Nečekaná zpráva. Muchová má za sebou operaci, od tenisu si odpočine
Je šestou nejlepší tenistkou planety a po wimbledonské jízdě do finále i dvojnásobnou grandslamovou finalistkou. Muchová se po dlouhé době mohla spolehnout na své zdraví, které ji v minulosti tolikrát potrápilo. Přesto si teď bude muset dát od tenisu na pár týdnů přestávku. Samotná tenistka to uvedla na sociálních sítích.
"Podstoupila jsem malou operaci, kvůli které nebudu moci několik týdnů hrát tenis. Všechno ale dopadlo dobře a já už podstupuju rehabilitaci. Moc děkuji všem za vaše zprávy a podporu. Brzy budu zpět," psala tenistka bez bližšího vysvětlení. V minulosti se svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda trápila s poraněnými břišními svaly, dlouho její hru omezovalo zraněné zápěstí či kotník.
Letošní sezonu ale Muchová až doteď absolvovala bez jakýchkoliv zdravotních problémů. K titulu ze Soulu z roku 2019 připsala triumfy v Bad Homburgu a v Dauhá. Na Australian Open došla do osmifinále, kde skončila na raketě Coco Gauffové, stejná tenistka ji vyřadila i v semifinále Masters v Miami. Ve Stuttgartu skončila až ve finále na raketě Jeleny Rybakinové.
Příliš jí nevyšlo jen French Open, kde jí vystavila stopku ve třetím kole Švýcarka Jill Teichmannnová. V již vzpomínaném Wimbledonu na cestě do finále vyřadila mimo jiné tři grandslamové vítězky – Barboru Krejčíkovou, Naomi Ósakaovou a Coco Gauffovou. Ve finálové bitvě pak podlehla krajance Lindě Noskové, která tak oslavila svou první grandslamovou trofej kariéry.
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