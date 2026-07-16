Muchová? Jednou grandslam vyhraje, o tom v Česku nikdo nepochybuje, říká vítězka tří majorů
Muchová si před necelým týdnem ve Wimbledonu zahrála své druhé grandslamové finále. Stejně jako na French Open 2023 se však musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku a prohranou těsnou bitvu s Noskovou i Igou Šwiatekovou oplakala.
"Pro Káju je určitě finálová prohra velkým zklamáním, ale na druhou stranu moc doufám, že si hned pár chvil po tom uvědomí, jaký je to úžasný úspěch a že to je takovým razítkem té letošní sezony, kterou po dlouhých letech vlastně zvládá bez zranění," uvedla Sestini Hlaváčková.
A má naprostou pravdu. Muchovou vlastně celou kariéru trápily různé zdravotní problémy, ale letos bojuje se zdravím skutečně nejméně za poslední roky. To se odráží i na výsledcích. Na tisícovce v Dauhá získala svůj teprve druhý titul a nedávno v Bad Homburgu poprvé kralovala na travnatých kurtech. Skvělou formu pak potvrdila i ve Wimbledonu.
Sestini Hlaváčková, která vyhrála French Open 2011 a US Open 2013 ve čtyřhře žen, přičemž tehdy v New Yorku kralovala i v mixu, nepochybuje o tom, že Muchová se jednou trofeje pro šampionku grandslamového turnaje dočká.
"Bylo mi hrozně líto, že jí to finále nevyšlo. Nicméně si myslím, že těch šancí ještě v její kariéře přijde dost. O tom, že má potenciál nějaké grandslamové vítězky, podle mě v Česku vůbec nikdo nepochybuje," myslí si bývalá deblová světová trojka a majitelka stříbra z olympiády v Londýně 2012.
Další šanci bude mít Muchová na blížícím se US Open na přelomu srpna a září. V New Yorku se jí v posledních letech daří náramně, ročníky 2023-25 dotáhla minimálně do čtvrtfinále a dvakrát byla v semifinále. Mezi největší favoritky na zisk titulu se jistě zařadí i čerstvá wimbledonská královna Nosková.
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Mimo to Karolina se po Wimbledonu definitivne stala globalni hrackou... definitivne prekrocila ceske hranice...pomalu ve stylu Federera... obecne byla hodne oblibena mimo CR... nebo u legendarnich hracu jak bigMac, Santoro, ci Kyrgios, ESPN ji dost zere... TCH take... ovsem po finale se strhla mala svetova "Muchomanie..."
Ze je dost popularni v Polsku, Spanelsku, USA... jako jo... to jsem tak nejak tusil... z ohlasu jiz drive... ze ma fans najednou v Japonsku... jeste ok... da se pochopit vlivem Naomi a jejiho pohledu na Karolinu....Skotsti fans nadchli... ale dostali me hlavne ti Kolumbijci :-))) Tak Kolumbijce... to jsem opravdu necekal :-)))
Karieru srazi jednak hodne zraneni... a take asi styl + charakter... ktery je spis na urovni Yannicka Noaha.... coz se spis hodi do jineho tenisoveho obdobi...
je mnoho nazoru, pohledu... (specialne po W. finale) a asi se castecne shoduji v tom, zeby se to muselo hodne sejit... zijeme v ere agresivniho a fyzickeho tenisu... a bude to mit hodne tezke... bude take pod tim neuprosnym casovym tlakem... souhlasim s nekterymi nazory, ze by si meli fans na celem svete rychle uzit jeji hru, nez to bude ultimatni fyzicky a agresivni ficak...
Mimo vsechno si myslim, ze Karolina bude silne zapsana... jako hracka z vyjimecnym stylem a talentem a je dost mozne, ze bude pamatovana ve stylu nekterych legend bez GS... nebo max. s jednim typu Potro, Noah,... ale k tomu jednomu Majoru ma fakt blizko a soucasne dost daleko... mimo to respect - mentalne je opravdu silna - jestl ijde o zraneni a navraty... to by se mnoho lidi uz davno mentalne rozsypalo... ac kariera nebyla bohata... zanechala silnou stopu... a to je myslim to nejdulezitejsi... ;-)) vsechno navic bude uz bonus...