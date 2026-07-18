Kvalifikace LPO: Fruhvirtová, Šalková i Knutsonová postupují, další čtyři Češky dohrály

DNES, 12:55
Aktuality 26
WTA LIVESPORT PRAGUE OPEN - Sedm českých nadějí bojovalo v úvodním kvalifikačním kole o účast v hlavní soutěži Livesport Prague Open. Postup si jako první zajistila Linda Fruhvirtová, která si poradila s Australankou Elenou Micicovou. Do finálového kola se probojovaly i Dominika Šalková a Gabriela Knutsonová, končí naopak Denisa Žoldáková, Barbora Palicová, Tereza Krejčová a Victoria Bervidová.
Profily hráčů (7)
Knutson Gabriela
Fruhvirtová Linda
Šalková Dominika
Palicová Barbora
Bervid Victoria
Krejcova Tereza
Zoldakova Denisa
Linda Fruhvirtová postoupila do finálového kvalifikačního kola (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

Micicová – L. Fruhvirtová 3:6, 5:7

Fruhvirtová vstupovala do duelu s Micicovou v roli jednoznačné favoritky. A tu také od začátku plnila. Na svém podání si počínala naprosto suverénně, v úvodních třech servírovacích gamech ztratila jediný bod. Sama naopak ve čtvrté hře uspěla na returnu a vedla 4:1.

Pak se situace na centrálním dvorci pro českou favoritku zkomplikovala, když v sedmém gamu i ona poprvé přišla o podání a vedla již jen 4:3. Australanka ale šanci na drama nevyužila. Hned vzápětí přišla o servis čistou hrou, a to Fruhvirtové stačilo. Sadu bez problémů dopodávala a za 26 minut ji získala 6:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Ve druhém setu se odehrával naprosto vyrovnaný duel. V prvním gamu Australanka odvrátila tři brejkboly, v dalším průběhu si už ale obě hráčky držely podání. O něj přišla až za stavu 5:5 Micicová a Fruhvirtová měla šanci utkání dopodávat. Na servisu vedla 40:0, o všechny tři mečboly ale přišla.

Stejně naložila i s dalšími třemi, sedmý ale nakonec proměnila a po hodině a 23 minutách mohla slavit postup do finálového kola. O účast v hlavní soutěži si Fruhvirtová zahraje s Číňankou Xinyu Gao.

Šalková – Žoldáková 6:4, 6:4

Do finálového kvalifikačního kola postoupila i Šalková, která si poradila s Žoldákovou dvakrát 6:4. V prvním setu se odehrával vyrovnaný souboj. Rozhodující moment přišel v páté hře, kdy Žoldáková podruhé přišla o podání, což favoritce stačilo k vítězství v úvodním dějství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Ve druhém setu vedla Šalková 2:0, její rivalka ale stihla skóre srovnat. Klíčový okamžik přinesla za stavu 3:3 sedmá hra, kdy Žoldáková podruhé v setu neudržela podání. Za stavu 5:4 měla Šalková na returnu pět mečbolů, ani jeden ale nedokázala proměnit.

V následujícím gamu už ale byla na svém podání suverénní, zápas zakončila čistou hrou a mohla slavit postup do kvalifikačního finálového kola. V něm bude její soupeřkou další česká tenistka Gabriela Knutsonová.

Itóová – Knutsonová 4:6, 4:6

Knutsonová nevstoupila do zápasu proti Itóové dobře, když ztratila úvodní tři gamy. Nepříjemným úvodem se ale domácí tenistka nenechala zlomit. Pěti gamy v řadě průběh otočila a šla do vedení 5:4. Poté se japonské tenistce podařilo šňůru pěti ztracených gamů přerušit, porážce v úvodní sadě ale už nezabránila. Knutsonová sadu zakončila čistou hrou a vedla 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Ve druhém setu si tenistky držely svá podání až do stavu 3:3, pak o ně jako první přišla Itóová a Češka už nezaváhala. Po hodině a 36 minutách proměnila druhý mečbol a o účast v hlavní soutěži domácího podniku si zahraje se Šalkovou.

Palicová - Hontamaová 3:6, 3:6

Palicová začala duel s Japonkou Hontamaovou katastrofálně. V úvodních čtyřech gamech získala pouhé dvě výměny a velmi rychle nabrala prakticky neřešitelné manko 0:4. Svůj první game získala paradoxně na returnu, vzápětí ale znovu přišla o podání a prohrávala 1:5. Rodačka z Neratovic ještě zabojovala, získala následující dvě hry, ale tím jen kosmeticky upravila výsledek prvního setu, který za 42 minut ztratila 3:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Naprosto totožný průběh měla i druhá sada. Hontamaová šla opět do vedení 4:0, Palicová za stavu 1:5 získala dvě hry za sebou, to ale bylo z její strany vše. Za hodinu a 46 minut padla dvakrát 3:6 a hlavní soutěž Livesport Prague Open si nezahraje.

Podrezová – Krejčová 3:6, 6:2, 6:1

Krejčová vstoupila do duelu s velkou favoritkou výborně. Od stavu 3:3 v prvním setu vzala Podrezové dvakrát za sebou servis  a první sadu získala překvapivě 6:3.

Ukrajinka však na nečekaný vývoj prvního setu dokázala reagovat. Do druhé sady vstoupila skvěle, když se ujala vedení 4:0. Velký náskok si už s přehledem pohlídala a druhou sadu získala hladce 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

136. hráčka světa ani v rozhodující sadě žádné drama nepřipustila. Od stavu 1:1 už nenechala Krejčové ani jediný game, proměnila třetí mečbol a po hodině a 49 minutách mohla slavit postup.

Bervidová – Saigóová 1:6, 2:6

Držitelka divoké karty Bervidová byla proti japonské soupeřce Saigóové od prvních míčů bez šance. Česká tenistka se poprvé na výsledkovou tabuli zapsala za stavu 0:5, a to byl také jediný game, který v prvním setu proti 318. hráčce světa získala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Ve druhém dějství kladla osmnáctiletá Češka větší odpor. Na více než dvě hry to ale stačit nemohlo a po hodině a pěti minutách hry podlehla favoritce jasně 1:6, 2:6.

Výsledky kvalifikace na turnaj WTA 250 Livesport Prague Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

26
Přidat komentář
bardunek666
18.07.2026 14:35
(1) Marie Bouzkova v Jessica Bouzas Maneiro
Qualifier v Qualifier
(wc) Laura Samson v Maya Joint
Eva Lys v (5) Tereza Valentova

(4) Nikola Bartunkova v Yue Yuan
(wc) Jana Kovackova v Lanlana Tararudee
Polina Kudermetova v Alina Korneeva
Ella Seidel v (8) Daria Snigur

(7) Diane Parry v Qualifier
Qualifier v Lilli Tagger
Maria Timofeeva v Aliaksandra Sasnovich
Anna Blinkova v (3) Sara Bejlek

(6) Antonia Ruzic v Qualifier
(wc) Alisa Oktiabreva v Oceane Dodin
Alycia Parks v (wc) Lucie Havlickova
Qualifier v (2) Barbora Krejcikova
Reagovat
jih
18.07.2026 14:38
Klidně by letos Prahu mohla vyhrát Bartůňková.
Reagovat
tommr
18.07.2026 14:57
taky bych jí to přál ...
Reagovat
Mony
18.07.2026 18:06
To spíš Sára Bejlek
Reagovat
bardunek666
18.07.2026 14:38
Mertens i Linette nikde nejsou, takže šance pro naše holky se zvýšila
Reagovat
com
18.07.2026 14:40
takze top smile To vypada na finale bez ceske ucasti
Reagovat
com
18.07.2026 14:41
top 5 mi vypadlo
Reagovat
Diabolique
18.07.2026 14:54
Pekny! Nejakej casovej plan budou delat specificky nebo prvni pulka pondeli, druha utery?
Reagovat
zouhyn16
18.07.2026 15:03
Taky by mě to zajímalo
Reagovat
tommr
18.07.2026 14:54
Marie Bouzková je sice nasazená jednička ale měla smůlu na los a dostala do prvního kola velmi těžkou soupeřku. Bojím se aby její obhajoba neskončila už v prvním kole ...
Reagovat
paprikovygulas.
18.07.2026 15:01
Neboj sa, aspoň budeš môcť potom znásilniť klavesnicu
Reagovat
Diabolique
18.07.2026 15:07
Prosim Te, uklidni se uz!
Reagovat
paprikovygulas.
18.07.2026 15:10
Som kľudný, ja ani neviem co je zvýšený stres
Reagovat
Preview.lover
18.07.2026 15:22
nová česká reprezentatka má jedinečnou šanci na první výhru na WTA
Reagovat
lvicek
18.07.2026 15:30
Sara chytla Blinkovou, to mohla dostat nekoho lepsiho.. .
Reagovat
com
18.07.2026 19:43
to budem
Reagovat
subaru
18.07.2026 14:33
Postoupila kamarádka Karolíny - Priscilla. Super.
Reagovat
Diabolique
18.07.2026 14:31
Je 14:30, to uz by nekde mohl byt draw, ne? Kde? Na wiki neni, na WTA neni, kde bude jako prvni?
Reagovat
vojta912
18.07.2026 13:10
Zatímco jedna talentovaná Linda získala nejprestižnější GS, druhá Linda kterou mnozí místní experti viděli ještě výše bojuje v kvalifikaci o turnaj v Praze
Reagovat
Preview.lover
18.07.2026 13:13
Linda F je o půl roku mladší, ještě má čas Lindu N překonat triumfem na USO a AO
Reagovat
GaelM
18.07.2026 13:30
Reagovat
jih
18.07.2026 14:07
Reagovat
paprikovygulas.
18.07.2026 14:30
Ty v 70 rokoch hodnotíš 20 ročne milionarky.
Reagovat
tommr
18.07.2026 14:56
tvoje slabomyslné bláboly jsou už hodně otravné ...
Reagovat
paprikovygulas.
18.07.2026 15:02
Senilny Dedo obhajuje deda. Schop sa, mlade dievky musia za teba ziskavat uspechy
Reagovat
Diabolique
18.07.2026 13:00
Takova verna fotka
Doufam ze postoupi do main draw a ze ji v pondeli uvidim.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist