brejkboly, v dalším průběhu si už ale obě hráčky držely podání. O něj přišla až za stavu 5:5 Micicová a Fruhvirtová měla šanci utkání dopodávat. Na servisu vedla 40:0, o všechny tři mečboly ale přišla.
Stejně naložila i s dalšími třemi, sedmý ale nakonec proměnila a po hodině a 23 minutách mohla slavit postup do finálového kola. O účast v hlavní soutěži si Fruhvirtová zahraje s Číňankou Xinyu Gao.
Šalková – Žoldáková 6:4, 6:4
Do finálového kvalifikačního kola postoupila i Šalková, která si poradila s Žoldákovou dvakrát 6:4. V prvním setu se odehrával vyrovnaný souboj. Rozhodující moment přišel v páté hře, kdy Žoldáková podruhé přišla o podání, což favoritce stačilo k vítězství v úvodním dějství.
Ve druhém setu vedla Šalková 2:0, její rivalka ale stihla skóre srovnat. Klíčový okamžik přinesla za stavu 3:3 sedmá hra, kdy Žoldáková podruhé v setu neudržela podání. Za stavu 5:4 měla Šalková na returnu pět mečbolů, ani jeden ale nedokázala proměnit.
V následujícím gamu už ale byla na svém podání suverénní, zápas zakončila čistou hrou a mohla slavit postup do kvalifikačního finálového kola. V něm bude její soupeřkou další česká tenistka Gabriela Knutsonová.
Itóová – Knutsonová 4:6, 4:6
Knutsonová nevstoupila do zápasu proti Itóové dobře, když ztratila úvodní tři gamy. Nepříjemným úvodem se ale domácí tenistka nenechala zlomit. Pěti gamy v řadě průběh otočila a šla do vedení 5:4. Poté se japonské tenistce podařilo šňůru pěti ztracených gamů přerušit, porážce v úvodní sadě ale už nezabránila. Knutsonová sadu zakončila čistou hrou a vedla 1:0.
Ve druhém setu si tenistky držely svá podání až do stavu 3:3, pak o ně jako první přišla Itóová a Češka už nezaváhala. Po hodině a 36 minutách proměnila druhý mečbol a o účast v hlavní soutěži domácího podniku si zahraje se Šalkovou.
Palicová - Hontamaová 3:6, 3:6
Palicová začala duel s Japonkou Hontamaovou katastrofálně. V úvodních čtyřech gamech získala pouhé dvě výměny a velmi rychle nabrala prakticky neřešitelné manko 0:4. Svůj první game získala paradoxně na returnu, vzápětí ale znovu přišla o podání a prohrávala 1:5. Rodačka z Neratovic ještě zabojovala, získala následující dvě hry, ale tím jen kosmeticky upravila výsledek prvního setu, který za 42 minut ztratila 3:6.
Naprosto totožný průběh měla i druhá sada. Hontamaová šla opět do vedení 4:0, Palicová za stavu 1:5 získala dvě hry za sebou, to ale bylo z její strany vše. Za hodinu a 46 minut padla dvakrát 3:6 a hlavní soutěž Livesport Prague Open si nezahraje.
Podrezová – Krejčová 3:6, 6:2, 6:1
Krejčová vstoupila do duelu s velkou favoritkou výborně. Od stavu 3:3 v prvním setu vzala Podrezové dvakrát za sebou servis a první sadu získala překvapivě 6:3.
Ukrajinka však na nečekaný vývoj prvního setu dokázala reagovat. Do druhé sady vstoupila skvěle, když se ujala vedení 4:0. Velký náskok si už s přehledem pohlídala a druhou sadu získala hladce 6:2.
136. hráčka světa ani v rozhodující sadě žádné drama nepřipustila. Od stavu 1:1 už nenechala Krejčové ani jediný game, proměnila třetí mečbol a po hodině a 49 minutách mohla slavit postup.
Bervidová – Saigóová 1:6, 2:6
Držitelka divoké karty Bervidová byla proti japonské soupeřce Saigóové od prvních míčů bez šance. Česká tenistka se poprvé na výsledkovou tabuli zapsala za stavu 0:5, a to byl také jediný game, který v prvním setu proti 318. hráčce světa získala.
Ve druhém dějství kladla osmnáctiletá Češka větší odpor. Na více než dvě hry to ale stačit nemohlo a po hodině a pěti minutách hry podlehla favoritce jasně 1:6, 2:6.
Výsledky kvalifikace na turnaj WTA 250 Livesport Prague Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Anna Blinkova v (3) Sara Bejlek
(6) Antonia Ruzic v Qualifier
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Alycia Parks v (wc) Lucie Havlickova
Qualifier v (2) Barbora Krejcikova
Doufam ze postoupi do main draw a ze ji v pondeli uvidim.